Discuțiile dintre oficialii americani, danezi și groenlandezi privind viitorul insulei arctice s-au încheiat fără acord: delegația danezo-groenlandeză califică discuțiile drept directe și constructive - VIDEO

ProTV.md, 15 ianuarie 2026 21:00

Acum 10 minute
21:10
Percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei: 10 persoane, printre care șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor, au statut de bănuit - VIDEO ProTV.md
Acum 30 minute
21:00
Discuțiile dintre oficialii americani, danezi și groenlandezi privind viitorul insulei arctice s-au încheiat fără acord: delegația danezo-groenlandeză califică discuțiile drept directe și constructive - VIDEO ProTV.md
21:00
LIVE. Dosare reluate de la zero sau suspendate în instanță. Ce se întâmplă în procesele de rezonanță? – astăzi, ÎN PROfunzime ProTV.md
20:50
Casa Albă analizează opțiuni militare împotriva Iranului: Trump cere acțiuni rapide pentru schimbarea regimului, în contextul amenințărilor iraniene și evacuărilor internaționale din țară - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
20:30
Atacurile rusești aruncă Ucraina într-o criză fără precedent: mii de blocuri din Kiev rămân fără lumină și căldură în plină iarnă, iar autoritățile declară stare de urgență în sectorul energetic - VIDEO ProTV.md
20:20
Șoferul Mercedesului, implicat în accidentul de la Cimișlia în care au murit un copil de opt luni și un bărbat de 27 de ani, a fost reținut ProTV.md
20:20
Cazul uciderii unui tânăr moldovean în Italia cunoaște o nouă etapă: suspectul principal are un complice reținut în Spania, iar anchetatorii verifică motivele și probele digitale - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
20:00
176 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu marcați la bustul poetului pe Aleea Clasicilor: recitaluri, depuneri de flori și program cultural dedicat identității și literaturii românești - VIDEO ProTV.md
20:00
Instanța respinge cererea lui Veaceslav Platon de a fi audiat în dosarul lui Vlad Plahotniuc: magistrații subliniază că doar părțile implicate în proces pot solicita administrarea probelor - VIDEO ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 15.01.2026 ProTV.md
19:50
Vizele de imigrare pentru Republica Moldova, temporar suspendate de SUA: experții precizează că măsura face parte din reevaluarea criteriilor de eligibilitate și ar putea dura câteva luni - VIDEO ProTV.md
19:40
După două luni de investigații interne, USMF afirmă că diplomele de rezidențiat sunt valide, în timp ce autoritățile române continuă cercetările privind obținerea ilegală a actelor - VIDEO ProTV.md
19:20
Covoare-Ungheni cucerește scena internațională la Frankfurt: colecțiile Moldabela pentru 2026 impresionează experții la cea mai mare expoziție de textile din lume - VIDEO ProTV.md
Acum 4 ore
19:10
Accident grav la Basarabeasca: O fetiță de nouă ani a fost transportată la spital, după ce a fost accidentată de o ambulanță care se afla în misiune - FOTO ProTV.md
18:40
ASP simplifică procedura de înmormântare: certificatul de deces nu mai este obligatoriu de prezentat autorităților locale, iar documentele pot fi obținute rapid în format digital ProTV.md
18:10
De la carierele din Cosăuți la biserici din țară și de peste hotare: Premierul Munteanu aduce un omagiu meșterilor pietrari: „Munca lor ne păstrează rădăcinile vii și ne dă motive de mândrie” - FOTO ProTV.md
18:00
Reformă amplă a manualelor școlare: MEC promite cărți mai bune, mai ușoare și adaptate elevilor. Primele schimbări vor avea loc din 2027 ProTV.md
17:50
Trump amenință că va trimite armata împotriva protestatarilor din Minnesota, pe fondul furiei declanșate de acțiunile ICE ProTV.md
17:40
Brilliant Prim și-a redeschis ușile la Ialoveni! Descoperă bijuteriile autohtone, dar și selecțiile internaționale - VIDEO ProTV.md
17:30
Iute Group primește aprobarea de reglementare pentru înființarea unei bănci digitale în Ucraina ProTV.md
Acum 6 ore
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 15.01.2026 ProTV.md
17:00
Trump a anunțat Teheranul că nu intenționează să atace, susține un oficial iranian. Ce a transmis președintele SUA ProTV.md
17:00
