Apel repetat pentru propunerea candidaților în Comisia consultativă pentru domeniul locuințelo

11:30

Vineri, la Chișinău, a avut loc ceremonia de înmânare a certificatelor de grant pentru 27 de beneficiari ai Programului „Startup pentru tineri și migranți”, drept simbol al sprijinului acordat de municipalitate pentru lansarea sau dezvoltarea propriilor afaceri și marchează încheierea unei noi ediții de succes a programului municipal dedicat susținerii inițiativelor antreprenoriale ale tinerilor și migranților reveniți în țară. Acesta este al treilea eveniment de înmânare a certificatelor de gra...