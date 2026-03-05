Beneficiarii de pensii, ținta escrocilor: Apeluri false în numele CNAS
TV8, 5 martie 2026 19:40
Beneficiarii de pensii, ținta escrocilor: Apeluri false în numele CNAS
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
Acum o oră
Acum 2 ore
19:00
19:00
Acum 4 ore
17:30
16:20
Acum 6 ore
15:50
15:20
15:10
14:40
14:20
14:10
14:10
Acum 8 ore
13:40
13:20
12:50
12:40
12:20
Acum 12 ore
11:40
11:20
10:40
09:50
09:20
08:20
07:50
Acum 24 ore
23:10
22:50
22:20
22:10
21:50
21:20
20:50
20:40
20:10
Ieri
19:40
19:10
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.