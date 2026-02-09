Situația rămâne dificilă: Ucraina a importat un volum record de energie electrică

Libertatea Cuvântului, 9 februarie 2026 08:20

La 8 februarie, în Ucraina s-a înregistrat cel mai mare volum zilnic de import de energie electrică de până acum — acest lucru

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum 30 minute
08:20
Situația rămâne dificilă: Ucraina a importat un volum record de energie electrică Libertatea Cuvântului
La 8 februarie, în Ucraina s-a înregistrat cel mai mare volum zilnic de import de energie electrică de până acum — acest lucru
08:20
La 110 kilometri de Cernăuți: O stațiune de schi din România, mult mai ieftină decât Bukovel Libertatea Cuvântului
Există o stațiune de schi în România care este mai aproape de Cernăuți decât Bukovel, situată la doar 112 kilometri distanță. Este vorba
Acum o oră
08:10
Un tânăr karatist de la Liceul din Mahala – printre învingătorii Campionatului European Libertatea Cuvântului
Vestea a fost împărtășită de directoarea instituției de învățământ pe contul său de Facebook. „Mândria pentru elevul nostru ne umple inimile și acest
Acum 8 ore
01:50
Fără concesii teritoriale: Sybiga a respins recunoașterea ocupației Libertatea Cuvântului
Ministrul Afacerilor Externe a subliniat că Ucraina nu va susține renunțarea la teritorii de dragul încetării războiului și nici acordurile economice dintre SUA
01:50
Întreruperile de curent în regiunea Cernăuți vor fi de foarte lungă durată. A fost publicat programul pentru luni Libertatea Cuvântului
La 9 februarie, pe parcursul întregii zile, se vor aplica grafice de deconectări orare ale energiei electrice și grafice de limitare a consumului
Acum 24 ore
18:10
Legitimarea pericolului nuclear Libertatea Cuvântului
În primele zile ale lunii februarie, în Ungaria a început oficial construcția obiectivului centralei nucleare „Paks-II”, proiect care a fost suspendat și înghețat
17:00
Accident mortal în Bucovina: Mașină distrusă complet Libertatea Cuvântului
Accidentul a avut loc ieri, 7 februarie, în satul Miliieve, raionul Vijnița. Conform informațiilor preliminare, un tânăr de 22 de ani din regiunea
17:00
Incident cu focuri de armă la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Pe Bulevardul Independenței din Cernăuți au răsunat focuri de armă după ce o verificare a documentelor a degenerat într-o ceartă violentă. Potrivit versiunii
16:50
Alertă aeriană anti-record în regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Alerta aeriană declarată în regiunea Cernăuți în timpul atacului masiv rusesc din noaptea de 7 februarie a stabilit un anti-record de durată. Potrivit
16:40
Întâlnire strategică în Bucovina între miniștrii energiei din Ucraina și România Libertatea Cuvântului
Bucovina a devenit platforma pentru o întâlnire internațională importantă între Prim-viceprim-ministrul Ucrainei și ministrul Energiei, Denys Șmygal, și Ministrul Energiei din România, Bogdan-Gruia
16:10
Tineri interpreți din Noua Suliță au cucerit scena kieveană Libertatea Cuvântului
Pe 7 februarie, la Kiev, a avut loc Festivalul-Concurs Internațional de Arte „Cucerește Scena”. La concurs au participat copii talentați din 20 de
16:10
La Tărășeni doi polițiști au salvat o căprioară rănită Libertatea Cuvântului
În satul Tărășeni, raionul Cernăuți, polițiștii Iurii Boruk și Angela Makoviiciuk, în timpul patrulării sectorului încredințat, au salvat o căprioară rănită. Oameni neindiferenți
09:50
Nutriţie şi sănătate. Uleiul de floarea-soarelui: beneficii, proprietăți și efecte adverse Libertatea Cuvântului
Uleiul de floarea-soarelui este recunoscut pentru conținutul bogat în acizi și grăsimi, care pot asigura o gamă largă de beneficii sănătății. Totodată, acest
09:50
Moment astrologic. Cea mai descurcăreață și inteligentă zodie! Nu folosește vorbe mari, dar te surprinde cu realizările ei excepționale Libertatea Cuvântului
O zodie practică, profundă și disciplinată este considerată cea mai inteligentă zodie din toate cele 12. Dacă ai nevoie de cineva care să
09:40
MAE: Atacurile Rusiei asupra sectorului nuclear pun în pericol întreaga Europă Libertatea Cuvântului
Bombardarea obiectivelor energetice creează o amenințare directă cu un incident nuclear de amploare, nu doar pentru Ucraina, ci pentru întreaga Europă. Invadatorii ruși
09:30
Dronele au venit din cinci direcții: Forțele Aeriene au oferit detalii despre atacul nocturn al Federației Ruse Libertatea Cuvântului
