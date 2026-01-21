Oficiul Medicilor de Familie Șamalia din raionul Cantemir, modernizat cu sprijinul CNAM
Moldpres, 21 ianuarie 2026 17:50
Oficiul Medicilor de Familie Șamalia din raionul Cantemir, modernizat cu sprijinul CNAM
Alte ştiri de Moldpres
Acum 30 minute
17:50
Strugurii din Baurci Moldoveni, exportați pe piețe europene datorită certificării GlobalG.A.P. # Moldpres
Strugurii crescuți pe câmpurile din satul Baurci Moldoveni din raionul Cahul sunt exportați în țări europene, precum Germania, Polonia și România, fără intermediari și fără riscul de pierderi. Acest lucru este posibil după ce cinci fermieri din Baurci...
17:50
Acum o oră
17:30
Cabinetul de miniștri se întrunește joi în ședință. Modificări privind acordarea tichetelor de masă, pe ordinea de zi # Moldpres
Membrii Cabinetului de miniștri se întrunesc în ședință joi, 22 ianuarie. Pe ordinea de zi sunt incluse 14 proiecte, transmite MOLDPRES.Unul dintre proiectele care urmează a fi examinate vizează modificări în acordarea tichetelor de masă, care preved...
17:10
Lapoviță și ninsori, prognozate pentru următoarele zile: AND recomandă prudență în trafic # Moldpres
În următoarele zile este prognozat un ciclon de precipitații sub diferite forme, inclusiv lapoviță și ninsori. În aceste condiții, Administrația Națională a Drumurilor (AND) a recomandat prudență în trafic și a dat asigurări că echipele de interven...
Acum 2 ore
16:50
Progresele Republicii Moldova în parcursul european, discutate la Davos de către Premierul Alexandru Munteanu și Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos # Moldpres
În contextul participării la Forumul Economic Mondial de la Davos, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu Marta Kos, Comisara Europeană pentru Extindere, despre măsurile Guvernului de la Chișinău pentru accelerarea creșterii economice și progresele înr...
16:40
UE anunță un buget de 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul curent. Opt milioane de euro sunt destinate Republicii Moldova # Moldpres
Comisia Europeană a anunțat astăzi că va aloca un buget de 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în anul 2026. Din această sumă, 8 milioane de euro sunt destinate pentru Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Mai mult de jumătate din bugetul total anunțat d...
16:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat miercuri, în fața liderilor politici și economici reuniți la Forumul Economic Mondial de la Davos, că Europa nu se îndreaptă în direcția corectă și că unele locuri de pe continent nu mai sunt recogno...
16:20
Parteneriat pentru implicarea mediului de afaceri român în proiectele de infrastructură din Republica Moldova: discuții între MIDR și UNPR # Moldpres
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) și Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) pun bazele unui parteneriat pentru implicarea mediului de afaceri român în proiectele de infrastructură din Republica Moldova. Astfel, conectarea me...
16:10
Proiectele în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului discutate la întrevederea viceprim-ministrului cu directoarea de țară a GIZ Moldova, Claudia Hermes # Moldpres
La data de 21 ianuarie 2026, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut o întrevedere de lucru cu directoarea de țară a Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în Moldova, Claudia Hermes.Discuțiile au vizat programele și pro...
Acum 4 ore
16:00
Muzeul Național de Istorie găzduiește, în perioada 20–25 ianuarie, expoziția de pictură „Simplu”, un proiect artistic care însoțește lansarea volumului de poezie cu același titlu, semnat de jurnalista Ina Guțu, cunoscută pentru activitatea ...
15:20
Aprovizionarea localităților din raionul Dubăsari cu produse alimentare și bunuri de primă necesitate în atenția autorităților # Moldpres
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a efectuat astăzi o vizită de lucru pe platoul Cocieri, scopul deplasării fiind documentarea la fața locului asupra situației localităților aflate pe malul stâng al râului Nistru. În cadrul vizitei, vicep...
14:50
Republica Moldova participă la FITUR Madrid 2026, una dintre cele mai importante expoziții internaționale de turism, unde își promovează potențialul turistic, experiențele autentice și oferta culturală și vitivinicolă, în vederea consolidării prezenței pe...
