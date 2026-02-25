Republica Moldova va trece la ora de vară în ultima duminică din martie
Oficial.md, 25 februarie 2026 13:50
Republica Moldova va păstra ora oficială corespunzătoare fusului orar UTC+2 și va continua aplicarea schimbării..
Acum 15 minute
13:50
Acum o oră
13:20
1,82 miliarde de lei alocați pentru întreținerea și reparația drumurilor naționale în 2026 # Oficial.md
Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a..
13:10
Petr Vlah: Regionalizarea Moldovei, reforma administrativ-teritorială şi Autonomia Găgăuză # Oficial.md
Politicianul Petr Vlah a constatat că, „în ultimele zile, în spaţiul public a fost lansată..
13:10
Mihai Popșoi a participat la lucrările Segmentului de Nivel Înalt al Consiliului ONU pentru Drepturile Omului # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a susținut un discurs în cadrul Segmentului de Nivel..
13:10
Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) va oferi Republicii Moldova..
13:10
Polițiștii, pompierii, salvatorii și carabinierii vor fi dotați mai rapid cu echipamentele și tehnica necesară..
Acum 4 ore
12:00
În perioada 11.02.2026 – 23.02.2026, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate două focare de Pesta porcină africană:..
12:00
6 demisii și mai multe mustrări după controalele inopinate la ocoalele din Întreprinderea Silvică Chișinău # Oficial.md
În urma controalelor inopinate desfășurate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Agenția „Moldsilva” la cele..
12:00
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința din 25 februarie, semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii..
12:00
Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a organizat un flashmob în fața Guvernului Republicii Moldova, în..
11:50
Un nou proiect de anvergură pentru țară. Primarul general, Ion Ceban, a anunțat că, alte..
11:30
Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor publice destinate Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii și cu suportul Agenției Moldsilva, desfășoară acțiuni..
10:50
Cabinetul de miniștri, în cadrul ședinței de astăzi, a aprobat schimbări în conducerea mai multor..
10:50
ANTA anunță acțiuni de control și monitorizare a activității transportului rutier de persoane # Oficial.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunță acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a..
10:50
Irina Vlah: Guvernarea va continua să stoarcă oamenii până la ultimul bănuț, până când toți vor pleca din cauza „vremurilor bune” # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că guvernarea nu cunoaște la modul real..
10:30
Procuratura Căușeni, oficiul Anenii Noi informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui..
10:20
Masă rotundă dedicată Zilei Internaționale a Justiției Sociale, organizată la Vulcănești # Oficial.md
Oficiul teritorial de informare Comrat al Parlamentului (OTIP Comrat) a organizat, în contextul Zilei Internaționale..
10:20
În contextul vizitei sale în Confederația Elvețiană, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi a avut..
10:20
Societatea civilă în discuție la Guvern despre procesul de negocieri pentru aderarea la UE # Oficial.md
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a discutat cu mai mulți reprezentanți ai societății civile..
10:20
Ministerul Energiei a transmis Secretariatului Comunității Energetice scrisoarea de inițiere a Procesului de Verificare privind transpunerea Pachetului de Integrare a Pieței de Energie Electrică # Oficial.md
Ministerul Energiei a transmis solicitarea oficială privind inițierea Procesului de Verificare de către Secretariatul Comunității..
10:10
Igor Dodon s-a întâlnit cu conducătorii organizațiilor teritoriale PSRM din nordul țării # Oficial.md
Președintele PSRM, Igor Dodon, s-a întâlnit astăzi cu conducătorii organizațiilor teritoriale PSRM din Dondușeni, Ocnița,..
Acum 6 ore
10:00
De astăzi încep intervențiile pe drumurile din capitală. Primarul Ion Ceban a venit cu un..
10:00
Primăria Chișinău informează că, pe toate străzile Capitalei, au început lucrările de pregătire pentru asfaltare,..
09:30
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării informează operatorii economici despre deciziile recente ale administrației Statelor Unite..
09:30
Republica Moldova va participa pentru prima dată oficial la Expoziția Internațională de Artă – La Biennale di Venezia # Oficial.md
Ministerul Culturii al Republicii Moldova anunță participarea oficială a Republicii Moldova la cea de-a 61-a..
Acum 24 ore
16:30
Energocom a utilizat stocurile comerciale de gaze pentru a acoperi vârfurile de consum în sezonul rece 2025–2026 # Oficial.md
S.A. „Energocom” a utilizat în sezonul rece 2025–2026 aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale..
