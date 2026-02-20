ANSA a retras din comerț peste 2,4 tone de biscuiți neconformi. Produsele conțineau contaminanți peste limitele admise
Moldpres, 20 februarie 2026 11:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a finalizat o serie de acțiuni de monitorizare și control pe piața produselor alimentare, în urma cărora a fost prevenită comercializarea unei cantități importante de produse de cofetărie neconfo...
11:40
ANSA a retras din comerț peste 2,4 tone de biscuiți neconformi. Produsele conțineau contaminanți peste limitele admise
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că a finalizat o serie de acțiuni de monitorizare și control pe piața produselor alimentare, în urma cărora a fost prevenită comercializarea unei cantități importante de produse de cofetărie neconfo...
11:30
Autorităţile avertizează asupra unor platforme false de investiții promovate online: escrocii folosesc imaginea unor instituții media și a unor personalități publice # Moldpres
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează cetățenii Republicii Moldova cu privire la răspândirea, pe internet și pe rețelele de socializare, a unor materiale publicitare înșelătoare care promovează pretinse oportunități de investiții. P...
11:30
FOTO // Spațiul „Made in Moldova”, inaugurat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău: călătorii pot cumpăra produse locale înainte de zbor # Moldpres
Pasagerii care pleacă din Republica Moldova au la dispoziție un nou spațiu dedicat promovării producătorilor autohtoni. În incinta Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău a fost amenajat un colț special „Made in Moldova”, unde sun...
11:20
Parlamentari danezi vor vizita la începutul săptămânii viitoare Legislativul de la Chișinău # Moldpres
O delegație a Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei se va afla în Republica Moldova în perioada 22–24 februarie. Vizita este condusă de președintele comisiei, Christian Friis Bach, și are ca scop consolidarea relațiilor bil...
11:10
Alexei Buzu: „Costul nereformării administrației locale este mai mare decât costul reformei. Vom veni cu investiții și echipe mai puternice în primării” # Moldpres
Reforma administrației publice locale este o necesitate strategică, iar amânarea acesteia ar genera costuri mai mari decât implementarea propriu-zisă, potrivit secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, transmite MOLDPRES.Oficialul a respins ideea că reo...
11:10
VIDEO // Autoritățile oferă detalii despre operațiunea comună Moldova–Ucraina. Numărul persoanelor arestate a crescut la 11 # Moldpres
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Poliției Naționale și partenerii din Ucraina, au oferit detalii despre o operațiune comună de combatere a unei grupări implicate într-o schemă de asasinate la comandă. În urma investigațiilor și perchezițiilor...
10:50
FOTO, VIDEO // Structurile de securitate din Ucraina și Moldova au destructurat o grupare rusă care pregătea asasinate: liderul grupării și complicii săi arestați # Moldpres
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), împreună cu Inspectoratul Național de Investigații din Republica Moldova, au dejucat o grupare rusă care pregătea o serie de asasinate în Ucraina. Operațiunea, codificată „Enigma 2.0”, a vizat jurnaliști, ...
10:40
Ucraina ar putea exporta în acest an produse și servicii militare în valoare de câteva miliarde de dolari, după ce a autorizat primele sale vânzări în străinătate de la debutul războiului și are în vedere introducerea unei taxe pe aceste...
10:40
VIDEO // Fraudă fiscală în transport internațional: autoritățile au ridicat 500.000 de lei și obiecte de lux de la două companii # Moldpres
Polițiștii de frontieră, procurorii și reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în care două companii de transport, care efectuau curse ocazionale către Uniunea Europeană și Rusia, au ascuns venituri ce ar fi adus buge...
10:40
Alexandru Munteanu salută intenția UE de a solicita Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, în cadrul unui posibil acord de pace în Ucraina: „Este vorba de securitatea regională și cea europeană” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu salută intenția Uniunii Europene de a solicita Rusiei retragerea trupelor din regiunea transnistreană, în cadrul unui posibil acord de pace în Ucraina. Oficialul a subliniat că această inițiativă demonstrează că „Republica M...
