Pană majoră în Statele Unite a principalului furnizor de telefonie mobilă. Telefoanele au rămas blocate în modul SOS
ProTV.md, 15 ianuarie 2026 13:10
Pană majoră în Statele Unite a principalului furnizor de telefonie mobilă. Telefoanele au rămas blocate în modul SOS
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
13:20
Protestul Moscovei față de militarizarea Groenlandei. NATO promovează „agenda antirusă şi antichineză” # ProTV.md
Protestul Moscovei față de militarizarea Groenlandei. NATO promovează „agenda antirusă şi antichineză”
Acum 30 minute
13:10
Pană majoră în Statele Unite a principalului furnizor de telefonie mobilă. Telefoanele au rămas blocate în modul SOS # ProTV.md
Pană majoră în Statele Unite a principalului furnizor de telefonie mobilă. Telefoanele au rămas blocate în modul SOS
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 15.01.2026
13:00
Reacția ministerului Culturii la presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a capitalei: „Ne-am sesizat" # ProTV.md
Reacția ministerului Culturii la presupusele ilegalități investigate de organele de drept privind construcția neautorizată a unui local într-o zonă istorică a capitalei: „Ne-am sesizat"
Acum o oră
12:40
„Nu bombardați Iranul!”. De ce puternicii aliați ai SUA, inamici ai Teheranului, l-au sfătuit pe Trump să evite o intervenție militară împotriva regimului Khamenei # ProTV.md
„Nu bombardați Iranul!”. De ce puternicii aliați ai SUA, inamici ai Teheranului, l-au sfătuit pe Trump să evite o intervenție militară împotriva regimului Khamenei
12:40
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
12:30
Incendiu în stânga Nistrului. O mașină a ars în totalitate într-o ogradă. Pompierii anunță cauza preliminară a incendiului - GALERIE FOTO # ProTV.md
Incendiu în stânga Nistrului. O mașină a ars în totalitate într-o ogradă. Pompierii anunță cauza preliminară a incendiului - GALERIE FOTO
Acum 2 ore
12:20
Razii de mediu la Rezina, Briceni și Ocnița: Mai multe tăieri ilegale ale copacilor - depistate de către inspectori. Persoanele implicate s-au ales cu procese verbale și amenzi - FOTO # ProTV.md
Razii de mediu la Rezina, Briceni și Ocnița: Mai multe tăieri ilegale ale copacilor - depistate de către inspectori. Persoanele implicate s-au ales cu procese verbale și amenzi - FOTO
12:20
Tragere la sorți Australian Open | Echilibru pe sferturile marilor favoriți: cu cine joacă Sinner, Alcaraz și Djokovic # ProTV.md
Tragere la sorți Australian Open | Echilibru pe sferturile marilor favoriți: cu cine joacă Sinner, Alcaraz și Djokovic
11:50
Trump ar dori o acțiune militară „rapidă și decisivă” în Iran. „Toate opțiunile sunt la dispoziția președintelui” (NBC News) # ProTV.md
Trump ar dori o acțiune militară „rapidă și decisivă” în Iran. „Toate opțiunile sunt la dispoziția președintelui” (NBC News)
11:40
Real Madrid, eliminată din Cupa Spaniei de un fost jucător din SuperLigă! Arbeloa, debut dezastruos pe banca ,,galacticilor'' # ProTV.md
Real Madrid, eliminată din Cupa Spaniei de un fost jucător din SuperLigă! Arbeloa, debut dezastruos pe banca ,,galacticilor''
11:30
Percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei: 10 persoane, printre care șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor, au statut de bănuit - FOTO # ProTV.md
Percheziții într-un dosar care vizează construcția ilegală a unui local într-o zonă istorică a capitalei: 10 persoane, printre care șeful Agenției de Inspectare a Monumentelor, au statut de bănuit - FOTO
Acum 4 ore
11:00
Știm care este marea finala de la Cupa Africii pe Națiuni. Se vor întâlni cele mai valoroase echipe # ProTV.md
Știm care este marea finala de la Cupa Africii pe Națiuni. Se vor întâlni cele mai valoroase echipe
11:00
Cinci goluri în Chelsea - Arsenal, a doua semifinală din Cupa Ligii Angliei » Calificarea se decide pe „Emirates” # ProTV.md
Cinci goluri în Chelsea - Arsenal, a doua semifinală din Cupa Ligii Angliei » Calificarea se decide pe „Emirates”
10:50
Accident la Călărași: O mașină s-a răsturnat pe marginea drumului. Imagini surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Accident la Călărași: O mașină s-a răsturnat pe marginea drumului. Imagini surprinse de martori - VIDEO
10:30
Cristina Iachimciuc, fondatoarea salonului de remodelare corporală și cosmetologie, SLIMS, te poate ajuta să îți transformi silueta fără chirurgie, cu metode moderne - VIDEO # ProTV.md
Cristina Iachimciuc, fondatoarea salonului de remodelare corporală și cosmetologie, SLIMS, te poate ajuta să îți transformi silueta fără chirurgie, cu metode moderne - VIDEO
