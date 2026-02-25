Ministrul Finanțelor, despre valoarea TVA în sectorul HORECA: „Este prematur să spunem cât va fi cota”
Moldpres, 25 februarie 2026 12:20
Autoritățile vor efectua o reevaluare a sistemului fiscal, iar ulterior vor fi prezentate propuneri privind valoarea Taxei pe valoare adăugată în sectorul Horeca. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, care a menționat că s...
• • •
Acum 30 minute
12:20
12:20
Fondul Rutier 2026, pus în aplicare. Vladimir Bolea: „1,8 miliarde de lei pentru drumurile naționale - infrastructura nu este un lux, este o necesitate” # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, punerea în aplicare a Fondului Rutier pentru anul 2026, după aprobarea hotărârii de Guvern privind repartizarea resu...
Acum o oră
12:10
GALERIE FOTO // Premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”, un film despre solidaritate și curaj # Moldpres
Documentarul „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă” este realizat de jurnaliștii Viorica Tataru și Andrei Captarenco. Pelicula urmărește traseul ajutoarelor umanitare din Republica Moldova către estul Ucrainei, în cele mai afectate zone de război, ...
12:10
Fondul rutier 2026: Pe lângă întreținerea și reparația drumurilor, sunt prevăzuți bani pentru dotarea unui laborator de control al calității lucrărilor # Moldpres
Pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale, cu o lungime totală de 5993 km, a fost alocată suma de 1,82 miliarde de lei pentru anul 2026. Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier în anul curent, a fost aprobat, astăzi, de G...
12:10
Condamnatul Nicolai Andrei Șepeli urmează să revină la executarea pedepsei cu închisoarea, după revocarea decretului de grațiere # Moldpres
Condamnatul Nicolai Andrei Șepeli urmează să revină la executarea pedepsei cu închisoarea, după revocarea decretului prezidențial de grațiere. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, înainte de ședința Guvernului, com...
12:00
O judecătoare din municipiul Chișinău este vizată de un act de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate /ANI/, după ce inspectorii au stabilit existența unei averi cu caracter nejustificat în valoare de 739.203 lei, acumulată în perioada 1 augu...
Acum 2 ore
11:40
Cea de-a XI-a ediție a Moldova Business Week 2026 va avea loc în perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026. Acesta reprezintă un eveniment economic de anvergură, organizat anual în Republica Moldova, care contribuie la consolidarea imaginii de țară, stimula...
11:40
Intervenții mai rapide în situații de urgență: Noi reguli de dotare pentru structurile MAI # Moldpres
Polițiștii, pompierii, salvatorii și carabinierii vor fi dotați mai rapid cu echipamentele și tehnica necesară și vor putea interveni mai eficient în situații de urgență. Guvernul a modificat modul de asigurare cu resursele materiale a autorităților din sub...
11:40
Ministerul Energiei a transmis solicitarea de inițiere a verificării privind transpunerea Pachetului de Integrare a Pieței de Energie Electrică # Moldpres
Ministerul Energiei a transmis către Secretariatul Comunității Energetice solicitarea oficială privind inițierea Procesului de Verificare a procedurii de transpunere a Pachetului de Integrare a Pieței de Energie Electrică (Electricity Integration Package – EIP) &icir...
11:30
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc legal în Québec, cea mai mare provincie din Canada, vor putea beneficia de prestații sociale – pensie pentru limită de vârstă, pensie de dizabilitate cauzată de o afecțiune generală, pensii și indemnizaț...
11:30
Percheziții într-un dosar de delapidare a fondurilor destinate Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor. Prejudiciul ajunge la 4 milioane de lei # Moldpres
Ofițerii anticorupție desfășoară percheziții într-un dosar de delapidare a averii străine, ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Descinderi...
11:10
Republica Moldova va aplica reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene # Moldpres
Republica Moldova renunță la regula sovietică privind modul de calculare a timpului și va aplica reguli noi și clare privind ora oficială, în conformitate cu normele europene. Acest lucru este prevăzut într-o hotărâre aprobată astăzi de Guvern, informe...
10:50
Un bărbat, în vârstă de 37 de ani, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor săvârșit din interes material, comis cu o deosebită cruzime. Pedeapsa urmează a fi executată într-un penitenciar de tip închis, comunică MOLDPRES...
