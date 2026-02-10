Plățile cu cardul, blocate la benzinăriile Lukoil din Moldova: două bănci au înghețat conturile companiei
HN24 Online, 10 februarie 2026 14:10
Moldovenii nu pot achita prin intermediul cardurilor bancare la benzinăriile din rețeaua Lukoil. Agenția Servicii Publice (ASP) precizează că două The post Plățile cu cardul, blocate la benzinăriile Lukoil din Moldova: două bănci au înghețat conturile companiei appeared first on Hîncești 24 Online.
• • •
Alte ştiri de HN24 Online
Acum 30 minute
14:10
Plățile cu cardul, blocate la benzinăriile Lukoil din Moldova: două bănci au înghețat conturile companiei # HN24 Online
Moldovenii nu pot achita prin intermediul cardurilor bancare la benzinăriile din rețeaua Lukoil. Agenția Servicii Publice (ASP) precizează că două The post Plățile cu cardul, blocate la benzinăriile Lukoil din Moldova: două bănci au înghețat conturile companiei appeared first on Hîncești 24 Online.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Starea adolescentei de 12 ani, lovită pe trecerea de pietoni la Strășeni, se îmbunătățește ușor # HN24 Online
Starea de sănătate a adolescentei de 12 ani, care a fost lovită luni seara, 2 februarie, pe o trecere de The post Starea adolescentei de 12 ani, lovită pe trecerea de pietoni la Strășeni, se îmbunătățește ușor appeared first on Hîncești 24 Online.
3 februarie 2026
10:20
Serviciul Fiscal de Stat, în exercitarea atribuțiilor sale legale, continuă să întreprindă măsuri pentru prevenirea și combaterea fenomenului de neutilizare The post Domenii supuse controalelor fiscale operative în luna februarie 2026 appeared first on Hîncești 24 Online.
2 februarie 2026
21:10
Tragedie la Strășeni: un minor a decedat, iar altul a fost grav rănit după ce au fost loviți pe o trecere de pietoni # HN24 Online
Doi copii au ajuns la spital în stare gravă, după ce au fost spulberați de un automobil în timp ce The post Tragedie la Strășeni: un minor a decedat, iar altul a fost grav rănit după ce au fost loviți pe o trecere de pietoni appeared first on Hîncești 24 Online.
21:00
Poliția a înregistrat un caz grav într-o localitate din raionul Hîncești, în care este implicată o minoră de 9 ani, The post Raionul Hîncești: minor reținut într-un caz ce vizează o fetiță de 9 ani appeared first on Hîncești 24 Online.
14 ianuarie 2026
17:10
Accident tragic pe traseul Hîncești–Cimișlia, în apropiere de localitatea Gura Galbenei. Potrivit martorilor, un copil și un bărbat au decedat The post Un copil sub un an și șoferul au decedat pe traseul Hîncești–Cimișlia appeared first on Hîncești 24 Online.
14:10
Un bărbat a murit, după ce a fost snopit în bătaie de către propria sa fiică. Tragedia s-a produs ieri, The post Crimă în r.Hîncești: Bărbat de 63 de ani din satul Nemțeni, ucis de fiica sa. appeared first on Hîncești 24 Online.
12 ianuarie 2026
11:00
Un bărbat este căutat de oamenii legii, după ce și-ar fi omorât tatăl. Crima ar fi avut loc în după-amiaza The post Cimișlia : Bărbat ar fi fost ucis cu sânge rece de propriul fiu appeared first on Hîncești 24 Online.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.