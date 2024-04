Reacția Chișinăului la propunerea Tiraspolului privind instalarea unui “post de menținere a păcii”: “O manevră informațională”

16:50

„În cazul meu, nu știu cine e omul lui Plahotniuc, luând în considerație cine a luat punga neagră de la el”. Este replica fostului ministru de Externe, Tudor Ulianovschi lui Igor Dodon, după ce a fost acuzat că ar fi omul lui Plahotniuc. Potrivit lui Ulianovschi, în anul 2019, când a fost angajat în Canada, fiind persoană expusă politic, a fost verificat minuțios la capitolul integritate, reușind să treacă toate controalele guvernului canadian, Băncii Centrale Europene și a multor agenții ONU. ,,Am fost vizat de dl Dodon despre faptul că aș fi omul lui Plahotniuc. Am spus-o și anterior vă zic și acum că nu am fost și nu sunt și nici nu voi fi omului lui Plahotniuc sau oricărui alt oligarh din Republica Moldova. În același timp recomand dl. Dodon de fapt să se documenteze asupra faptului că după ce am plecat din funcția de ministru în 2019, am fost angajat în Canada, într-o țară membră G7, fiind persoană politică expusă atunci ca și ministru de Externe, cum este și dl președinte Dodon, persoană expusă politic sau (PEP _ aici nu inteleg ) și-n poziția mea de fapt când am aplicat pentru actele canadiene, când am început să negociez cu fondurile de investiții, am fost verificat la capitolul financiar, intregitate, conexiuni, orice alt criteriu care este extrem de important la capitolul filtre și-n cazul dat vă zic că am trecut toate controalele guvernului canadian, Băncii Centrale Europene, cu care noi am negociat mai multe proiecte de investiții, fondurilor de investiții și chiar a multor agenții ale ONU și credeți-mă, care au filtre destul de puternice de integritate.” a menționat el.Mai mult, Tudor Ulianovschi spune că vrea să afle măcar un nume al unui alt fost demnitar de stat care a trecut toate filtrele occidentale, lucru care-i permite să poarte discuții cu liderii celor mai mari state din lume.,,Eu aș dori să văd un alt fost președinte, un alt fost prim-ministru sau chiar și ministru, nu contează de care ramură, după ce își finisează mandatul, să plece într-o altă țară, să se angajeze la un loc de muncă, să treacă controalele toate la ale agențiile de securitate internațională și națională și eu chiar aș dori dl președinte Dodon să-l facă, care noi de fapt vrem că a demonstrat și dlui că poate trece astfel de filtre. Repet, dacă eram omul lui Plahotniuc, nu treceam niciun filtru de integritate și nu stăteam 4 ani în Canada, într-o țară care se verifică totul din punct de vedere al integrității și al relațiilor cu oligarhii fugari din Republica Moldova. Ori în cazul meu, în general consider că nu știu cine este omul lui Plahotnic atunci cel care a luat punga neagră de la dl Plahotniuc, nu este omul lui Plahotniuc atunci. Cred că trebuie să ne concetrăm asupra faptului că dl Dodon în ziua de astăzi nu cred că are trecere nici într-o țară din lume din perspectiva accesului la conducerea acestei țări. Ori eu m-am văzut și cu prim-ministrul Canadei și cu mulți alți demnitari de rang înalt de mult de alte state. Nu cred că dlui are binecuvântarea sau blagoslovirea Moscovei în cazul dat pentru campania electorală care vine în Republica Moldova și acest lucru cred că trebuie să-l deranjeze mai mult decât să eticheteze un om sau altul precum că ar fi omului lui Plahotnic, omului lui Șor, omului lui Platon, omul rușilor sau omul americanilor. Ori în cazul respectiv, unica cu ce sunt de acord și-i mulțumesc dl președinte Igor Dodon că totuși m-a apreciat faptul că sunt profesionist, ceea ce de fapt aici este un moment că orice diplomat știe că într-un dialog cu cineva, trebuie să știi când să nu fii de acord și când trebuie să fii de acord. Uite aici sunt de acord cu dl președinte Dodon.” a adăugat Ulianovschi.