10:50
Moldovenii stabiliți în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de prestații sociale # Moldpres
Cetățenii Republicii Moldova, care au muncit în Quebec, vor beneficia de prestații sociale. Acest lucru va fi posibil după ce Executivul a aprobat astăzi semnarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Quebecului în domeniul securității socia...
Acum 4 ore
10:40
Ministerul Justiției are un nou secretar de stat. Funcția va fi ocupată de Dumitru Vleju. Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv, informează MOLDPRES.„Suntem ferm convinși că experiența și energia lui Dumitru Vleju va aduce o valoare adăugată Ministeru...
10:40
Guvernul aprobă Programul de repartizare a mijloacelor Fondului rutier pentru 2026: peste 1,82 miliarde lei pentru drumurile naționale # Moldpres
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2026, document care stabilește prioritățile de finanțare pentru întreținerea, reparația și modernizarea infrastructuri...
10:30
Un cetățean străin, în vârstă de 41 de ani, a fost extrădat din Germania pentru abuzarea a doi copii din Moldova. Cazurile ar fi avut loc în anii 2013-2014, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în urma investigațiil...
10:20
ANTA lansează controale în trafic la transportul de pasageri: verificări la nivel național între 26 februarie și 12 martie # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a anunțat desfășurarea unor acțiuni ample de monitorizare și control în trafic a activității de transport rutier de persoane pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Campania va avea loc în perioada 26 februarie ...
10:00
FOTO // Comunitatea științifică a USMF „Nicolae Testemiţanu” a stabilit noi oportunități privind dezvoltarea infrastructurii de cercetare # Moldpres
Reprezentanții comunității științifice a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie (USMF) „Nicolae Testemiţanu” au participat la ședința de informare dedicată apelului privind subproiecte pentru infrastructura de cercetare. Concursul este lansat de Mi...
09:30
VIDEO // Patru persoane din Hâncești, trimise în judecată pentru tentativă de migrație ilegală și tâlhărie # Moldpres
Patru persoane din Hâncești, între care un unchi și nepoata sa, au fost trimise în judecată după ce, în decembrie 2025, ar fi încercat să transporte ilegal peste râul Prut doi bărbați din Nepal în schimbul sumei de 9.000 de euro, i...
09:30
Primari și experți din Republica Moldova, invitați la București la cea mai mare expoziție regională dedicată energiei verzi și mediului # Moldpres
Primarii și specialiștii din Republica Moldova sunt invitați să participe, în perioada 3–5 martie 2026, la GREEN ENERGY EXPO & ROMENVIROTEC 2026, organizat la complexul ROMEXPO din București. Evenimentul este considerat cea mai amplă platformă regională de...
09:20
Responsabilități sporite și controale mai stricte pe șantierele rutiere: AND cere monitorizare atentă și intervenții rapide după iarnă # Moldpres
Directorul general al S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” (AND), Ștefan Popa, a convocat o ședință de lucru cu diriginții de șantier ai instituției, în cadrul căreia au fost analizate modul de monitorizare a lucrărilor rutiere și utilizarea ...
09:20
Relațiile dintre Republica Moldova și Liechtenstein, pe agenda discuțiilor la nivel de miniștri de externe # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a avut marți o întrevedere cu viceprim-ministra Sabine Monauni, ministra Afacerilor Externe a Principatului Liechtenstein, în contextul vizitei sale în Elveția. Discuțiile au vizat consolidarea...
Acum 6 ore
08:40
Întrevederea viceprim-ministrului pentru reintegrare Valeriu Chiveri cu ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere de lucru cu Turki Abdulla Zaid Al-Mahmoud, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statul Qatar în Republica Moldova.În cadrul discuțiilor a fost trecută în revistă sit...
08:40
Preşedintele Donald Trump a ţinut, marţi seara, un discurs-record despre Starea Uniunii, în care şi-a lăudat realizările, a făcut unele afirmaţii false şi şi-a atacat repetat adversarii democraţi, dar nu a mai făcut afirmaţii care să şocheze, aşa cum s-a &ic...
08:10
Circulația rutieră se desfășoară în această dimineață în condiții bune, specifice sezonului rece, pe întreaga rețea națională de drumuri din Republica Moldova. În unele regiuni ale țării se înregistrează ceață și precipitații slabe...
