Boghenii Noi: Talent, tradiție și emoție la Festivalul „Mărțișor” 2026
Unghiul, 5 martie 2026 13:40
Primăvara a sosit la Boghenii Noi purtând în brațe acorduri de vioară, triluri de flaut și pași de dans. Festivalul „Mărțișor” a adus lumină și emoție în sala Gimnaziu–Grădiniță „Anatol Popovici” din satul Boghenii Noi, unde Școala de Arte pentru Copii „Doina și Ion Aldea-Teodorovici” din orașul Cornești a oferit un spectacol artistic de excepție. […]
La data de 28 februarie 2026, în incinta Școlii Sportive Specializate de Șah și Joc de Dame din Chișinău, s-a desfășurat Etapa I a Cupei Republicii Moldova la joc de dame-64 „In memoriam Iosif Func”, competiție care a reunit sportivi din toate categoriile de vârstă, cu excepția U11 și U9 (pentru care etapa este programată […]
Tradiția a prins viață în mâinile unor copii curajoși și curioși, la Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”, unde biblioteca instituției a găzduit un atelier dedicat confecționării mărțișoarelor. Elevii clasei a IV-a au descoperit, pas cu pas, frumusețea cusutului și bucuria de a crea cu propriile mâini simbolul primăverii. Sub îndrumarea meșteriței Vera Vîrtosu și cu sprijinul învățătoarei […]
Starea de alertă în sectorul energetic intră în vigoare de astăzi, 5 martie. Hotărârea Guvernului privind instituirea stării de alertă pentru 60 de zile a fost publicată în Monitorul Oficial, transmite IPN. Decizia a fost aprobată la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor asupra aprovizionării cu energie. […]
10:10
Fermierii, îngrijorați de scumpirea carburanților. Ministerul Agriculturii promite soluții # Unghiul
Fermierii se arată îngrijorați de scumpirea continuă a carburanților, mai ales în contextul începutului lucrărilor agricole de primăvară. Ministra agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga, a asigurat că autoritățile analizează deja scenarii pentru a asigura aprovizionarea cu carburanți la prețuri mai avantajoase și la implementarea unor mecanisme de compensare pe termen scurt, transmite IPN. „Încep […]
10:10
Republica Moldova dispune în prezent de stocuri suficiente de carburanți pentru a acoperi consumul intern în perioada imediat următoare. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu, după ce Guvernul a instituit stare de alertă în domeniul energetic, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și al impactului acestuia asupra pieței internaționale a produselor petroliere, transmite IPN. Ministrul […]
10:00
Pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 79 de alerte cu bombă și toate s-au dovedit a fi false. Datele au fost prezentate de șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unor audieri organizate de Comisia parlamentară pentru securitate națională, apărare și ordine publică, transmite IPN. Potrivit datelor prezentate, 31 dintre alerte au […]
Acum 24 ore
15:00
În Republica Moldova se instituie stare de alertă în sectorul energetic, pentru 60 de zile. Decizia a fost aprobată miercuri de Guvern, la propunerea Centrului Național de Management al Crizelor. Propunerea vine în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor asupra aprovizionării cu energie, transmite IPN. „E un război care nu știm cât va […]
14:20
S-a născut în orașul Ungheni, într-o familie de intelectuali, și de mic a învățat valoarea muncii și a responsabilității. Dragostea pentru știință și dorința de a ajuta oamenii l-au purtat la Universitatea de Medicină „Nicolae Testemițeanu” din Chișinău, unde și-a construit baza solidă în medicina generală și chirurgia de specialitate. După ani de studiu intens […]
Ieri
12:20
Plasticul a ajuns să facă parte din viața noastră aproape fără să ne dăm seama. Îl regăsim în râuri și oceane, în soluri, iar studiile arată că particule microscopice de plastic au fost identificate chiar și în organismul uman. Potrivit Programului Națiunilor Unite pentru Mediu, o persoană utilizează, pe parcursul vieții, aproximativ 60 de kilograme […]
10:30
Femeile trebuie să lucreze 41 de zile în plus pentru același salariu anual ca al bărbaților # Unghiul