În context, Tudor Ulianovschi declară că în anul 2019, ex-ambasadorul SUA, Dereck Hogan, l-a propus în funcția de prim-ministru, însă, Vlad Plahotniuc a respins această propunere.,,Într-adevăr, după alegerile parlamentare din februarie 2019, ambasadorul american pe atunci Dereck Hogan, a avut o discuție cu Vlad Plahotniuc, în cadrul căreia, a propus ideea ca să fie investit în funcție un prim-ministru tehnocrat care va conduce un guvern tehnocrat de tranziție pentru a pregăti țara pentru următoarle alegeri anticipate parlamentare, care trebuia să aibă loc în luna septembrie 2019. Eu nu știam despre discuția respectivă, ulterior am aflat de discuția dată. Știu că dl ambasador Hogan a propus ideea respectivă lui Vlad Plahotniuc, citînd sau oferind modelul de fapt în Georgia, pe atunci era coaliția de „George Dreams.....” sau visul georgian, dacă nu greșesc erau cinci partide înbtr-o coaliție guvernamentală care de fapt erau controlate tot de un oligarh care a avut discuții cu americanii și care a acceptat să plece în spate iar în față, pe o perioadă anumită a fost numit un prim-ministru tehnocrat cu care americanii sau partenerii de dezvoltare puteau să aibă o relație oficială. Ori acest lucru a fost posibil în Georgia în cadrul Republicii Moldova pe perioada oligarhului Plahotniuc, acest lucru nu a fost posibil ori Vlad Plahotniuc nu a acceptat și a spus ferm răspuns „Nu” lui Hogan.” a menționat el.Tudor Ulianovschi a explicat și motivul de ce Vlad Plahotniuc a respins acest lucru, declarând că ex-liderul democrat nu avea informații compromițătoare pe el.,,Știu foarte bine că Vlad Plahotniuc nu ar fi acceptat acest lucru datorită faptului că cum se spune în Republica Moldova, nu este ,,compromat” pe cineva ori în cazul meu nu a fost implicat în schemele lui Plahotniuc în Republica Moldova, nu am fost apropo, membru de partid, nu am urcat scene, tribune și nici într-un mod sau altul nu am fost implicat în mecanismele ilegale de fapt ale regimului lui Plahotniuc oligarhic. Mai mult ca atât, respectiv, Vlad Plahotniuc s-a supărat rău, atunci, pe situația respectivă și a creat de fapt situații și o perioadă de calvar pentru mine și familia mea. Ori acest lucru s-a văzut imediat atunci când mi s-a trimis în câteva zile un control de la Curtea de Conturi a Republicii Moldova la Ministerul de Externe, inspectorii cărora au stat trei săptămâni la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pe atunci pentru a identifica orice problemă din procesul de achiziții, gestionarea fondurilor de stat. Ori să vă zic că după finisarea acestui control inopenat, evident că a fost o comandă politică, raportul care a fost făcut public și este public în ziua de astăzi, l-am prezentat la Curtea de Conturi și președintele pe atunci a Curții de Conturi, Marian Lupu a zis că „ Dl Ministru să știți că este unul din cele mai puține cazuri când un raport a Curții de Conturi este atât de favorabil față de instituția examinată.” a mai spus el.După acest caz, potrivit lui Ulianovschi, au început și presiunile asupra familiei sale și în primul rând asupra soției.,,În același timp, presiuni au continuat mult mai tare și mai insistent atunci când Plahotniuc a lovit în familia mea de fapt, atunci când soția mea, activând la Geneva, ca reprezentantul Guvernului sau Ministerului Economiei, fiind un diplomat care a activat în Ministerul de Externe de 15 ani, a fost nevoită și a fost presată să-și de-a demisia în termen de 3 zile să revină la Chișinău, tot cu fiica mea care era la studii, luna martie dacă nu greșesc, deci nu finisaseră anul de învățământ, anul studiilor. Ori o informație mai de ordin familiar, atunci după toate strigătele și presiunile la care a fost supusă soția mea, noi am pierdut o sarcină care se afla la o etapă destul de avansată, de mult timp așteptam un al doilea copil și datorită presiunilor, strigătelor și presingului nebun, de fapt soția atunci a pierdut sarcina, a plecat, a scris cerere de bună voie să plece de la Ministerul de Externe. Eu eram ministrul de Externe pe atunci și mi s-a dat indicația să semnez Ordinul de delegare a funcției din funcția soției mele pe care nu l-am semnat. Până în prezent Ordinul nu este semnat de ministrul de Externe. Cei colegi care ne cunosc din sistemul diplomatic, acest lucru îl cunosc, ne-au susținut de fapt, dar eu cred că nu poate fi vorba niciodată ca eu să fiu omul lui Plahotniuc.” a conchis el.