Atac cu bombă în centrul Moscovei: Un polițist și-a pierdut viața, iar alții doi au fost răniți - VIDEO
ProTV.md, 24 februarie 2026 20:30
Atac cu bombă în centrul Moscovei: Un polițist și-a pierdut viața, iar alții doi au fost răniți - VIDEO
Acum 5 minute
20:50
Ninsori record în estul SUA, unde zăpada a depășit doi metri. Oamenii au rămas fără energie electrică, iar mii zboruri au fost anulate - VIDEO
Acum 15 minute
20:40
Un croșeu executat la momentul potrivit este mai eficient decât 20 de lovituri în gardă. Un boxer japonez și-a trimis adversarul în lumea viselor, după un atac masiv
20:40
Rusia își plânge de milă și spune că a fost obligată să invadeze Ucraina. Kremlinul face referire directă și la Moldova
20:40
Golul fabulos a unui columbian de la CSKA Sofia a adus victoria în derby-ul capitalei Bulgariei cu o execuție acrobatică superbă
Acum 30 minute
20:30
„Dragobete a venit, iubirea a înflorit”. Mai mulți copii din capitală au adus un omagiu legendei românești prin pași de dans și mărțișoare, la Muzeul de Etnografie - VIDEO
20:30
Mărturii cutremurătoare ale marei campioane la schi alpin, Lindsey Vonn, după accidentarea înfiorătoare de la JO: A suferit 5 intervenții chirurgicale - VIDEO
20:30
Atac cu bombă în centrul Moscovei: Un polițist și-a pierdut viața, iar alții doi au fost răniți - VIDEO
Acum o oră
20:20
Incident neobișnuit în timpul unei partide de fotbal din Turcia. Meciul a fost întrerupt, pentru ca fotbaliștii să acorde primul ajutor unui pescăruș
20:10
Mărturii cutremurătoare ale marei campioane la schi alpin, Lindsey Vonn, după accidentarea înfiorătoare de la JO: A suferit 5 intervenții chirurgicale
20:00
„Dragobete a venit, iubirea a înflorit”. Mai mulți copiii din capitală au adus un omagiu legendei românești prin pași de dans și mărțișoare, la Muzeul de Enografie - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 24.02.2026
Acum 2 ore
19:40
Victorie clară obținută de FCSB în campionatul României. Chiar dacă a învins-o pe Metaloglobus, deținătoarea titlului rămâne la trei puncte de zona play-off - VIDEO
19:30
Proiectul final de reabilitare a caldarâmului de pe strada 31 august din capitală: Cum va arăta cei 300 de metri de drum și când va fi lansată licitația? - VIDEO
19:30
Vladimir Putin, mesaj pentru Ucraina și susținătorii ei: „Vor merge până la un punct extrem şi apoi vor regreta”
19:20
CALM cere referendum pentru reforma administrației publice locale, însă să nu fie grăbită: „Primarii ar putea fi presați și amenințați” - VIDEO
Acum 4 ore
18:50
Oficialii europeni au mers în Ucraina unde au adus un omagiu eroilor căzuți în cei 4 ani de război. Londra a anunțat un ajutor de aproximativ 64 de milioane de euro - VIDEO
18:30
Percheziții la Ialoveni: Un bărbat, reținut pentru consum și vânzare de droguri. Ce au găsit polițiștii în locuința și mașinile acestuia - VIDEO
Ieri
11:40
Percheziții la mai multe primării din țară: 5 persoane - reținute într-o anchetă de corupție și delapidare de fonduri publice. CNA face public o conversație audio - VIDEO
11:20
I-a expirat termenul de ședere, dar nu a părăsit țara: Un tânăr din Uzbekistan, expulzat de pe teritoriul Republicii Moldova – VIDEO
11:00
LIVE TEXT. Ședință în dosarul frauda bancară. Plahotniuc - audiat: „Guvernarea face presiune pe opinia publică și pe magistrați. Greșelile sunt enorme, procurorii au crezut că eu nu o să văd." Primele lui declarații" - VIDEO
10:40
Atenție, cetățeni! Evitați mersul pe lacurile și râurile înghețate. IGSU atenționează despre riscul sporit de prăbușire sub gheață
10:30
LIVE TEXT. Ședință în dosarul frauda bancară. Plahotniuc - audiat: „Guvernarea face presiune pe opinia publică și pe magistrați. Greșelile sunt enorme, procurorii au crezut ca eu nu o sa vad" - VIDEO
10:30