În Republica Moldova, o femeie trebuie să lucreze cu 41 de zile mai mult decât un bărbat pentru a câștiga același salariu anual. În 2025, inegalitatea salarială a atins 16,6%, cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Aceasta înseamnă că, în medie, o femeie a pierdut aproximativ 34 de mii de lei, echivalentul a două […]
10:30
Comuna Valea Mare din raionul Ungheni se numără printre localitățile care, în ultimii ani, au beneficiat de investiții prin intermediul Programelor Naționale „Satul European” (edițiile I și II), „Satul European Express”, dar și cu sprijinul partenerilor de dezvoltare. În localitate au fost implementate șase proiecte de dezvoltare, menite să îmbunătățească condițiile de trai. Apă potabilă […]
10:30
Plângerile privind hărțuirea sexuală în universități vor putea fi depuse inclusiv anonim, online sau fizic, iar fiecare instituție este obligată să desemneze un coordonator și o comisie de examinare a cazurilor. Prevederile fac parte dintr-un regulament aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, transmite IPN. Potrivit MEC, regulamentul definește responsabilități clare pentru instituții, proceduri transparente pentru […]
3 martie 2026
15:00
Modificări la Codul Educației, votate în Parlament: autoritățile își propun ca 7 din 10 absolvenți să rămână la studii în țară până în 2028 # Unghiul
Deputații au votat, în prima lectură, proiectul de lege privind modificarea Codului Educației. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, schimbările propuse urmăresc să răspundă unui set larg de provocări ale sistemului educațional, de la incluziunea copiilor cu nevoi educaționale speciale și îmbunătățirea condițiilor de studii, până la consolidarea autonomiei școlare, revizuirea sistemului de evaluare, guvernanța universitară […]
14:10
În prezent, 51 de copii din raionul Ungheni, cu vârste cuprinse între câteva luni și 17 ani, au statut de copil adoptabil și își așteaptă o familie. Dintre aceștia, 26 sunt fete și 25 băieți, iar 13 copii fac parte din cupluri de frați. La nivel național, în Republica Moldova, numărul copiilor cu statut de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Fiecare nou-născut din Republica Moldova beneficiază de un test auditiv înainte de externarea din maternitate. Începând cu 1 ianuarie 2024, screeningul auditiv universal a devenit obligatoriu și gratuit, iar rata de acoperire a ajuns deja la peste 95% la nivel național. Datele sunt prezentate în contextul Zilei mondiale a auzului, marcată anual pe 3 martie, […]
13:40
Primele zile ale lunii martie vor aduce temperaturi blânde și vreme predominant însorită. Marți sunt prognozate ploi slabe, iar pe alocuri, noaptea și dimineața, va fi ceață. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe parcursul zilei, temperaturile vor ajunge până la +13 grade Celsius în sudul țării. Contactată de IPN, sinopticanul Svetlana Cojocaru a precizat că, […]
13:40
Un pas spre un Ungheni mai curat: UE oferă 1,8 milioane de euro pentru modernizarea gestionării deșeurilor # Unghiul
Municipiul Ungheni va beneficia de o investiție de 1,8 milioane de euro, oferită de Uniunea Europeană pentru modernizarea sistemului de gestionare a deșeurilor. Alături de Ungheni vor mai beneficia și alte două orașe din țară. Este vorba de Călărași și Leova. Ce va fi realizat la Ungheni Pentru municipiul Ungheni este planificată construcția unui Centru […]
2 martie 2026
14:00
„Fiecare moment al vieții noastre este o minune, fiecare zi din viața noastră este un dar de care trebuie să ne bucurăm neîncetat. Cuvintele, gândurile, acțiunile, gesturile pe care le facem determină viața pe care o trăim. Trăiește prezentul, indiferent de ora pe care o arată ceasul. Ține minte, nu există zi lipsită de importanță”, […]
14:00
Gimnaziul–grădiniță „Anatol Popovici” din Boghenii Noi a încheiat „Decada Siguranței și Protecției în Mediul Online” # Unghiul
La gimnaziul-grădiniță „Anatol Popovici” din Boghenii Noi s-a încheiat cu succes „Decada Siguranței și Protecției în Mediul Online”, un amplu program educațional dedicat formării unui comportament responsabil în spațiul digital. Timp de zece zile, elevii au participat la activități interactive menite să îi transforme din simpli utilizatori ai tehnologiei în adevărați „gardieni ai internetului”. Educație […]
12:50
