„Pentru a dărui flori nu trebuie un motiv special” – Serafima Vlas, antreprenoare, clientă Microinvest
Газета-СП, 24 februarie 2026 17:40
Igor și Serafima Vlas au transformat pasiunea pentru flori într-o afacere cu patru sere moderne

„Pentru a dărui flori nu trebuie un motiv special" – Serafima Vlas, antreprenoare, clientă Microinvest

Descoperă cum Igor și Serafima Vlas au dezvoltat businessul în domeniul florilor și ce rol a avut Microinvest în...
Acum 30 minute
17:40
„Pentru a dărui flori nu trebuie un motiv special” – Serafima Vlas, antreprenoare, clientă Microinvest # Газета-СП
Igor și Serafima Vlas au transformat pasiunea pentru flori într-o afacere cu patru sere moderne
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Pasiunea pentru fotbal te poate duce la Finala UEFA Champions League Budapesta 2026, cu maib și Mastercard # Газета-СП
maib și Mastercard lansează, în perioada 2 februarie – 22 mai 2026, o campanie promoțională dedicată fanilor fotbalului, cu marele premiu: 2 bilete la Finala UEFA Champions League Budapesta 2026

Pasiunea pentru fotbal te poate duce la Finala UEFA Champions League Budapesta 2026, cu maib și Mastercard

Câștigă 2 bilete la Finala UEFA Champions League 2026 cu maib și Mastercard!
5 februarie 2026
14:30
Prin produsele sale de creditare dedicate sectorului agro și prin parteneriatele dezvoltate cu furnizori de inputuri, maib susține investițiile menite să contribuie la creșterea și modernizarea agriculturii locale

Maib sprijină agricultorii și în sezonul agricol 2026

Agricultorii pot accesa în 2026 credite maib cu dobândă 0% pentru inputuri și granturi de până la 30% pentru...
30 ianuarie 2026
17:10
„Am construit o afacere aproape de oameni, nu doar de cifre.” – Doina Chisnicean, antreprenoare, clientă Microinvest # Газета-СП
Doina Chisnicean, fondatoarea Doina Consulting, specialist în contabilitate și consultanță financiară din Moldova

„Am construit o afacere aproape de oameni, nu doar de cifre." – Doina Chisnicean, antreprenoare, clientă Microinvest

Doina Chisnicean despre antreprenoriat, contabilitate și educație financiară pentru copii și adulți.
27 ianuarie 2026
13:40
BERD acordă un împrumut de 20 milioane EUR Microinvest pentru a spori finanțarea IMM-urilor în Republica Moldova # Газета-СП
Finanțarea va contribui la dezvoltarea sectorului privat, creșterea economică și consolidarea rezilienței afacerilor locale

BERD acordă un împrumut de 20 milioane EUR Microinvest pentru a spori finanțarea IMM-urilor în Republica Moldova

BERD oferă 20 milioane € Microinvest pentru finanțarea IMM-urilor din Moldova.