10:20
Cum vrea Guvernul să țină oamenii în sate: servicii, locuri de muncă și primării mai puternice, explicate de Alexei Buzu # Moldpres
Executivul pregătește o reformă amplă a administrației publice locale și regionale, menită să accelereze dezvoltarea comunităților și să îmbunătățească accesul cetățenilor la servicii publice de bază. Detalii despre acest proces a oferit secretarul genera...
10:10
Secretarul general al Organizația Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat că omenirea „se îndreaptă spre necunoscut” în fața avansului rapid al inteligenței artificiale și a anunțat crearea unei comisii internaționale care să analizeze mo...
09:50
FOTO // Vicepremierul Vladimir Bolea, în nordul țării: contracte de peste 83 milioane de lei semnate pentru proiecte de dezvoltare regională # Moldpres
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a efectuat joi o vizită de lucru în Regiunea de Dezvoltare Nord, în raioanele Glodeni și municipiul Bălți, unde a evaluat în teren stadiul proiectelor finanțate din F...
09:50
Președintele american Donald Trump a anunțat joi că intenționează să ordone agențiilor federale să 'identifice și să publice' dosare despre extratereștri și OZN-uri, a căror difuzare este cerută de americani de zeci de ani, notează AFP, citată de AGERPRES ...
09:40
09:40
Serviciile secrete din cinci țări UE sunt convinse că Putin trage de timp și nu vrea să oprească războiul # Moldpres
Conducerea rusă nu este în continuare interesată de instaurarea păcii în Ucraina și nu intenționează să pună capăt războiului în curând, au declarat pentru Reuters în ultimele zile șefii a cinci servicii de informații europene. Aceștia s...
09:30
Președinta Maia Sandu, avertisment cu privire la escrocherii: „Doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment public privind creșterea cazurilor de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni au pierdut sume importante de bani.Șefa statului a atras atenția că escrocii folose...
09:20
Ceață densă pe traseul național M3, între Cimișlia și Comrat. Șoferii, îndemnați să circule cu prudență # Moldpres
Administrația Națională a Drumurilor anunță că pe traseul național M3, pe sectorul Cimișlia – Comrat, se înregistrează ceață densă, care reduce vizibilitatea în trafic până la aproximativ 50 de metri. Condițiile meteorologice afectează semni...
08:50
Votat în prima lectură: Amenințările la adresa judecătorilor vor fi pedepsite cu închisoare de până la opt ani # Moldpres
Amenințarea sau agresarea judecătorilor ar putea fi sancționată penal, inclusiv cu închisoare de până la opt ani. Un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor a fost votat în prima lectură de Parlament, comunică MOLDPRES.Inițiativa le...
08:40
VIDEO// Președinta trage un semnal de alarmă după ce tot mai mulți moldoveni cad victime escrocilor. Maia Sandu: „Nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau codul bancar” # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, avertizează asupra creșterii numărului de escrocherii telefonice și online, în urma cărora tot mai mulți cetățeni ajung să piardă sume importante de bani. Ea a îndemnat cetățenii să nu ofere bani și nici date b...
08:30
Trafic în regim de iarnă pe drumurile naționale din Moldova. Drumarii au intervenit în nordul și sudul țării # Moldpres
Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile publice naționale din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, partea carosabilă este, pe alocuri, umedă, iar traficul se desfășoară în regim specific sezonului re...
21:40
20:00
20:00
BTA: Ambasadorii Bulgariei și ai UE în Republica Moldova, în vizită la Taraclia: discuții despre integrarea europeană și dezvoltarea regională # Moldpres
Ambasadoarea Bulgariei în Republica Moldova, Maya Dobreva, și ambasadoarea UE, Iwona Piorko, au vizitat Taraclia, unde au avut o serie de întâlniri cu studenți, autorități locale și reprezentanți ai comunității, transmite BTA.Un punct central al vizi...
19:50
VIDEO // Primarul comunei Bubuieci, despre reforma APL: „Cu primării mici, avem puține posibilități de a ne dezvolta” # Moldpres
Fără echipe bine pregătite în primăriile noastre nu vom putea merge înainte, iar cu primării mici avem puține posibilități de a ne dezvolta. Opinia a fost exprimată de primarul comunei Bubuieci, Alexei Percemlî, care a vorbit despre necesitatea și bene...
