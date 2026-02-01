Cât de sigură este mâncarea ajunsă pe rafturile magazinelor, după ce ANSA a anunțat retragerea mai multor loturi de produse. Directorul Agenției vine cu explicații - VIDEO
ProTV.md, 1 februarie 2026 19:10
Cât de sigură este mâncarea ajunsă pe rafturile magazinelor, după ce ANSA a anunțat retragerea mai multor loturi de produse. Directorul Agenției vine cu explicații - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
19:20
Cât de sigură este mâncarea ajunsă în magazine, după ce ANSA a anunțat retragerea mai multor loturi de produse. Directorul Agenției vine cu explicații - VIDEO # ProTV.md
Cât de sigură este mâncarea ajunsă în magazine, după ce ANSA a anunțat retragerea mai multor loturi de produse. Directorul Agenției vine cu explicații - VIDEO
Acum 15 minute
19:10
Cât de sigură este mâncarea ajunsă pe rafturile magazinelor, după ce ANSA a anunțat retragerea mai multor loturi de produse. Directorul Agenției vine cu explicații - VIDEO # ProTV.md
Cât de sigură este mâncarea ajunsă pe rafturile magazinelor, după ce ANSA a anunțat retragerea mai multor loturi de produse. Directorul Agenției vine cu explicații - VIDEO
19:10
Iurie Ostașin, supranumit „Omul de Fier”, demonstrează acest lucru la 65 de ani, participând în continuare la unele dintre cele mai dure competiții de triatlon din lume. # ProTV.md
Iurie Ostașin, supranumit „Omul de Fier”, demonstrează acest lucru la 65 de ani, participând în continuare la unele dintre cele mai dure competiții de triatlon din lume.
Acum o oră
18:50
De la începutul acestui an, șoferii care conduc o mașină electrică vor plăti taxa de drum. După ce criterii va fi stabilită suma - VIDEO # ProTV.md
De la începutul acestui an, șoferii care conduc o mașină electrică vor plăti taxa de drum. După ce criterii va fi stabilită suma - VIDEO
18:50
Napoli vrea să țină pasul cu Inter și AC Milan în Serie A. Campioana în exercițiu a învins-o cu emoții pe Fiorentina - VIDEO # ProTV.md
Napoli vrea să țină pasul cu Inter și AC Milan în Serie A. Campioana în exercițiu a învins-o cu emoții pe Fiorentina - VIDEO
18:30
Cât de sigură este mâncarea ajunsă pe rafturile magazinelor, după ce în ultima lună, ANSA a anunțat retragerea mai multor loturi de produse. Directorul Agenției vine cu explicații - VIDEO # ProTV.md
Cât de sigură este mâncarea ajunsă pe rafturile magazinelor, după ce în ultima lună, ANSA a anunțat retragerea mai multor loturi de produse. Directorul Agenției vine cu explicații - VIDEO
Acum 2 ore
18:20
FC Barcelona va fi lidera campionatului Spaniei, cel puțin până la sfârșitul etapei a 22-a. Catalanii au creat ocazii cât pentru mai multe meciuri, dar au înscris doar de trei ori în poarta grupării Elche - VIDEO # ProTV.md
FC Barcelona va fi lidera campionatului Spaniei, cel puțin până la sfârșitul etapei a 22-a. Catalanii au creat ocazii cât pentru mai multe meciuri, dar au înscris doar de trei ori în poarta grupării Elche - VIDEO
18:10
Spectacol de lumini și culori, în Wuhan. Mii de turiști sunt așteptați la cea de-a zecea ediție a Festivalului de Felinare - VIDEO # ProTV.md
Spectacol de lumini și culori, în Wuhan. Mii de turiști sunt așteptați la cea de-a zecea ediție a Festivalului de Felinare - VIDEO
18:10
Orientul Mijlociu fierbe. Iranul se declară pregătit de luptă dacă SUA va ataca: „Avem degetul pe trăgaci” - VIDEO # ProTV.md
Orientul Mijlociu fierbe. Iranul se declară pregătit de luptă dacă SUA va ataca: „Avem degetul pe trăgaci” - VIDEO
18:00
Dmitri Medvedev îl ironizează pe Trump pentru amenințarea cu submarinele nucleare, dar îi laudă stilul de conducere # ProTV.md
Dmitri Medvedev îl ironizează pe Trump pentru amenințarea cu submarinele nucleare, dar îi laudă stilul de conducere
Acum 4 ore
17:00
A luat foc un apartament de la etajul opt al unui bloc de locuit din Bălți. Cinci echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO # ProTV.md
A luat foc un apartament de la etajul opt al unui bloc de locuit din Bălți. Cinci echipaje de pompieri au intervenit - VIDEO
17:00
Încă un deces după incendiul din Crans-Montana. Numărul victimelor a ajuns la 41
16:00
Moldova şi-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporţie de 94%. Anunțul ministrului Energiei # ProTV.md
Moldova şi-a acoperit consumul de energie electrică prin generare din surse interne în proporţie de 94%. Anunțul ministrului Energiei
