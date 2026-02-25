Republica Moldova va trece la ora de vară în ultima duminică din martie

Oficial.md, 25 februarie 2026 13:50

Republica Moldova va păstra ora oficială corespunzătoare fusului orar UTC+2 și va continua aplicarea schimbării..

Acum 15 minute
13:50
Acum o oră
13:20
1,82 miliarde de lei alocați pentru întreținerea și reparația drumurilor naționale în 2026 Oficial.md
Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a..
13:10
Petr Vlah: Regionalizarea Moldovei, reforma administrativ-teritorială şi Autonomia Găgăuză Oficial.md
Politicianul Petr Vlah a constatat că, „în ultimele zile, în spaţiul public a fost lansată..
13:10
Mihai Popșoi a participat la lucrările Segmentului de Nivel Înalt al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a susținut un discurs în cadrul Segmentului de Nivel..
13:10
Grant internațional pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina în Republica Moldova Oficial.md
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va oferi Republicii Moldova..
13:10
Noi reguli de dotare pentru structurile MAI Oficial.md
Polițiștii, pompierii, salvatorii și carabinierii vor fi dotați mai rapid cu echipamentele și tehnica necesară..
Acum 4 ore
12:00
2 focare de pestă porcină africană și 3 de rabie înregistrate în țară Oficial.md
În perioada 11.02.2026 – 23.02.2026,  pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate două focare de Pesta porcină africană:..
12:00
6 demisii și mai multe mustrări după controalele inopinate la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău Oficial.md
În urma controalelor inopinate desfășurate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția „Moldsilva” la cele..
12:00
Moldovenii care muncesc în Quebec vor putea beneficia de pensii și prestații sociale Oficial.md
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 25 februarie, semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii..
12:00
MAN la Guvern: Au adus facturi ale oamenilor la energie Oficial.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat un flashmob în fața Guvernului Republicii Moldova, în..
11:50
Alte 52 de grădinițe din Chișinău vor fi modernizate și eficientizate energetic Oficial.md
Un nou proiect de anvergură pentru țară. Primarul general, Ion Ceban, a anunțat că, alte..
11:30
Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor publice destinate Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva, desfășoară acțiuni..
10:50
Schimbări în conducerea mai multor instituții Oficial.md
Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței de astăzi, a aprobat schimbări în conducerea mai multor..
10:50
ANTA anunță acțiuni de control și monitorizare a activității transportului rutier de persoane Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a..
10:50
Irina Vlah: Guvernarea va continua să stoarcă oamenii până la ultimul bănuț, până când toți vor pleca din cauza „vremurilor bune” Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că guvernarea nu cunoaște la modul real..
10:30
Condamnat la 20 de ani de detenție pentru omor comis din interes material Oficial.md
Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui..
10:20
Masă rotundă dedicată Zilei Internaționale a Justiției Sociale, organizată la Vulcănești Oficial.md
Oficiul teritorial de informare Comrat al Parlamentului (OTIP Comrat) a organizat, în contextul Zilei Internaționale..
10:20
Mihai Popșoi a discutat cu omologul său din Liechtenstein Oficial.md
În contextul vizitei sale în Confederația Elvețiană, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi a avut..
10:20
Societatea civilă în discuție la Guvern despre procesul de negocieri pentru aderarea la UE Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a discutat cu mai mulți reprezentanți ai societății civile..
10:20
Ministerul Energiei a transmis Secretariatului Comunității Energetice scrisoarea de inițiere a Procesului de Verificare privind transpunerea Pachetului de Integrare a Pieței de Energie Electrică Oficial.md
Ministerul Energiei a transmis solicitarea oficială privind  inițierea Procesului de Verificare de către Secretariatul Comunității..
10:10
Igor Dodon s-a întâlnit cu conducătorii organizațiilor teritoriale PSRM din nordul țării Oficial.md
Președintele PSRM, Igor Dodon, s-a întâlnit astăzi cu conducătorii organizațiilor teritoriale PSRM din Dondușeni, Ocnița,..
Acum 6 ore
10:00
Apelul primarului Ion Ceban în contextul intervențiilor pe drumurile din Chișinău Oficial.md
De astăzi încep intervențiile pe drumurile din capitală. Primarul Ion Ceban a venit cu un..
10:00
De astăzi încep lucrările de reparație a drumurilor din Chișinău Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, pe toate străzile Capitalei, au început lucrările de pregătire pentru asfaltare,..
09:30
Tarife noi comerciale aplicate de SUA pentru importuri Oficial.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează operatorii economici despre deciziile recente ale administrației Statelor Unite..
09:30
Republica Moldova va participa pentru prima dată oficial la Expoziția Internațională de Artă – La Biennale di Venezia Oficial.md
Ministerul Culturii al Republicii Moldova anunță participarea oficială a Republicii Moldova la cea de-a 61-a..
