Primăria lansează Programul Buget Civil, ediția 2026
Primăria Municipiului Chișinău, 2 februarie 2026 18:20
Primăria municipiului Chișinău informează că a fost...
Acum o oră
Primăria municipiului Chișinău informează că a fost...
Acum 6 ore
Lucrări de întreținere a drumurilor, executate pe parcursul săptămânii 26.01. – 01.02.2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că în perioa...
Va fi reparat segmentul de carosabil degradat din strada 31 August 1989 # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban a anunțat astăzi, în cadr...
Acum 8 ore
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 2 februarie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Ordinea de zi a ședinței din 2 februarie 2026...
Marți, 03 februarie 2026, ora 10:00, va continua ședința Consiliului...
Ieri
09:40
Mesajul Primarului General, Ion Ceban cu prilejul Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului în Administrația Publică Locală # Primăria Municipiului Chișinău
Cu ocazia Zilei Autonomiei Locale și a Lucră...
Limitarea temporară a accesului persoanelor în anumite locuri publice din capitală, în perioada 02-04 februarie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că în ...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Gestionarea situației legate de penuria de energie electrică în capitală # Primăria Municipiului Chișinău
În contextul deconectărilor de energie electrică în cea mai mare parte a Chișinăului, Primarul General, Ion Ceban a convocat o ședință ...
A fost sistată circulația troleibuzelor din cauza lipsei energiei electrice în rețeaua # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că din ca...
Intervenția serviciilor municipale pe parcursul nopții, pentru deszăpezire și combaterea ghețușului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că pe parcursul nopți...
30 ianuarie 2026
Intervenția serviciile municipale pentru prevenirea formării ghețușului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că, în conte...
Serviciului Hidrometeorologic de Stat a emis av...
Autoritățile municipale asigură puncte cu material antiderapant pentru intervenții pe timp de polei și ninsoare # Primăria Municipiului Chișinău
În contextul avertizării meteorologice de vreme ne...
Serviciile municipale de întreținere a drumurilor sunt pregătite să intervină în caz de ninsori și ghețuș # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că autospecialele ...
IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „V. Ignatenco” - la 4 decenii de activitate # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a adresat sincere ...
Seniorii din capitală sunt invitați la dansuri în weekend, pe 31 ianuarie și 1 februarie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău invită seniorii ...
Municipiul Chișinău este prezent la expoziția turistică internațională FESPO & Golfmesse Zurich, ediția 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Municipiul Chișinău a dat startul anului...
În contextul prognozelor meteorologice nefavo...
29 ianuarie 2026
Primăria Chișinău informează că în sezonul rece, după...
Vineri, 30 ianuarie 2026, ora 10:00, va continua ședința Consiliului...
Consultări instituționale pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al Chișinăului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează d...
Desemnarea câștigătorilor Concursului municipal pentru acordarea premiilor municipale de merit # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău a premiat &...
28 ianuarie 2026
Primarul General a convocat edilii din suburbii pentru gestionarea problemei întreținerii drumurilor, ca urmare a poleiului # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut dimineață o...
Primăria Municipiului Chișinău, în parten...
Joți, 29 ianuarie 2026, ora 10:00, va continua ședința Consiliului M...
Mobilizare continuă în sectoarele capitalei, pentru combaterea ghețușului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informea...
Serviciile municipale intervin în continuare în teren pentru combaterea ghețușului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că pe...
27 ianuarie 2026
Intervenții pentru combatere poleiului în curți și în intercartiere # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că serviciile muni...
Activitatea instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și preuniversitar trece pe online în săptămâna curentă # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că în contextul condi...
Serviciile municipale activează în regim de alertă, pentru a asigura funcționalitatea orașului # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că în prezen...
Municipalitatea solicită convocarea de urgență a Comisiei pentru Situații Excepționale la nivel național pentru a interveni în comun în teritoriu # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a solicitat marț...
Serviciile municipale acționează neîntrerupt pentru a asigura buna funcționare a instituțiilor medicale și siguranța pacienților # Primăria Municipiului Chișinău
În contextul condițiilor meteorologice ne...
Serviciile municipale continuă intervenția pentrru combaterea ghețușului # Primăria Municipiului Chișinău
Serviciile municipale de profil sunt...
A fost suspendat procesul educațional pentru ziua de marți, 27 ianuarie, curent # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că, pentru...
26 ianuarie 2026
Instituțiile educaționale din capitală revin la regimul obișnuit de activitate # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că încep&aci...
Apel repetat pentru propunerea candidaților în Comisia consultativă pentru domeniul locuințelo # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău invită organizațiile necomerciale și a...
A fost lansată licitația internațională pentru revitalizarea albiei râului Bâc # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că a fost lansată lic...
Intervenții de întreținere a infrastructurii rutiere în condiții de iarnă, executate pe parcursul săptămânii: 12–18 ianuarie 2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria municipiului Chișinău informează că &ici...
Primarul General a solicitat mobilizare suplimentară pentru deszăpezire și combaterea ghețușului # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a solicitat pretor...
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere cu delegația din Republica Elenă # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a avut o înt...
Primarul General, Ion Ceban, a participat la deschiderea lucrărilor Conferinței trasfrontaliere pentru dezvoltare durabilă # Primăria Municipiului Chișinău
Cooperarea dintre România și Republica Mo...
Eveniment public în PMAN, dedicat închiderii Târgului de Crăciun 2025-2026 # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că dumi...
Municipiul Chișinău este reprezentat la expoziția internațională de turism FITUR Madrid # Primăria Municipiului Chișinău
Municipiul Chișinău este prezent la FITUR Madri...
Lansarea unui proiect de eficientizare energetică a clădirilor pentru 52 de grădinițe din Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău anunță lansarea unui proiect majo...
Municipalitatea este pregătită pentru intervenții, în contextul avertizării meteo de ninsori și lapoviță # Primăria Municipiului Chișinău
În contextul avertizării meteorologice referitor...
Primăria Municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției ...
Grija pentru oameni și investițiile în sănătate rămân o prioritate pentru APL Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primarul General, Ion Ceban, a întreprins...
Lansarea celui mai amplu proiect de eficientizare energetică a grădinițelor din capitală, realizat de Primăria Municipiului Chișinău # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Municipiului Chișinău informează că as...
Semnarea protocolului de colaborare cu Asociația Rounit, pentru reîntoarcerea persoanelor din diaspora # Primăria Municipiului Chișinău
(Video) Semnarea protocolului de colaborare cu Asociația Rounit, pentru reîntoarcerea persoanelor din diaspora...
Un grup de persoane au depus jurământul la Primărie pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova # Primăria Municipiului Chișinău
Primăria Chișinău informează că un grup de pers...
