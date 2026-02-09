Ce este furtuna magnetică

Libertatea Cuvântului, 10 februarie 2026 00:20

Furtuna magnetică este o perturbare a câmpului magnetic al Pământului, cauzată de activitatea Soarelui. Atunci când pe Soare au loc erupții, fluxuri de

Acum 30 minute
00:20
Ce este furtuna magnetică Libertatea Cuvântului
Furtuna magnetică este o perturbare a câmpului magnetic al Pământului, cauzată de activitatea Soarelui. Atunci când pe Soare au loc erupții, fluxuri de
00:20
Gerul se trage în sfârșit: temperaturile în Bucovina vor crește Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, în următoarele cinci zile, se așteaptă o schimbare treptată a condițiilor meteorologice. Informația este transmisă de Centrul Hidrometeorologic Regional din
00:20
Poporul ucrainean va fi onorat cu premiul Conferinței de Securitate de la Munchen Libertatea Cuvântului
Cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la Munchen se va desfășura în perioada 13-15 februarie 2026. Anul acesta, premiul „Ewald
00:20
În Bucovina va fi judecat un bărbat care importa mașini de lux sub pretextul ajutoarelor umanitare pentru Forțele Armate ale Ucrainei Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți va fi trimis în judecată un bărbat care importa mașini de lux sub paravanul ajutoarelor umanitare destinate armatei. Informația este
00:20
Lou Jeanmonnot: „Nu ne putem imagina prin ce trec ucrainenii” Libertatea Cuvântului
Biatlonista franceză Lou Jeanmonnot a comentat victoria obținută în proba de ștafetă mixtă din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026. – Cum
Acum 8 ore
16:40
MASACRUL DE LA FÂTÂNA ALBĂ ÎN LUMINA NOILOR CERCETĂRI (I) Libertatea Cuvântului
Legea nr. 68, adoptată de Parlamentul României pe data de 10 mai 2011. Articolul 1: Se instituie ziua de 1 aprilie ca Zi
Acum 12 ore
15:30
S-a întors la baștină, dar războiul nu l-a lăsat: soldatul Myhailo Reus a decedat acasă Libertatea Cuvântului
Locuitorii din Bucovina își vor lua rămas bun de la soldatul Myhailo Reus. Apărătorul demobilizat a încetat din viață în urma unei boli,
15:20
Accident rutier la Toporivți: Salvatorii au extras un bărbat de 29 de ani din autoturism Libertatea Cuvântului
În Bucovina a avut loc un accident rutier, iar salvatorii au deblocat victima din mașină. Conform Direcției Principale a Serviciului de Stat pentru
15:10
Echipa națională a Ucrainei a ocupat pentru prima dată locul întâi la Campionatul European de Karate Libertatea Cuvântului
Sportive din Bucovina au obținut locuri pe podium. În perioada 6-8 februarie, în orașul Limassol din Cipru, a avut loc cea de-a 53-a
14:50
Un test scandalos pentru democrația germană Libertatea Cuvântului
Scandalul din jurul reținerii politicianului german de extremă dreapta, Jörg Dornau, nu doar că a ridicat cortina de pe schemele ascunse de evitare
14:30
LELEKA – învingătoarea Selecției naționale pentru Eurovision-2026 Libertatea Cuvântului
A avut loc etapa finală a Selecției naționale pentru Eurovision-2026. Învingătoare a devenit LELEKA, ea prezentându-se cu piesa „Ridnym”. Într-un comentariu artista a
Acum 24 ore
10:00
Moment astrologic. Aceasta este cea mai altruistă zodie. Dacă este lângă tine, îți va fi de mare ajutor Libertatea Cuvântului
Generozitatea și altruismul sunt calități importante care contează foarte mult în cadrul unei familii, dar și în cadrul unui colectiv, oricare ar fi
10:00
Sănătate. Patru cauze neașteptate ale colesterolului mărit: nu doar alimentația este de vină Libertatea Cuvântului
Există mai multe motive mai puțin evidente din cauza cărora nivelul colesterolului poate crește. Colesterolul este o substanță cerată, asemănătoare grăsimii. În esență,
09:50
Putin încearcă să păcălească lumea și pe sine însuși Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin declară o victorie aparent iminentă în războiul împotriva Ucrainei, susținând că Rusia a depășit sancțiunile și deține „inițiativa strategică”
09:50
Medic militar din Noua Suliță, menționat cu o distincție de stat pentru salvarea de vieți pe front Libertatea Cuvântului
Vasile Bilous a fost decorat cu distincția Președintelui Ucrainei „Pentru apărarea Ucrainei” pentru îndeplinirea conștiincioasă a datoriei, curaj și eroism în timpul salvării
08:20
Situația rămâne dificilă: Ucraina a importat un volum record de energie electrică Libertatea Cuvântului
La 8 februarie, în Ucraina s-a înregistrat cel mai mare volum zilnic de import de energie electrică de până acum — acest lucru
