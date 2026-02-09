În 2025, în cadrul proiectului „Farmacia din satul...
Ministerul Energiei: Moldova are un potențial...
19:10
UE a remarcat rolul tot mai important al Moldovei...
Acum 4 ore
16:00
Moldindconbank își consolidează poziția pe piață...
Acum 6 ore
15:00
În Moldova a început o nouă rundă de subscriere a...
15:00
Schimburile comerciale dintre Moldova și Lituania...
15:00
Pachetul de ajutor al UE pentru Moldova în valoare...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Moldova's state budget deficit in 2025...
19:00
Circulația transportului de marfă și de pasageri a...
19:00
Autoritățile din Moldova avertizează asupra unor...
19:00
Deficitul bugetului de stat a însumat, în 2025, 15...
19:00
Eugen Osmochescu: În 11 luni 2025, creșterea...
16:50
Asociațiile din sectorul vitivinicol condamnă...
14:40
În 2025, în Moldova a fost înregistrat un număr...
14:40
Moldova va primi pentru dezvoltarea...
14:40
BNM: Inflația anuală în Moldova a fost, în...
10:30
„Garanția pentru Tineret” - discutată în cadrul...
10:30
Maib este în topul celor mai buni angajatori din...
5 februarie 2026
18:20
Moldova este reprezentată la expoziția...
18:20
În cadrul campaniei internaționale de comunicare...
18:20
Banca Națională a Moldovei a menținut rata de...
15:10
ANSA a eliminat taxa pentru certificatele...
15:10
Potențialul investițional al Moldovei în sectorul...
15:10
Moldova își consolidează poziția de exportator...
15:10
Guvernul a aprobat Programul de stat privind...
12:00
Maib sprijină agricultorii și în sezonul agricol...
10:50
Cea mai mare competiție de alergare din țară -...
4 februarie 2026
18:50
ONVV: Vinul moldovean va fi prezentat pe scară...
18:50
În Moldova se preconizează majorarea cotei...
18:50
În cadrul programului Bridge Exportaproximativ 190...
14:20
În Moldova se intenționează introducerea...
14:20
Ca urmare a reorganizării întreprinderii publice...
14:20
Țările baltice susțin creșterea sprijinului...
12:00
Trei de ZERO pentru un start bun în agricultură:...
11:00
Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai...
11:00
Vinul Moldovei, prezent acolo unde se stabilesc...
3 februarie 2026
18:30
Innovation Camp Chișinău – educația viitorului...
18:30
De la 3 februarie, pe rutele din Chișinău au fost...
18:30
Potențialul turistic al Moldovei va fi prezentat...
18:30
Banca Mondială va oferi sprijin tehnic Biroului...
16:20
Maib - desemnat „Brandul Anului în Banking” în...
15:10
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării...
15:10
ANRE: Tarifele la gaz pentru consumatorii finali...
15:10
Moldova și UE vor extinde cooperarea pentru a...
12:00
Iute Group lansează Iute Affinity: asigurări...
2 februarie 2026
19:20
Începând cu anul 2026, în Moldova s-a îmbunătățit...
19:20
ANRE a eliberat capacitățile blocate în rețea și a...
19:20
Moldova Innovation Technology Park lansează un...
16:00
Modificările efectuate în Codul fiscal pentru anul...
16:00
În perioada 26 ianuarie - 1 februarie, Serviciul...
