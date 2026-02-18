Ninsoare abundentă și viscol pe Aeroportul din Chișinău: Utilajele de deszăpezire sunt mobilizate. Care este situația zborurilor - VIDEO

ProTV.md, 18 februarie 2026 13:00

Ninsoare abundentă și viscol pe Aeroportul din Chișinău: Utilajele de deszăpezire sunt mobilizate. Care este situația zborurilor - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
13:20
Experţi ONU: Dosarele Epstein sugerează fapte care ar putea constitui crime împotriva umanităţii ProTV.md
Experţi ONU: Dosarele Epstein sugerează fapte care ar putea constitui crime împotriva umanităţii
13:20
Noul termen de judecată pentru Nicolas Maduro. Nu avocații au cerut amânarea ProTV.md
Noul termen de judecată pentru Nicolas Maduro. Nu avocații au cerut amânarea
Acum 15 minute
13:10
Donald Trump, în cădere în sondaje. Aproape jumătate dintre americani îl consideră „corupt” și „rasist” ProTV.md
Donald Trump, în cădere în sondaje. Aproape jumătate dintre americani îl consideră „corupt” și „rasist”
Acum 30 minute
13:00
Ninsoare abundentă și viscol pe Aeroportul din Chișinău: Utilajele de deszăpezire sunt mobilizate. Care este situația zborurilor - VIDEO ProTV.md
Ninsoare abundentă și viscol pe Aeroportul din Chișinău: Utilajele de deszăpezire sunt mobilizate. Care este situația zborurilor - VIDEO
13:00
Un TIR, blocat la Ceadîr-Lunga din cauza zăpezii. Polițiștii au intervenit - VIDEO ProTV.md
Un TIR, blocat la Ceadîr-Lunga din cauza zăpezii. Polițiștii au intervenit - VIDEO
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 18.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 18.02.2026
Acum o oră
12:50
Ambulanțe blocate în zăpadă în România. O femeie care a născut a fost preluată cu o mașină a pompierilor, iar un alt pacient cu un ATV - VIDEO ProTV.md
Ambulanțe blocate în zăpadă în România. O femeie care a născut a fost preluată cu o mașină a pompierilor, iar un alt pacient cu un ATV - VIDEO
12:40
UEFA a făcut anunțul, la nici 12 ore de la scandalul de rasism din Benfica - Real Madrid - VIDEO ProTV.md
UEFA a făcut anunțul, la nici 12 ore de la scandalul de rasism din Benfica - Real Madrid - VIDEO
Acum 2 ore
12:20
Ingeniozitatea unei femei, eșuată pe Aeroportul din Chișinău: A încercat să iasă din țară cu 60 de mii de dolari. Unde a ascuns banii - FOTO ProTV.md
Ingeniozitatea unei femei, eșuată pe Aeroportul din Chișinău: A încercat să iasă din țară cu 60 de mii de dolari. Unde a ascuns banii - FOTO
12:20
Un bărbat - condamnat la ani grei de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci copii: Erau duși zilnic pe câmpuri și obligați să muncească ProTV.md
Un bărbat - condamnat la ani grei de închisoare pentru exploatarea prin muncă a trei adulți și cinci copii: Erau duși zilnic pe câmpuri și obligați să muncească
12:20
Philip Morris Moldova, Angajator de Top pentru a cincea oară. Ce spune Marin Ceban despre parcursul său în companie și investiția în oameni - VIDEO ProTV.md
Philip Morris Moldova, Angajator de Top pentru a cincea oară. Ce spune Marin Ceban despre parcursul său în companie și investiția în oameni - VIDEO
12:10
Ingeniozitatea unei femei, eșuată la Aeroportul din Chișinău: A încercat să iasă din țară cu 60 de mii de dolari. Unde a ascuns banii - FOTO ProTV.md
Ingeniozitatea unei femei, eșuată la Aeroportul din Chișinău: A încercat să iasă din țară cu 60 de mii de dolari. Unde a ascuns banii - FOTO
12:10
Energia electrică, mai scumpă sau nu? Ce spune ministrul Energiei, după ce s-a cerut majorarea tarifului ProTV.md
Energia electrică, mai scumpă sau nu? Ce spune ministrul Energiei, după ce s-a cerut majorarea tarifului
