Neymar Junior, la 34 de ani, visează să revină în lotul Braziliei pentru Mondial, după ce a semnat o dublă și i-a adus lui Santos prima victorie a sezonului - VIDEO
ProTV.md, 27 februarie 2026 23:10
Neymar Junior, la 34 de ani, visează să revină în lotul Braziliei pentru Mondial, după ce a semnat o dublă și i-a adus lui Santos prima victorie a sezonului - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum o oră
23:10
Play-off-ul Europa League a adus victorii categorice, răsturnări de scor și ghinion pentru Viktoria Plzen, eliminată la loviturile de departajare fără să fi pierdut vreodată - VIDEO # ProTV.md
Play-off-ul Europa League a adus victorii categorice, răsturnări de scor și ghinion pentru Viktoria Plzen, eliminată la loviturile de departajare fără să fi pierdut vreodată - VIDEO
23:10
Neymar Junior, la 34 de ani, visează să revină în lotul Braziliei pentru Mondial, după ce a semnat o dublă și i-a adus lui Santos prima victorie a sezonului - VIDEO # ProTV.md
Neymar Junior, la 34 de ani, visează să revină în lotul Braziliei pentru Mondial, după ce a semnat o dublă și i-a adus lui Santos prima victorie a sezonului - VIDEO
Acum 2 ore
23:00
Nicanor Ciochină - condamnat la 7 ani de închisoare. Acesta nu a fost prezent la ședință. Mama adolescentului lovit mortal a venit cu imaginea copilului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Nicanor Ciochină - condamnat la 7 ani de închisoare. Acesta nu a fost prezent la ședință. Mama adolescentului lovit mortal a venit cu imaginea copilului - FOTO/VIDEO
23:00
Surpriza Kecmanovic îl va înfrunta pe favoritului numărul 5, Flavio Cobolli, în semifinale la ATP 500 Acapulco, în timp ce Frances Tiafoe se duelează cu Brandon Nakashima pentru un loc în finală - VIDEO # ProTV.md
Surpriza Kecmanovic îl va înfrunta pe favoritului numărul 5, Flavio Cobolli, în semifinale la ATP 500 Acapulco, în timp ce Frances Tiafoe se duelează cu Brandon Nakashima pentru un loc în finală - VIDEO
22:50
Revanșă pentru naționala Moldovei U19: „tricolorii” au învins Azerbaidjanul cu 1-0, după eșecul la limită din primul amical - VIDEO # ProTV.md
Revanșă pentru naționala Moldovei U19: „tricolorii” au învins Azerbaidjanul cu 1-0, după eșecul la limită din primul amical - VIDEO
22:50
PSG – Chelsea și Real Madrid – Manchester City, capetele de afiș ale optimilor Ligii Campionilor: „galacticii” și „cetățenii”, duel clasic pentru a șasea oară în șapte sezoane - VIDEO # ProTV.md
PSG – Chelsea și Real Madrid – Manchester City, capetele de afiș ale optimilor Ligii Campionilor: „galacticii” și „cetățenii”, duel clasic pentru a șasea oară în șapte sezoane - VIDEO
22:50
Fanii din Puerto Rico în delir la sosirea lui Lionel Messi: aglomerație la aeroport, antrenament și incident pe teren după ce un spectator l-a tăvălit pe star - VIDEO # ProTV.md
Fanii din Puerto Rico în delir la sosirea lui Lionel Messi: aglomerație la aeroport, antrenament și incident pe teren după ce un spectator l-a tăvălit pe star - VIDEO
22:40
Caz șocant în nordul țării: O elevă ar fi fost abuzată sexual de un profesor. MEC s-a autosesizat și vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Caz șocant în nordul țării: O elevă ar fi fost abuzată sexual de un profesor. MEC s-a autosesizat și vine cu detalii - VIDEO
22:40
Fostul vicepremier și semnatar al Declarației de independență a Republicii Moldova, Nicolae Andronati, ar fi fost omorât în stânga Nistrului - VIDEO # ProTV.md
Fostul vicepremier și semnatar al Declarației de independență a Republicii Moldova, Nicolae Andronati, ar fi fost omorât în stânga Nistrului - VIDEO
22:30
Scandal de corupție în Ucraina: aproape un milion de euro ar fi fost delapidați la reconstrucția termocentralei de la Tripolie, iar șase persoane au devenit suspecți - VIDEO # ProTV.md
Scandal de corupție în Ucraina: aproape un milion de euro ar fi fost delapidați la reconstrucția termocentralei de la Tripolie, iar șase persoane au devenit suspecți - VIDEO
22:30
Negocierile pentru încheierea războiului rămân fără rezultat concret: Zelenski anunță o posibilă reuniune Ucraina–SUA–Rusia la Abu Dhabi - VIDEO # ProTV.md