18:50
Elevii și profesorii vor avea acces gratuit la manuale școlare în format digital. Platforma lansată de MEC # Moldpres
Elevii și profesorii vor avea acces gratuit la manuale școlare în format digital. Acestea sunt disponibile pe platforma eduresurse.md, lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Platforma găzduiește o colecție de manuale școlare în format digi...
18:20
Rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece # Moldpres
Rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. În majoritatea zonelor, partea carosabilă este umedă, pe unele sectoare cu zăpadă. Pe parcursul zilei de astăzi, drumarii au conti...
18:10
Ministrul Dorin Junghietu: Recunoașterea unei datorii inexistente față de Gazprom ar fi însemnat „circa 100 de mii de lei pe spatele fiecărui cetățean” # Moldpres
Recunoașterea unei datorii inexistente a Republicii Moldova față de Gazprom ar fi însemnat „circa 100 de mii de lei pe spatele fiecărui cetățean din țara noastră”. Despre aceasta a comunicat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în plenul Parlamentu...
18:10
UE vrea să înceapă cât de curând posibil negocierile de aderare cu Ucraina, afirmă președintele Consiliului European # Moldpres
Uniunea Europeană vrea să înceapă „cât de curând posibil” negocierile privind aderarea Ucrainei, a afirmat joi președintele Consiliului European, Antonio Costa, fără a se angaja totuși asupra unei date, relatează MOLDPRES cu referire la Agerp...
18:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat grădinița din comuna Trușeni: „Atunci când administrația locală este activă, rezultatele se văd direct în viața oamenilor” # Moldpres
140 de copii din comuna Trușeni frecventează o grădiniță complet dotată și pregătită pentru activități educaționale. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a vizitat blocul nou al Grădiniței nr.1, dat în exploatare în anul 2025, după 13 ani în care luc...
17:40
FOTO // Procesul de organizare a alegerilor parlamentare, discutat de autoritățile electorale. Președinta CEC, Angela Caraman: „Experiența ultimului scrutin ne obligă să consolidăm reziliența instituțională” # Moldpres
Procesul de organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare din toamna anului 2025 este discutat astăzi și mâine de autoritățile din domeniul electoral în cadrul conferinței de analiză post-electorală „Alegerile Parlamentare din Republica Moldova, ...
17:40
Ministerul Sănătății: Aproximativ 12.500 de medici și 24.000 de asistenți medicali activează în sistemul de sănătate # Moldpres
În sistemul medical din Republica Moldova activează aproximativ 12.500 de medici și 24.000 de asistenți medicali. Datele au fost prezentate de ministrul Sănătății, Emil Ceban, în cadrul unei întâlniri cu partenerii externi, comunică MOLDPRES.Ev...
17:10
Multiple proiecte de dezvoltare, implementate la Trușeni. Premierul Alexandru Munteanu: „Rezultatele se văd direct în viața oamenilor” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită în localitatea Trușeni, acolo unde sunt implementate mai multe proiecte de dezvoltarea pentru îmbunătățirea condițiilor pentru cetățeni, transmite MOLDPRES.Unul dintre proiectele implementate este modernizar...
16:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Reforma administrației publice locale trebuie realizată în această toamnă. Nu avem timp pentru a aștepta” # Moldpres
Reforma administrației publice locale trebuie realizată în toamna anului curent. În acest mod, vom avea la dispoziție un an pentru a ne pregăti pentru alegerile locale, așa cum prevăd normele electorale. Declarațiile au fost făcute astăzi de președintele Par...
16:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la raport în Parlament: „După ani la rând în care sistemul energetic a fost fragil, dependent și vulnerabil de șantaj politic, am ajuns într-o etapă de maturitate” # Moldpres
După ani la rând în care sistemul energetic a fost fragil, dependent și vulnerabil de șantaj politic, am ajuns într-o etapă de maturitate. Statul are astăzi instrumente, opțiuni și capacitatea de a reacționa rapid în situații de criză. În a...
16:10
Aparatul Președintelui Republicii Moldova anunță despre decizia de revocare a Decretului nr. 418-IX din 11.04.2022, care prevede acordarea unei grațieri. Decizia are la bază apariția unor noi circumstanțe, comunicate de autoritățile competente.Precizăm că, în...
