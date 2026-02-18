Guvernul facilitează revenirea acasă: mai multe bunuri personale scutite de taxe pentru moldovenii din diasporă
Ziar.md, 18 februarie 2026 11:20
Guvernul Republicii Moldova a extins lista bunurilor care pot fi introduse în țară pentru moldovenii care decid să revină definitiv acasă din diasporă, fără a fi impozitate. Aceasta include mai multe lucruri de uz personal - de la jucă
• • •
Acum 15 minute
11:20
Guvernul facilitează revenirea acasă: mai multe bunuri personale scutite de taxe pentru moldovenii din diasporă
Guvernul Republicii Moldova a extins lista bunurilor care pot fi introduse în țară pentru moldovenii care decid să revină definitiv acasă din diasporă, fără a fi impozitate. Aceasta include mai multe lucruri de uz personal - de la jucă
Acum o oră
11:00
FOTO/ Vremea rea în R. Moldova. Peste 400 de salvatori și pompieri, pregătiți să intervină în situații de risc # Ziar.md
Peste 400 de angajații ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) sunt concentrați astăzi în gărzi, gata să intervină pentru a gestiona riscurile și a ajuta cetățenii în situa&
10:50
Autoritățile lansează o nouă ediție a programului național de studiere a limbii române, destinat persoanelor care vor să-și îmbunătățească nivelul de comunicare și să se integreze
10:40
Regulamentul tichetelor de vacanță, aprobat oficial de Guvern - ce avantaje vor avea angajații # Ziar.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un nou regulament care stabilește cadrul detaliat de funcționare a sistemului tichetelor de vacanță. Documentul reglementează modul de emitere, acordare, utilizare și decontare a tichetelor, precum și responsabilitățile tuturor actorilor implicați
Acum 2 ore
10:30
Italia, sub presiunea Jocurilor Olimpice și Paralimpice. Livrările poștale din R. Moldova ar putea întârzia până pe 15 martie # Ziar.md
Până pe 15 martie, procesarea și livrarea trimiterilor poștale cu destinația Italia ar putea înregistra întârzieri. Anunțul a fost făcut de Poșta Moldovei, în contextul desfășurării
10:20
Autoritățile restricționează temporar intrarea camioanelor în R. Moldova prin două puncte de frontieră din cauza vremii # Ziar.md
Circulația mijloacelor de transport de mare tonaj pe direcția de intrare în Republica Moldova a fost restricționată temporar la Punctele de Trecere a Frontierei Cahul–Oancea și Giurgiulești–Galați, ca măsură preventiv&
09:40
VIDEO/ Șantaj și amenințări cu moartea după partide de poker: Doi frați gemeni din Chișinău, plasați în arest preventiv # Ziar.md
Doi frați gemeni din Chișinău au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi cerut mii de euro de la un tânăr și l-ar fi amenințat cu moartea.
Acum 4 ore
09:00
VIDEO/ Cod roșu de viscol în București și Ilfov! Stratul de zăpadă ajunge până la 50 cm, iar traficul este paralizat # Ziar.md
Ninsorile abundente și viscolul puternic au adus cod roșu de vreme severă în București și județul Ilfov, unde stratul de zăpadă poate ajunge la 40-50 de centimetri. Autoritățile din România au emis
08:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat cursul oficial pentru 18 februarie, iar principalele valute înregistrează creșteri ușoare față de ziua precedentă. Astfel, euro ajunge la 20,14 lei, cu 1 ban mai mult decât pe
08:00
Vremea rea își face simțite efectele și asupra rețelelor electrice. În contextul Codului galben și portocaliu emis de meteorologi, au fost raportate deconectări de energie electrică în zona Centru-Sud a țării, potrivit datelor furnizate de
07:40
Se anunță ninsori și vânt puternic pe 18 februarie! Sudul și centrul țării, cele mai afectate # Ziar.md
Ziua de 18 februarie aduce vreme severă în mare parte a Republicii Moldova. Meteorologii anunță cer noros pe întreg teritoriul țării, ninsori pe arii extinse și intensificări ale vântului. Precipitațiile vor cuprinde majoritatea regiunilor, predominant sub
Acum 6 ore
06:40
