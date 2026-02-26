Corporația Financiară Internațională va extinde...
InfoMarket, 26 februarie 2026 19:30
Acum 30 minute
19:30
19:30
SFS avertizează cu privire la notificările false:...
19:30
Moldova și SUA vor accelera implementarea...
19:30
Soluționarea litigiilor în domeniul achizițiilor...
Acum 4 ore
17:20
Maib rockstars 2026: recunoaștem excelența...
Acum 6 ore
15:10
În ianuarie, rețelele Premier Energy Distribution...
15:10
Moldova accelerează integrarea digitală și...
15:10
PIB-ul Moldovei ar fi crescut cu 51% - de la 16,8...
Acum 8 ore
12:00
Consumul de energie electrică în creștere în...
12:00
Maib lansează prima emisiune de obligațiuni...
Ieri
18:50
Moldova va păstra ora oficială corespunzătoare...
18:50
În 2025, volumul transportului de gaze naturale...
18:50
În 2026, vor fi alocate 1 miliard 821,2 milioane...
15:40
Moldova și Japonia intenționează să extindă...
15:40
SUA au anulat, începând cu 24 februarie, taxa...
15:40
Banca Mondială va ajuta la identificarea celor mai...
13:30
Moldmediacard - 25 de ani de profesionalism și...
12:30
Integrarea funcționalității QR MIA în soluția...
10:20
BUY DIASPORA: 14 companii vor promova produsele...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Sectorul asigurărilor va fi modernizat și aliniat...
18:10
Patru regiuni ale țării participă la o inițiativă...
18:10
BRM EST, în parteneriat cu ANRE și Asociația...
16:00
ANTRIM solicită autorităților din Moldova să nu...
16:00
Ministerul Finanțelor și Asociația Patronală a...
16:00
A fost lansată o nouă rundă a programului Bridge...
23 februarie 2026
19:00
A început recepționarea cererilor de participare...
19:00
Companiile din Moldova pot participa la programul...
19:00
Granturi de până la 50.000 de euro sunt acordate...
15:50
Maib și Mastercard anunță continuarea...
14:40
În ultima săptămână, Serviciul Vamal a transferat...
14:40
În cele 4 luni de la aderarea Moldovei la Zona...
14:40
Inflația „în afara regulilor” sau Bun venit în...
14:40
În Moldova va fi creat un fond de sprijinire a...
20 februarie 2026
20:00
ANSA a interzis comercializarea a peste 2,4 tone...
20:00
În Moldova s-au discutat proiecte strategice în...
20:00
În 2024, Moldova a exportat echipamente și produse...
20:00
Inflația „în afara regulilor” sau Bun venit în...
15:50
În zona industrială din comuna Trușeni se...
15:50
CNPF avertizează cetățenii Moldovei cu privire la...
15:50
Banca Națională îndeamnă cetățenii să fie prudenți...
11:40
În 2024, Moldova a exportat echipamente și produse...
19 februarie 2026
19:20
De la lansarea programului EcoVoucher și până în...
19:20
Companiile japoneze sunt interesate să investească...
19:20
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizăriia...
16:10
Pasiunea pentru fotbal te poate duce la Finala...
15:10
Sistemul accizelor va fi revizuit în cadrul...
15:10
Băncile centrale din Moldova și România vor...
15:10
Moldova așteaptă să primească de la UE o nouă...
12:00
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6...
12:00
Protejează-ți datele. Sunt semnalate tentative de...