10:20
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil # ProTV.md
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
10:20
Macron a convocat o reuniune de urgență la Paris pentru a discuta despre Groenlanda și Iran. Franța, exerciții militare cu Danemarca # ProTV.md
Macron a convocat o reuniune de urgență la Paris pentru a discuta despre Groenlanda și Iran. Franța, exerciții militare cu Danemarca
10:10
Ninge abundent în toată țara, iar pe drumurile naționale s-a format ghețuș. Poliția vine cu recomandări # ProTV.md
Ninge abundent în toată țara, iar pe drumurile naționale s-a format ghețuș. Poliția vine cu recomandări
10:10
Mesajul președintelui Parlamentului, de Ziua Națională a Culturii: „Să celebrăm oamenii de cultură - cei care au un rol esențial în crearea valorilor și operelor culturale" - FOTO # ProTV.md
Mesajul președintelui Parlamentului, de Ziua Națională a Culturii: „Să celebrăm oamenii de cultură - cei care au un rol esențial în crearea valorilor și operelor culturale" - FOTO
09:40
Un cargou iranian, suspectat că transporta arme, s-a scufundat în Marea Caspică
09:30
Situația la frontieră: Toate posturile vamale activează în regim normal, cu trafic moderat. Precizările Serviciului Vamal - FOTO # ProTV.md
Situația la frontieră: Toate posturile vamale activează în regim normal, cu trafic moderat. Precizările Serviciului Vamal - FOTO
09:30
Explicațiile MAE, după ce SUA au anunțat că suspendă temporar vizele de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări, printre care și Republica Moldova # ProTV.md
Explicațiile MAE, după ce SUA au anunțat că suspendă temporar vizele de imigrare pentru cetățenii din 75 de țări, printre care și Republica Moldova
Acum 6 ore
09:20
Explicațiile MAE, după ce SUA a anunțat că suspendă temporar vizele de imigrare pentru cetățeni din 75 de țări, printre care și Republica Moldova # ProTV.md
Explicațiile MAE, după ce SUA a anunțat că suspendă temporar vizele de imigrare pentru cetățeni din 75 de țări, printre care și Republica Moldova
09:20
Răspunsul Danemarcei după întâlnirea de la Casa Albă. Singura putere nucleară din UE trimite trupe la exerciții în Groenlanda # ProTV.md
Răspunsul Danemarcei după întâlnirea de la Casa Albă. Singura putere nucleară din UE trimite trupe la exerciții în Groenlanda
09:10
Atenție, șoferi! Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Drumarii au intervenit în aproximativ 40 de regiuni din țară - VIDEO # ProTV.md
Atenție, șoferi! Se circulă în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Drumarii au intervenit în aproximativ 40 de regiuni din țară - VIDEO
09:10
Haos în Minneapolis: Un agent ICE a împușcat un bărbat după o urmărire în trafic, protestarii au vandalizat mașinile ofițerilor federali # ProTV.md
Haos în Minneapolis: Un agent ICE a împușcat un bărbat după o urmărire în trafic, protestarii au vandalizat mașinile ofițerilor federali
08:50
Situația în capitală: Drumarii intervin pentru curățarea drumurilor, iar locuitorii sunt îndemnați să circule cu atenție - VIDEO # ProTV.md
Situația în capitală: Drumarii intervin pentru curățarea drumurilor, iar locuitorii sunt îndemnați să circule cu atenție - VIDEO
08:30
Anunțul nopții, venit de la vârful puterii de la Teheran, a fost făcut chiar la televiziunea preferată a lui Trump # ProTV.md
Anunțul nopții, venit de la vârful puterii de la Teheran, a fost făcut chiar la televiziunea preferată a lui Trump
08:30
Trump afirmă că Zelenski, și nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina. De ce crede că ezită în negocieri # ProTV.md
Trump afirmă că Zelenski, și nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina. De ce crede că ezită în negocieri
08:30
Vreme rece în țară. La nord se așteaptă -10 grade noaptea, iar în capitală -7 grade. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării # ProTV.md
Vreme rece în țară. La nord se așteaptă -10 grade noaptea, iar în capitală -7 grade. Câte grade se vor înregistra în toate regiunile țării
08:20
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război # ProTV.md
„L-a împușcat în ceafă cu mitraliera”. Soldat rus capturat în Ucraina, condamnat pe viață pentru executarea unor prizonieri de război
08:20
Cele patru ore care au înghețat Teheranul și dilema lui Trump din Biroul Oval: „E simpatic, dar nu știu dacă țara îl vrea” # ProTV.md
Cele patru ore care au înghețat Teheranul și dilema lui Trump din Biroul Oval: „E simpatic, dar nu știu dacă țara îl vrea”
08:20
Curs valutar BNM pentru 15 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:10