15:40
Elon Musk ia primele măsuri să blocheze accesul Rusiei la Starlink. Mulțumiri din partea Kievului # ProTV.md
Elon Musk ia primele măsuri să blocheze accesul Rusiei la Starlink. Mulțumiri din partea Kievului
15:30
Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open și a făcut un salt imens în clasamentul ATP
Acum 6 ore
15:20
Elevii din capitală revin la lecții cu prezență fizică. Anunțul primarului Ion Ceban - VIDEO # ProTV.md
Elevii din capitală revin la lecții cu prezență fizică. Anunțul primarului Ion Ceban - VIDEO
15:10
Mama băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario a vorbit public pentru prima dată: „Nu este vina mea că nu există lege” # ProTV.md
Mama băiatului de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario a vorbit public pentru prima dată: „Nu este vina mea că nu există lege”
15:10
Zelenski spune că este nevoie de o întâlnire personală cu Putin pentru un acord privind teritoriile # ProTV.md
Zelenski spune că este nevoie de o întâlnire personală cu Putin pentru un acord privind teritoriile
14:20
A luat foc un apartament de la etajul opt al unui bloc de locuit din Bălți. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
A luat foc un apartament de la etajul opt al unui bloc de locuit din Bălți. Imagini surprinse de martori - VIDEO
14:00
Zelenski anunță o nouă rundă de discuții Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi. Când au loc
Acum 8 ore
13:00
Cel puțin nouă oameni au murit și alți zeci au fost răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în Antalya - VIDEO # ProTV.md
Cel puțin nouă oameni au murit și alți zeci au fost răniți după ce un autobuz s-a răsturnat în Antalya - VIDEO
13:00
Momentul când doi hoți mascați sparg cu barosul un magazin de bijuterii, în plină zi, la Londra - VIDEO # ProTV.md
Momentul când doi hoți mascați sparg cu barosul un magazin de bijuterii, în plină zi, la Londra - VIDEO
12:50
O iarnă ca pe vremuri. Meteorologii au emis cod GALBEN de ger în nordul Moldovei. Ce temperaturi se vor înregistra - FOTO # ProTV.md
O iarnă ca pe vremuri. Meteorologii au emis cod GALBEN de ger în nordul Moldovei. Ce temperaturi se vor înregistra - FOTO
12:40
Maternitatea din Zaporojie - ținta unui atac rusesc: Șase persoane au fost rănite - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Maternitatea din Zaporojie - ținta unui atac rusesc: Șase persoane au fost rănite - FOTO/VIDEO
12:30
Musk pompează milioane de dolari pentru a ajuta republicanii să păstreze controlul asupra Congresului # ProTV.md
Musk pompează milioane de dolari pentru a ajuta republicanii să păstreze controlul asupra Congresului
12:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 30.01.2026
11:50
Un bărbat - internat la terapie intensivă, după ce s-a răsturnat cu mașina, la Slobozia. Imagini de la locul impactului - FOTO # ProTV.md
Un bărbat - internat la terapie intensivă, după ce s-a răsturnat cu mașina, la Slobozia. Imagini de la locul impactului - FOTO
11:30
Atenție, călători. Alerte cod galben de ninsori și ger în România. Când intră în vigoare și care sunt zonele vizate - FOTO # ProTV.md
Atenție, călători. Alerte cod galben de ninsori și ger în România. Când intră în vigoare și care sunt zonele vizate - FOTO
Acum 12 ore
11:20
Trump vrea un Arc de Triumf uriaș în capitala SUA: Aș vrea să fie cel mai mare
10:50
Elevii din Bălți vor continua să facă lecțiile online din cauza condițiilor meteorologice. Anunțul autorităților locale /DOC # ProTV.md
Elevii din Bălți vor continua să facă lecțiile online din cauza condițiilor meteorologice. Anunțul autorităților locale /DOC
10:10
Cei 41 de militari ai Armatei Naționale au revenit din misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Ce spun aceștia după această experiență - VIDEO # ProTV.md
Cei 41 de militari ai Armatei Naționale au revenit din misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Ce spun aceștia după această experiență - VIDEO
09:50
Două mașini - grav avariate în urma unui accident, în capitală. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Două mașini - grav avariate în urma unui accident, în capitală. Imagini surprinse de martori - VIDEO
09:30
Dosarul Epstein: A doua femeie afirmă că a avut o relaţie sexuală cu prinţul Andrew într-o reşedinţă regală # ProTV.md
Dosarul Epstein: A doua femeie afirmă că a avut o relaţie sexuală cu prinţul Andrew într-o reşedinţă regală
09:30
