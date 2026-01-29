Iwona Piórko, despre alegerile din Găgăuzia: Este important ca acest proces să fie democratic, transparent și corect
laf.md, 29 ianuarie 2026 23:00
Alegerile din Găgăuzia trebuie să se desfășoare într-un mod democratic, transparent și corect, în beneficiul cetățenilor regiunii, a declarat șefa Delegației Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko. Oficialul european a menționat în cadrul emisiunii „Територия свободы” de la Realitatea TV că autonomia se află într-un moment politic sensibil și a exprimat speranța că problemele existente […]
• • •
Acum 2 ore
23:00