08:20
La 110 kilometri de Cernăuți: O stațiune de schi din România, mult mai ieftină decât Bukovel Libertatea Cuvântului
Există o stațiune de schi în România care este mai aproape de Cernăuți decât Bukovel, situată la doar 112 kilometri distanță. Este vorba
08:10
Un tânăr karatist de la Liceul din Mahala – printre învingătorii Campionatului European Libertatea Cuvântului
Vestea a fost împărtășită de directoarea instituției de învățământ pe contul său de Facebook. „Mândria pentru elevul nostru ne umple inimile și acest
01:50
Fără concesii teritoriale: Sybiga a respins recunoașterea ocupației Libertatea Cuvântului
Ministrul Afacerilor Externe a subliniat că Ucraina nu va susține renunțarea la teritorii de dragul încetării războiului și nici acordurile economice dintre SUA
01:50
Întreruperile de curent în regiunea Cernăuți vor fi de foarte lungă durată. A fost publicat programul pentru luni Libertatea Cuvântului
La 9 februarie, pe parcursul întregii zile, se vor aplica grafice de deconectări orare ale energiei electrice și grafice de limitare a consumului
Ieri
18:10
Legitimarea pericolului nuclear Libertatea Cuvântului
În primele zile ale lunii februarie, în Ungaria a început oficial construcția obiectivului centralei nucleare „Paks-II”, proiect care a fost suspendat și înghețat
17:00
Accident mortal în Bucovina: Mașină distrusă complet Libertatea Cuvântului
Accidentul a avut loc ieri, 7 februarie, în satul Miliieve, raionul Vijnița. Conform informațiilor preliminare, un tânăr de 22 de ani din regiunea
17:00
Incident cu focuri de armă la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Pe Bulevardul Independenței din Cernăuți au răsunat focuri de armă după ce o verificare a documentelor a degenerat într-o ceartă violentă. Potrivit versiunii
16:50
Alertă aeriană anti-record în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Alerta aeriană declarată în regiunea Cernăuți în timpul atacului masiv rusesc din noaptea de 7 februarie a stabilit un anti-record de durată. Potrivit
16:40
Întâlnire strategică în Bucovina între miniștrii energiei din Ucraina și România Libertatea Cuvântului
Bucovina a devenit platforma pentru o întâlnire internațională importantă între Prim-viceprim-ministrul Ucrainei și ministrul Energiei, Denys Șmygal, și Ministrul Energiei din România, Bogdan-Gruia
16:10
Tineri interpreți din Noua Suliță au cucerit scena kieveană Libertatea Cuvântului
Pe 7 februarie, la Kiev, a avut loc Festivalul-Concurs Internațional de Arte „Cucerește Scena”. La concurs au participat copii talentați din 20 de
16:10
La Tărășeni doi polițiști au salvat o căprioară rănită Libertatea Cuvântului
În satul Tărășeni, raionul Cernăuți, polițiștii Iurii Boruk și Angela Makoviiciuk, în timpul patrulării sectorului încredințat, au salvat o căprioară rănită. Oameni neindiferenți
09:50
Nutriţie şi sănătate. Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse Libertatea Cuvântului
Uleiul de floarea-soarelui este recunoscut pentru conținutul bogat în acizi și grăsimi, care pot asigura o gamă largă de beneficii sănătății. Totodată, acest
09:50
Moment astrologic. Cea mai descurcăreață și inteligentă zodie! Nu folosește vorbe mari, dar te surprinde cu realizările ei excepționale Libertatea Cuvântului
O zodie practică, profundă și disciplinată este considerată cea mai inteligentă zodie din toate cele 12. Dacă ai nevoie de cineva care să
09:40
MAE: Atacurile Rusiei asupra sectorului nuclear pun în pericol întreaga Europă Libertatea Cuvântului
Bombardarea obiectivelor energetice creează o amenințare directă cu un incident nuclear de amploare, nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă. Invadatorii ruși
09:30
Dronele au venit din cinci direcții: Forțele Aeriene au oferit detalii despre atacul nocturn al Federației Ruse Libertatea Cuvântului
În noaptea de 8 februarie, Rusia a atacat Ucraina cu 101 drone de asalt lansate din cinci direcții. Forțele de apărare antiaeriană au
09:10
8 FEBRUARIE – ISTORICUL ZILEI Libertatea Cuvântului
La 8 februarie 1859 a avut loc primirea entuziastă la Bucureşti a domnitorului Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei, Alexandru Ioan Cuza,  după dubla sa
08:10
Acolo unde curent electric unde nu a fost niciodată: casa de la cea mai înaltă altitudine din Ucraina a fost electrificată Libertatea Cuvântului
Casa de la cea mai înaltă altitudine  din Ucraina a fost, în sfârșit, conectată la rețeaua electrică. Informația apare în raportul public pe