Negocierile pentru încheierea războiului rămân fără rezultat concret: Zelenski anunță o posibilă reuniune Ucraina–SUA–Rusia la Abu Dhabi - VIDEO
22:30
Atacuri în lanț asupra orașelor ucrainene: o dronă a lovit un hotel în Sumî, iar bombardamentele din Harkov, Zaporojie, Odesa, Dnipro și Cernigov au lăsat un mort și peste 20 de răniți - VIDEO # ProTV.md
Atacuri în lanț asupra orașelor ucrainene: o dronă a lovit un hotel în Sumî, iar bombardamentele din Harkov, Zaporojie, Odesa, Dnipro și Cernigov au lăsat un mort și peste 20 de răniți - VIDEO
Acum 4 ore
22:00
Blocuri ridicate cu încălcări grave la Durlești și loturi înstrăinate ilegal: „Schema era foarte simplă”, spun foștii consilieri, însă nimeni nu a fost pedepsit - VIDEO # ProTV.md
Blocuri ridicate cu încălcări grave la Durlești și loturi înstrăinate ilegal: „Schema era foarte simplă”, spun foștii consilieri, însă nimeni nu a fost pedepsit - VIDEO
21:50
Scenariul aderării rapide a Ucrainei la UE ar putea deschide ușa și pentru Moldova: „Totul depinde de voința politică a marilor puteri”, spune Armand Goșu - VIDEO # ProTV.md
Scenariul aderării rapide a Ucrainei la UE ar putea deschide ușa și pentru Moldova: „Totul depinde de voința politică a marilor puteri”, spune Armand Goșu - VIDEO
21:50
Presa ucraineană anunță un posibil embargo asupra vinului moldovenesc, Chișinăul dezminte: „Nu există nicio interdicție, suntem în discuții cu Kievul” - VIDEO # ProTV.md
Presa ucraineană anunță un posibil embargo asupra vinului moldovenesc, Chișinăul dezminte: „Nu există nicio interdicție, suntem în discuții cu Kievul” - VIDEO
21:40
Doi ani de amânări, cereri depuse în ultimul moment și martori absenți: procesul lui Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un adolescent, marcat de tergiversări până la pronunțarea sentinței - VIDEO # ProTV.md
Doi ani de amânări, cereri depuse în ultimul moment și martori absenți: procesul lui Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un adolescent, marcat de tergiversări până la pronunțarea sentinței - VIDEO
21:30
Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, trimis la penitenciar de tip deschis pentru 7 ani. Mama băiatului lovit mortal: „Am văzut lumină în cazul lui Mihăiță” - VIDEO # ProTV.md
Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, trimis la penitenciar de tip deschis pentru 7 ani. Mama băiatului lovit mortal: „Am văzut lumină în cazul lui Mihăiță” - VIDEO
21:20
Accident neobișnuit la intrarea în satul Glinjeni: Un camion încărcat cu porci s-a răsturnat. Momentul, surprins de o cameră de bord – VIDEO # ProTV.md
Accident neobișnuit la intrarea în satul Glinjeni: Un camion încărcat cu porci s-a răsturnat. Momentul, surprins de o cameră de bord – VIDEO
21:00
Judecătoarea Lilia Lupașco va contesta în instanță actul ANI privind averea nejustificată de peste 700.000 de lei – VIDEO # ProTV.md
Judecătoarea Lilia Lupașco va contesta în instanță actul ANI privind averea nejustificată de peste 700.000 de lei – VIDEO
20:30
Nicanor Ciochină, condamnat la 7 ani de închisoare, își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip deschis, cu regim mai puțin strict. Ce prevede exact # ProTV.md
Nicanor Ciochină, condamnat la 7 ani de închisoare, își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip deschis, cu regim mai puțin strict. Ce prevede exact
20:30
Trei bărbați din Răzeni cercetați penal pentru tăierea și sustragerea ilegală a lemnelor din pădurea satului Cărbuna. Prejudiciu estimat la 30.000 de lei - VIDEO # ProTV.md
Trei bărbați din Răzeni cercetați penal pentru tăierea și sustragerea ilegală a lemnelor din pădurea satului Cărbuna. Prejudiciu estimat la 30.000 de lei - VIDEO
20:30
Descindere spectaculoasă în sectorul Botanica: un bărbat reținut după ce a amenințat o femeie cu arma de foc într-un conflict în trafic - VIDEO # ProTV.md
Descindere spectaculoasă în sectorul Botanica: un bărbat reținut după ce a amenințat o femeie cu arma de foc într-un conflict în trafic - VIDEO
20:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 27.02.2026
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 22.02.2026
Acum 6 ore
19:40
Captură uriașă la Vama Sculeni: peste 5,5 milioane de țigarete nedeclarate, ascunse într-un autocamion. Marfa urma să ajungă în Federația Rusă – FOTO # ProTV.md