În noaptea de 8 februarie, Rusia a atacat Ucraina cu 101 drone de asalt lansate din cinci direcții. Forțele de apărare antiaeriană au
09:10
8 FEBRUARIE – ISTORICUL ZILEI Libertatea Cuvântului
La 8 februarie 1859 a avut loc primirea entuziastă la Bucureşti a domnitorului Principatelor Unite ale Moldovei şi Valahiei, Alexandru Ioan Cuza,  după dubla sa
Ieri
08:10
Acolo unde curent electric unde nu a fost niciodată: casa de la cea mai înaltă altitudine din Ucraina a fost electrificată Libertatea Cuvântului
Casa de la cea mai înaltă altitudine  din Ucraina a fost, în sfârșit, conectată la rețeaua electrică. Informația apare în raportul public pe
08:10
Lumânări aprinse la crucile martirilor neamului Libertatea Cuvântului
Exact cu 85 de ani în urmă, la Lunca, în valea înzăpezită a Prutului, a avut loc una dintre cele mai mari tragedii
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
În regiunea Cernăuți numărul căsătoriilor scade de la an la an Libertatea Cuvântului
Datele furnizate de Direcția de Statistică a regiunii Cernăuți confirmă acest trend descendent, care a devenit deosebit de pronunțat în ultimii ani, între
07:10
PERSONALITĂȚI EMINENTE DE VIȚĂ BUCOVINEANĂ ÎN BASARABIA Libertatea Cuvântului
De pe meleagurile herțene (II) Câteva din personalitățile de viță bucovineană, incluse în cartea lui Ion Bahnarel „100+1… personalități basarabene cu rădăcini bucovinene”
07:00
Negocierile de la Abu Dhabi sunt capcana lui Putin: un analist militar explică de ce Libertatea Cuvântului
Analistul este convins că Kremlinul folosește diplomația doar ca pe un instrument de amăgire a Occidentului și de tragere de timp pentru a-și
6 februarie 2026
21:10
Vizită de lucru în Republica Moldova Libertatea Cuvântului
Președintele interimar al Consiliului Regional Cernăuți, Mykola Guitor, a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova. Scopul deplasării este stabilirea și dezvoltarea
21:00
Hipoterapie pentru apărători Libertatea Cuvântului
În cadrul implementării proiectului Administrației Militare Regionale Cernăuți, intitulat „Mandroterapia” („Terapia prin călătorie”), militarii care urmează programe de reabilitare în regiunea Cernăuți au
20:50
La Noua Suliță, persoanele în vârstă scapă de stres cu ajutorul acului și al aței Libertatea Cuvântului
Membrii Clubului Longevității Active, în cadrul orelor de broderie, îmbină creativitatea cu relaxarea psihologică și comunicarea într-o atmosferă primitoare. Despre aceasta a raportat
19:30
În Bucovina a fost demascat un grănicer care ajuta la trecerea ilegală a persoanelor în România Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, forțele de ordine au demascat un militar din cadrul Serviciului de Stat de Frontieră al Ucrainei, care făcea parte dintr-o
19:30
Accident rutier în Bucovina: salvatorii au extras un bărbat rănit din autoturism Libertatea Cuvântului
În Bucovina, salvatorii au extras un bărbat rănit dintr-un autoturism în urma unui accident rutier. Informația este raportată de Direcția Serviciului de Stat
19:20
Maia Sandu: Premiul Nobel pentru Pace îl merită poporul ucrainean Libertatea Cuvântului
Președinta Moldovei, Maia Sandu, a refuzat posibila nominalizare la Premiul Nobel pentru Pace. Ea a subliniat că adevărații eroi sunt ucrainenii, care își
08:40
Succesul încălzirii autonome în Noua Suliță Libertatea Cuvântului
Renunțarea la sistemul centralizat de termoficare în orașul Noua Suliță din regiunea Cernăuți a adus economii de până la 60%. Toate instituțiile din
08:30
Horoscopul zilei de 6 februarie 2026 pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate Libertatea Cuvântului
Horoscopul zilei de vineri, 6 februarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii, numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Iată
08:30
Fapt divers. De ce chinezii nu mănâncă brânză? O curiozitate istorică, veche de mii de ani Libertatea Cuvântului
Brânza este un aliment de bază în multe bucătării europene, inclusiv în România și Spania, unde tradiția brânzeturilor este veche de secole. De
08:30
Criză energetică în regiunea Cernăuți: Doar 6 ore de lumină pe zi Libertatea Cuvântului
Vineri, 6 februarie, în regiunea Cernăuți, graficul de deconectare a energiei electrice va fi unul sever. Compania Națională de Energie „Ukrenergo” a anunțat
08:20
Jocurile Olimpice de Iarnă 2026: Ceremonia de deschidere Libertatea Cuvântului
Astăzi, 6 februarie, are loc ceremonia de deschidere a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026. Evenimentul se va desfășura
5 februarie 2026
20:10
