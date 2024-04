Ne pregătim de tabără! Cât vor scoate din buzunar părinții anul acesta

07:10

Familia lui G. C., principalul suspect în cazul omorului Anei-Maria, pare să nu aibă cea mai bună reputație. Bărbatul și fratele său, A. C., are un cazier judiciar impresionant, în ciuda faptului că bărbatul se prezintă pe internet drept angajat al Ministerului Afacerilor Interne, scrie realitatea.net Suspectul ar fi comis acțiuni violente faţă de soţia […] Articolul Individul din Orhei, presupusul “maniac”, ar fi fost violent cu soția. Fratele său ar fi amenințat cu arma câțiva minori apare prima dată în ea.md.