FOTO/ Cum se circulă la prima oră? Traseele naționale sunt acoperite de zăpadă pe mai multe porțiuni, anunță autoritățile # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în dimineața zilei de astăzi, circulația pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă. În timpul
Acum 24 ore
22:00
Ucraina și Rusia, noi negocieri de pace la Geneva. Trump presează Kievul pentru un acord rapid # Ziar.md
Negociatorii Ucrainei și Rusiei au încheiat prima zi a discuțiilor de pace mediate de Statele Unite la Geneva, urmând ca tratativele să continue și a doua zi. Președintele american Donald Trump a cerut Kievului să acționeze rapid
21:00
Restricții de circulație spre Ucraina din cauza vremii. Traficul va fi suspendat în mai multe puncte de trecere a frontierei # Ziar.md
Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal anunță că, începând cu ora 03:00, 18 februarie 2026, este sistată circulația spre punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora pentru toate categoriile de participanți la
20:10
Oficial! Elevii din Chișinău vor învăța online mâine, din cauza codului portocaliu de ninsoare # Ziar.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că elevii din capitală vor învăța mâine în regim online, în contextul prognozei meteorologilor privind instituirea codului portocaliu de ninsori abundente. Edilul a precizat că decizia
20:10
În contextul vremii nefavorabile prognozate pentru următoarele zile, furnizorul de energie electrică atenționează cetățenii asupra riscului ruperii cablurilor electrice. În acest sens, populația este rugată să nu atingă cablurile rupte sau căzute
18:50
Vladimir Plahotniuc, vizat într-un nou dosar penal pentru fals în acte. Procurorii cer și prelungirea arestului preventiv # Ziar.md
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc este cercetat pentru fals în acte într-un nou dosar penal deschis de autoritățile din Republica Moldova. În paralel, la ședința de astăzi în dosarul „frauda bancară”, procurorii au solicitat prelungirea
18:20
Nicanor Ciochină nu scapă de arest! Instanța a decis prelungirea măsurii în dosarul de „tortură și tratament inuman” # Ziar.md
Fostul primar al localității Boldurești, Nicanor Ciochină, va rămâne în arest preventiv încă 20 de zile, în noul dosar în care este cercetat pentru tortură, tratament inuman și degradant. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea
18:10
Serviciile municipale au intervenit astăzi, în măsura în care permit condițiile meteo, pentru înlăturarea avarierilor apărute pe mai multe străzi din capitală. Lucrările se desfășoară în toate
18:10
Apicultorii pot accesa finanțări de până la 150.000 de euro pentru modernizarea stupinelor și extinderea producției de miere # Ziar.md
Apicultorii din Republica Moldova au la dispoziție o nouă oportunitate de dezvoltare a afacerilor lor prin programele UCIP IFAD Moldova, care oferă sprijin financiar de până la 150.000 de euro pentru investiții în producerea și procesarea mierii, achizi&
18:00
Premierul Alexandru Munteanu anunță un set de măsuri după ultimele actualizări meteo, care indică Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, începând din această noapte
16:50
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dat startul înscrierilor pentru Programul de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active, ediția 2026. Programul se adresează organizațiilor neguvernamentale care propun proiecte menite să sprijine implicarea persoanelor v&
16:30
VIDEO/ Dodon comentează refuzul lui Plahotniuc de a depune mărturii: „Nu m-am temut de el în 2019, de ce să mă tem acum?” # Ziar.md
Fostul președinte și liderul PSRM Igor Dodon s-a prezentat la ședința de judecată în dosarul „Sacoșa neagră”, după ce a aflat că Vladimir Plahotniuc a fost adus silit pentru a depune mărturii. Igor
16:30
Franciza, tot mai atractivă pentru antreprenorii moldoveni. Investiții mai mici și recuperare rapidă # Ziar.md
Lansarea unei afaceri reprezintă pentru mulți o provocare, iar alegerea unui model bazat pe franciză este cea mai recomandată opțiune. În același timp, persoanele care oferă franciză, așa-numiții „francizori” afirmă c&
16:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit astăzi scrisorile de acreditare din partea a nouă ambasadori ai unor state străine acreditați în Republica Moldova. Acțiunea a avut loc în cadrul unei ceremonii solemne organizată la Pre&
15:20
Administrația Națională a Drumurilor caută consultanți pentru lucrările la ocolirea orașului Cimișlia # Ziar.md
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță lansarea procedurii de depunere a Expresiilor de Interes pentru contractarea serviciilor de consultanță privind supervizarea lucrărilor de construcție a drumului M3 – ocolirea orașului Cimișlia. Proiectul are
15:10
Numărul cazurilor de infecții respiratorii acute este în descreștere în Republica Moldova, potrivit celui mai recent raport publicat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Datele pentru perioada 9-15 februarie 2026 arată
15:00
O femeie dintr-o localitate din raionul Telenești a născut în ambulanță, la doar 20 de minute după ce a fost preluată de echipa medicală. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, aceasta
14:20
Barometrul Școlar 2026: Majoritatea elevilor și profesorilor apreciază sistemul, dar stresul și integritatea rămân provocări # Ziar.md
Pentru prima dată în Republica Moldova, un sondaj național reprezentativ - Barometrul Școlar 2026, a evaluat percepția elevilor, părinților și cadrelor didactice asupra sistemului de învățământ general. Studiul, prezentat oficial pe
14:20
Meteorologii actualizează avertizarea! Ninsorile puternice și vântul intens sunt așteptate pe 18 februarie # Ziar.md
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a actualizat avertizarea meteo cod portocaliu și unul galben de precipitații puternice și intensificări ale vântului pentru Republica Moldova. Sinopticienii anunță fenomene meteo severe ce vor afecta țara din data de 18 februarie. Potrivit
13:50
Moldovean reținut în Polonia pentru sabotaj. Avea asupra sa acte rusești și echipamente electronice # Ziar.md
Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 25 de ani, a fost arestat în Polonia după ce ar fi tras frâna de urgență a unui tren de marfă care transporta țiței. Autorit&
13:40
Trafic suspendat pe o stradă din centrul capitalei. Șoferii vor trebui să ocolească zona până în iunie 2027 # Ziar.md
Traficul rutier va fi suspendat pe o porțiune a străzii George Coșbuc din Chișinău, între străzile Columna și Alexandru cel Bun, în perioada 16 februarie 2026 - 25 iunie 2027. Măsura a fost
13:10
Locuitorii municipiului Comrat vor plăti mult mai mult pentru apa furnizată în gospodării. ÎM „Su‑Canal”, operatorul local de apă și canalizare, a primit aprobare parțială de la Agenția Națională
13:00
Nu orice „brânză” de pe raft este brânză. ANSA anunță detalii importante despre produsele cu grăsimi vegetale # Ziar.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii că produsele care conțin grăsimi vegetale nu au voie să fie denumite „brânză”, „cașcaval”, „unt” sau „
12:30
VIDEO/ Mașină găsită sub gheață la Ghidighici. Scafandrii au intervenit de urgență și au verificat dacă sunt oameni înăuntru # Ziar.md
Scafandrii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit pe lacul Ghidighici, după ce un autoturism a fost observat sub stratul de gheață. Apelul la serviciile de urgență a fost făcut pe 16 februarie, în jurul orei
12:20
Tragedie la Sîngerei! Aceeași casă a ars de două ori într-o seară. Proprietarul, transportat în stare gravă la spital # Ziar.md
Două incendii au izbucnit în aceeași locuință din orașul Sîngerei, în seara zilei de 16 februarie, la o diferență de aproximativ trei ore. Pompierii au intervenit de fiecare dată pentru a stinge flăcă
12:20
Șoferii moldoveni ar putea simți din nou efectele pieței internaționale a petrolului: creșteri mici, dar constante ale carburanților fac ca planificarea unui drum obișnuit să necesite mai multă atenție. Evoluțiile recente
12:00
Autoritățile moldovene au descoperit recent un caz complex de export ilegal de vinuri în Statele Unite ale Americii, realizat prin încălcarea drepturilor de autor ale unei mărci franceze. Vinurile, evaluate la aproximativ cinci milioane de lei, erau exportate ca produse proprii,
