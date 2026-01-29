Regina ultimelor ediții, Aryna Sabalenka, s-a calificat al patrulea an consecutiv în finală, după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina - VIDEO
ProTV.md, 29 ianuarie 2026 23:20
Regina ultimelor ediții, Aryna Sabalenka, s-a calificat al patrulea an consecutiv în finală, după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum o oră
23:30
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 29.01.2026. Invitat: Dorin Junghietu
Acum 2 ore
23:20
POLITICO: Pacea în Ucraina este blocată de trei probleme majore – teritoriul, garanțiile de securitate și momentul unui armistițiu - VIDEO # ProTV.md
POLITICO: Pacea în Ucraina este blocată de trei probleme majore – teritoriul, garanțiile de securitate și momentul unui armistițiu - VIDEO
23:20
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 29.01.2026
23:20
Regina ultimelor ediții, Aryna Sabalenka, s-a calificat al patrulea an consecutiv în finală, după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina - VIDEO # ProTV.md
Regina ultimelor ediții, Aryna Sabalenka, s-a calificat al patrulea an consecutiv în finală, după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina - VIDEO
23:20
Surprizele s-au ținut lanț în Champions League. Deținătoarea titlului, Paris Saint-Germain, nu s-a calificat în top 8, după egalul cu Newcastle - VIDEO # ProTV.md
Surprizele s-au ținut lanț în Champions League. Deținătoarea titlului, Paris Saint-Germain, nu s-a calificat în top 8, după egalul cu Newcastle - VIDEO
23:10
Îngrozitor: Mai multe oseminte umane - găsite sub temelia unei case, într-o localitate din Dubăsari. Ce spun localnicii - VIDEO # ProTV.md
Îngrozitor: Mai multe oseminte umane - găsite sub temelia unei case, într-o localitate din Dubăsari. Ce spun localnicii - VIDEO
23:10
Gol istoric marcat la ultima fază de portarul Anatolyi Trubin. Benfica se califică, după ce a bătut-o pe Real Madrid - VIDEO # ProTV.md
Gol istoric marcat la ultima fază de portarul Anatolyi Trubin. Benfica se califică, după ce a bătut-o pe Real Madrid - VIDEO
23:10
Un suporter de la Olympique Marseille și-a făcut praf televizorul, după golul lui Anatolyi Trubin - VIDEO # ProTV.md
Un suporter de la Olympique Marseille și-a făcut praf televizorul, după golul lui Anatolyi Trubin - VIDEO
23:10
O altă echipă din Lisabona, Sporting, a fost marea surpriză a fazei de grupă, deoarece a încheiat pe locul 7 și merge direct în optimi - VIDEO # ProTV.md
O altă echipă din Lisabona, Sporting, a fost marea surpriză a fazei de grupă, deoarece a încheiat pe locul 7 și merge direct în optimi - VIDEO
23:00
La Moldova Gaz va fi efectuat un audit după ce Gazprom a solicitat suspendarea lui Vadim Ceban din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al companiei. Ministrul Energiei: „Suntem dispuși să facem un audit, dar nu intern” # ProTV.md
La Moldova Gaz va fi efectuat un audit după ce Gazprom a solicitat suspendarea lui Vadim Ceban din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al companiei. Ministrul Energiei: „Suntem dispuși să facem un audit, dar nu intern”
Acum 4 ore
22:00
Tariful la gaz ar putea fi ajustat cu până la doi lei. Care va fi prețul, după ce Energocom a expediat o solicitare către ANRE? Declarațiille ministrului Energiei, la În PROfunzime # ProTV.md
Tariful la gaz ar putea fi ajustat cu până la doi lei. Care va fi prețul, după ce Energocom a expediat o solicitare către ANRE? Declarațiille ministrului Energiei, la În PROfunzime
21:50