14:40
Vladimir Plahotniuc va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile fiind cercetat în dosarul „Frauda bancară”. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, relatează MOLDPRES.Instanța a admis integ...
14:10
Premierul Alexandru Munteanu, la Davos: „Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei și să se alăture eforturilor europene de apărare a democrației, libertății și păcii” # Moldpres
Importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, precum și consecințele războiului Federației Ruse în Ucraina a fost subliniată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu la panelul dedicat stării economice în con...
Acum 6 ore
14:00
Cei mai mulți deputați din Parlamentul legislaturii a XII-a sunt de profesie juriști și economiști. Este vorba de 41 de parlamentari: 22 cu studii juridice și 19 cu studii economice, comunică MOLDPRES.Juriștii reprezintă cea mai numeroasă categorie profesională. Fr...
13:50
Cinematografele din Republica Moldova vor găzdui, începând cu 5 februarie, „Copacul Evei”, primul film fantasy produs în țară. Această producție pentru întreaga familie, semnată de regizorul Anatol Cotrobai, aduce pe marele ecran magie, l...
13:40
VIDEO // Vicepremierului Valeriu Chiveri, vizită pe platoul Cocieri. Locuitorii din Molovata Nouă, Cocieri și Corjova sunt asigurați cu produse alimentare și bunuri esențiale # Moldpres
Locuitorii din comunele Molovata Nouă, Cocieri și Corjova sunt asigurați cu produse alimentare și bunuri esențiale. Agenții economici de pe malul drept al Nistrului au acces către aceste localități pentru a livra produsele de strictă necesitate, informează MOLDPRES....
13:40
Premierul Alexandru Munteanu, la Forumul Economic de la Davos: „Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei și să facă parte din efortul european de apărare a democrației” # Moldpres
Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei și să facă parte din efortul european de apărare a democrației și valorilor libertății și păcii. Mesajul a fost transmis astăzi de către premierul Alexandru Munteanu în cadrul Forumului Economic de la ...
13:30
Procurorii Vitalie Ivanov și Gheorghe Iapără au promovat evaluarea externă. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat astăzi, cu o majoritate de voturi, rapoartele Comisiei de evaluare, comunică MOLDPRES.Potrivit membrilor CSP, în cazul celor doi acuzator...
13:20
Uniunea Națională a Patronatului Român a a lansat o filială în Republica Moldova: „Creăm punți de legătură între mediul de afaceri” # Moldpres
Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) a lansat o filială în Republica Moldova, în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău. Noua entitate își propune să devină o punte de legătură între mediul de afaceri din România și cel...
13:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit, la Davos, cu Valdis Dombrovskis, Comisarul UE pentru Economie și Productivitate, Implementare și Simplificare # Moldpres
Accelerarea integrării Republicii Moldova în Piața Unică a Uniunii Europene și implementarea Planului de creștere sprijinit de UE au fost discutate, la Davos, de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Comisarul UE pentru Economie și Productivitate, Implementare și Sim...
12:50
Accident grav în raionul Florești. Un biciclist a decedat, după ce a fost lovit de un microbuz # Moldpres
Un biciclist a decedat în urma unui accident rutier produs ieri în localitatea Prodănești din raionul Florești. Acesta a fost lovit de un microbuz de marca Mercedes, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, bărbatul, în vâr...
12:20
Avocatul Radu Jigău se retrage din concursul pentru judecător la Curtea Supremă de Justiție # Moldpres
Avocatul Radu Jigău și-a retras candidatura din concursul pentru funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Cererea de retragere a fost transmisă Comisiei de Evaluare a Judecătorilor și Consiliului Superior al Magistraturii, comunică MOLDPRES.Potrivit preve...
12:10
FOTO // Ministra Natalia Plugaru, întrevedere cu omologul român, Petre Florin Manole: „România este pregătită să ajute R. Moldova cu experiență, cu soluții și cu sprijin real, atunci când este nevoie” # Moldpres
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a avut o întrevedere cu omologul din România, Petre-Florin Manole. Discuțiile au vizat cooperarea în domeniul muncii și protecției sociale, cu accent pe protecția copilului și sprijinirea reformelor ...
