Gerul se trage în sfârșit: temperaturile în Bucovina vor crește
Libertatea Cuvântului, 10 februarie 2026 00:20
În regiunea Cernăuți, în următoarele cinci zile, se așteaptă o schimbare treptată a condițiilor meteorologice. Informația este transmisă de Centrul Hidrometeorologic Regional din
• • •
Alte ştiri de Libertatea Cuvântului
Acum 30 minute
00:20
Furtuna magnetică este o perturbare a câmpului magnetic al Pământului, cauzată de activitatea Soarelui. Atunci când pe Soare au loc erupții, fluxuri de
00:20
În regiunea Cernăuți, în următoarele cinci zile, se așteaptă o schimbare treptată a condițiilor meteorologice. Informația este transmisă de Centrul Hidrometeorologic Regional din
00:20
Poporul ucrainean va fi onorat cu premiul Conferinței de Securitate de la Munchen # Libertatea Cuvântului
Cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la Munchen se va desfășura în perioada 13-15 februarie 2026. Anul acesta, premiul „Ewald
00:20
În Bucovina va fi judecat un bărbat care importa mașini de lux sub pretextul ajutoarelor umanitare pentru Forțele Armate ale Ucrainei # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți va fi trimis în judecată un bărbat care importa mașini de lux sub paravanul ajutoarelor umanitare destinate armatei. Informația este
00:20
Biatlonista franceză Lou Jeanmonnot a comentat victoria obținută în proba de ștafetă mixtă din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026. – Cum
Acum 8 ore
16:40
Legea nr. 68, adoptată de Parlamentul României pe data de 10 mai 2011. Articolul 1: Se instituie ziua de 1 aprilie ca Zi
Acum 12 ore
15:30
S-a întors la baștină, dar războiul nu l-a lăsat: soldatul Myhailo Reus a decedat acasă # Libertatea Cuvântului
Locuitorii din Bucovina își vor lua rămas bun de la soldatul Myhailo Reus. Apărătorul demobilizat a încetat din viață în urma unei boli,
15:20
Accident rutier la Toporivți: Salvatorii au extras un bărbat de 29 de ani din autoturism # Libertatea Cuvântului
În Bucovina a avut loc un accident rutier, iar salvatorii au deblocat victima din mașină. Conform Direcției Principale a Serviciului de Stat pentru
15:10
Echipa națională a Ucrainei a ocupat pentru prima dată locul întâi la Campionatul European de Karate # Libertatea Cuvântului
Sportive din Bucovina au obținut locuri pe podium. În perioada 6-8 februarie, în orașul Limassol din Cipru, a avut loc cea de-a 53-a
14:50
Scandalul din jurul reținerii politicianului german de extremă dreapta, Jörg Dornau, nu doar că a ridicat cortina de pe schemele ascunse de evitare
14:30
A avut loc etapa finală a Selecției naționale pentru Eurovision-2026. Învingătoare a devenit LELEKA, ea prezentându-se cu piesa „Ridnym”. Într-un comentariu artista a
Acum 24 ore
10:00
Moment astrologic. Aceasta este cea mai altruistă zodie. Dacă este lângă tine, îți va fi de mare ajutor # Libertatea Cuvântului
Generozitatea și altruismul sunt calități importante care contează foarte mult în cadrul unei familii, dar și în cadrul unui colectiv, oricare ar fi
10:00
Sănătate. Patru cauze neașteptate ale colesterolului mărit: nu doar alimentația este de vină # Libertatea Cuvântului
Există mai multe motive mai puțin evidente din cauza cărora nivelul colesterolului poate crește. Colesterolul este o substanță cerată, asemănătoare grăsimii. În esență,
09:50
Dictatorul rus Vladimir Putin declară o victorie aparent iminentă în războiul împotriva Ucrainei, susținând că Rusia a depășit sancțiunile și deține „inițiativa strategică”
09:50
Medic militar din Noua Suliță, menționat cu o distincție de stat pentru salvarea de vieți pe front # Libertatea Cuvântului
Vasile Bilous a fost decorat cu distincția Președintelui Ucrainei „Pentru apărarea Ucrainei” pentru îndeplinirea conștiincioasă a datoriei, curaj și eroism în timpul salvării
08:20
Situația rămâne dificilă: Ucraina a importat un volum record de energie electrică # Libertatea Cuvântului