Satele cu mai puțin de 20 de mii de locuitori vor putea aplica pentru granturi de până la 30 de mii de euro, destinate proiectelor de modernizare. Fondurile pot fi utilizate pentru renovarea și adaptarea clădirilor, precum și pentru reamenajarea spațiilor publice. Granturile sunt oferite în cadrul ediției 2026 a Premiilor New European Bauhaus (NEB), […]
11:40
Numărul infracțiunilor a scăzut cu 6% anul trecut, fiind înregistrate peste 23 de mii de cazuri. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, prezentate de Biroul Național de Statistică, rata infracționalității a coborât la 97 de infracțiuni la 10 mii de locuitori, transmite IPN. Potrivit BNS, cele mai multe infracțiuni au fost comise în mediul urban (63,2%), […]
10:30
Echipamente moderne de intervenție și protecție a salvatorilor, donate de Danemarca pentru IGSU # Unghiul
Pompierii din Moldova vor fi dotați cu echipamente moderne de protecție și intervenție, inclusiv aparate autonome de respirat și costume ignifuge. Lotul a fost oferit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență de către Guvernul Danemarcei, în cadrul proiectului multianual „Inițiativa daneză pentru protecția civilă în Moldova 2025-2028”, transmite IPN. Aceasta este prima donație din cadrul […]
10:20
Susținerea întreprinderilor mici și mijlocii prin creditare bancară generează o parte semnificativă din locurile de muncă și din valoarea adăugată în economie. Declarația a fost făcută de viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Constantin Șchendra, la o reuniune a reprezentanților din sectorul financiar-bancar, academic și de afaceri din Moldova și România, transmite IPN. Discuțiile s-au concentrat […]
28 februarie 2026
14:00
Echipa de karate-do a Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din municipiul Ungheni, formată din 29 de sportivi, a participat la Turneul Memorial Tradițional de Karate-Do „Hidetaka Nishiyama”, desfășurat la 14 februarie 2026, în municipiul Chișinău. Ghidați de profesorul-antrenor Iurii Cebaniuc, tinerii au obținut rezultate remarcabile, urcând pe podium la mai multe categorii. Locul I: […]
10:50
Duminică, 22 februarie, în incinta Centrului Educațional din Ungheni s-a desfășurat concursul raional la dame pentru copii, organizat de Direcția Educație Ungheni. Competiția a reunit 24 de participanți, împărțiți în patru categorii de vârstă. Cei mai buni dintre concurenți, care au obținut locul I la categoriile lor, sunt: Mihaela Bobeico – U10 fete, Gimnaziul Bumbăta; […]
27 februarie 2026
15:10
La data de 20 februarie 2026, în sala de ședințe a Consiliului Raional Ungheni, a avut loc seminarul instructiv cu genericul „Sănătatea salariaților – o prioritate a mișcării sindicale. Sindicatele la straja sănătății salariaților”, eveniment dedicat consolidării rolului sindicatelor în protejarea sănătății și drepturilor angajaților. Activitatea a fost organizată de Asociația Raională a Sindicatului Angajaților […]
15:10
Carnea de porc reprezintă peste jumătate din consumul anual de carne al moldovenilor. Potrivit expertului economic Veaceslav Ioniță, acest sector a înregistrat până în 2025 cea mai rapidă creștere dintre toate ramurile agricole. Totuși, anul trecut a fost grav afectat de focarele de pestă porcină, care au redus producția cu 35% și au generat pierderi […]
11:50
Constituția R. Moldovei în art. 1 alin. 3 declară că „Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui… sunt garantate”. Această prevedere legală reprezintă o valoare cât se poate de importantă și necesară pentru toți subiecții statului respectiv. Denumirea de stat de drept indică faptul că statul […]
11:40
Moldovenii stabiliți în Franța vor putea să-și convertească permisele de conducere începând cu 1 martie. Atunci intră oficial în vigoare acordul moldo-francez în acest sens, transmite IPN. Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii dintre secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos, și ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag. Decizia vine după ce […]
11:40
Congresul Autorităților Locale din Moldova respinge categoric orice formă de amalgamare forțată unităților administrativ-teritoriale, pe care o consideră neconstituțională și antidemocratică. În acest sens CALM a adoptat o declarație adresată instituțiilor statului, în care subliniază că reforma APL este necesară, dar trebuie realizată responsabil, etapizat și prin dialog real cu autoritățile locale. CALM propune municipalizarea […]