Iranul și-a închis spațiul aerian. Cât timp este valabilă măsura
Acum 12 ore
00:40
Un amator cucerește Australian Open într-un turneu inedit de tenis: meciurile au durat un singur punct, iar Jordan Smith a trecut de vedete precum Jannik Sinner și Amanda Anisimova - VIDEO # ProTV.md
Un amator cucerește Australian Open într-un turneu inedit de tenis: meciurile au durat un singur punct, iar Jordan Smith a trecut de vedete precum Jannik Sinner și Amanda Anisimova - VIDEO
00:40
FC Torino a reușit surpriza optimilor în Cupa Italiei - VIDEO
00:30
Gafă memorabilă la Australian Open. El e ,,învingătorul învins" din calificări - VIDEO
00:30
Incendiu în capitală: Trei mașini au ars în parcarea unui bloc de locuit. Două echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările - VIDEO # ProTV.md
Incendiu în capitală: Trei mașini au ars în parcarea unui bloc de locuit. Două echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările - VIDEO
00:30
Un lider religios, arestat după ce a promis că Mali va câștiga Cupa Africii pe Națiuni - VIDEO # ProTV.md
Un lider religios, arestat după ce a promis că Mali va câștiga Cupa Africii pe Națiuni - VIDEO
00:30
Manchester City este favorită la calificarea în finala Cupei Ligii Angliei - VIDEO
Acum 24 ore
00:20
Detalii tulburătoare despre accidentul de la Ștefan Vodă: „Tânara care a ajuns la spital era însărcinată în a noua lună, iar fătul său a decedat" - VIDEO # ProTV.md
Detalii tulburătoare despre accidentul de la Ștefan Vodă: „Tânara care a ajuns la spital era însărcinată în a noua lună, iar fătul său a decedat" - VIDEO
00:20
Imagini virale cu premierul Japoniei și președintele Coreei de Sud cântând la tobe pe o scenă improvizată după summit, într-un mini-concert K-pop - VIDEO # ProTV.md
Imagini virale cu premierul Japoniei și președintele Coreei de Sud cântând la tobe pe o scenă improvizată după summit, într-un mini-concert K-pop - VIDEO
00:10
Accident tragic la Cimișlia: un copil de opt luni și un șofer au murit, după ce două mașini s-au lovit violent – VIDEO # ProTV.md
Accident tragic la Cimișlia: un copil de opt luni și un șofer au murit, după ce două mașini s-au lovit violent – VIDEO
00:10
Adjunctul procurorului-șef din Glodeni, Ion Crișciuc, cercetat penal după ce a fost prins beat la volan și a refuzat testarea alcoolscopică. Ce spune ministrul Justiției - VIDEO # ProTV.md
Adjunctul procurorului-șef din Glodeni, Ion Crișciuc, cercetat penal după ce a fost prins beat la volan și a refuzat testarea alcoolscopică. Ce spune ministrul Justiției - VIDEO
00:10
Echipajul Dacia Sandrider, condus de Nasser Al-Attiyah, preia din nou conducerea în clasamentul general la clasa auto a Raliului Dakar - VIDEO # ProTV.md
Echipajul Dacia Sandrider, condus de Nasser Al-Attiyah, preia din nou conducerea în clasamentul general la clasa auto a Raliului Dakar - VIDEO
14 ianuarie 2026
23:50
Olympique Marseille arată că este favorit la Cupa Franței, după ce a învins categoric o echipă de amatori cu scorul sezonului, 9-0, Greenwood strălucind cu trei goluri și două assisturi - VIDEO # ProTV.md
Olympique Marseille arată că este favorit la Cupa Franței, după ce a învins categoric o echipă de amatori cu scorul sezonului, 9-0, Greenwood strălucind cu trei goluri și două assisturi - VIDEO
23:50
Românca Jaqueline Cristian impresionează înainte de Australian Open, trecând fără probleme de Daria Kasatkina la turneul de la Adelaide și apropiindu-se de semifinalele competiției - VIDEO # ProTV.md
Românca Jaqueline Cristian impresionează înainte de Australian Open, trecând fără probleme de Daria Kasatkina la turneul de la Adelaide și apropiindu-se de semifinalele competiției - VIDEO
23:40
Tragedie financiară la Bălți: Un pensionar de 74 de ani rămâne fără sute de mii de lei după ce a fost păcălit de un grup organizat care promitea câștiguri din investiții online - VIDEO # ProTV.md
Tragedie financiară la Bălți: Un pensionar de 74 de ani rămâne fără sute de mii de lei după ce a fost păcălit de un grup organizat care promitea câștiguri din investiții online - VIDEO
23:30
Tragedie în Thailanda: O macara de construcții s-a prăbușit peste un tren cu pasageri, provocând moartea a cel puțin 22 de persoane și zeci de răniți, printre care și un copil de doar un an - VIDEO # ProTV.md
Tragedie în Thailanda: O macara de construcții s-a prăbușit peste un tren cu pasageri, provocând moartea a cel puțin 22 de persoane și zeci de răniți, printre care și un copil de doar un an - VIDEO
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.