La 8 februarie, în Ucraina s-a înregistrat cel mai mare volum zilnic de import de energie electrică de până acum — acest lucru
08:20
La 110 kilometri de Cernăuți: O stațiune de schi din România, mult mai ieftină decât Bukovel # Libertatea Cuvântului
Există o stațiune de schi în România care este mai aproape de Cernăuți decât Bukovel, situată la doar 112 kilometri distanță. Este vorba
08:10
Un tânăr karatist de la Liceul din Mahala – printre învingătorii Campionatului European # Libertatea Cuvântului
Vestea a fost împărtășită de directoarea instituției de învățământ pe contul său de Facebook. „Mândria pentru elevul nostru ne umple inimile și acest
01:50
Ministrul Afacerilor Externe a subliniat că Ucraina nu va susține renunțarea la teritorii de dragul încetării războiului și nici acordurile economice dintre SUA
01:50
Întreruperile de curent în regiunea Cernăuți vor fi de foarte lungă durată. A fost publicat programul pentru luni # Libertatea Cuvântului
La 9 februarie, pe parcursul întregii zile, se vor aplica grafice de deconectări orare ale energiei electrice și grafice de limitare a consumului
Ieri
18:10
În primele zile ale lunii februarie, în Ungaria a început oficial construcția obiectivului centralei nucleare „Paks-II”, proiect care a fost suspendat și înghețat
17:00
Accidentul a avut loc ieri, 7 februarie, în satul Miliieve, raionul Vijnița. Conform informațiilor preliminare, un tânăr de 22 de ani din regiunea
17:00
Pe Bulevardul Independenței din Cernăuți au răsunat focuri de armă după ce o verificare a documentelor a degenerat într-o ceartă violentă. Potrivit versiunii
16:50
Alerta aeriană declarată în regiunea Cernăuți în timpul atacului masiv rusesc din noaptea de 7 februarie a stabilit un anti-record de durată. Potrivit
16:40
Întâlnire strategică în Bucovina între miniștrii energiei din Ucraina și România # Libertatea Cuvântului
Bucovina a devenit platforma pentru o întâlnire internațională importantă între Prim-viceprim-ministrul Ucrainei și ministrul Energiei, Denys Șmygal, și Ministrul Energiei din România, Bogdan-Gruia
16:10
Pe 7 februarie, la Kiev, a avut loc Festivalul-Concurs Internațional de Arte „Cucerește Scena”. La concurs au participat copii talentați din 20 de
16:10
În satul Tărășeni, raionul Cernăuți, polițiștii Iurii Boruk și Angela Makoviiciuk, în timpul patrulării sectorului încredințat, au salvat o căprioară rănită. Oameni neindiferenți
09:50
Nutriţie şi sănătate. Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse # Libertatea Cuvântului
Uleiul de floarea-soarelui este recunoscut pentru conținutul bogat în acizi și grăsimi, care pot asigura o gamă largă de beneficii sănătății. Totodată, acest
09:50
Moment astrologic. Cea mai descurcăreață și inteligentă zodie! Nu folosește vorbe mari, dar te surprinde cu realizările ei excepționale # Libertatea Cuvântului
O zodie practică, profundă și disciplinată este considerată cea mai inteligentă zodie din toate cele 12. Dacă ai nevoie de cineva care să
09:40
MAE: Atacurile Rusiei asupra sectorului nuclear pun în pericol întreaga Europă # Libertatea Cuvântului
Bombardarea obiectivelor energetice creează o amenințare directă cu un incident nuclear de amploare, nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă. Invadatorii ruși
09:30
Dronele au venit din cinci direcții: Forțele Aeriene au oferit detalii despre atacul nocturn al Federației Ruse # Libertatea Cuvântului
În noaptea de 8 februarie, Rusia a atacat Ucraina cu 101 drone de asalt lansate din cinci direcții. Forțele de apărare antiaeriană au
09:10
La 8 februarie 1859 a avut loc primirea entuziastă la Bucureşti a domnitorului Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei, Alexandru Ioan Cuza, după dubla sa
08:10
Acolo unde curent electric unde nu a fost niciodată: casa de la cea mai înaltă altitudine din Ucraina a fost electrificată # Libertatea Cuvântului