Europenii pregătesc exerciții militare în Groenlanda. „Ambiția americană de a o prelua este intactă” ProTV.md
16:50
Termoelectrica răspunde nemulțumirilor legate de facturile mari pentru energia termică din decembrie 2025: Explicații despre tarife, consum și factorii care determină variațiile între blocuri ProTV.md
16:40
Șoferul troleibuzului implicat în accidentul de pe bulevardul Decebal, soldat cu decesul unei femei, a fost trimis în judecată. Avocatul invocă nereguli grave în anchetă ProTV.md
15:50
Veaceslav Platon nu va fi audiat în calitate de martor în dosarul lui Vlad Plahotniuc. Magistrații au respins cererea acestuia ProTV.md
15:40
Atenție, călători: MAE a emis o alertă de călătorie în Republica Islamică Iran în contextul deteriorării situației de securitate ProTV.md
15:30
Un oligarh rus a fost găsit mort în Cipru. La o zi după ce fusese anunţată dispariţia sa, a murit şi un diplomat de la Ambasada Rusiei ProTV.md
15:20
Kulminski vine cu detalii despre suspendarea emiterii vizelor americane pentru moldoveni: „Vizele de muncă, studii și afaceri nu vor fi afectate" ProTV.md
Acum 8 ore
15:00
MEC lansează reforme ce vizează manualele școlare. Dan Perciun: „Măsurile au drept scop creșterea calității conținutului manualelor, sporirea accesibilității și atractivității acestora” - VIDEO ProTV.md
14:50
A plătit o persoană să dea foc service-ului auto la care a lucrat anterior: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
14:20
Atenție, cetățeni: S-ar putea auzi împușcături în apropiere de Bălți. Brigada Infanterie Motorizată „Moldova" vine cu detalii - GALERIE FOTO ProTV.md
14:00
Și coletele care nu depășesc 150 de euro, comandate de pe Temu, Shein, Joom sau alte platforme online, ar putea fi supuse unui TVA și taxă. Anunțul ministrului Finanțelor ProTV.md
13:30
Kremlinul este „foarte îngrijorat” de sosirea trupelor NATO în Groenlanda: amenințarea Chinei și Rusiei, numită „un pretext imaginar” ProTV.md
13:20
Protestul Moscovei față de militarizarea Groenlandei. NATO promovează „agenda antirusă şi antichineză” ProTV.md
Acum 12 ore
13:10
Pană majoră în Statele Unite a principalului furnizor de telefonie mobilă. Telefoanele au rămas blocate în modul SOS ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 15.01.2026 ProTV.md
13:00
Reacția ministerului Culturii la presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a capitalei: „Ne-am sesizat" ProTV.md
12:40
„Nu bombardați Iranul!”. De ce puternicii aliați ai SUA, inamici ai Teheranului, l-au sfătuit pe Trump să evite o intervenție militară împotriva regimului Khamenei ProTV.md
12:40
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
12:30
Incendiu în stânga Nistrului. O mașină a ars în totalitate într-o ogradă. Pompierii anunță cauza preliminară a incendiului - GALERIE FOTO ProTV.md
12:20
Razii de mediu la Rezina, Briceni și Ocnița: Mai multe tăieri ilegale ale copacilor - depistate de către inspectori. Persoanele implicate s-au ales cu procese verbale și amenzi - FOTO ProTV.md
12:20
Tragere la sorți Australian Open | Echilibru pe sferturile marilor favoriți: cu cine joacă Sinner, Alcaraz și Djokovic ProTV.md
11:50
Trump ar dori o acțiune militară „rapidă și decisivă” în Iran. „Toate opțiunile sunt la dispoziția președintelui” (NBC News) ProTV.md
11:40
Real Madrid, eliminată din Cupa Spaniei de un fost jucător din SuperLigă! Arbeloa, debut dezastruos pe banca ,,galacticilor'' ProTV.md
11:30
Percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei: 10 persoane, printre care șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor, au statut de bănuit - FOTO ProTV.md
11:00
Știm care este marea finala de la Cupa Africii pe Națiuni. Se vor întâlni cele mai valoroase echipe ProTV.md
11:00
Cinci goluri în Chelsea - Arsenal, a doua semifinală din Cupa Ligii Angliei » Calificarea se decide pe „Emirates” ProTV.md
10:50
Accident la Călărași: O mașină s-a răsturnat pe marginea drumului. Imagini surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
10:30
Cristina Iachimciuc, fondatoarea salonului de remodelare corporală și cosmetologie, SLIMS, te poate ajuta să îți transformi silueta fără chirurgie, cu metode moderne - VIDEO ProTV.md