11:00
Industria globală a tutunului și „reducerea riscurilor”: între concept de sănătate publică și strategie de business # Unghiul
Datele științifice arată că asumarea conceptului de „reducere a riscurilor” de către industria globală a tutunului nu reprezintă o inovație în sănătate publică. De la filtrele pentru țigarete, din anii 1950, până la IQOS și discursul actual despre „lumea fără fum”, reducerea riscurilor a fost utilizată de structurile corporative globale ale industriei tutunului ca strategie […]
26 februarie 2026
13:50
Raionul Ungheni face pași importanți pentru a deveni un model național în gestionarea serviciilor de aprovizionare cu apă și extinderea rețelelor de canalizare. În cadrul seminarului „Pregătirea APL-urilor pentru delegarea serviciului public de alimentare cu apă”, dedicat primarilor, organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) „Ungheni”, au fost discutați pașii concreți pentru colectarea datelor, identificarea […]
12:20
Frăsinești este o străveche localitate mioritică menționată pentru prima dată prin Hrisov domnesc acum 529 de ani în Uricul de proprietate semnat la Vaslui, 25 februarie 1497, de către Domnitorul Țării Moldove, Ștefan cel Mare și Sfânt, , prin care se confirmă vânzarea satului Elenei și nepotului ei de frate Dragotă Frăționu pentru 70 de […]
12:00
Creștere a încasărilor din impozitul pe veniturile obținute din locațiunea bunurilor imobile # Unghiul
Peste 82 mii lei încasați din contractele de locațiune în Ungheni Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 18,4% în ianuarie 2026, constituind 9,7 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului precedent, potrivit datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat. Distribuția regională indică […]
11:50
Tarifele polițelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto ar putea fi stabilite liber, în funcție de condițiile pieței. În același timp, urmează să fie creat un sistem centralizat de evidență a polițelor RCA și daunelor, care va asigura o transparență mai mare și un control mai eficient al pieței. Prevederile sunt incluse într-un proiect […]
11:40
Dotarea polițiștilor, pompierilor, salvatorilor și carabinierilor va fi decisă direct de Ministerul Afacerilor Interne, fără a mai fi nevoie de hotărâri de Guvern. Măsura a fost aprobată în ședința de miercuri a cabinetului de miniștri, transmite IPN. Scopul este de a simplifica normele de echipare, de la autovehicule și tehnică specială până la rechizite logistice […]
11:30
Ministerul Finanțelor analizează o posibilă revizuire a cotei TVA aplicate sectorului HoReCa. Întrebat despre eventuale majorări, ministrul Andrian Gavriliță a declarat că este prematur să fie anunțate cifre exacte, iar politica fiscală actualizată va fi făcută publică în această primăvară, transmite IPN. Potrivit oficialului, autoritățile desfășoară un proces amplu de reevaluare a sistemului fiscal, iar […]
10:20
„Vaccinul contra HPV: călătoria omenirii către prevenție și speranță” este un documentar în premieră pentru Republica Moldova, dar și pentru regiunea europeană # Unghiul
„Alături de întreaga echipă care am muncit la realizarea lui, am cules informații bazate pe dovezi științifice și am explicat, pe înțelesul lucrătorilor medicali și al publicului larg, ce este virusul HPV, care este legătura acestuia cu apariția și dezvoltarea cancerului de col uterin, de ce unele femei dezvoltă cancer și altele – nu și […]
25 februarie 2026
14:40
În ediția curentă la rubrica „Oameni și locuri” vă prezentăm istoria Ninei Cozari din satul Grozasca, comuna Florițoaia Veche. A muncit o viață în domeniul zootehniei. Viața ei nu a fost simplă, dar a trăit-o cu demnitate. A caracterizat-o mereu omenia. Tot timpul era văzută cu un zâmbet cald și sincer, dovadă a sincerității ei, […]
12:30
Republica Moldova va continua să treacă la ora de vară și la ora de iarnă, însă mecanismul va fi stabilit clar prin lege. Guvernul a aprobat o hotărâre prin care renunță la regula sovietică din 1990 și fixează oficial fusul orar UTC+2, fără modificări pentru cetățeni. Potrivit noilor prevederi, în ultima duminică din martie, la […]