Acum 8 ore
12:00
Alertă la Cocieri: 42 de persoane evacuate în urma unui incendiu la un centru de plasament # Moldpres
Un număr de 42 de persoane au fost evacuate, iar un bărbat s-a ales cu arsuri în urma unui incendiu la un centru de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din satul Cocieri, raionul Dubăsari, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, flăcările au c...
11:40
Descoperiri arheologice majore în Turcia în 2025, de la vestigii neolitice la artefacte otomane # Moldpres
Arheologii din Turcia au anunțat, pe parcursul anului 2025, o serie de descoperiri spectaculoase în mai multe regiuni ale țării, care aduc noi informații despre civilizațiile ce au locuit Anatolia din perioada neolitică până în epoca otomană. Descoperiri...
11:40
Un bărbat, în vârstă de 56 de ani, a decedat, după ce a fost lovit de un microbuz. Impactul s-a produs în seara zilei de ieri pe traseul G90 Ungheni–Cetireni, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un microbuz de marca &...
11:30
Cooperarea internațională și pasiunea pentru tradiție au transformat visul unei familii din Rezina într-o afacere prosperă. Economista Ludmila Donica a deschis un atelier modern de tâmplărie în satul Mateuți, continuând meseria tatălui său și ofe...
11:20
Buget mai mare pentru Procuratura Generală în 2026: cea mai mare parte din bani va fi pentru salarii # Moldpres
Procuratura Generală va beneficia în 2026 de un buget de 519,4 milioane de lei, în creștere cu 1,45 puncte procentuale față de bugetul din 2025. Proiectul bugetului a fost aprobat astăzi de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP), comunică MOLDPRES.Proiectu...
11:00
Garanții sociale pentru moldovenii din Canada. CNAS desfășoară prima rundă de negocieri privind Acordul de securitate socială dintre Guvernul R. Moldova şi Guvernul Quebecului # Moldpres
Cetățenii moldoveni care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de garanții sociale. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) desfășoară, în perioada 20-23 ianuarie curent, prima rundă de negocieri privind proiectul Acordu...
10:40
Financial Times: Disputa cu Donald Trump privind Groenlanda zădărnicește aprobarea acordului postbelic cu Ucraina # Moldpres
Opoziția Europei față de intenția președintelui american Donald Trump de a dobândi Groenlanda și a inițiativei sale privind 'Consiliul pentru Pace' au zădărnicit aprobarea unui pachet de sprijin economic pentru Ucraina după încheierea războiului, co...
10:30
Locuitorii orașului Vulcănești vor beneficia de mai multe proiecte ce vizează modernizarea infrastructurii locale, realizate cu sprijinul financiar al Guvernului Republicii Moldova, prin intermediul Programelor Naționale „Satul European”, ediția a II-a, și &bdq...
Acum 12 ore
09:50
CEC atenționează partidele politice asupra obligației de a prezenta listele actualizate ale membrilor de partid # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a atenționat 24 de partide politice asupra obligației de a prezenta Agenției Servicii Publice (ASP) și Comisiei listele numerice și nominale actualizate ale membrilor de partid, inclusiv ale membrilor care cad sub incidența Legii privind ...
09:50
Controale inopinate la benzinării: mai mulți consumatori au semnalat posibile neconformități privind calitatea motorinei # Moldpres
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) a dispus efectuarea controalelor inopinate la mai multe stații de alimentare cu combustibil, după ce mai mulți consumatori au semnalat posibile neconformit...
09:30
Procuror anticorupție, condamnat la închisoare cu executare pentru abuz asupra unui polițist # Moldpres
Un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud al Procuraturii Anticorupție, suspendat în prezent din funcție, a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare pentru tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și ames...
09:30
Premierul Alexandru Munteanu, la întrevederea cu delegația României la Davos: „Construim punți de legătură care depășesc frontierele geografice” # Moldpres
Relația dintre Republica Moldova și România nu doar că rezistă în timp și e bazată pe o prietenie strânsă și valori comune, dar se întărește tot mai mult prin fiecare proiect realizat împreună. Declarația a fost făcută de către Prim-mi...