12:10
Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva lui Lukașenko, acuzând regimul său că susține războiul împotriva Ucrainei ProTV.md
Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva lui Lukașenko, acuzând regimul său că susține războiul împotriva Ucrainei
12:00
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin ProTV.md
Operațiunea „Conserva”. Cum a mascat propaganda Kremlinului dispariția lui Putin
11:50
Omorul de la Văsieni: Unul dintre învinuiți ar putea sta după gratii toată viața, după ce a bătut și ars de viu un bărbat împreună cu un copil. Detalii de la PG ProTV.md
Omorul de la Văsieni: Unul dintre învinuiți ar putea sta după gratii toată viața, după ce a bătut și ars de viu un bărbat împreună cu un copil. Detalii de la PG
11:40
Capitala României, sub nămeți: Trafic redus, trotuare înzăpezite și tramvaie blocate din cauza ninsorilor abundente - FOTO ProTV.md
Capitala României, sub nămeți: Trafic redus, trotuare înzăpezite și tramvaie blocate din cauza ninsorilor abundente - FOTO
11:40
La Geneva se reiau negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA ProTV.md
La Geneva se reiau negocierile dintre Rusia și Ucraina, mediate de SUA
Acum 4 ore
11:20
Alertă în satul Floreni: Persoane care se dau drept angajați ai MAI merg din ușă în ușă și jefuiesc localnicii. Avertismentul autorităților locale ProTV.md
Alertă în satul Floreni: Persoane care se dau drept angajați ai MAI merg din ușă în ușă și jefuiesc localnicii. Avertismentul autorităților locale
11:20
Rinat Ahmetov a oferit 200.000 de dolari sportivului ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice ProTV.md
Rinat Ahmetov a oferit 200.000 de dolari sportivului ucrainean descalificat de la Jocurile Olimpice
11:10
Circulația vehiculelor de mare tonaj - sistată în mai multe regiuni din țară. Poliția: „Nu parcați pe marginea drumului” - FOTO ProTV.md
Circulația vehiculelor de mare tonaj - sistată în mai multe regiuni din țară. Poliția: „Nu parcați pe marginea drumului” - FOTO
11:10
De ce Vlad Plahotniuc nu a vrut să facă declarații în dosarul sacoșa neagră? Explicațiile experților - VIDEO ProTV.md
De ce Vlad Plahotniuc nu a vrut să facă declarații în dosarul sacoșa neagră? Explicațiile experților - VIDEO
11:00
Circulația camioanelor - restricționată temporar la mai multe puncte de trecere a frontierei pe sensul de intrare în țară ProTV.md
Circulația camioanelor - restricționată temporar la mai multe puncte de trecere a frontierei pe sensul de intrare în țară
10:50
Mai multe unități de transport, deblocate în sudul țării. Peste 400 de salvatori și pompieri, gata să intervină în situații de risc - GALERIE FOTO ProTV.md
Mai multe unități de transport, deblocate în sudul țării. Peste 400 de salvatori și pompieri, gata să intervină în situații de risc - GALERIE FOTO
10:30
Circulația vehiculelor de mare tonaj - sistată la Cahul. Poliția: „Nu parcați pe marginea drumului” ProTV.md
Circulația vehiculelor de mare tonaj - sistată la Cahul. Poliția: „Nu parcați pe marginea drumului”
10:30
Școlile din capitală, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară lecțiile online, iar peste 700 de instituții din țară activează în regim obișnuit ProTV.md
Școlile din capitală, Taraclia, Cahul și Călărași desfășoară lecțiile online, iar peste 700 de instituții din țară activează în regim obișnuit
10:30
MILANIN. Startul construcției unui nou bloc locativ în Durlești ProTV.md
MILANIN. Startul construcției unui nou bloc locativ în Durlești
10:20
LIVE. Ședința Guvernului din 18 februarie ProTV.md
LIVE. Ședința Guvernului din 18 februarie
10:20
Cum să alegi apartamentul ideal? ProTV.md
Cum să alegi apartamentul ideal?