12:10
În virtutea activității mele de bibliotecar, pe dimensiunea de cercetare a memoriei locale am încercat să aflu de unde vin enigmaticele denumiri ale loturilor de pământ, care constituie moșia Cetirenilor: Valea Pietrei, Mândra, Cneazu, Siliman, Cioara și multe altele. De unde își trag obârșia? Și uite, dragă cititor, nu degeaba se zice că cărțile le […]
11:10
Elevii interesați să studieze cu ajutorul unor manuale multimedia au la dispoziție platforma Eduresurse, lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Potrivit instituției, site-ul găzduiește o colecție de manuale școlare în format digital, aliniate curriculumului național, transmite IPN. În viitorul apropiat, platforma va servi drept repozitoriu unic al resurselor educaționale deschise. Aceasta va găzdui toate manualele […]
11:10
În Moldova va fi creat sistemul „e-Monitorizare” pentru eficientizarea politicilor publice # Unghiul
În Republica Moldova va fi instituit sistemul informațional „e-Monitorizare”, care va sprijini planificarea, monitorizarea și raportarea implementării politicilor publice. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, acesta va digitaliza documentele strategice naționale și va facilita armonizarea legislației cu normele Uniunii Europene, reducând birocrația, transmite IPN. Conform proiectului MDED, autoritățile administrației publice centrale vor fi obligate să […]
11:10
Volumul lucrărilor în sectorul de construcții a crescut anul trecut cu peste 32% față de 2024. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică, avansul este susținut de construcțiile noi, lucrările de reparații și proiectele de infrastructură, transmite IPN. În decurs de an an, construcțiile noi au înregistrat o creștere de 36,8%, lucrările de întreținere […]
11:10
În Moldova ar putea fi implementat voucherul digital pentru zilieri, un mecanism menit să formalizeze munca în agricultură și să extindă protecția socială. Ministerul Muncii și Protecției Sociale pregătește un proiect care prevede simplificarea și digitalizarea declarării activității și a plății contribuțiilor sociale, astfel încât munca zilierilor să conteze la stabilirea pensiei și alte prestații, […]
24 februarie 2026
14:50
Aproape 9 din 10 instituții educaționale din raionul Ungheni sunt gestionate de directoare # Unghiul
Am examinat lista celor 98 de instituții de învățământ din raionul Ungheni, publicată pe site-ul Direcției Educație Ungheni, pentru a identifica distribuția de gen în funcțiile de director ale instituțiilor de învățământ. Datele analizate includ grădinițe, complexe educaționale de tip gimnaziu–grădiniță și instituții de învățământ general. Educația timpurie – domeniu aproape exclusiv feminin În rețeaua […]
12:40
Instituțiile de învățământ profesional și superior vor aplica politici antiplagiat obligatorii # Unghiul
Integritatea academică devine un criteriu obligatoriu în evaluarea instituțiilor de învățământ din Moldova. Noile reglementări impun instituirea unor politici stricte împotriva plagiatului și fraudei academice. Măsurile se regăsesc într-un proiect de modificare a metodologiei de evaluare externă a calității în educație, propus de Ministerul Educației și Cercetării pentru consultări publice, transmite IPN. Potrivit proiectului, măsurile […]
12:40
Rata de vaccinare împotriva rujeolei în Moldova a scăzut sub 85%, mult sub pragul de siguranță de 95%, necesar pentru imunitatea colectivă. Avertizarea este făcută de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în condițiile în care, anul trecut, au fost confirmate 193 de cazuri, transmite IPN. Din totalul cazurilor, 11 au fost de import, aduse din […]
12:30
Economia Moldovei, afectată de război și crize, dă semne de relansare din 2025, analiză MDED # Unghiul
Economia Republicii Moldova a traversat între anii 2022 și 2024 o perioadă de contracție și stagnare severă, sub impactul războiului din Ucraina, al crizei energetice și al secetei. Datele pentru 2025 indică, însă, o relansare economică, cu o creștere a PIB-ului de aproximativ 2% în primele nouă luni ale anului. Într-un răspuns pentru IPN, Ministerul […]