Casa de la cea mai înaltă altitudine din Ucraina a fost, în sfârșit, conectată la rețeaua electrică. Informația apare în raportul public pe
08:10
Exact cu 85 de ani în urmă, la Lunca, în valea înzăpezită a Prutului, a avut loc una dintre cele mai mari tragedii
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Datele furnizate de Direcția de Statistică a regiunii Cernăuți confirmă acest trend descendent, care a devenit deosebit de pronunțat în ultimii ani, între
07:10
De pe meleagurile herțene (II) Câteva din personalitățile de viță bucovineană, incluse în cartea lui Ion Bahnarel „100+1… personalități basarabene cu rădăcini bucovinene”
07:00
Negocierile de la Abu Dhabi sunt capcana lui Putin: un analist militar explică de ce # Libertatea Cuvântului
Analistul este convins că Kremlinul folosește diplomația doar ca pe un instrument de amăgire a Occidentului și de tragere de timp pentru a-și
6 februarie 2026
21:10
Președintele interimar al Consiliului Regional Cernăuți, Mykola Guitor, a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova. Scopul deplasării este stabilirea și dezvoltarea
21:00
În cadrul implementării proiectului Administrației Militare Regionale Cernăuți, intitulat „Mandroterapia” („Terapia prin călătorie”), militarii care urmează programe de reabilitare în regiunea Cernăuți au
20:50
La Noua Suliță, persoanele în vârstă scapă de stres cu ajutorul acului și al aței # Libertatea Cuvântului
Membrii Clubului Longevității Active, în cadrul orelor de broderie, îmbină creativitatea cu relaxarea psihologică și comunicarea într-o atmosferă primitoare. Despre aceasta a raportat
19:30
În Bucovina a fost demascat un grănicer care ajuta la trecerea ilegală a persoanelor în România # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, forțele de ordine au demascat un militar din cadrul Serviciului de Stat de Frontieră al Ucrainei, care făcea parte dintr-o
19:30
Accident rutier în Bucovina: salvatorii au extras un bărbat rănit din autoturism # Libertatea Cuvântului
În Bucovina, salvatorii au extras un bărbat rănit dintr-un autoturism în urma unui accident rutier. Informația este raportată de Direcția Serviciului de Stat
19:20
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a refuzat posibila nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. Ea a subliniat că adevărații eroi sunt ucrainenii, care își
08:40
Renunțarea la sistemul centralizat de termoficare în orașul Noua Suliță din regiunea Cernăuți a adus economii de până la 60%. Toate instituțiile din
08:30
Horoscopul zilei de 6 februarie 2026 pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Libertatea Cuvântului
Horoscopul zilei de vineri, 6 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii, numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Iată
08:30
Fapt divers. De ce chinezii nu mănâncă brânză? O curiozitate istorică, veche de mii de ani # Libertatea Cuvântului
Brânza este un aliment de bază în multe bucătării europene, inclusiv în România și Spania, unde tradiția brânzeturilor este veche de secole. De
08:30
Vineri, 6 februarie, în regiunea Cernăuți, graficul de deconectare a energiei electrice va fi unul sever. Compania Națională de Energie „Ukrenergo” a anunțat
08:20
Astăzi, 6 februarie, are loc ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Evenimentul se va desfășura
5 februarie 2026
20:10
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a oferit detalii despre negocierile trilaterale din EAU în cadrul unui briefing susținut împreună cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
20:10
Ucraina și Federația Rusă au efectuat un schimb de prizonieri după o perioadă lungă. 157 de cetățeni s-au întors acasă # Libertatea Cuvântului
Informația a fost transmisă de RBC-Ucraina, cu referire la canalul de Telegram al Președintelui Volodymyr Zelenski. Astfel, din captivitatea rusă au fost eliberați
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.