Captură uriașă la Vama Sculeni: peste 5,5 milioane de țigarete nedeclarate, ascunse într-un autocamion. Marfa urma să ajungă în Federația Rusă – FOTO
19:30
Nicanor Ciochină, condamnat la 7 ani de închisoare, își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip deschis, beneficiind de posibilitatea de a locui cu familia, a purta haine civile și a avea acces la bani și obiecte de valoare # ProTV.md
Nicanor Ciochină, condamnat la 7 ani de închisoare, își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip deschis, beneficiind de posibilitatea de a locui cu familia, a purta haine civile și a avea acces la bani și obiecte de valoare
18:30
Alertă de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova în Statul Israel: MAE avertizează asupra riscurilor sporite și recomandă evitarea călătoriilor neesențiale # ProTV.md
Alertă de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova în Statul Israel: MAE avertizează asupra riscurilor sporite și recomandă evitarea călătoriilor neesențiale
18:20
Dan Perciun la „Podcastul Lorenei”: 73 de școli vor fi reorganizate pentru a asigura accesul elevilor la educație de calitate, iar familiile copiilor afectați vor primi sprijin financiar și transport - VIDEO # ProTV.md
Dan Perciun la „Podcastul Lorenei”: 73 de școli vor fi reorganizate pentru a asigura accesul elevilor la educație de calitate, iar familiile copiilor afectați vor primi sprijin financiar și transport - VIDEO
Acum 8 ore
17:50
CU SENS: Averi de milioane la Parlament: Top 5 cei mai bogați deputați ai noului Legislativ al Republicii Moldova - VIDEO # ProTV.md
CU SENS: Averi de milioane la Parlament: Top 5 cei mai bogați deputați ai noului Legislativ al Republicii Moldova - VIDEO
17:40
Dialog la nivel înalt la Bruxelles: Cristina Gherasimov și Marta Kos au fost analizate progresele înregistrate de Republica Moldova în parcursul său european - FOTO # ProTV.md
Dialog la nivel înalt la Bruxelles: Cristina Gherasimov și Marta Kos au fost analizate progresele înregistrate de Republica Moldova în parcursul său european - FOTO
17:30
Atenție, călători! Ruta suburbană de autobuz nr. 9 își modifică temporar itinerarul. Care este motivul și cum va circula # ProTV.md
Atenție, călători! Ruta suburbană de autobuz nr. 9 își modifică temporar itinerarul. Care este motivul și cum va circula
17:20
Ucigașul bancherului ucrainean cu pașaport românesc a fost arestat. Poliția din Italia a stabilit cum a fost înfăptuită crima # ProTV.md
Ucigașul bancherului ucrainean cu pașaport românesc a fost arestat. Poliția din Italia a stabilit cum a fost înfăptuită crima
17:10
Complicele lui Ciochină, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare parțială: Acesta a fost reținut în timp ce încerca să se eschiveze, anunță poliția - VIDEO # ProTV.md
Complicele lui Ciochină, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare parțială: Acesta a fost reținut în timp ce încerca să se eschiveze, anunță poliția - VIDEO
17:10
Captură uriașă la Vama Albița: peste 5,5 milioane de țigarete nedeclarate, ascunse într-un autocamion. Marfa urma să ajungă în Federația Rusă – FOTO # ProTV.md
Captură uriașă la Vama Albița: peste 5,5 milioane de țigarete nedeclarate, ascunse într-un autocamion. Marfa urma să ajungă în Federația Rusă – FOTO
17:00
Complicele lui Ciochină, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare: Acesta a fost reținut în timp ce încerca să se eschiveze, anunță poliția - VIDEO # ProTV.md
Complicele lui Ciochină, condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare: Acesta a fost reținut în timp ce încerca să se eschiveze, anunță poliția - VIDEO
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 27.02.2026
16:50
LIVE TEXT. Nicanor Ciochină - condamnat la 7 ani de închisoare. Acesta nu a fost prezent la ședință. Mama adolescentului lovit mortal a venit cu imaginea copilului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Nicanor Ciochină - condamnat la 7 ani de închisoare. Acesta nu a fost prezent la ședință. Mama adolescentului lovit mortal a venit cu imaginea copilului - FOTO/VIDEO
16:50