Acum 24 ore
16:30
Energocom a utilizat stocurile comerciale de gaze pentru a acoperi vârfurile de consum în sezonul rece 2025–2026 Oficial.md
S.A. „Energocom” a utilizat în sezonul rece 2025–2026 aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale..
14:20
Campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: 20 mii de scrisori vor ajunge la copiii din Ucraina Oficial.md
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare ține..
Ieri
14:00
Maia Sandu a avut o întrevedere cu o delegație a parlamentului Lituaniei Oficial.md
Șefa statului, Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere cu o delegație a..
13:20
PSDE: Patru ani de rezistență, patru ani de când Europa s-a schimbat definitiv Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) spune că, „astăzi, se împlinesc patru ani de când, în..
13:20
Igor Grosu: De 4 ani, Ucraina luptă cu dârzenie pentru libertate, pentru țară și pentru viitor Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de susținere a poporului ucrainean, informează OFICIAL...
13:10
PLDM: Data de 24 februarie 2022 a marcat o ruptură gravă în ordinea de securitate europeană Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), la 4 ani de la invazia pe scară largă..
12:50
Ministerul Energiei caută secretar general adjunct Oficial.md
Ministerul Energiei al Republicii Moldova a lansat concursul pentru ocuparea funcției de Secretar General Adjunct...
12:50
Procedurile de lansare a achizițiilor publice pentru reabilitarea caldarâmului de pe str. 31 August 1989 vor fi lansate în martie Oficial.md
Strada 31 August 1989, pe segmentul dintre str. Alexandr Pușkin și str. Bănulescu Bodoni, va..
12:50
PSRM inițiază moțiune de cenzură împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale Oficial.md
Deputații fracțiunii Partidului Socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci, au declarat în cadrul unui briefing..
11:30
Premierul: Eram la Kyiv. M-am trezit odată cu primele explozii Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj la 4 ani de la invazia Federației..
11:20
Pompierii au salvat o casă de locuit în urma unui incendiu izbucnit în orașul Cantemir Oficial.md
Pompierii IGSU au reușit să salveze o casă de locuit, după ce un incendiu a..
11:00
Alexei Buzu îi răspunde lui Ion Ceban: Astfel de dezinformări nu ajută la o reformă bună, dar divizează societatea Oficial.md
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, regretă că primarul Chișinăului, Ion Ceban, face afirmații false..
11:00
Sprijin educațional pentru copiii și tinerii refugiați din Ucraina Oficial.md
De la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a..
10:50
Ministerul Culturii e emis o circulară privind invitarea artiștilor străini în instituțiile publice de cultură din Republica Moldova Oficial.md
Ministerul Culturii a transmis o circulară către instituțiile publice de cultură aflate în subordine, dar..
10:40
PSRM din CMC cere convocarea ședinței Consiliului: Cerem aprobarea de urgență a bugetului și acordarea compensațiilor pentru încălzire Oficial.md
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova în Consiliul Municipal Chișinău a susținut un briefing în..
10:30
MAN vrea referendum privind reforma APL: O reformă autentică a administrației publice locale nu poate fi realizată prin grabă Oficial.md
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) se pronunță împotriva planului guvernării PAS de reorganizare administrativ-teritorială, care..
10:30
Igor Dodon – în audiență cu cetățenii Oficial.md
Astăzi, Igor Dodon, președinte al fracțiunii parlamentare a socialiștilor, a primit cetățeni în audiență. Oamenii..
10:30
Irina Vlah: Atenție, escroci! Dragi prieteni, pe rețelele sociale circulă un videoclip în care, în numele meu, sunt promovate anumite platforme financiare Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, atenționează că pe rețelele de socializare apare un..
10:30
Un tânăr va sta 12 ani la închisoare pentru că a abuzat sexual doi minori și a înregistrat video scenele pornografice Oficial.md
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19..
09:50
Începe pretestarea pentru examenele de absolvire a gimnaziului Oficial.md
Elevii din clasele a IX-a susțin, în zilele de 24 și 26 februarie 2026, pretestarea..
09:10
MAIA: În 24 februarie, după rânduiala veche, primăvara începe să-și facă loc Oficial.md
În 24 februarie, după rânduiala veche, primăvara începe să-și facă loc. Este logodna păsărilor, ziua..
09:10
Războiul din Ucraina: MAI, împreună cu toate structurile subordonate, au răspuns consecvent la provocările apărute Oficial.md
De la declanșarea războiului din Ucraina, pe 24 februarie 2022, securitatea în regiunea noastră a..
09:10
Ion Ceban condamnă războiul din Ucraina: Din prima zi, Chișinăul s-a aflat în prima linie Oficial.md
Astăzi, 24 februarie, la împlinirea a 4 ani de la declanșarea războiului din Ucraina, Primarul..
09:10
13,5 mln. lei, alocate de CNAM pentru consumabile medicale în luna ianuarie Oficial.md
Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat 13,5 milioane de lei pentru consumabilele achitate..
08:50
Ceață pe drumurile naționale. Drumarii au intervenit pe drumurile din mai multe raioane Oficial.md
Se circulă în condiții de ceață pe unele drumuri naționale. Partea carosabilă este umedă, pe..
