14:00

⚡️Procesul de realimentare cu energie electrică se află într-o fază avansată. ▪️În zona de sud a țării toate liniile electrice de 110 kV au fost reconectate, stațiile electrice de 110 kV și fiderele de 10 kV sunt integral realimentate. ▪️În municipiul Chișinău parțial a fost reluată alimentarea consumatorilor. ▪️în zona de nord și nord-vest a Republicii Moldova, toate liniile electrice de 110 kV au fost realimentate. În prezent, toate echipele de dispecerat ale Î.S. „Moldelectrica”, inclusiv Dispeceratul Național, activează în regim continuu și se află în legătură directă cu operatorii de transport din regiune și cu operatorii de distribuție, în vederea continuării procesului de realimentare completă a consumatorilor finali. În acest context, facem apel către consumatori să consume cu responsabilitate energia electrică şi să evite consumul excesiv în perioada imediat următoare și să utilizeze rațional echipamentele electrice.