12:00
Ministerul Apărării explică bubuiturile auzite în nordul țării. Ce s-a întâmplat, de fapt? # Ziar.md
Ministerul Apărării a venit cu o reacție după bubuiturile auzite în nordul Republicii Moldova. Autoritatea a precizat că sunetele ar fi fost generate de interceptarea unor aparate de zbor fără pilot pe teritoriul Ucrainei. Potrivit instituției,
11:50
ANRE avertizează companiile mari! Fără contract pe piața liberă a gazelor, pot rămâne fără livrări din 1 aprilie 2026 # Ziar.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, începând cu 1 aprilie 2026, toate companiile mari care consumă gaze naturale vor trebui să cumpere gazele doar de pe piața liberă, nu
Ieri
11:10
VIDEO/ Bubuitură puternică auzită în mai multe sate din Soroca. Cum comentează Poliția acest incident # Ziar.md
O bubuitură puternică a fost auzită astăzi în mai multe sate din raionul Soroca, potrivit sesizărilor făcute de localnici la Poliție. Oamenii legii au anunțat că, în urma verificărilor preliminare și
10:30
Autoritățile locale din întreaga țară au depus 102 proiecte pentru ediția a III-a a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, un program
10:10
Ministerul Educației testează materialele pentru examenele naționale ale elevilor din toate ciclurile de studiu # Ziar.md
Peste 11.400 de elevi din învățământul primar, gimnazial și liceal participă în aceste zile la testarea materialelor pregătitoare pentru examenele naționale, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Activitatea se
10:10
VIDEO/ Vladimir Plahotniuc, adus silit la ședința din dosarul „sacoșa neagră”. A refuzat să facă declarații în instanță # Ziar.md
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost adus silit la ședința de judecată din dosarul cunoscut public drept „sacoșa neagră”, desfășurată la Curtea Supremă de Justiție. În acest dosar, fostul pre&
09:50
Toți consumatorii afectați de chiciură - reconectați la electricitate. O nouă avertizare meteo emisă pentru 18 februarie # Ziar.md
Toți consumatorii care au rămas fără energie electrică în urma chiciurii formate în noaptea de 15 spre 16 februarie au fost reconectați la rețea pe parcursul zilei de ieri. Datele sunt confirmate de operatorii de distribu&
09:40
Peste 3.500 de contracte de locațiune, înregistrate la SFS în ianuarie 2026. Încasările au crescut cu 18,4% # Ziar.md
Peste 3 500 de contracte de locațiune a bunurilor imobile au fost înregistrate în luna ianuarie 2026 la Serviciul Fiscal de Stat (SFS), iar încasările la impozitul pe venit din chirii au crescut cu 18,4% comparativ cu aceeași perioadă
08:40
Scandalul laptelui praf pentru sugari se extinde. Nestlé, Danone și alte companii sunt investigate de procurorii francezi # Ziar.md
Procurorii din Paris au deschis o anchetă penală care vizează cinci producători de formule pentru sugari, în contextul retragerilor masive de produse suspectate de contaminare cu o toxină periculoasă. Investigația îi vizează pe giganții Nestlé
08:20
Curs valutar 17 februarie: euro crește ușor, dolarul și leul românesc sunt un pic în scădere # Ziar.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a afișat pentru 17 februarie un curs valutar cu mici modificări față de ziua precedentă, 16 februarie. Euro a înregistrat o ușoară creștere, în timp ce dolarul american,
07:50
Vreme rece și ghețuș pe drumuri, anunță meteorologii pentru astăzi. Spre seară sunt posibile lapoviță și ninsoare # Ziar.md
Ziua de 17 februarie aduce vreme rece în Republica Moldova, cu cer variabil spre noros și temperaturi preponderent negative pe întreg teritoriul țării. Spre seară, izolat, pot cădea precipitații slabe, în special sub formă de lapoviță
16 februarie 2026
21:30
VIDEO/ „Nu cer sprijin politic, ci o evaluare independentă” – prima reacție a lui Dmitri Constantinov după condamnare # Ziar.md
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat recent la 12 ani de închisoare și anunțat în căutare de autorități, califică sentința drept „o decizie nedreapt&