14:20
Campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”: 20 mii de scrisori vor ajunge la copiii din Ucraina # Oficial.md
Elevi din aproape 800 de școli din întreaga țară s-au alăturat campaniei „O scrisoare ține..
Ieri
14:00
Șefa statului, Maia Sandu, a avut astăzi, 24 februarie, o întrevedere cu o delegație a..
13:20
Partidul Social Democrat European (PSDE) spune că, „astăzi, se împlinesc patru ani de când, în..
13:20
Igor Grosu: De 4 ani, Ucraina luptă cu dârzenie pentru libertate, pentru țară și pentru viitor # Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de susținere a poporului ucrainean, informează OFICIAL...
13:10
PLDM: Data de 24 februarie 2022 a marcat o ruptură gravă în ordinea de securitate europeană # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), la 4 ani de la invazia pe scară largă..
12:50
Ministerul Energiei al Republicii Moldova a lansat concursul pentru ocuparea funcției de Secretar General Adjunct...
12:50
Procedurile de lansare a achizițiilor publice pentru reabilitarea caldarâmului de pe str. 31 August 1989 vor fi lansate în martie # Oficial.md
Strada 31 August 1989, pe segmentul dintre str. Alexandr Pușkin și str. Bănulescu Bodoni, va..
12:50
Deputații fracțiunii Partidului Socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci, au declarat în cadrul unui briefing..
11:30
Premierul Alexandru Munteanu a venit cu un mesaj la 4 ani de la invazia Federației..
11:20
Pompierii IGSU au reușit să salveze o casă de locuit, după ce un incendiu a..
11:00
Alexei Buzu îi răspunde lui Ion Ceban: Astfel de dezinformări nu ajută la o reformă bună, dar divizează societatea # Oficial.md
Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, regretă că primarul Chișinăului, Ion Ceban, face afirmații false..
11:00
De la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a..
10:50
Ministerul Culturii e emis o circulară privind invitarea artiștilor străini în instituțiile publice de cultură din Republica Moldova # Oficial.md
Ministerul Culturii a transmis o circulară către instituțiile publice de cultură aflate în subordine, dar..
10:40
PSRM din CMC cere convocarea ședinței Consiliului: Cerem aprobarea de urgență a bugetului și acordarea compensațiilor pentru încălzire # Oficial.md
Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova în Consiliul Municipal Chișinău a susținut un briefing în..
10:30
MAN vrea referendum privind reforma APL: O reformă autentică a administrației publice locale nu poate fi realizată prin grabă # Oficial.md
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) se pronunță împotriva planului guvernării PAS de reorganizare administrativ-teritorială, care..
10:30
Astăzi, Igor Dodon, președinte al fracțiunii parlamentare a socialiștilor, a primit cetățeni în audiență. Oamenii..
10:30
Irina Vlah: Atenție, escroci! Dragi prieteni, pe rețelele sociale circulă un videoclip în care, în numele meu, sunt promovate anumite platforme financiare # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, atenționează că pe rețelele de socializare apare un..
10:30
Un tânăr va sta 12 ani la închisoare pentru că a abuzat sexual doi minori și a înregistrat video scenele pornografice # Oficial.md
Procuratura anunță despre pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19..
09:50
Elevii din clasele a IX-a susțin, în zilele de 24 și 26 februarie 2026, pretestarea..
09:10
În 24 februarie, după rânduiala veche, primăvara începe să-și facă loc. Este logodna păsărilor, ziua..
09:10
Războiul din Ucraina: MAI, împreună cu toate structurile subordonate, au răspuns consecvent la provocările apărute # Oficial.md
De la declanșarea războiului din Ucraina, pe 24 februarie 2022, securitatea în regiunea noastră a..
09:10
Ion Ceban condamnă războiul din Ucraina: Din prima zi, Chișinăul s-a aflat în prima linie # Oficial.md
Astăzi, 24 februarie, la împlinirea a 4 ani de la declanșarea războiului din Ucraina, Primarul..
09:10
Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat 13,5 milioane de lei pentru consumabilele achitate..
08:50
Ceață pe drumurile naționale. Drumarii au intervenit pe drumurile din mai multe raioane # Oficial.md
Se circulă în condiții de ceață pe unele drumuri naționale. Partea carosabilă este umedă, pe..