Zelenski a dezvăluit detalii despre negocierile din Abu Dhabi Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a oferit detalii despre negocierile trilaterale din EAU în cadrul unui briefing susținut împreună cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
20:10
Ucraina și Federația Rusă au efectuat un schimb de prizonieri după o perioadă lungă. 157 de cetățeni s-au întors acasă Libertatea Cuvântului
Informația a fost transmisă de RBC-Ucraina, cu referire la canalul de Telegram al Președintelui Volodymyr Zelenski. Astfel, din captivitatea rusă au fost eliberați
20:00
În munții din Bucovina, salvatorii i-au venit în ajutor unui turist care s-a rătăcit Libertatea Cuvântului
Informația a fost furnizată de Direcția Generală a Serviciului de Stat pentru Situațiile de Urgență din regiunea Cernăuți. Serviciul de salvare a primit
20:00
În regiunea Cernăuți, va fi judecat un administrator care se ocupa cu contrabanda de lemn Libertatea Cuvântului
Despre aceasta comunică Direcția Teritorială a Biroului de Securitate Economică din regiunea Cernăuți. În judecată va fi trimis administratorul unei firme implicat în
20:00
Steve Witkoff: „Rusia și Ucraina au convenit să schimbe 314 prizonieri de război” Libertatea Cuvântului
Acesta va fi primul schimb din ultimele cinci luni. Reprezentantul special al Președintelui SUA, Steve Witkoff, care participă la negocierile de pace, a
20:00
Cernăuțiul a încheiat un contract de peste 73 milioane de grivne pentru curățenia orașului: un singur antreprenor și subcontractanți Libertatea Cuvântului
Anul acesta, curățenia străzilor din Cernăuți va costa orașul peste 73 de milioane de grivne. Spre deosebire de anii precedenți, când orașul era
08:50
Nutriţie şi sănătate. Broccoli – 7 motive ca această legumă să fie consumată şi apreciată de cei mari şi de cei mici Libertatea Cuvântului
Există o mie şi unul motive ca să consumi această legumă din familia cruciferelor, înrudită cu conopida, varza, gulia sau napul. E plină
08:30
Un an bun, Dacie Străbună! Libertatea Cuvântului
Cu zile bune, dar și mai grele, cu realizări și dezamăgiri, cu bucurii, dar și tristeți, cu multe și de toate, iată că
08:00
Șeful statului a anunțat pierderile Ucrainei în război Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski a declarat că pierderile confirmate ale Ucrainei în războiul cu Rusia se ridică la 55.000 de morți. Totodată, el a
08:00
Deficit uriaș în rețea electrică Libertatea Cuvântului
Compania Națională de Energie „Ukrenergo” a anunțat introducerea unor măsuri stricte de limitare a consumului de electricitate în toate regiunile Ucrainei pe parcursul
07:50
Primarul din Cernăuți a comentat suspiciunile oficialei privind achiziția de drone Libertatea Cuvântului
Primarul orașului Cernăuți, Roman Kliciuk, a comentat suspiciunile care planează asupra unei oficiale din cadrul Consiliului Orășenesc privind posibile plăți exagerate în timpul
07:50
Zelenski a numit singura persoană de care se teme Putin Libertatea Cuvântului
Potrivit lui Zelenski, Putin se teme de Donald Trump, în timp ce Europa nu este văzută ca un factor de descurajare. Președintele a
07:40
„Nu avem dreptul să uităm”: Familiile militarilor căzuți din regiunea Cernăuți au primit distincții Libertatea Cuvântului
Familiile militarilor bucovineni care și-au pierdut viața au primit distincții de stat, la ordinul Președintelui Volodymyr Zelenski. Informația a fost raportată de șeful
4 februarie 2026
20:10
Explicațiile Primăriei Cernăuți privind dificultățile la deszăpezirea orașului Libertatea Cuvântului
Primarul orașului, Roman Kliciuk, a explicat cauzele problemelor apărute la curățarea orașului de zăpadă și gheață. Este vorba că există un deficit de
20:00
În Cernăuți se planifică construcția a trei noi cartiere rezidențiale pe aproape 50 de hectare Libertatea Cuvântului
În Cernăuți au fost anunțate planuri pentru ridicarea a trei cartiere rezidențiale de anvergură, cu o suprafață totală de aproximativ 50 de hectare.
19:50
Negocierile dintre Ucraina, SUA și Federația Rusă la Abu Dhabi s-au încheiat – ce urmează Libertatea Cuvântului
Prima zi a negocierilor de pace dintre Ucraina, SUA și Federația Rusă la Abu Dhabi s-a încheiat. Partea ucraineană urmărește să clarifice intențiile
13:30
Nutriţie şi sănătate. Carnea roșie. Ce spun studiile despre beneficiile consumului moderat Libertatea Cuvântului
Carnea roșie conține numeroase vitamine și minerale esențiale pentru sănătate și pentru o dietă echilibrată. Totuși, în ultima vreme, reputația ei a avut
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.