ACTIVIȘTII PUBLICI AU ORGANIZAT UN FLASH MOB ÎN FAȚA AMBASADEI RUSIEI LA CHIȘINĂU ÎN SPRIJINUL PRESEI INDEPENDENTE.

Infotag, 4 mai 2024 00:00

ACTIVIȘTII PUBLICI AU ORGANIZAT UN FLASH MOB ÎN FAȚA AMBASADEI RUSIEI LA CHIȘINĂU ÎN SPRIJINUL PRESEI INDEPENDENTE.

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