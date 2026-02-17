Moldova și Coreea de Sud își întăresc parteneriatul economic printr-un nou acord bilateral
Ziarul National, 17 februarie 2026
17 februarie 2026 – Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu și Ambasadorul Republicii Coreea în țara noastră, Kichang Park, au semnat Acordul d...
• • •
Miercuri, 18 februarie, Republica Moldova intră sub un nou val de iarnă autentică. După o zi preponderent mohorâtă, dar aproape fără precipitații, ...
ULTIMA ORĂ // Elevii din Chișinău vor învăța ONLINE mâine din cauza ninsorilor abundente prognozate # Ziarul National
Elevii din capitală vor trece mâine la regimul de învățare online, iar angajații instituțiilor publice și private sunt îndemnați să lucreze de ...
Bătălia pentru şefia Parlamentului European agită scena de la Bruxelles cu un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului # Ziarul National
Cu mai bine de un an înainte de remanierea de la jumătatea mandatului, programată pentru începutul anului 2027 şi care va duce la realocarea funcţi...
Ministerul Educației lansează înscrierile la cursurile gratuite de limbă română pentru perioada 2026-2028 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea înscrierilor la cursurile gratuite de limbă română, organizate în cadrul Programului național...
Negocieri la Geneva între Rusia, Ucraina și SUA pentru un acord de pace, pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii ucrainene # Ziarul National
Negociatori ruşi, ucraineni şi americani au început marţi, la Geneva, o nouă rundă de discuţii menite să găsească o soluţie de ieşire din cei aproa...
Maia Sandu discută la Chișinău cu senatori americani despre securitate, sprijin pentru Moldova și sancțiuni împotriva Rusiei # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu o delegație de membri ai Senatului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jea...
ODA schimbă paradigma finanțării IMM-urilor în 2026: mai puține granturi, peste 1 miliard lei pentru instrumente moderne de creditare și investiții # Ziarul National
Anul 2026 marchează o nouă etapă de tranziție strategică la nivel național: de la un model preponderent bazat pe granturi, la o arhitectură de dezv...
DOC // Guvernul R. Moldova, decizii de ULTIMĂ ORĂ în contextul ninsorilor abundente care sunt așteptate în următoarele 24 de ore. Instituțiile de învățământ ar putea să treacă pe ONLINE, în funcție situației din teren # Ziarul National
Guvernul R. Moldova a luat astăzi mai multe decizii în contextul Codurilor Galben și Portocaliu emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, ...
MEC cheamă societatea la dezbatere asupra noilor concepții ale disciplinelor școlare din învățământul general # Ziarul National
Comunitatea academică, partenerii instituționali și publicul larg sunt invitați să participe la consultările publice privind concepțiile discipline...
Republica Moldova și Egipt își consolidează parteneriatul: întrevedere Munteanu–Orfy și planuri de deschidere a ambasadelor la Chișinău și Cairo # Ziarul National
Premierul Alexandru Munteanu i-a adresat noului Ambasador al Republicii Arabe Egipt în Republica Moldova, cu reședința la București, Mohammed Moust...
R. Moldova, „CONDAMNATĂ” să adere cât mai rapid la o alință de SECURITATE, pentru ca moldovenii să nu ajungă „carne de tun” pentru armata Rusiei. „Integrarea într-o alianță sau unirea cu România sunt opțiuni care oferă protecție reală” # Ziarul National
O eventuală pace în Ucraina ar putea însemna mai degrabă o pauză strategică decât un acord durabil, avertizează Dumitru Mânzărari, expert în se...
ULTIMA ORĂ // Ninsori ABUNDENTE timp de 24 de pre. Deciziile luate de Primăria Chișinău # Ziarul National
Începând cu această seară intră în vigoare Codul portocaliu și galben pentru întreaga R. Moldova, iar asta înseamnă că în următoarele 24 de or...
Democrație locală cu cetățeni implicați: autoritățile din Republica Moldova și Consiliul Europei discută la Sireți consolidarea participării la procesul decizional # Ziarul National
Participarea activă a cetățenilor la procesul decizional a fost tema centrală a discuțiilor din cadrul mesei rotunde „Voci locale, obiective comune...
Barometrul Școlar 2026: Încredere ridicată în școli, dar manualele și disciplinele STEM cer reforme urgente în învățământul din Republica Moldova # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a lansat, în premieră, Barometrul Școlar – un instrument național care măsoară percepțiile privind calitatea edu...
Rusia susține că a doborât peste 150 de drone ucrainene deasupra Mării Negre, Crimeei și Mării Azov în ajunul negocierilor de la Geneva # Ziarul National
Forţele ruse au anunţat că au distrus peste 150 de drone ucrainene care au vizat în principal regiunea Mării Negre, în noaptea de luni spre marţi, ...
