Reduceri de până la 50 % de Paști la Darwin

Compania Invalda INVL, fondată în Lituania în 1991, reprezintă un lider în gestionarea investițiilor în Țările Baltice. Activele gestionate de grup, în valoare de 1 miliard de euro, includ investiții private în capital propriu, terenuri forestiere și agricole, surse regenerabile de energie, imobiliare și obligațiuni private. Activitățile grupului includ și servicii de family office în Lituania și Letonia, gestionarea fondurilor de pensii în Letonia și investiții în fonduri globale din alte țări. În interviul cu Vytautas Plunksnis, Head of Private Equity, Member of the INVL Asset Management și președintele consiliului maib, vom discuta realizările grupului în anul 2023, abordarea grupului în gestionarea investițiilor și planurile pentru viitor.