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski # ProTV.md
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski
08:50
Zelenski spune că Ucraina se pregăteşte pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare
08:40
AND vine cu actualizări: Toate drumurile sunt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă # ProTV.md
AND vine cu actualizări: Toate drumurile sunt practicabile, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții de iarnă
08:40
Iarna face ravagii în Statele Unite: viscol sever pe Coasta de Est și ninsori așteptate până în Florida # ProTV.md
Iarna face ravagii în Statele Unite: viscol sever pe Coasta de Est și ninsori așteptate până în Florida
08:40
Explozii în Iran. Nu se știe care ar fi cauza reală a acestor incidente. Israelul neagă orice implicare a sa # ProTV.md
Explozii în Iran. Nu se știe care ar fi cauza reală a acestor incidente. Israelul neagă orice implicare a sa
08:30
Trump, avertisment pentru Canada: „Răspunsul SUA va fi considerabil”
08:20
Accident tragic la Sîngerei: Un tânăr a decedat, după ce urcat la volan fără permis de conducere și s-a lovit cu mașina de un copac. Detaliile IGP - FOTO # ProTV.md
Accident tragic la Sîngerei: Un tânăr a decedat, după ce urcat la volan fără permis de conducere și s-a lovit cu mașina de un copac. Detaliile IGP - FOTO
08:10
Vreme geroasă cu -20 de grade la nord și -14 în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra la început de februarie. Prognoza meteo # ProTV.md
Vreme geroasă cu -20 de grade la nord și -14 în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra la început de februarie. Prognoza meteo
Acum 24 ore
02:20
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Daniela Andreev - 31.01.2026
31 ianuarie 2026
21:40
Zăpada și temperaturile negative au format polei și ghețuș pe drumurile naționale. Circulația se desfășoară în condiții de iarnă - VIDEO # ProTV.md
Zăpada și temperaturile negative au format polei și ghețuș pe drumurile naționale. Circulația se desfășoară în condiții de iarnă - VIDEO
21:30
Echipa din Cluj încă speră să prindă top 6, după ce au învins cu emoții ultima clasată, Metaloglobus, care a condus de două ori - VIDEO # ProTV.md
Echipa din Cluj încă speră să prindă top 6, după ce au învins cu emoții ultima clasată, Metaloglobus, care a condus de două ori - VIDEO
21:30
Un jucător de doar 19 ani a marcat direct din corner cu o execuție de poveste, fiind prima sa reușită la echipa principală de la Gimnasia - VIDEO # ProTV.md
Un jucător de doar 19 ani a marcat direct din corner cu o execuție de poveste, fiind prima sa reușită la echipa principală de la Gimnasia - VIDEO
21:30
Cristiano Ronaldo a înscris din nou pentru FC Al Nassr, așa că portughezului i-au rămas 39 de reușite până la marele scop al sfârșitului de carieră - VIDEO # ProTV.md
Cristiano Ronaldo a înscris din nou pentru FC Al Nassr, așa că portughezului i-au rămas 39 de reușite până la marele scop al sfârșitului de carieră - VIDEO
21:30
Elena Rybakina s-a încoronat regină la Australian Open. Tenismena din Rusia, care reprezintă de opt ani Kazahstanul, a învins-o pe finalista ultimelor patru sezoane, Aryna Sabalenka - VIDEO # ProTV.md
Elena Rybakina s-a încoronat regină la Australian Open. Tenismena din Rusia, care reprezintă de opt ani Kazahstanul, a învins-o pe finalista ultimelor patru sezoane, Aryna Sabalenka - VIDEO
21:20
Cum se explică pana de curent provocată sâmbătă: Informațiile oferite de autorități și analizele experților energetici - VIDEO # ProTV.md
Cum se explică pana de curent provocată sâmbătă: Informațiile oferite de autorități și analizele experților energetici - VIDEO
21:20
Ce să facem ca să nu derapăm? Ce sfaturi pentru șoferi oferă specialiști, după ce din cauza ghețușului au avut loc circa 170 de accidente - VIDEO # ProTV.md
Ce să facem ca să nu derapăm? Ce sfaturi pentru șoferi oferă specialiști, după ce din cauza ghețușului au avut loc circa 170 de accidente - VIDEO
21:10
Canoistul Serghei Tarnovschi și luptătoarea Irina Rîngaci - desemnați cei mai buni sportivi din 2025 în cadrul tradiționale Cine Olimpice. Comitetul Național Olimpic din Moldova a celebrat 35 de ani de la fondare - VIDEO # ProTV.md
Canoistul Serghei Tarnovschi și luptătoarea Irina Rîngaci - desemnați cei mai buni sportivi din 2025 în cadrul tradiționale Cine Olimpice. Comitetul Național Olimpic din Moldova a celebrat 35 de ani de la fondare - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.