08:10
Lumânări aprinse la crucile martirilor neamului Libertatea Cuvântului
Exact cu 85 de ani în urmă, la Lunca, în valea înzăpezită a Prutului, a avut loc una dintre cele mai mari tragedii
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
În regiunea Cernăuți numărul căsătoriilor scade de la an la an Libertatea Cuvântului
Datele furnizate de Direcția de Statistică a regiunii Cernăuți confirmă acest trend descendent, care a devenit deosebit de pronunțat în ultimii ani, între
07:10
PERSONALITĂȚI EMINENTE DE VIȚĂ BUCOVINEANĂ ÎN BASARABIA Libertatea Cuvântului
De pe meleagurile herțene (II) Câteva din personalitățile de viță bucovineană, incluse în cartea lui Ion Bahnarel „100+1… personalități basarabene cu rădăcini bucovinene”
07:00
Negocierile de la Abu Dhabi sunt capcana lui Putin: un analist militar explică de ce Libertatea Cuvântului
Analistul este convins că Kremlinul folosește diplomația doar ca pe un instrument de amăgire a Occidentului și de tragere de timp pentru a-și
6 februarie 2026
21:10
Vizită de lucru în Republica Moldova Libertatea Cuvântului
Președintele interimar al Consiliului Regional Cernăuți, Mykola Guitor, a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova. Scopul deplasării este stabilirea și dezvoltarea
21:00
Hipoterapie pentru apărători Libertatea Cuvântului
În cadrul implementării proiectului Administrației Militare Regionale Cernăuți, intitulat „Mandroterapia” („Terapia prin călătorie”), militarii care urmează programe de reabilitare în regiunea Cernăuți au
20:50
La Noua Suliță, persoanele în vârstă scapă de stres cu ajutorul acului și al aței Libertatea Cuvântului
Membrii Clubului Longevității Active, în cadrul orelor de broderie, îmbină creativitatea cu relaxarea psihologică și comunicarea într-o atmosferă primitoare. Despre aceasta a raportat
19:30
În Bucovina a fost demascat un grănicer care ajuta la trecerea ilegală a persoanelor în România Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, forțele de ordine au demascat un militar din cadrul Serviciului de Stat de Frontieră al Ucrainei, care făcea parte dintr-o
19:30
Accident rutier în Bucovina: salvatorii au extras un bărbat rănit din autoturism Libertatea Cuvântului
În Bucovina, salvatorii au extras un bărbat rănit dintr-un autoturism în urma unui accident rutier. Informația este raportată de Direcția Serviciului de Stat
19:20
Maia Sandu: Premiul Nobel pentru Pace îl merită poporul ucrainean Libertatea Cuvântului
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a refuzat posibila nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. Ea a subliniat că adevărații eroi sunt ucrainenii, care își
08:40
Succesul încălzirii autonome în Noua Suliță Libertatea Cuvântului
Renunțarea la sistemul centralizat de termoficare în orașul Noua Suliță din regiunea Cernăuți a adus economii de până la 60%. Toate instituțiile din
08:30
Horoscopul zilei de 6 februarie 2026 pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate Libertatea Cuvântului
Horoscopul zilei de vineri, 6 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii, numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Iată
08:30
Fapt divers. De ce chinezii nu mănâncă brânză? O curiozitate istorică, veche de mii de ani Libertatea Cuvântului
Brânza este un aliment de bază în multe bucătării europene, inclusiv în România și Spania, unde tradiția brânzeturilor este veche de secole. De
08:30
Criză energetică în regiunea Cernăuți: Doar 6 ore de lumină pe zi Libertatea Cuvântului
Vineri, 6 februarie, în regiunea Cernăuți, graficul de deconectare a energiei electrice va fi unul sever. Compania Națională de Energie „Ukrenergo” a anunțat
08:20
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Ceremonia de deschidere Libertatea Cuvântului
Astăzi, 6 februarie, are loc ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Evenimentul se va desfășura
5 februarie 2026
20:10
Zelenski a dezvăluit detalii despre negocierile din Abu Dhabi Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a oferit detalii despre negocierile trilaterale din EAU în cadrul unui briefing susținut împreună cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
20:10
Ucraina și Federația Rusă au efectuat un schimb de prizonieri după o perioadă lungă. 157 de cetățeni s-au întors acasă Libertatea Cuvântului
Informația a fost transmisă de RBC-Ucraina, cu referire la canalul de Telegram al Președintelui Volodymyr Zelenski. Astfel, din captivitatea rusă au fost eliberați