Tariful la gaz ar putea fi ajustat între 1-2 lei. Care va fi prețul, după ce Energocom a expediat o solicitare către ANRE? Declarațiille ministrului Energiei, la În PROfunzime # ProTV.md
Tariful la gaz ar putea fi ajustat între 1-2 lei. Care va fi prețul, după ce Energocom a expediat o solicitare către ANRE? Declarațiille ministrului Energiei, la În PROfunzime
21:10
LIVE. Cat vom plăti pentru facturi în ianuarie? – ministrul Dorin Junghietu, În PROfunzime # ProTV.md
LIVE. Cat vom plăti pentru facturi în ianuarie? – ministrul Dorin Junghietu, În PROfunzime
21:10
Trump spune că Putin a acceptat să nu atace Ucraina timp de o săptămână. „I-am cerut personal” # ProTV.md
Trump spune că Putin a acceptat să nu atace Ucraina timp de o săptămână. „I-am cerut personal”
21:00
Surprizele s-au ținut lanț în Champions League. Deținătoarea titlului, Paris Saint-Germain, nu s-a calificat în top 8, după egalul cu Newcastle # ProTV.md
Surprizele s-au ținut lanț în Champions League. Deținătoarea titlului, Paris Saint-Germain, nu s-a calificat în top 8, după egalul cu Newcastle
20:40
Friedrich Merz a declarat că obiectivul Kievului de a deveni stat membru UE anul viitor este imposibil de realizat - VIDEO # ProTV.md
Friedrich Merz a declarat că obiectivul Kievului de a deveni stat membru UE anul viitor este imposibil de realizat - VIDEO
20:30
Muncă mai ușoară pentru profesorii din țara noastră. Ministerul Educației a prezentat noul pachet de debirocratizare a procesului de învățământ din școli - VIDEO # ProTV.md
Muncă mai ușoară pentru profesorii din țara noastră. Ministerul Educației a prezentat noul pachet de debirocratizare a procesului de învățământ din școli - VIDEO
Acum 6 ore
20:20
Consilierii municipali din fracțiunea primarului Ion Ceban, au manifestat în fața clădirii alături de pozele colegilor lor de la PAS și PSRM. Fotogafiile au fost puse pe mesele colegilor lor în sala de ședințe - VIDEO # ProTV.md
Consilierii municipali din fracțiunea primarului Ion Ceban, au manifestat în fața clădirii alături de pozele colegilor lor de la PAS și PSRM. Fotogafiile au fost puse pe mesele colegilor lor în sala de ședințe - VIDEO
20:10
Poliția vine cu detalii despre dosarul în care a fost reținut Ciochină: Ar fi bătut și agresat un bărbat când era primar - VIDEO # ProTV.md
Poliția vine cu detalii despre dosarul în care a fost reținut Ciochină: Ar fi bătut și agresat un bărbat când era primar - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 29.01.2026
20:10
Procesul se apropie de final. Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal cu mașina un copil - VIDEO # ProTV.md
Procesul se apropie de final. Procurorii cer 9 ani de închisoare pentru Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal cu mașina un copil - VIDEO
19:50
După ce premierul Canadei și președintele Franței au ajuns în China, premierul britanic Keir Starmer a început o vizită de stat de patru zile și a discutat cu președintele Xi Jinping - VIDEO # ProTV.md
După ce premierul Canadei și președintele Franței au ajuns în China, premierul britanic Keir Starmer a început o vizită de stat de patru zile și a discutat cu președintele Xi Jinping - VIDEO
19:40
Poliția vine cu detalii despre dosarul în care a fost reținut Ciochină: Ar fi bătut și agresat un bărbat când era primar # ProTV.md
Poliția vine cu detalii despre dosarul în care a fost reținut Ciochină: Ar fi bătut și agresat un bărbat când era primar
19:40
Crimă odioasă în capitală. Un bărbat care a fost dat dispărut de rude, a fost găsit decedat. Cadavrul acestuia a fost scos din râul Nistru - VIDEO # ProTV.md
