ACTIVIȘTII PUBLICI AU ORGANIZAT UN FLASH MOB ÎN FAȚA AMBASADEI RUSIEI LA CHIȘINĂU ÎN SPRIJINUL PRESEI INDEPENDENTE.
Infotag, 4 mai 2024 00:00
ACTIVIȘTII PUBLICI AU ORGANIZAT UN FLASH MOB ÎN FAȚA AMBASADEI RUSIEI LA CHIȘINĂU ÎN SPRIJINUL PRESEI INDEPENDENTE.
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