Ministerul Educației testează materialele de examen pentru peste 11 mii de elevi înaintea sesiunii naționale 2026 # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, va organiza în perioada 17 – 19 februarie 202...
Angajată a unui centru de plasament din Bălți, condamnată pentru cumpărături pe „TEMU” din banii unei minore vulnerabile # Ziarul National
Procuratura Bălți anunță că a obținut o sentință de condamnare într-o cauză penală privind efectuarea ilegală a operațiunilor de transfer de fondur...
Plan național pentru revitalizarea și promovarea limbii găgăuze în UTA Găgăuzia în perioada 2026-2027 # Ziarul National
Planul național de acțiuni pentru învățarea și promovarea limbii găgăuze în autonomie pentru anii 2026-2027 a fost aprobat, documentul stabilind un...
♈️ BerbecAtmosfera generală favorizează inițiativele curajoase și deciziile rapide. O discuție directă poate lămuri un conflict mocnit, iar un pro...
Negocieri Rusia–Ucraina la Geneva sub mediere americană, cu aşteptări reduse, în timp ce Trump presează Kievul să accepte rapid dialogul # Ziarul National
O delegaţie ucraineană s-a îndreptat luni spre Geneva pentru o nouă rundă de negocieri mediate de SUA cu oficialii ruşi, înaintea celei de-a patra ...
Senatorul american Mark Kelly ia în calcul o candidatură la președinție în 2028 după disputa cu administrația Trump # Ziarul National
Senatorul democrat american Mark Kelly a anunţat că va „lua în considerare serios” o eventuală candidatură la preşedinţie în anul 2028. Declaraţi...
Starlink, arma invizibilă a Kievului: Ucraina recucerește cel mai mare teritoriu de la începutul contraofensivei din 2023 # Ziarul National
Ucraina a recucerit săptămâna trecută 201 kilometri pătraţi de teritoriu de la Rusia în doar cinci zile, între miercuri şi duminică, ceea ce reprez...
Generalii din Marea Britanie și Germania cer europenilor să accepte „decizii dificile” și creșterea masivă a cheltuielilor pentru apărare în fața amenințării Rusiei # Ziarul National
Şefii apărării din două state europene aliate strategic cu SUA au lansat un apel public rar, adresat cetăţenilor din întreaga Europă. Ei avertizeaz...
Kremlinul anunță negocieri la Geneva cu Ucraina și SUA pe tema teritoriilor și a consecințelor economice ale războiului # Ziarul National
Kremlinul a anunţat luni că ceea ce a numit „principalele probleme”, inclusiv chestiunile sensibile legate de teritoriu, vor fi discutate în cadrul...
British Museum renunță la termenul „Palestina” în expozițiile despre Orientul Mijlociu antic, invocând corectitudinea istorică și presiunile unui grup de avocați pro-Israel # Ziarul National
British Museum a eliminat cuvântul „Palestina” din unele dintre expoziţiile sale, susţinând că termenul era folosit incorect şi că nu mai poate fi ...
ULTIMA ORĂ // Iarna se ține tare ți în continuare în R. Moldova. Viscol și TROIENE de zăpadă între 17-18 februarie # Ziarul National
Cod portocaliu și galben pentru întreaga R. Moldova între 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 17:00. Serviciul Hidrometeorologic de Stat...
Fondul rutier 2025: aproape 97% din bugetul pentru drumurile naționale, utilizat sub conducerea premierului Alexandru Munteanu # Ziarul National
Administrația de Stat a Drumurilor a prezentat Raportul de executare a bugetului „Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pent...
Fondul Rutier: 2,5 miliarde de lei valorificați pentru drumuri naționale în 2025 și buget de 1,8 miliarde de lei stabilit pentru 2026 # Ziarul National
Modul în care au fost utilizate mijloacele Fondului rutier în anul precedent, atât pentru reparații, cât și pentru întreținerea rețelei de drumuri ...
Kremlinul neagă acuzațiile a cinci state europene că Navalnîi a fost ucis în închisoare cu o toxină rară din pielea broaștelor-săgeată din Ecuador # Ziarul National
Kremlinul a respins luni drept ”nefondate” acuzaţiile formulate de cinci state europene, potrivit cărora opozantul rus Aleksei Navalnîi ar fi murit...
Germania critică Parisul: Wadephul cere tăieri în cheltuielile sociale ale Franței pentru a finanța apărarea Europei # Ziarul National
Germania consideră insuficiente eforturile Franței privind creșterea cheltuielilor pentru apărare și consolidarea suveranității europene, a declara...
Trump își trimite oamenii de încredere la Geneva pentru negocieri cu Iranul și apoi cu Rusia și Ucraina # Ziarul National
Emisarul Casei Albe Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, vor pleca la Geneva săptămâna aceasta pentru a discuta cu negociator...
