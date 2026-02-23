Ion Ceban îndeamnă cetățenii să fie întelegători pe durata intervenției pe străzile capitalei
Primăria Municipiului Chișinău, 23 februarie 2026 13:20
Primarul General, Ion Ceban, a făcut ...
Acum 30 minute
13:20
APL Chișinău gestionează un portofoliu de 30 proiecte cu finanțare externă # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău gestionează în prezent un...
13:20
Acum 4 ore
11:10
Ordinea de zi a ședinței din 23 februarie 202...
Ieri
14:40
Primăria Capitalei informează ca astă...
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Reprezentanții Primăriei Chișinău au participat la reuniunea de consorțiu a Proiectului European MICAD # Primăria Municipiului Chișinău
În perioada 18–20 februarie, reprezentanții Primăriei ...
15:10
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republici Federale Germania la Chișinău, E.S. Hubert Knirsch # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
14:30
Festivalul Internațional de Romanță „Crizantema de Argint”, ediția a XXVIII-a, etapa de preselecție # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informeaz...
11:30
Primăria reamintește locuitorilor să participe la Bugetul Civil, ediția 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că persoanele inter...
11:10
Târguri cu produse autohtone în sectoarele capitalei, în weekendul: 21 – 22 februarie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că î...
10:00
Seniorii din capitală sunt invitați la dansuri în weekend, pe 21-22 februarie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
10:00
Câteva obiective care sunt realizate doar la Chișinău și nu se întâmplă în nicio altă localitate din republică # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, punctează câteva obiective care...
19 februarie 2026
13:50
Primarul General, Ion Ceban: anunț important privind lansarea achiziției pentru finalizarea lucrărilor în cadrul Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a făcut un anunț important: „Am...
12:00
Servicii și prestații sociale privind accesul copiilor la educația artistică, incluziune socială, sprijin comunitar pentru copii, familii și persoane în etate # Primăria Municipiului Chișinău
În anul 2025, Primăria Chișinău a asigurat un set de servicii ș...
09:20
Intervenția serviciilor specializate la deszăpezire și combaterea ghețușului: 19.02.2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că ec...
18 februarie 2026
18:00
Continuă intervenția serviciilor municipale la deszăpezire în sectoarele capitalei # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează ca regi...
17:00
Primăria municipiului Chișinău informează că toate serv...
15:30
Consultare publică: Plan Local de Acțiuni pentru o mobilitate urbană mai verde în Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează despre lansarea...
12:50
Podcast Chișinău Live: Bugetul municipiului în 2026 – priorități, cheltuieli și proiecte # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că astăzi, 18 ...
12:50
Întrevedere între Primarul General, Ion Ceban și Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, E.S. Fern Horine # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul general, Ion Ceban a avut astăzi o întrevedere cu Ambas...
08:50
Serviciile municipale sunt în sectoare și acționează la presărarea materialului antiderapant pentru fluidizarea traficului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău inform...
17 februarie 2026
23:30
Pentru ziua de miercuri a fost suspendat procesul educațional cu prezența fizică # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că mier...
16:40
Serviciile municipale de profil continuă intervenția pentru înlăturarea situațiilor de avariere de pe carosabil # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că pe parcursul zile...
14:50
Ședință a Executivului Primăriei Chișinău, în contextul Codului Portocaliu de precipitații # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în context...
12:10
Primăria Municipiului Chișinău informează că, în perioada: 16.0...
10:40
Joi, 19 februarie 2026, ora 10:00, va continua ședința Consiliului M...
16 februarie 2026
16:40
A fost elaborat planul de intervenții pe străzile afectate de condițiile climaterice din această iarnă # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că subdiviziunile municipale de profil au definitivat un plan de intervenții la carosabilul de pe străzile Capitalei, ...
16:00
Primăria Chișinău informează că Serviciul Hid...
12:40
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 16 februarie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 16 febru...
09:50
Primăria Municipiului Chișinău inform...
09:20
Conducerea Primăriei Municipiului Chi...
15 februarie 2026
11:00
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, &ic...
14 februarie 2026
10:00
Conducerea Primăriei Chișinău și șe...
13 februarie 2026
12:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile...
11:50
Seniorii din capitală sunt invitați la dansuri, pe 14 și 15 februarie, în cadrul proiectului „Dialog între generații” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii din oraș la o nou...
11:30
la Chișinău a avut loc Conferința Antidrog „Educația – element esențial în prevenția consumului de droguri # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a orga...
12 februarie 2026
14:10
Municipiul Chișinău sprijină integrarea copiilor refugiați prin cursuri de limba română # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că, pe parcursul anului 2025,...
10:50
Ziua Lecturii, care este marcată anual la 14 februarie, a fost celebrată la Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că Ziua Lecturii, marcată anu...
10:40
Podcastul Chișinău Live: Roman Vitiuc, șeful Direcției generale economie, comerț și turism, despre economia Chișinăului în 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că as...
11 februarie 2026
13:30
Municipalitatea atenționează asupra pericolului formării țurțurilor de gheață # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că precipitațiile din ult...
10:50
Locațiile stabilite de preturile de sector pentru comercializarea mărțișoarelor, suvenirelor și a florilor de grădină pe teritoriul capitalei # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că în pe...
10 februarie 2026
15:50
Reprezentanții Primăriei Chișinău participă la expoziția internațională de turism din Italia „BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO” # Primăria Municipiului Chișinău
O delegație a Primăriei Chișinău participă, &ic...
12:10
Conferința municipală ANTIDROG „Educația – element esențial în prevenția consumului de droguri” # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informea...
09:20
Primarul General, Ion Ceban, nu va admite ca locuitorii municipiului Chișinău să plătească sume mai mari pentru impozitele la apartamentele și casele în care locuiesc, după ce guvernarea PAS vrea să pună o nouă povară de cheltuieli pe umerii cetățenilor, în urma evaluării și reevaluării cadastrale a bunurilor imobiliare. Potrivit edilului, așa-numita evaluare și reevaluare cadastrală, inițiată de guvernarea PAS la nivel național, are drept consecință majorarea impozitului la apartamente și case...
9 februarie 2026
14:30
Alocarea repetată a sumei de 3 milioane lei pentru lichidarea consecințelor incendiului de la mansarda blocului din Durlești # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a semnat luni dispoziția pentru alocar...
14:00
Lucrări de întreținere a drumurilor, executate pe parcursul săptămânii 02-08 februarie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că, în perio...
12:10
Echipele serviciilor municipale rămân antrenate în sectoarele capitalei pentru deszăpezirea și combaterea ghețușului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în ultime...
10:50
Marți, 10 februarie 2026, ora 10:00, va continua ședința Consiliului...
10:20
Ordinea de zi a ședinței din 09 februarie 202...
09:10
APEL PUBLIC URGENT – ULTIMELE ZILE DE CONSULTARE a Planului municipal ANTIDROG 2026–2027 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău lansează un apel ferm și resp...
09:00
De luni, 09 februarie 2026, elevii se întorc l...
