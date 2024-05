Ce înseamnă due diligence în lumea start-upurilor

13:00

Organizația de tineret EDYN Moldova, în colaborarea cu Comunitatea Plus, invită tinerii din Republica Moldova să se alăture proiectului „YOUth for EU". Oportunitatea este destinată persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, interesate de viitorul țării.