Crimă odioasă în capitală. Un bărbat care a fost dat dispărut de rude, a fost găsit decedat. Cadavrul acestuia a fost scos din râul Nistru - VIDEO
19:20
Activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău au trecut în proprietatea statului. Au fost semnate actele de predare-primire - VIDEO # ProTV.md
Activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău au trecut în proprietatea statului. Au fost semnate actele de predare-primire - VIDEO
19:20
Rusia a lansat un atac cu drone asupra mai multor orașe din sudul și estul Ucrainei. Trei persoane au murit, iar alte trei au fost rănite, iar mai multe case au fost avariate - VIDEO # ProTV.md
Rusia a lansat un atac cu drone asupra mai multor orașe din sudul și estul Ucrainei. Trei persoane au murit, iar alte trei au fost rănite, iar mai multe case au fost avariate - VIDEO
19:10
Poliția vine cu detalii despre dosarul în care a fost reținut Ciochină: Ar fi bătut și agresat un bărbat # ProTV.md
Poliția vine cu detalii despre dosarul în care a fost reținut Ciochină: Ar fi bătut și agresat un bărbat
19:10
Regina ultimelor ediții, Aryna Sabalenka, s-a calificat al patrulea an consecutiv în finală, după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina # ProTV.md
Regina ultimelor ediții, Aryna Sabalenka, s-a calificat al patrulea an consecutiv în finală, după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina
19:00
Nicanor Ciochină, reținut pentru 72 de ore. Ar fi bătut și impus un bărbat să incendieze vegetația, după care l-a fotografiat # ProTV.md
Nicanor Ciochină, reținut pentru 72 de ore. Ar fi bătut și impus un bărbat să incendieze vegetația, după care l-a fotografiat
18:40
Cod galben ghețuș și polei, emis de meteorologi. Până când va fi valabil - FOTO
Acum 8 ore
18:20
Iranul anunță că a dotat armata cu 1.000 de drone și avertizează că a pregătit un „răspuns zdrobitor”, după ultimele amenințări ale SUA # ProTV.md
Iranul anunță că a dotat armata cu 1.000 de drone și avertizează că a pregătit un „răspuns zdrobitor”, după ultimele amenințări ale SUA
18:00
O furtună din Portugalia a produs victime și pagube uriașe. Cel puțin cinci oameni au murit, iar peste 850 de mii de persoane au rămas fără energie electrică - VIDEO # ProTV.md
O furtună din Portugalia a produs victime și pagube uriașe. Cel puțin cinci oameni au murit, iar peste 850 de mii de persoane au rămas fără energie electrică - VIDEO
17:30
Ultima oră. Nicanor Ciochină, reținut imediat după ședința de judecată, într-un alt dosar. Ce acuzații i se aduc - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Nicanor Ciochină, reținut imediat după ședința de judecată, într-un alt dosar. Ce acuzații i se aduc - VIDEO
17:30
Moldindconbank continuă modernizarea rețelei. Sucursala Centru și-a redeschis ușile pentru clienți, după ce a fost renovată și modernizată - VIDEO # ProTV.md
Moldindconbank continuă modernizarea rețelei. Sucursala Centru și-a redeschis ușile pentru clienți, după ce a fost renovată și modernizată - VIDEO
17:20
Ultima oră. Nicanor Ciochină, reținut imediat după ședința de judecată, într-un alt dosar # ProTV.md
Ultima oră. Nicanor Ciochină, reținut imediat după ședința de judecată, într-un alt dosar
17:20
Cadavrul bărbatului care a fost înjunghiat mortal, găsit în apele râului Nistru. Detaliile poliției # ProTV.md
Cadavrul bărbatului care a fost înjunghiat mortal, găsit în apele râului Nistru. Detaliile poliției
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 29.01.2026
17:10
Ultima oră. Nicanor Ciochină, reținut imediat după ședința de judecată. Este vorba despre o altă cauză penală # ProTV.md
