Angajații Curții de Conturi au participat la o sesiune de instruire în domeniul auditului TI
CCRM, 27 ianuarie 2026 23:20
În perioada 12–23 ianuarie curent, angajații Cur...
• • •
Alte ştiri de CCRM
Acum o oră
23:20
În perioada 12–23 ianuarie curent, angajații Cur...
Acum 8 ore
16:10
În perioada 12–23 ianuarie curent, angajații Curții ...
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Participarea Curții de Conturi a Republicii Moldova la sesiunea de instruire organizată de Curtea de Conturi a Franței # CCRM
În perioada 12–16 ianuarie cur...
19 ianuarie 2026
21:30
© 2026 Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate Politica Cookie, Politica de confidențialitate, Termeni și condiții / Dezvoltat de Brand.md • Total vizualizări: 27083920 • Total ieri : 6307 Total azi: 8222...
15:00
© 2026 Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate Politica Cookie, Politica de confidențialitate, Termeni și condiții / Dezvoltat de Brand.md • Total vizualizări: 27076696 • Total ieri : 6307 Total azi: 998...
15 ianuarie 2026
22:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a aprob...
16:00
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a aprobat P...
14 ianuarie 2026
22:50
Audit privind utilizarea resurselor financiare alocate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală în anii 2022–2024 # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de a...
14:50
Audit privind utilizarea resurselor financiare alocate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală în anii 2022–2024 # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat Raportul de audit...
13 ianuarie 2026
17:20
Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul... Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul... Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul... Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul... © 2026 Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate Politica Cookie, Politica de confidențialitate, Termeni și condiții / Dezvoltat de Brand.md • Total vizualizări: 27043432 • Total ieri : 7213 Total azi: 4252...
10:00
Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul... Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul... Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul... Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul... © 2026 Curtea de Conturi a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate Politica Cookie, Politica de confidențialitate, Termeni și condiții / Dezvoltat de Brand.md • Total vizualizări: 27039322 • Total ieri : 7213 Total azi: 142...
12 ianuarie 2026
15:50
Curtea de Conturi a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor publice de către ANSC # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova ...
09:40
Curtea de Conturi a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor publice de către ANSC # CCRM
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a pu...
29 decembrie 2025
18:00
Auditul Curții de Conturi relevă că deficiențele de planificare...
11:20
Auditul Curții de Conturi relevă că deficiențele de planificare, co...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.