Percheziții la Rezina: Un bărbat ar putea sta ani grei la pușcărie, după ce și-a transformat locuința într-o speluncă de droguri - FOTO
10:20
LIVE TEXT. O nouă ședință în dosarul frauda bancară. Plahotniuc - audiat: „Guvernarea face presiune pe opinia publică, pe magistrați" - VIDEO
10:20
Șocant. O copilă - violată de vecinul lor de 77 de ani. Individul - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
10:10
LIVE TEXT. O nouă ședință în dosarul frauda bancară. Plahotniuc - adus în fața magistraților pentru a fi audiat: A venit cu mai multe foi. Primele sale declarații - VIDEO
10:00
Aproape 50 de șoferi au urcat băuți la volan, iar peste 1500 au depășit limita de viteză. Ce alte încălcări au depistat polițiștii în acest weekend
09:50
Cum au ajuns matcha și alte delicatese din China o miză geopolitică: revoluția tăcută din farfurie
09:40
Peste 40 de percheziții în mai multe primării din centrul, nordul și sudul țării într-un dosar de corupție. CNA vine cu detalii
09:40
De la inovație la un zâmbet perfect: Imperial Dent – locul unde tehnologia avansată și grija pentru pacient se întâlnesc - VIDEO
09:10
Avion cu 186 de oameni la bord, întors de urgenţă pe Otopeni. A fost activat planul de intervenţie
09:10
New Yorkul paralizat de viscolul deceniului: Autoritățile au interzis circulația mașinilor, școlile au fost închise și mii de zboruri au fost anulate - VIDEO
09:00
Președinția vine cu explicații detaliate despre cum cetățeanul racolat de serviciile rusești pentru asasinate în Ucraina a fost grațiat de Maia Sandu în 2022
08:50
Cuba, noua țintă a SUA: vrea Trump o îndepărtare a liderilor comuniști sau doar o epurare a prezenței chineze? - ANALIZĂ
08:50
Marea schimbare anunțată de Putin, după expirarea ultimului tratat cu SUA. Promisiunea făcută pentru Armata rusă
08:40
Cum se desfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit în toată țara pentru deszăpezire. Care este situația cu gropile
08:30
Vlad Plahotniuc - aşteptat în fața instanței pentru a fi audiat în dosarul frauda bancară
08:20
Curs valutar BNM pentru 23 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Volodimir Zelenski avertizează: Vladimir Putin a declanșat deja al Treilea Război Mondial și nu se va opri la Ucraina
08:00
Haos în Mexic după uciderea celui mai important baron al drogurilor din țară: Cartelurile se răzbună cu violențe și incendieri, turiștii s-au trezIt într-o „zonă de război” - FOTO
07:50
Lapoviță în nordul țării. Câte grade se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
07:50
Atac al ucrainenilor în regiunea Belgorod: pagube aduse infrastructurii energetice - VIDEO
22 februarie 2026
22:20
Avion cu cursa București - Egipt întors de urgență, după ce a decolat de pe Otopeni. Aeronava avea 186 de oameni la bord. Care a fost motivul
22:00
Terapii individuale și de grup destinate copiilor cu autism - propuse de o primă grădiniță privată din țară. Ce activități prevede programul - VIDEO
22:00
Papa Leon face apel la încetarea imediată a războiului din Ucraina: „Pacea nu poate fi amânată”
21:40
Echipa masculină a SUA a câștigat ultimul aur pus la bătaie în cadrul JO de la Milano/Cortina. Americanii s-au impus în prelungirile finalei cu marea rivală - VIDEO
21:40
Germania a dominat autoritar în concursurile de bob. S-au acordat patru medalii de aur, iar nemții au câștigat trei dintre ele - VIDEO
21:40
Carlos Alcaraz și-a adăugat în vitrina personală trofeul de la Doha. Liderul clasamentului mondial rămâne neînvins în 2026 - VIDEO
21:40
Surpriză în campionatul de fotbal al Spaniei. Lidera tabelei înainte de etapa a 25-a, Real Madrid a pierdut pe terenul formației Osasuna - VIDEO
21:40
Schimbare de ultim moment la gala Wise Boxing Night. Corneliu Lîsîi s-a retras din cauza problemelor medicale, așa că în lupta a intrat Artiom Popovici - VIDEO
