Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 27.01.2026
ProTV.md, 27 ianuarie 2026 19:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 27.01.2026
Acum 15 minute
19:10
Atenție, consumatori: Un tip de lapte praf pentru copii - retras de ANSA de pe rafturile magazinelor. Despre care produs este vorba
Acum 30 minute
19:00
19:00
Accident tragic în România. Șapte oameni au murit, după ce șoferul unui microbuz a intrat într-un TIR, în timpul unei depășiri - VIDEO
19:00
Țintașa Anna Dulce a obținut primul succes al noului sezon. Sportiva din Moldova a cucerit medalia de aur în proba de pistol cu aer comprimat - VIDEO
19:00
Imagini cu impact emoțional. Momentul accidentului din România, soldat cu șapte morți: microbuzul negru intră în plin într-un TIR - VIDEO
19:00
La băieți liderul top-ului mondial, Carlos Alcaraz, s-a calificat în semifinale - VIDEO
Acum o oră
18:50
Premier Energy vine cu actualizări: Șapte localități din țară rămân parțial fără energie electrică din cauza condițiilor meteo
18:40
Accident tragic în România. Șapte oameni au murit, după ce șoferul unui microbuz a intrat într-un TIR, în timpul unei depășiri. Momentul - surprins de o cameră de bord - VIDEO
Acum 2 ore
17:50
Atenție, călători: Pasagerii care călătoresc spre sau din Turcia cu avionul ar putea fi amendați dacă se ridică de pe scaun înainte ca aeronava să se oprească complet
17:40
Proteste violente în Minneapolis după uciderea unui bărbat de către ICE. Democrații cer agenților federali să părăsească Minnesota - VIDEO
17:40
Uniunea Europeană și India au semnat la New Delhi un acord comercial istoric, supranumit „mama tuturor acordurilor”. Ce prevede acesta - VIDEO
17:30
Situație dificilă pe drumuri și trotuare: Mașinile și pietonii au patinat la propriu: „Eu tocmai am căzut jos. Sincer poți să fracturezi ușor mâna sau piciorul" - VIDEO
17:30
Bilanțul morților crește accelerat în SUA. Cel puțin 30 de persoane au murit în furtuna de zăpadă și frig care a lovit 23 de state din jumătatea estică a Americii
Acum 4 ore
17:10
Lidera ierarhiei mondiale, Aryna Sabalenka, și ucraineanca Elina Svitolina sunt primele două semifinaliste de la Australian Open - VIDEO
17:10
Rapid București este pe urmele liderei din Superliga României, Universitatea Craiova. Giuleștenii sunt la un punct în spate, după ce au obținut victoria într-un duel cu UTA Arad - VIDEO
17:10
Zelenski anunță data până la care Ucraina ar trebui să adere la UE: „E una dintre principalele garanţii de securitate”
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 27.01.2026
16:50
Trei persoane au murit, după ce Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa - VIDEO
16:40
Aproape 100 de localități din Moldova au rămas fără lumină din cauza condițiilor meteo. Recomandările Premier Energy - VIDEO
16:40
Au furat bunuri din mai multe locuințe din diferite raioane ale țării: Trei bărbați - plasați în arest pentru 30 de zile. Ce pedeapsă ar putea primi - VIDEO
16:30
Lucrările de remediere a incidentelor din rețelele electrice continuă. Recomandările Premier Energy - FOTO
16:20
Accident tragic în România. Șapte oameni au murit, după ce șoferul unui microbuz a intrat într-un TIR, în timpul unei depășiri. Momentul a fost surprins de o cameră de bord - VIDEO
16:10
Și școlile din Bălți trec la învățământ online din cauza condițiilor meteo. Anunțul autorităților locale
16:00
A cerut bani și bunuri de peste 5 milioane de lei în schimbul unor „promisiuni” pe care nu le-a îndeplinit. Un bărbat - condamnat la 12 ani de închisoare
15:50
„Vom contesta decizia la Curtea de Apel”. Cum comentează sentința lui Constantin Țuțu avocatul lui - VIDEO
15:30
„Angajau șoferi în Uniunea Europeană”: Un bărbat din Comrat - plasat în arest, iar altul - cercetat în libertate. Câți bani ofereau pentru acest „loc de muncă”
15:30
Situația în capitală. Serviciile municipale intervin în continuare pentru a combate poleiul în zonele des circulate de cetățeni - GALERIE FOTO
Acum 6 ore
15:00
O mașină a intrat într-un market, după ce s-ar fi alunecat din cauza ghețușului, la Dumbrava
14:30
Ceban solicită convocarea CSE, iar oamenii să rămână acasă în aceste zile. Reacția Guvernului
14:20
Unitatea de Primiri Urgente, solicitată la maxim și marți: Peste 200 de pacienți cu traumatisme din cauza poleiului
14:20
Fostul deputat PD Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare. Pronunțarea sentinței - VIDEO
14:10
Momentul în care un șofer nu acordă prioritate unui bărbat pe trecerea de pietoni din capitală. Poliția s-a autosesizat pe acest caz - VIDEO
14:10
Cod galben de ceață, emis de meteorologi pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabil - FOTO
13:50
Zeci de accidente și sute de urgențe medicale în întreaga țară: Peste o mie de persoane - transportate la spital într-o singură zi
13:50
S-au prezentat angajați ai unei companii de telecomunicații și au scos peste 100 mii de lei din contul bancar a unei persoane. Poliția: „Nu oferiți date personale prin telefon”
13:50
A plătit alegători să voteze „Nu” la referendum: O femeie - condamnată la închisoare. Câți bani oferea pentru vot
13:30
Ultima oră. Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare. Pronunțarea sentinței - VIDEO
Acum 8 ore
13:20
Zeci de accidente și sute de urgențe medicale în întreaga țară: Peste o mie de pacienți - transportați la spital într-o singură zi
13:20
Atac masiv cu drone asupra Ucrainei. Volodimir Zelenski: „Statele Unite, Europa și alți parteneri să nu rămână tăcuți”
13:10
Ultima oră. Constantin Țuțu, condamnat la 8 ani de închisoare
13:00
Maia Sandu, aplaudată în picioare după discursul de la sesiunea plenară de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei - GALERIE FOTO
13:00
Ion Ceban solicită convocarea CSE, iar oamenii să rămână acasă în aceste zile. Cu ce precizări vine Guvernul
13:00
Elevii din capitală vor învăța online - până la sfârșitul săptămânii. Anunțul, făcut de primarul Ion Ceban - VIDEO
13:00
12:50
Accident grav la Ialoveni. Un microbuz și o mașina au căzut de pe pod și au ajuns într-un șanț. Pomperii au intervenit - FOTO
12:30
Atenție, călători. Circulația pe mai multe drumuri naționale - treptat reluată, după ce a fost sistată din cauza poleiului. Care sunt acestea - FOTO/VIDEO
12:00
LIVE. Maia Sandu, aplaudată în picioare după discursul de la sesiunea plenară de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei
12:00
Ghețușul dă bătăi de cap șoferilor: Mai multe accidente au avut loc în țară. Două mașini au ajuns într-un câmp, iar altele sunt avariate. Peste 200 de apeluri, înregistrate la 112 - VIDEO
12:00
Un pieton, lovit în plin de o mașină pe o stradă din capitală. Bărbatul, transportat la spital
11:40
Mai multe focare de boli la animale - înregistrate în țară într-o săptâmână. Recomandările ANSA - FOTO
