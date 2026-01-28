EDEN — spațiul în care îți dorești să trăiești
ProTV.md, 28 ianuarie 2026 10:40
• • •
Acum 15 minute
10:50
Accident fatal la Ungheni. Un bărbat a decedat pe loc, după ce a fost lovit de o mașină
10:50
Un spațiu creat pentru viața de familie
Acum 30 minute
10:40
Acum o oră
10:20
Cele două zone cruciale din Arctica pentru care NATO și Rusia se vor lupta în orice viitor război. „O problemă pentru întreaga alianță”
Acum 2 ore
10:00
LIVE. Ședința Guvernului din 28 ianuarie
10:00
Kim Jong Un va dezvălui „următoarea etapă” a programului său nuclear. „Vor reprezenta o ameninţare serioasă”
09:50
11 localități din țară rămân încă fără lumină. Premier Energy vine cu actualizări
09:50
Percheziții la posturile vamale Leușeni și Cahul. Șapte angajați - reținuți pentru 72 de ore. CNA vine cu detalii
09:40
A încercat să iasă din țară cu 100 de pachete de țigări ascunse printre haine. Un pasager - documentat pe Aeroportul din Chișinău. Unde urma să zboare
09:30
Franța elimină giganții SUA, Microsoft Teams și Zoom, în favoarea unei „platforme suverane” / „Dependențele pot fi folosite împotriva noastră”
09:10
Un deces și peste 150 de accidente rutiere din cauza ghețușului în ultimele 24 de ore. MAI vine cu detalii
Acum 4 ore
08:50
Mașini derapate de pe drumuri și ambulanțe care nu reușeau să ajungă la pacienți din cauza poleiului: IGSU a intervenit în peste 90 de cazuri în ultimele ore - FOTO
08:40
Tren de pasageri, cu peste 200 de oameni în el, în flăcări după un bombardament cu drone al rușilor, în Harkov. Bilanțul victimelor - FOTO/VIDEO
08:30
Se circulă în condiții de ceață și pe alocuri cu ghețuș, pe șoselele din țară. Peste 700 de tone de sare tehnică - răspândită pe drumurile naționale - FOTO
08:10
Cer noros cu ploi în nordul țării. În următoarele zile vremea se va răci. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 28 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
21:10
Donald Trump, descris de un fost premier spaniol. „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere”
20:50
Victimele Holocaustului - comemorate la Memorialul Victimelor Fascismului din Chișinău. Premierul Munteanu: „Nu avem dreptul să fim indiferenți" - VIDEO
20:50
Keir Starmer, glumă pe seama ochelarilor lui Emmanuel Macron. Replica președintelui francez
20:50
Rușii au pregătit scenariul iranian: Duma de Stat aprobă o lege care permite FSB să deconecteze toate comunicațiile
20:40
Financial Times: Statele Unite ar condiționa garanțiile de securitate pentru Ucraina - VIDEO
20:20
Unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din capitala Braziliei a fost demolat printr-o prăbușire controlată - VIDEO
20:10
Echipele din Formula 1 au revenit pe circuit. La Barcelona au avut loc primele teste dinaintea noului sezon - VIDEO
20:00
Maia Sandu, aplaudată în picioare după discursul de la sesiunea plenară de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 27.01.2026
19:50
Cel mai rapid și stupid mod de a fi eliminat pe terenul de fotbal. Un fost jucător de la Bayer Leverkusen a primit două cartonașe galbene timp de câteva secunde - VIDEO
19:40
Unitatea de Primiri Urgente, solicitată la maxim și marți: Peste 400 de pacienți cu traumatisme din cauza poleiului - VIDEO
19:40
Au trecut 81 de ani de la eliberarea lagărului Auschwitz, simbolul uneia dintre cele mai mari crime din istoria omenirii - VIDEO
19:10
Atenție, consumatori: Un tip de lapte praf pentru copii - retras de ANSA de pe rafturile magazinelor. Despre care produs este vorba
19:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 27.01.2026
19:00
Accident tragic în România. Șapte oameni au murit, după ce șoferul unui microbuz a intrat într-un TIR, în timpul unei depășiri - VIDEO
19:00
Țintașa Anna Dulce a obținut primul succes al noului sezon. Sportiva din Moldova a cucerit medalia de aur în proba de pistol cu aer comprimat - VIDEO
19:00
Imagini cu impact emoțional. Momentul accidentului din România, soldat cu șapte morți: microbuzul negru intră în plin într-un TIR - VIDEO
19:00
La băieți liderul top-ului mondial, Carlos Alcaraz, s-a calificat în semifinale - VIDEO
18:50
Premier Energy vine cu actualizări: Șapte localități din țară rămân parțial fără energie electrică din cauza condițiilor meteo
18:40
Accident tragic în România. Șapte oameni au murit, după ce șoferul unui microbuz a intrat într-un TIR, în timpul unei depășiri. Momentul - surprins de o cameră de bord - VIDEO
17:50
Atenție, călători: Pasagerii care călătoresc spre sau din Turcia cu avionul ar putea fi amendați dacă se ridică de pe scaun înainte ca aeronava să se oprească complet
17:40
Proteste violente în Minneapolis după uciderea unui bărbat de către ICE. Democrații cer agenților federali să părăsească Minnesota - VIDEO
17:40
Uniunea Europeană și India au semnat la New Delhi un acord comercial istoric, supranumit „mama tuturor acordurilor”. Ce prevede acesta - VIDEO
17:30
Situație dificilă pe drumuri și trotuare: Mașinile și pietonii au patinat la propriu: „Eu tocmai am căzut jos. Sincer poți să fracturezi ușor mâna sau piciorul" - VIDEO
17:30
Bilanțul morților crește accelerat în SUA. Cel puțin 30 de persoane au murit în furtuna de zăpadă și frig care a lovit 23 de state din jumătatea estică a Americii
17:10
Lidera ierarhiei mondiale, Aryna Sabalenka, și ucraineanca Elina Svitolina sunt primele două semifinaliste de la Australian Open - VIDEO
17:10
Rapid București este pe urmele liderei din Superliga României, Universitatea Craiova. Giuleștenii sunt la un punct în spate, după ce au obținut victoria într-un duel cu UTA Arad - VIDEO
17:10
Zelenski anunță data până la care Ucraina ar trebui să adere la UE: „E una dintre principalele garanţii de securitate”
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 27.01.2026
16:50
Trei persoane au murit, după ce Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa - VIDEO
16:40
Aproape 100 de localități din Moldova au rămas fără lumină din cauza condițiilor meteo. Recomandările Premier Energy - VIDEO
16:40
Au furat bunuri din mai multe locuințe din diferite raioane ale țării: Trei bărbați - plasați în arest pentru 30 de zile. Ce pedeapsă ar putea primi - VIDEO
16:30
Lucrările de remediere a incidentelor din rețelele electrice continuă. Recomandările Premier Energy - FOTO
16:20
Accident tragic în România. Șapte oameni au murit, după ce șoferul unui microbuz a intrat într-un TIR, în timpul unei depășiri. Momentul a fost surprins de o cameră de bord - VIDEO