09:20
Extinderea portofoliului de cooperare cu OCDE, discutată la Davos de vicepremierul Eugeniu Osmochescu cu Mathias Cormann # Moldpres
Prin prisma angajamentelor de dezvoltare economică și a negocierilor privind aderarea Republicii Moldova la UE, autoritățile au prioritatea extinderii portofoliului de cooperare dintre țara noastră și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Poziția...
09:20
Un accident feroviar a făcut un mort și patru răniți marți seară în Catalonia, în nord-estul Spaniei, când un tren suburban a lovit resturile unui zid de sprijin care se prăbușise peste calea ferată, transmite AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.&...
09:10
Pe traseele din țară se circulă în condiții de ceață densă și ghețuș. Poliția avertizează șoferii să circule cu prudență # Moldpres
Circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață și carosabil alunecos în mai multe zone ale țări., Vizibilitatea redusă și umiditatea sporită cresc riscul producerii accidentelor rutiere, comunică MOLDPRES.În acest context, polițiștii ...
09:00
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor putea converti în scurt timp permisele de conducere moldovenești în permise franceze, fără examene suplimentare. Adunarea Națională a Franței a aprobat marți acordul bilateral privind recunoașterea...
09:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a acumulat circa 1,2 miliarde de lei la buget pe parcursul săptămânii trecute, informează MOLDPRES.Astfel, în perioada 12-16 ianuarie, angajații SFS au efectuat 205 vizite fiscale la 183 de contribuabili. Direcția generală...
08:50
Dolarul american se ieftinește astăzi cu 19 bani și coboară sub pragul de 17 lei, având o valoare oficială de 16 lei și 95 de bani, informează MOLDPRES. Mai ieftină este și moneda unică europeană. Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru acea...
08:40
Premierul Canadei vorbește la Davos despre necesitatea „cooperării autentice” între „puterile medii” # Moldpres
Premierul canadian Mark Carney a afirmat marți, într-un discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos, că ordinea mondială din ultimele decenii este 'ruptă' și a îndemnat 'puterile medii' să se unească pentru a confrunta forțele &...
Acum 24 ore
21:50
VIDEO // Expoziția de icoane și artă veche a Muzeului Național de Artă, vizitată de președintelui Albaniei # Moldpres
Președintele Republicii Albania, Bajram Begaj, aflat într-o vizită oficială în Republica Moldova, a vizitat Muzeul Național de Artă al Moldovei. Șefului statului albanez i-a fost prezentată expoziția permanentă a instituției, care cuprinde icoane și opere d...
21:30
Premierul Alexandru Munteanu, la întrevederea cu oficialii ucraineni: „Ne unește același deziderat - o viață în libertate și pace pentru cetățenii noștri” # Moldpres
Dezvoltarea cooperării dintre Republica Moldova și Ucraina, obiectivul comun de integrare europeană a celor două state și proiectele comune de infrastructură au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu oficiali ucraineni - Taras Kachka, Viceprim-min...
20:20
09:00 Ședința Consiliului Superior al Procurorilor, proiectul ordinii de zi;Chişinău, bd. Ștefan cel Mare şi Sfînt, 73;11:00 Ceremonia solemnă de acordare a Titlului onorific Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice a Moldovei domnului Mihnea...
20:10
Tot mai mulți locuitori din regiunea transnistreană solicită pașaportul Republicii Moldova. Expertul Mihai Isac: „Una dintre mizele principale este accesul spre UE” # Moldpres
Pentru mulți locuitori din stânga Nistrului, pașaportul Republicii Moldova este un instrument practic care asigură accesul spre Uniunea Europeană. Acest lucru în contextul în care documentele emise de administrația de la Tiraspol nu au o utilitate externă,...
20:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu: „Republica Moldova rămâne solidară cu Ucraina și susține o pace justă și durabilă” # Moldpres
Republica Moldova va continua să fie solidară cu Ucraina în fața „războiului inuman pornit de Rusia” și să susțină o pace justă și durabilă, de care depinde însăși securitatea europeană. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru...
19:30
Meteorologii anunță cer variabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova, fără precipitații în cursul zilei de miercuri, 21 ianuarie. Față de zilele precedente, gerul va slăbi, iar temperaturile diurne se vor situa între -5 și 0 grade Celsius, transmite...