15:30
Primari din Moldova, implicați direct în procesul de aderare la UE: start pentru Rețeaua Ambasadorilor Locali # Moldpres
Aproximativ 80 de primari și angajați ai primăriilor din toate raioanele Republicii Moldova au dat astăzi start activităților Rețelei Ambasadorilor Locali pentru Integrare Europeană – o platformă menită să consolideze rolul administrației publice locale în...
15:20
Procurorul Vasile Plevan va fi reevaluat: CSP a respins raportul negativ al Comisiei Vetting # Moldpres
Fostul șef-adjunct al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi supus unei noi evaluări după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins astăzi raportul negativ al Comisiei de evaluare a procurorilor, comunică MOLDPRES.La ședința CSP de astăzi, doar t...
15:20
VIDEO // Proiecte majore de alimentare cu apă și sanitație, evaluate de vicepremierul Vladimir Bolea la Glodeni # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), a efectuat astăzi o vizită de lucru în raionul Glodeni, unde a avut discuții cu autoritățile publice locale și cu beneficiarii proiectelor de infrastructură aflate în d...
15:10
Speakerul Igor Grosu, despre Dmitri Constantinov: „A ales să fugă în regiunea transnistreană și să invoce faptul că are o vârstă înaintată, ceea ce nu este un argument” # Moldpres
Instanța spune că Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a furat 46 de milioane de lei. Acesta a ales să fugă în regiunea transnistreană și să invoce faptul că are o vârstă înaintată, ceea ce nu este un argument. Dec...
15:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Japoniei, Kazuyuki Takeuchi # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu noul Ambasador al Japoniei acreditat în Republica Moldova, Kazuyuki Takeuchi, căruia i-a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul preluării mandatului. Oficialii au remarcat relațiile de prietenie dintre țăr...
15:00
Curtea Supremă a Rusiei a confirmat o hotărâre care obligă Google să plătească o amendă echivalentă cu un milion de ori producția economică anuală mondială, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES.Cifra astronomică provine dintr-o sancțiune impusă Google...
14:40
De la hârtie la digital: Republica Moldova construiește un stat automatizat interoperabil cu UE # Moldpres
Republica Moldova își propune să transforme statul într-o infrastructură de date interoperabilă cu Uniunea Europeană, printr-o strategie de digitalizare care să elimine birocrația inutilă și să facă serviciile publice mai accesibile pentru cetățeni și me...
14:40
ANSP confirmă apariția unui caz de import de variola maimuței: persoana infectată se află sub supraveghere medicală # Moldpres
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a confirmat un caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) în Republica Moldova. Cazul a fost diagnosticat prin investigații de laborator efectuate în Laboratorul Național de Referință al A...
14:10
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, fiind cercetat în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, relatează MOLDPRES.Insta...
14:00
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu 16 primari ai suburbiilor municipiului Chișinău: „Fiecare leu public trebuie transformat în rezultate vizibile pentru oameni” # Moldpres
Prioritățile privind dezvoltarea suburbiilor municipiului Chișinău, problemele de zi cu zi ale oamenilor, precum și proiectele realizate, cu sprijinul Guvernului, pentru îmbunătățirea nivelului de trai al tuturor chișinăuienilor, au fost discutate la întreve...
14:00
Investitorii pot depune dosarele la licitația pentru construcția centralelor eoliene mari, cu sisteme de stocare incluse # Moldpres
Investitorii interesați pot depune, începând de astăzi, dosarele în cadrul licitației pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, care prevede obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh. Termenul limită d...
13:50
Peste 185 de milioane de lei, alocați în ultimii ani de Guvern pentru proiecte în suburbiile capitalei. Premierul Alexandru Munteanu: „Avem o responsabilitate comună: să gestionăm eficient banul public” # Moldpres
Guvernul a alocat, în ultimii ani, peste 185 de milioane de lei pentru proiecte în suburbiile capitalei și a sprijinit implementarea mai multor inițiative în sprijinul locuitorilor municipiului Chișinău. Datele au fost prezentate de premierul Alexandru Munte...
