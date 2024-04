Jurnalist iranian înjunghiat la Londra: Suspecții, mercenari din Europa de Est

13:10

Situația presei din Găgăuzia s-a agravat mai ales după alegerile pentru funcția de bașcan, afirmă președinta Consiliului Audioviziualului, Liliana Vițu. „Presa de acolo e în declin și în derapaj. Noi ne facem treaba. Am dat sancțiuni, am făcut controale, am arătat că acolo este activitatea fără autorizare, fără licență. Am dat amenzi de jumătate de […] Articolul Amenzi și controale, dar situația presei în Găgăuzia rămâne îngrijorătoare, afirmă Liliana Vițu apare prima dată în Subiectul Zilei.