10:10
Cetățenii - îndemnați să evite deplasările neesențiale în contextul codului portocaliu de ninsori puternice. Apelul IGSU ProTV.md
Cetățenii - îndemnați să evite deplasările neesențiale în contextul codului portocaliu de ninsori puternice. Apelul IGSU
10:00
Circulația camioanelor - restricționată temporar la vama Cahul și Giurgiulești pe sensul de intrare în țară ProTV.md
Circulația camioanelor - restricționată temporar la vama Cahul și Giurgiulești pe sensul de intrare în țară
09:50
Școlile din Cahul nu activează din cauza condițiilor meteo. Anunțul făcut de primarul orașului ProTV.md
Școlile din Cahul nu activează din cauza condițiilor meteo. Anunțul făcut de primarul orașului
09:40
Un tânăr - șantajat și amenințat cu moartea de doi frați gemeni, după ce au jucat împreună poker și le-ar fi datorat 9 mii de euro. Momentul când aceștia sunt reținuți de mascați - VIDEO ProTV.md
Un tânăr - șantajat și amenințat cu moartea de doi frați gemeni, după ce au jucat împreună poker și le-ar fi datorat 9 mii de euro. Momentul când aceștia sunt reținuți de mascați - VIDEO
09:30
Aproape 4000 de consumatori din centrul și sudul țării au rămas fără lumină. Atenționările ministerului Energiei ProTV.md
Aproape 4000 de consumatori din centrul și sudul țării au rămas fără lumină. Atenționările ministerului Energiei
Acum 6 ore
09:00
Franța, sub cod roșu de inundații în urma unei furtuni. Avertisment: Europa trebuie să se pregătească pentru o lume cu 3°C mai caldă ProTV.md
Franța, sub cod roșu de inundații în urma unei furtuni. Avertisment: Europa trebuie să se pregătească pentru o lume cu 3°C mai caldă
08:50
Măcel la Istanbul! Galatasaray o distruge pe Juventus într-un meci cu șapte goluri ProTV.md
Măcel la Istanbul! Galatasaray o distruge pe Juventus într-un meci cu șapte goluri
08:40
Atenție, șoferi! Circulația pe drumurile din țară se desfășoară în condiții de iarnă: Pe alocuri este ghețuș ProTV.md
Atenție, șoferi! Circulația pe drumurile din țară se desfășoară în condiții de iarnă: Pe alocuri este ghețuș
08:40
Circulația transportul de pasageri și camioanelor - sistată temporar la mai multe puncte de trecere a frontierei. Care sunt acestea ProTV.md
Circulația transportul de pasageri și camioanelor - sistată temporar la mai multe puncte de trecere a frontierei. Care sunt acestea
08:30
Efectele radiațiilor de la Cernobîl s-au transmis între generații. Ce au descoperit experții în ADN-ul a peste 1.500 de copii ProTV.md
Efectele radiațiilor de la Cernobîl s-au transmis între generații. Ce au descoperit experții în ADN-ul a peste 1.500 de copii
08:20
Peste 1000 de consumatori din centrul și sudul țării au rămas fără lumină. Atenționările ministerului Energiei ProTV.md
Peste 1000 de consumatori din centrul și sudul țării au rămas fără lumină. Atenționările ministerului Energiei
08:20
Curs valutar BNM pentru 18 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 18 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
Avertizări cod roșu de ninsori abundente în România. Mesaj Ro-Alert transmis populației în noapte ProTV.md
Avertizări cod roșu de ninsori abundente în România. Mesaj Ro-Alert transmis populației în noapte
08:10
Elevii din capitală desfășoară orele online din cauza condițiilor meteorologice - VIDEO ProTV.md
Elevii din capitală desfășoară orele online din cauza condițiilor meteorologice - VIDEO
08:00
Zelenski spune că ucrainenii vor respinge la referendum cedarea de teritorii: „La nivel emoțional, oamenii nu vor înțelege niciodată. Nu mă vor ierta niciodată” ProTV.md
Zelenski spune că ucrainenii vor respinge la referendum cedarea de teritorii: „La nivel emoțional, oamenii nu vor înțelege niciodată. Nu mă vor ierta niciodată”
07:50
Ninsori puternice în centrul și sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Ninsori puternice în centrul și sudul țării. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
23:10
Loïc Meillard a cucerit a treia sa medalie la Jocurile Olimpice de iarnă - VIDEO ProTV.md
Loïc Meillard a cucerit a treia sa medalie la Jocurile Olimpice de iarnă - VIDEO
23:00
Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri - VIDEO ProTV.md
Patinatoarea olandeză Xandra Velzeboer și-a respectat și de data aceasta statutul de favorită în competiția de patinaj-viteză pe distanța de o mie de metri - VIDEO
23:00
Elevii din capitală vor trece, pentru ziua de 18 februarie, la învățământ online din cauza codului portocaliu de ninsori - VIDEO ProTV.md
Elevii din capitală vor trece, pentru ziua de 18 februarie, la învățământ online din cauza codului portocaliu de ninsori - VIDEO
23:00
Episod sever de iarnă în Moldova: cod portocaliu în sud și galben în centru, cu zăpadă viscolită, troiene și recomandări stricte pentru șoferi - VIDEO ProTV.md
Episod sever de iarnă în Moldova: cod portocaliu în sud și galben în centru, cu zăpadă viscolită, troiene și recomandări stricte pentru șoferi - VIDEO
22:30
Anul Nou Chinezesc, sărbătorit cu fast la Beijing: Gala Festivalului Primăverii, cea mai urmărită emisiune din lume, a deschis oficial perioada festivă a Calului de Foc - VIDEO ProTV.md
Anul Nou Chinezesc, sărbătorit cu fast la Beijing: Gala Festivalului Primăverii, cea mai urmărită emisiune din lume, a deschis oficial perioada festivă a Calului de Foc - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.