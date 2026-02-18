Ninsoare abundentă și viscol pe Aeroportul din Chișinău: Utilajele de deszăpezire sunt mobilizate. Care este situația zborurilor - VIDEO
ProTV.md, 18 februarie 2026 13:00
Ninsoare abundentă și viscol pe Aeroportul din Chișinău: Utilajele de deszăpezire sunt mobilizate. Care este situația zborurilor - VIDEO
Acum 5 minute
13:20
Experţi ONU: Dosarele Epstein sugerează fapte care ar putea constitui crime împotriva umanităţii
13:20
Noul termen de judecată pentru Nicolas Maduro. Nu avocații au cerut amânarea
Acum 15 minute
13:10
Donald Trump, în cădere în sondaje. Aproape jumătate dintre americani îl consideră „corupt” și „rasist”
Acum 30 minute
13:00
Ninsoare abundentă și viscol pe Aeroportul din Chișinău: Utilajele de deszăpezire sunt mobilizate. Care este situația zborurilor - VIDEO
13:00
Un TIR, blocat la Ceadîr-Lunga din cauza zăpezii. Polițiștii au intervenit - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 18.02.2026
Acum o oră
12:50
Ambulanțe blocate în zăpadă în România. O femeie care a născut a fost preluată cu o mașină a pompierilor, iar un alt pacient cu un ATV - VIDEO
12:40
UEFA a făcut anunțul, la nici 12 ore de la scandalul de rasism din Benfica - Real Madrid - VIDEO
Acum 2 ore
12:20
Ingeniozitatea unei femei, eșuată pe Aeroportul din Chișinău: A încercat să iasă din țară cu 60 de mii de dolari. Unde a ascuns banii - FOTO
12:20
Un bărbat - condamnat la ani grei de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci copii: Erau duși zilnic pe câmpuri și obligați să muncească
12:20
Philip Morris Moldova, Angajator de Top pentru a cincea oară. Ce spune Marin Ceban despre parcursul său în companie și investiția în oameni - VIDEO
12:10
Ingeniozitatea unei femei, eșuată la Aeroportul din Chișinău: A încercat să iasă din țară cu 60 de mii de dolari. Unde a ascuns banii - FOTO
12:10
Energia electrică, mai scumpă sau nu? Ce spune ministrul Energiei, după ce s-a cerut majorarea tarifului
12:10
Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva lui Lukașenko, acuzând regimul său că susține războiul împotriva Ucrainei
12:00
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
11:50
Omorul de la Văsieni: Unul dintre învinuiți ar putea sta după gratii toată viața, după ce a bătut și ars de viu un bărbat împreună cu un copil. Detalii de la PG
11:40
Capitala României, sub nămeți: Trafic redus, trotuare înzăpezite și tramvaie blocate din cauza ninsorilor abundente - FOTO
11:40
La Geneva se reiau negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA
Acum 4 ore
11:20
Alertă în satul Floreni: Persoane care se dau drept angajați ai MAI merg din ușă în ușă și jefuiesc localnicii. Avertismentul autorităților locale
11:20
Rinat Ahmetov a oferit 200.000 de dolari sportivului ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice
11:10
Circulația vehiculelor de mare tonaj - sistată în mai multe regiuni din țară. Poliția: „Nu parcați pe marginea drumului” - FOTO
11:10
De ce Vlad Plahotniuc nu a vrut să facă declarații în dosarul sacoșa neagră? Explicațiile experților - VIDEO
11:00
Circulația camioanelor - restricționată temporar la mai multe puncte de trecere a frontierei pe sensul de intrare în țară
10:50
Mai multe unități de transport, deblocate în sudul țării. Peste 400 de salvatori și pompieri, gata să intervină în situații de risc - GALERIE FOTO
10:30
Circulația vehiculelor de mare tonaj - sistată la Cahul. Poliția: „Nu parcați pe marginea drumului”
10:30
Școlile din capitală, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară lecțiile online, iar peste 700 de instituții din țară activează în regim obișnuit
10:30
MILANIN. Startul construcției unui nou bloc locativ în Durlești
10:20
LIVE. Ședința Guvernului din 18 februarie
10:20
Cum să alegi apartamentul ideal?
10:10
Cetățenii - îndemnați să evite deplasările neesențiale în contextul codului portocaliu de ninsori puternice. Apelul IGSU
10:00
Circulația camioanelor - restricționată temporar la vama Cahul și Giurgiulești pe sensul de intrare în țară
09:50
Școlile din Cahul nu activează din cauza condițiilor meteo. Anunțul făcut de primarul orașului
09:40
Un tânăr - șantajat și amenințat cu moartea de doi frați gemeni, după ce au jucat împreună poker și le-ar fi datorat 9 mii de euro. Momentul când aceștia sunt reținuți de mascați - VIDEO
09:30
Aproape 4000 de consumatori din centrul și sudul țării au rămas fără lumină. Atenționările ministerului Energiei
Acum 6 ore
09:00
Franța, sub cod roșu de inundații în urma unei furtuni. Avertisment: Europa trebuie să se pregătească pentru o lume cu 3°C mai caldă
08:50
Măcel la Istanbul! Galatasaray o distruge pe Juventus într-un meci cu șapte goluri
08:40
Atenție, șoferi! Circulația pe drumurile din țară se desfășoară în condiții de iarnă: Pe alocuri este ghețuș
08:40
Circulația transportul de pasageri și camioanelor - sistată temporar la mai multe puncte de trecere a frontierei. Care sunt acestea
08:30
Efectele radiațiilor de la Cernobîl s-au transmis între generații. Ce au descoperit experții în ADN-ul a peste 1.500 de copii
08:20
Peste 1000 de consumatori din centrul și sudul țării au rămas fără lumină. Atenționările ministerului Energiei
08:20
Curs valutar BNM pentru 18 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Avertizări cod roșu de ninsori abundente în România. Mesaj Ro-Alert transmis populației în noapte
08:10
Elevii din capitală desfășoară orele online din cauza condițiilor meteorologice - VIDEO
08:00
Zelenski spune că ucrainenii vor respinge la referendum cedarea de teritorii: „La nivel emoțional, oamenii nu vor înțelege niciodată. Nu mă vor ierta niciodată”
07:50
Ninsori puternice în centrul și sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:10
Loïc Meillard a cucerit a treia sa medalie la Jocurile Olimpice de iarnă - VIDEO
23:00
Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri - VIDEO
23:00
Elevii din capitală vor trece, pentru ziua de 18 februarie, la învățământ online din cauza codului portocaliu de ninsori - VIDEO
23:00
Episod sever de iarnă în Moldova: cod portocaliu în sud și galben în centru, cu zăpadă viscolită, troiene și recomandări stricte pentru șoferi - VIDEO
22:30
Anul Nou Chinezesc, sărbătorit cu fast la Beijing: Gala Festivalului Primăverii, cea mai urmărită emisiune din lume, a deschis oficial perioada festivă a Calului de Foc - VIDEO