08:00
Moneda unică europeană se depreciază astăzi cu un ban în raport cu moneda națională. Ca rezultat, euro costă 20 de lei și 17 bani, informează MOLDPRES. Dolarul american își menține cotația de 17 lei și 12 bani, potrivit datelor Băncii Naționale...
Acum 24 ore
23:20
09:30 Ședința de judecată în dosarul „Sacoșa Neagră”. Judecătoria Centru, sediul Buiucani;09:30 Prezentarea proiectului de reabilitare energetică a grădinițelor din ChișinăuChișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83, sediul ...
23:00
Mihai Isac, analist politic din România: Războiul din Ucraina a amplificat vulnerabilitățile Republicii Moldova, dar a consolidat opțiunea europeană # Moldpres
Războiul a amplificat vulnerabilitățile Republicii Moldova, dar în același timp a accelerat procesele de clarificare strategică. Direcția europeană nu mai este doar o opțiune politică, ci o necesitate de securitate, susține analistul politic din România Miha...
22:10
În centrul capitalei a fost organizat, în seara zilei de astăzi, un marș de solidaritate cu Ucraina, în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă, informează MOLDPRES.Participanții la eveniment s-a...
22:00
Președinta Maia Sandu, la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”: „Este un film despre prețul enorm pe care Ucraina îl plătește pentru ca războiul să nu ajungă mai departe” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a fost prezentă, în seara zilei de astăzi, la premiera documentarului „Drumul Războiului 2: De la inimă la inimă”. Președinta a subliniat că acesta este un film despre solidaritate și curaj, dar și despre prețul enorm pe care Ucr...
21:50
Clădirea Președinției, iluminată în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina # Moldpres
Clădirea Președinției Republicii Moldova a fost iluminată în această seară în culorile drapelului ucrainean, în semn de solidaritate cu Ucraina și de susținere a poporului ucrainean. Acțiunea marchează patru ani de la începutul războiului declan...
21:40
VIDEO // Ambasadorul Vladislav Kulminski: „Lucrăm intens pentru a transforma parteneriatul dintre R. Moldova și SUA în unul benefic pentru ambele părți și orientat spre rezultate concrete” # Moldpres
Autoritățile lucrează intens pentru a transforma parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii în unul benefic pentru ambele părți și orientat spre rezultate concrete pentru cetățenii noștri. Declarația a fost făcută de Ambasadorul țări...
21:40
CSM va propune președintei Maia Sandu numirea a trei magistrați în funcția de judecător la CSJ # Moldpres
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va propune președintei Maia Sandu numirea a trei magistrați în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), informează MOLDPRES.Potrivit CSM, este vorba de judecătorii Alexandru Negru, Gheorghe Stratulat și...
21:20
Cooperare între Guvern și societatea civilă pentru implementarea reformelor și proiectelor de dezvoltare # Moldpres
Cancelaria de Stat și Asociația Obștească „Parteneriate pentru Noua Economie” (PNE) au semnat un Memorandum de colaborare pentru sprijinirea implementării Mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova. Parteneriatul are ca scop pregătirea și gestionar...
21:20
Cel puțin 7200 de hectare de terenuri vor fi împădurite pe parcursul anului 2026. În acest scop, sunt pregătite circa 32 de milioane de puieți. Datele au fost prezentate de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, informează MOLDPRES.Ministrul a afirmat că respo...
20:50
Precipitații slabe și maxime de până la +6 grade Celsius, prognozate de meteorologi pentru miercuri # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru miercuri, 25 februarie, cer predominant noros pe întreg teritoriul țării, precipitații slabe și maxime de până la +6 grade Celsius, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, noaptea, izolat vor cădea ...
20:30
GALERIE FOTO // Patru ani de la începutul războiului: un marș de solidaritate cu Ucraina, organizat la Chișinău # Moldpres
La Chișinău a fost organizat, în seara zilei de astăzi, un marș de solidaritate cu Ucraina, în contextul împlinirii a patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă. Participanții la eveniment s-au reunit la monumentul lui Ștefan cel...
20:30
Sprijinul Lituaniei pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, reconfirmat la Chișinău # Moldpres
Sprijinul deplin al Lituaniei pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova, în perspectiva viitoarei Președinții lituaniene a Consiliului Uniunii Europene, care va începe la 1 ianuarie 2027, a fost reiterat la Chișinău, în cadrul întreve...
