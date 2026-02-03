Ședința CMC a eșuat din nou: lipsă de cvorum după anunțul PSRM privind condițiile pentru buget
Unika.md, 3 februarie 2026 12:10
Acum 10 minute
12:10
Ce a răspuns Borosan la întrebarea dacă ar putea scădea și tariful la energia termică
12:10
Ședința CMC a eșuat din nou: lipsă de cvorum după anunțul PSRM privind condițiile pentru buget
Acum 30 minute
12:00
SFS intensifică controalele operative în februarie: comerț, flori, servicii și HoReCa, în vizorul inspectorilor fiscali
12:00
Nicolae Botgros respinge zvonurile despre demisie: „Nu am avut de gând să plec din Parlament”
Acum o oră
11:30
Femeie salvată de pompieri în urma unui incendiu la Bălți: victima, găsită inconștientă în locuință
11:30
IGP dezminte: șoferul implicat în accidentul de la Strășeni nu a lucrat nicio zi în poliție
11:30
Radu Marian: piața imobiliară intră într-o corecție; statul nu trebuie să plafoneze prețurile, ci să crească oferta
11:20
Ion Ceban confirmă o întrevedere cu PSRM: discuții despre gestionarea financiară a Chișinăului
11:20
Igor Grosu: Statele Baltice arată că aderarea la UE aduce rezultate; „avem mandat să ducem Moldova în Uniunea Europeană”
11:20
Specialiștii: gerul din ultimele zile este normal pentru sezon; pădurile și agricultura nu sunt în pericol, dar fauna rămâne vulnerabilă
Acum 2 ore
11:10
Atenție la fraudă: CNAS dezminte mesajele despre 5.000 de lei dintr-un presupus „fond social”
11:10
PSRM: Votăm bugetul Chișinăului cu MAN, dacă se acceptă compensațiile propuse
11:10
Update//Accidentul de la Strășeni: fetița de 12 ani se află în stare gravă la IMC
11:00
Decizie la CSM: Sofia Ghidirim (Aramă) nu a promovat vettingul. Interdicție de 5 ani
11:00
Zece persoane condamnate într-un dosar de escrocherie: sute de moldoveni, păcăliți cu promisiuni de angajare în UE
11:00
Primăria Chișinău a lansat Programul Buget Civil 2026: dosarele pot fi depuse până pe 28 februarie
10:50
ANRE a redus tariful la gazele naturale pentru consumatorii casnici
10:50
Atacuri masive asupra Ucrainei în plin ger: explozii la Kiev și Harkov, infrastructura energetică vizată
10:50
Două persoane, cu arsuri după incendii în Rezina și Edineț: avertismentul pompierilor privind încălzirea improvizată
10:50
Judecătorul Ion Rusu, președinte interimar al Judecătoriei Drochia, a promovat evaluarea externă
Acum 4 ore
09:20
Băiat de 13 ani, gest incredibil: a înotat timp de patru ore ca să‑și salveze familia
09:00
Climatizorul și rolul său în sezonul virozelor
08:50
Vacanțe cu buget moderat sau escapade exotice: Unii moldovenii pot să scoată și până la 50.000 euro din buzunar
08:20
Ce poţi mânca dimineaţa ca să arzi grăsimi ziua întreagă
Acum 6 ore
07:50
Vremea pe 3 februarie: cer senin și ger puternic. Noaptea, până la -22°C
07:30
Horoscopul zilei: marți, 3 februarie 2026 — vești, bani și decizii care schimbă ritmul
Acum 12 ore
00:00
Presa britanică: Ion Gușan, liderul grupării „Patron”, prins la Londra
00:00
Ministrul Energiei: activele aeroportuare au revenit integral statului. Despre Lukoil: tranzacția poate dura luni sau ani
00:00
Din 1 martie 2026, moldovenii din Franța își pot preschimba permisul fără examene. Condiția: emis după 1 ianuarie 2020
2 februarie 2026
23:50
Accident grav la Strășeni: doi minori, loviți pe trecerea de pietoni. Un băiat de 14 ani a murit
Acum 24 ore
20:20
Bani, noroc și oportunități rare pentru aceste zodii în februarie 2026
20:10
Marian Lupu, audiat ca martor în dosarul „Frauda Bancară”: „Cadrul instituțional nu a reacționat la timp”
20:00
Poliția anunță că a reținut un bănuit în cazul fetiței de 9 ani care ar fi fost expusă unor acțiuni cu caracter sexual
18:20
Surse: polițiști de patrulare, suspectați că „vindeau” procese-verbale pe alte nume pentru a salva șoferi vitezomani
18:20
Maia Sandu, nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace de un deputat norvegian
18:10
Vladimir Andronachi, eliberat din arest: Curtea de Apel invocă depunerea tardivă a demersului procurorului
18:10
ANSA: untul, margarina și spread-urile nu sunt același lucru. Etichetele trebuie să fie clare, iar produsele – separate la raft
15:30
Noile prețuri ANRE pentru 3 februarie. Carburanții se scumpesc
15:30
Justin Bieber, apariție șoc la Grammy 2026: pe scenă în boxeri și șosete, cu un nou tatuaj dedicat lui Hailey
15:20
Musk: Starlink a fost sistat pentru utilizarea de către Rusia, la solicitarea Ucrainei
15:20
Bilanț IGSU 2025: 11.680 intervenții la incendii, 18 misiuni de complexitate înaltă și scădere cu 19% a situațiilor excepționale
15:20
Judecătoare de la Curtea de Apel Centru, trimisă în judecată pentru trafic de influență
15:20
Sprijin pentru fermieri: aproape 600 milioane lei autorizați de AIPA într-o singură lună
15:20
Prognoza pentru februarie 2026: temperaturi normale, dar precipitații peste media multianuală
14:50
Gaz mai ieftin: proiect ANRE cu o scădere de peste 2,30 lei/m³
14:40
Instanța respinge cererea lui Platon de a fi parte vătămată în dosarul „Frauda bancară” în care este judecat Plahotniuc
14:40
Moldova apare într-o anchetă OLAF privind importuri ilegale de automobile de lux în Rusia. Autoritățile cer timp pentru clarificări
Ieri
11:00
Junghietu explică pana de curent din 31 ianuarie: avarie în Ucraina și defecțiune pe linia Vulcănești–MGRES
10:50
Descinderi CNA în Chișinău, Șoldănești și Rezina: anchetă pentru eliberarea ilegală a certificatelor medicale
10:50
BNM: diaspora a trimis mai mulți bani acasă în 2025. Expert: suma reală ar putea ajunge la 3,5–3,8 mld. dolari