Armata siriană preia baza al-Shaddadi de la americani, după transferul controlului asupra instalației strategice al-Tanf # Ziarul National
Ministerul sirian al Apărării a anunţat că a preluat controlul bazei al-Shaddadi, situată în nord-estul Siriei, în coordonare cu forţele americane,...
Cinci noi clase pentru elevii refugiați din Ucraina la Gimnaziul „Taras Șevcenko” din Chișinău # Ziarul National
În contextul creșterii continue a numărului de elevi refugiați, necesitatea deschiderii unor noi clase de studiu pentru copiii refugiați din Ucrain...
Tren deraiat în Alpii elvețieni, trafic feroviar blocat între Goppenstein și Brig după o avalanșă # Ziarul National
Un tren a deraiat luni dimineaţa în Elveţia, la Goppenstein, în Alpii de Sud, iar ”probabil” mai multe persoane au fost rănite, anunţă poliţia loca...
♈️ BerbecSub semnul inițiativei, ziua aduce ocazia de a corecta o nedreptate sau o promisiune amânată. Ritmul e alert, dar intuiția indică direcți...
Europa își construiește propriul scut: Merz și Macron lansează ideea unui pilon european în NATO și a unei descurajări nucleare comune # Ziarul National
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a surprins sentimentul de schimbare profundă din rândul liderilor europeni la Conferinţa de sec...
Român fără adăpost, arestat la Bergamo după ce a încercat să răpească o fetiţă de un an şi jumătate şi i-a fracturat femurul într-un supermarket # Ziarul National
Poliţia din Bergamo a arestat sâmbătă după-amiază un cetăţean român în vârstă de 37 de ani, fără domiciliu stabil şi fără antecedente penale, după ...
Marco Rubio la Bratislava: SUA nu vor o Europă „vasală”, ci un partener european puternic # Ziarul National
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, aflat duminică la Bratislava, a dat asigurări că Statele Unite nu doresc o Europă „dependentă” sau „vasal...
Vremea în Republica Moldova între 16–22 februarie 2026: săptămână de iarnă autentică, cu ninsori și ger # Ziarul National
În următoarele zile, vreme tipic de iarnă în Republica Moldova: temperaturi negative noaptea, ușor pozitive ziua la mijlocul intervalului, cu ninso...
România, Ucraina și Republica Moldova lansează „Tripla Alianță Cibernetică” și întăresc cooperarea energetică și de infrastructură în formatul „Triunghiul Odesa” la München # Ziarul National
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, a participat la reuniunea ministerială a formatului trilateral „Triunghiul Odesa”, organizată ...
IMPORTANT // Se sistează plata alocațiilor pentru copiii moldoveni care dețin cetățenie română? Răspunsul Ministerului Muncii din România # Ziarul National
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de iden...
Fico acuză Kievul de „șantaj politic” în reluarea livrărilor de petrol prin conducta Drujba către Ungaria și Slovacia # Ziarul National
Livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba, care traversează teritoriul Ucrainei spre Ungaria şi Slovacia, ar putea fi reluate după remedierea...
Elevii talentați ai Moldovei, premiați la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF 2026” # Ziarul National
Învingătorii Concursului Național de Științe și Inginerie (Moldova Science and Engineering Fair - Mold SEF) 2026 au fost premiați duminică, 15 febr...
Ora de vară 2026 // Anul acesta se schimbă ceasurile mai devreme. Pe ce dată dăm ora înainte anul acesta # Ziarul National
Ora de vară din 2026 va avea loc puțin mai devreme decât în 2025. Data oficială a fost deja stabilită, iar specialiștii reamintesc că această mo...
Fostul ministru ucrainean al energiei Gherman Galuşcenko, reţinut la frontieră în dosarul de corupţie „Midas” după ce ar fi încercat să părăsească ţara # Ziarul National
Agenţii anticorupţie ucraineni au reţinut un fost ministru al energiei în cadrul unei anchete de amploare care a declanşat, în noiembrie anul trecu...
Şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică, la Conferinţa de securitate de la München (MSC), că are impresia că gu...
Nicușor Dan, la Washington pentru prima reuniune a Consiliului Păcii convocată de Donald Trump, cu România în rol de observator # Ziarul National
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, duminică după-amiază, că va participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington....
Uber își extinde serviciile de livrare de mâncare în șapte țări europene, inclusiv în România # Ziarul National
Uber intenţionează să-şi extindă în acest an activitatea de livrare în şapte noi ţări europene, între care şi România, în contextul în care marile ...
Maria Zaharova neagă acuzațiile privind otrăvirea lui Navalnîi și acuză propaganda occidentală # Ziarul National
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins ferm afirmaţiile potrivit cărora Alexei Navalnîi ar fi fost otrăvit ...