20:10
Intensificarea cooperării dintre Republica Moldova și Elveția, discutată de vicepremierul Mihai Popșoi cu omologul său elvețian # Moldpres
Oportunitățile de intensificare a cooperării dintre Republica Moldova și Elveția și parteneriatul solid, construit pe încredere și rezultate concrete în domenii precum buna guvernare, coeziunea socială, sănătatea și serviciile publice locale, au fost princi...
19:50
Peste 20 de mii de scrisori, transmise de copii din Republica Moldova către semenii lor din Ucraina # Moldpres
Circa 20 de mii de scrisori au fost transmise de elevi din aproape 800 de școli din Republica Moldova către semenii lor din Ucraina, prin care și-au exprimat sprijinul pentru copiii din statul vecin. Acțiunea este parte a campaniei „O scrisoare ține loc de îmbră...
19:10
Parlamentari lituanieni, în vizită la Chișinău. Speakerul Igor Grosu: „Republica Moldova are multe de învățat de la Lituania în materie de aderare la UE” # Moldpres
Republica Moldova are multe de învățat de la Lituania în materie de aderare la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a avut astăzi o întrevedere cu reprezentanți ai Comitetului pentru afaceri externe...
18:50
Noile tarife comerciale aplicate de SUA asupra importurilor: MDED a venit cu precizări pentru exportatorii din Republica Moldova # Moldpres
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a anunțat că începând de marți, 24 februarie 2026, la importul produselor originare din Republica Moldova pe teritoriul Statelor Unite ale Americii nu se mai aplică taxa vamală de 25%, dar va fi perceput...
18:30
Capacitate record de transport a gazelor naturale, rezervată pe Ruta 1, parte a gazoductului transbalcanic # Moldpres
O capacitate record de transport a gazelor naturale, în cuantum de 25 500 MWh/zi/lună, echivalentul a 2,4 milioane m3/zi, a fost rezervată pe Coridorul vertical, Ruta 1, începând cu luna martie 2026. Ruta 1, parte a gazoductului transbalcanic în regim re...
18:00
CEC: 36 de partide politice pot participa la alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026 # Moldpres
Un număr de 36 de partide politice au dreptul de a participa la alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026. Lista acestora a fost publicată astăzi de Comisia Electorală Centrală (CEC), informează MOLDPRES.Conform prevederilor legale, admisibil...
17:20
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu: „De patru ani, spiritul ucrainean e învingător, chiar dacă tragediile sunt inimaginabile” # Moldpres
De patru ani, spiritul ucrainean e învingător, chiar dacă tragediile sunt inimaginabile. Sunt 1462 de zile de când ucrainenii luptă pentru pace, libertate și integritate teritorială. Republica Moldova rămâne solidară și alături de Ucraina și poporul uc...
17:20
Peste 180 de cazuri de gripă sezonieră au fost înregistrate pe parcursul săptămânii trecute. Cifra denotă o descreștere cu 21% față de săptămâna precedentă, informează MOLDPRES.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), 144 ...
16:50
Vicepremierul Mihai Popșoi, la sesiunea plenară a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului: „Rămânem ferm alături de Ucraina în eforturile de a construi o pace dreaptă și durabilă” # Moldpres
Crimele împotriva civililor nu pot rămâne nesancționate, iar cei responsabili trebuie trași la răspundere. Suntem alături de Ucraina și comemorăm patru ani de la declanșarea agresiunii ilegale a Rusiei împotriva țării. Mesajul a fost transmis astăzi d...
16:30
Supermarket-urile vor avea obligativitatea să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare # Moldpres
Supermarket-urile vor avea obligativitatea să afișeze la raft țara de origine a produselor alimentare. De asemenea, se permite utilizarea reprezentării grafice a drapelului, cu indicarea denumirii scrise a țării. O inițiativă legislativă în acest sens a fost î...
16:30
Energocom a utilizat stocurile comerciale de gaze naturale pentru acoperirea vârfurilor de consum în sezonul rece # Moldpres
Compania Energocom a utilizat aproape integral stocurile comerciale de gaze naturale constituite în baza obligației legale de stocare, asigurând astfel acoperirea vârfurilor de consum și stabilitatea aprovizionării pe malul drept al Republicii Moldova, î...