China își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, invocând o „creștere semnificativă a riscurilor externe de securitate” # ProTV.md
China își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul „cât mai curând posibil”, invocând o „creștere semnificativă a riscurilor externe de securitate”
16:40
Întâlnire crucială săptămâna viitoare la Casa Albă. Mesajul pe care Merz i-l duce lui Trump despre tarifele vamale # ProTV.md
Întâlnire crucială săptămâna viitoare la Casa Albă. Mesajul pe care Merz i-l duce lui Trump despre tarifele vamale
16:40
„Lipsă de respect”. Macron atacă Comisia Europeană după aplicarea provizorie a acordului Mercosur. Reacții din Germania și Italia # ProTV.md
„Lipsă de respect”. Macron atacă Comisia Europeană după aplicarea provizorie a acordului Mercosur. Reacții din Germania și Italia
16:30
Kaufland Moldova devine partener principal al echipei țării și lansează o amplă colaborare pentru susținerea performanței sportive și promovarea unui stil de viață activ în Republica Moldova - VIDEO # ProTV.md
Kaufland Moldova devine partener principal al echipei țării și lansează o amplă colaborare pentru susținerea performanței sportive și promovarea unui stil de viață activ în Republica Moldova - VIDEO
16:30
Coeziunea socială prinde contur în 13 localități din Republica Moldova - VIDEO
16:10
Cu lacrimi în ochi, mama adolescentului lovit mortal de fostul primar de la Boldurești spune că este mulțumită de sentința anunțată: „Plec mândră acasă, însă copilul meu tot nu este" - VIDEO # ProTV.md
Cu lacrimi în ochi, mama adolescentului lovit mortal de fostul primar de la Boldurești spune că este mulțumită de sentința anunțată: „Plec mândră acasă, însă copilul meu tot nu este" - VIDEO
Acum 12 ore
15:50
Ion Andronache, complicele fostului primar de la Boldurești - condamnat la doi ani de închisoare: Acesta a fost reținut după pronunțarea sentinței - VIDEO # ProTV.md
Ion Andronache, complicele fostului primar de la Boldurești - condamnat la doi ani de închisoare: Acesta a fost reținut după pronunțarea sentinței - VIDEO
15:40
Ion Andronache, complicele fostului primar de la Boldurești - condamnat la doi ani de închisoare și anunțat în căutare. Avocatul: „Deja a fost reținut" - VIDEO # ProTV.md
Ion Andronache, complicele fostului primar de la Boldurești - condamnat la doi ani de închisoare și anunțat în căutare. Avocatul: „Deja a fost reținut" - VIDEO
15:30
Zelenski crede că este posibil să se ajungă la pace până în noiembrie. Ce spune despre o întâlnire cu Putin # ProTV.md
Zelenski crede că este posibil să se ajungă la pace până în noiembrie. Ce spune despre o întâlnire cu Putin
15:10
LIVE TEXT. Nicanor Ciochină - condamnat la 7 ani de închisoare. Acesta nu este prezent la ședință. Mama adolescentului lovit mortal a venit cu imaginea copilului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Nicanor Ciochină - condamnat la 7 ani de închisoare. Acesta nu este prezent la ședință. Mama adolescentului lovit mortal a venit cu imaginea copilului - FOTO/VIDEO
15:00
Ultima oră. Nicanor Ciochină - condamnat la 7 ani de închisoare. Acesta nu este prezent la ședință. Mama adolescentului lovit mortal a venit cu imaginea copilului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Nicanor Ciochină - condamnat la 7 ani de închisoare. Acesta nu este prezent la ședință. Mama adolescentului lovit mortal a venit cu imaginea copilului - FOTO/VIDEO
14:40
LIVE TEXT. Ședință în dosarul fostului primar de la Boldurești: Magistrații urmează să anunțe sentința. Mama adolescentului lovit mortal a venit la Judecătorie cu imaginea copilului - FOTO/VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Ședință în dosarul fostului primar de la Boldurești: Magistrații urmează să anunțe sentința. Mama adolescentului lovit mortal a venit la Judecătorie cu imaginea copilului - FOTO/VIDEO
14:40
Ambasadorul SUA în Israel, mesaj către angajații săi: „Găsiți un avion către orice destinație. ASTĂZI” / Întrebări legate de un potențial atac al SUA asupra Iran # ProTV.md
Ambasadorul SUA în Israel, mesaj către angajații săi: „Găsiți un avion către orice destinație. ASTĂZI” / Întrebări legate de un potențial atac al SUA asupra Iran
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.