Ultima oră. Nicanor Ciochină, reținut imediat după ședința de judecată. Este vorba despre o altă cauză penală
16:50
Vineri ar putea să avem zi scurtă: Se așteaptă vreme rea în următoarele zile. Centrul Național de Management al Crizelor vine cu măsuri și recomandări # ProTV.md
Vineri ar putea să avem zi scurtă: Se așteaptă vreme rea în următoarele zile. Centrul Național de Management al Crizelor vine cu măsuri și recomandări
16:40
Activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău au trecut în proprietatea statului. Au fost semnate actele de predare-primire # ProTV.md
Activele Lukoil de la Aeroportul Chișinău au trecut în proprietatea statului. Au fost semnate actele de predare-primire
Acum 12 ore
16:20
Ministrul Educației, după ce un creator de conținut a intrat pe teritoriul unei instituții școlare și a publicat imagini pe rețelele de socializare cu elevii: „Iresponsabilitate gravă” # ProTV.md
Ministrul Educației, după ce un creator de conținut a intrat pe teritoriul unei instituții școlare și a publicat imagini pe rețelele de socializare cu elevii: „Iresponsabilitate gravă”
15:30
Accident în capitală: Un șofer de taxi - transportat la spital, după ce s-a lovit cu mașina într-un stâlp. Cum s-a întâmplat - VIDEO # ProTV.md
Accident în capitală: Un șofer de taxi - transportat la spital, după ce s-a lovit cu mașina într-un stâlp. Cum s-a întâmplat - VIDEO
15:30
Ucraina afirmă că a doborât două avioane de luptă rusești Suhoi Su-34 într-o singură zi
15:20
Au încercat să intre în țară cu zeci de mii de euro nedeclarați. Doi pasageri - documentați pe Aeroportul Internațional Chișinău - FOTO # ProTV.md
Au încercat să intre în țară cu zeci de mii de euro nedeclarați. Doi pasageri - documentați pe Aeroportul Internațional Chișinău - FOTO
15:20
O femeie - căutată de rude și poliție, după ce a plecat de la un centru specializat din Bălți și nu s-a mai întors - FOTO # ProTV.md
O femeie - căutată de rude și poliție, după ce a plecat de la un centru specializat din Bălți și nu s-a mai întors - FOTO
15:10
Percheziții la Ialoveni: Doi bărbați - bănuiți că păstrează și consumă droguri. Ce substanțe au fost ridicate de la casele lor - VIDEO # ProTV.md
Percheziții la Ialoveni: Doi bărbați - bănuiți că păstrează și consumă droguri. Ce substanțe au fost ridicate de la casele lor - VIDEO
15:10
Au încercat să iasă din țară cu zeci de mii de euro nedeclarați. Doi pasageri - documentați pe Aeroportul Internațional Chișinău - FOTO # ProTV.md
Au încercat să iasă din țară cu zeci de mii de euro nedeclarați. Doi pasageri - documentați pe Aeroportul Internațional Chișinău - FOTO
14:30
Au fi primit o sacoșă cu bani pentru a nu porni o urmărire penală. Doi polițiști din capitală - condamnați la ani grei de închisoare. Ce sumă au luat # ProTV.md
Au fi primit o sacoșă cu bani pentru a nu porni o urmărire penală. Doi polițiști din capitală - condamnați la ani grei de închisoare. Ce sumă au luat
14:30
10,1 milioane de colete livrate, 915.194 de clienți, 60,5 milioane de lei achitați sub formă de taxe și 41,5 milioane de lei investiți - rezultatele Nova Post în Moldova pentru anul 2025 # ProTV.md
10,1 milioane de colete livrate, 915.194 de clienți, 60,5 milioane de lei achitați sub formă de taxe și 41,5 milioane de lei investiți - rezultatele Nova Post în Moldova pentru anul 2025
14:30
Cancelarul Merz spulberă optimismul lui Zelenski cu privire la aderarea rapidă a Ucrainei la UE: „Este exclusă” # ProTV.md
Cancelarul Merz spulberă optimismul lui Zelenski cu privire la aderarea rapidă a Ucrainei la UE: „Este exclusă”
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.