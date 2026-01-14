Condamnat la 9 luni de închisoare pentru refuzul de a depune declarații într-un proces penal

Unika.md, 14 ianuarie 2026 12:10

Condamnat la 9 luni de închisoare pentru refuzul de a depune declarații într-un proces penal

Acum 15 minute
12:10
Legea Freelancerilor 2026: Ce trebuie să știi dacă vrei să lucrezi pe cont propriu în Moldova
12:10
Tinerii specialiști din Franța și SEE pot face stagii profesionale în Republica Moldova
12:10
Focar de pestă porcină africană în satul Boghiceni, raionul Hâncești. Peste 70 de porci sacrificați
12:10
Condamnat la 9 luni de închisoare pentru refuzul de a depune declarații într-un proces penal
12:10
Dialog despre asistența Elveției pentru proiecte de dezvoltare și reintegrare în Republica Moldova
Acum 4 ore
09:30
Creștinii ortodocși pe stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare
09:20
Horoscopul zilei – 14 ianuarie 2026. Citește previziunile detaliate și profită la maximum de energia zilei
09:20
ULTIMA ORĂ//Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko, vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev
Acum 12 ore
04:20
ADN-ul lui Leonardo da Vinci: Descoperire științifică și mistere nerezolvate
04:10
Patriarhia Ecumenică condamnă atacul lansat de serviciile ruse împotriva Patriarhului Bartolomeu
04:00
Trump amenință cu „măsuri foarte dure” din partea SUA dacă Iranul va începe să spânzure protestatari
03:50
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
03:40
Cum a strâns o tânără 100.000 de euro până la 26 de ani. Cele 3 reguli care au făcut diferența
03:20
Descoperire rară în Portugalia: cuib de dinozaur carnivor cu ouă de 150 de milioane de ani, găsit pe plaja Santa Cruz
03:10
Citricele: diferențe de compoziție și beneficii pentru sănătate
02:50
Donald Trump, filmat arătând degetul mijlociu unui protestatar la o fabrică Ford din Detroit. Casa Albă: „Un răspuns adecvat”
02:40
Ion Ceban respinge acuzațiile din dosarul Cuculescu: „Nu am nicio legătură, este o campanie de denigrare”
Acum 24 ore
20:10
ANRE explică modul de formare a prețului la gazele naturale: „Nicio componentă nu este stabilită arbitrar”
20:00
Donald Trump, mesaj pentru protestatarii iranieni: „Ajutorul e pe drum. Continuați să manifestați!”
20:00
Incident pe Dunăre: navă cu peste 1.100 tone de fertilizator scufundată parțial, au fost înregistrate depășiri ale indicatorului de amoniu
17:00
Patru noi poduri peste Prut până în 2030: România și Republica Moldova accelerează conectivitatea transfrontalieră
17:00
Roaming gratuit pentru moldoveni în UE de la 1 ianuarie 2026, dar unele abonamente vor avea prețuri ajustate
16:50
Primul import de zahăr în limita cotei preferențiale de 3.000 de tone, realizat cu succes în Republica Moldova
16:50
Lupta unui tată din Glodeni pentru supraviețuire: fără ajutor social, cu o fiică țintuită la pat și o iarnă nemiloasă
16:40
Sute de tractoare blochează Parisul: fermierii francezi protestează față de acordul UE-Mercosur și cer măsuri urgente
16:40
Mihail Popșoi, întrevedere cu ambasadoarea Chinei: noi perspective pentru cooperarea bilaterală și economică
16:40
Peste 260 de șoferi sancționați pentru lipsa echipării de iarnă a mașinilor. Amenzile pot ajunge la 6.000 de lei
16:40
Gerul face primele victime în Moldova: 25 de persoane cu hipotermie, opt în stare gravă. Temperaturile negative persistă
16:40
Vinul moldovenesc cucerește lumea: peste 800 de medalii internaționale și un impact economic major în 2025
16:30
Transnistria: Peste 70% din exporturi, orientate spre piața UE. România, Polonia și Italia – principalele destinații
16:30
PSRM cere acuzarea Maiei Sandu de trădare după declarațiile privind unirea cu România
16:20
Un nou standard în augmentarea mamară: Medpark introduce metoda “Preservé”, în premieră națională Ⓟ
16:20
O valiză ticsită cu ochelari, depistată și ridicată la vama Aeroport
16:10
Vasile Costiuc, vizat de un control ANI privind incompatibilitățile: „Dacă vă trebuie mandatul meu de deputat, vi-l dau!”
16:10
Ministerul de Externe: Nicio notificare oficială privind interdicția de intrare în Ucraina pentru Adrian Dulgher
16:10
Republica Moldova și Letonia discută extinderea cooperării economice și atragerea investițiilor în IT și energie
16:00
Incendiu într-un apartament din sectorul Râșcani: intervenție rapidă a pompierilor IGSU, fără victime
16:00
Armă și muniții descoperite la punctul de trecere Sculeni într-un automobil cu destinația Turcia
16:00
Patru persoane condamnate la închisoare pentru fraudă, jaf și răpire la Magdăcești, raionul Criuleni
16:00
Cinci focare noi de Pestă Porcină Africană și un caz de rabie la bovină, confirmate în Republica Moldova
16:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în vizită la Washington: proiecte strategice și parteneriate pentru securitatea energetică a Republicii Moldova
15:50
Tragedie la Vladimirovca: un pensionar și-a pierdut viața într-un incendiu devastator
Ieri
10:20
Durere și revoltă: Mama adolescentului decedat în accidentul de la Boldurești critică programarea ședinței de judecată fix în ziua comemorării fiului său
10:20
Percheziții și rețineri la Comrat într-un dosar de trafic de influență privind promovarea examenului auto
10:20
Focar de Pestă Porcină Africană confirmat în raionul Hîncești: carantină și restricții stricte în mai multe localități
10:20
Răzii împotriva braconajului piscicol: unelte interzise confiscate și amenzi de peste 10.000 de lei în mai multe raioane
10:10
Economia Republicii Moldova revine pe creștere, dar rămâne vulnerabilă. Prognozele ONU pentru 2026-2027
10:00
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc ajunul Sfântului Vasile: tradiții, semnificații și obiceiuri
10:00
Intervențiile carabinierilor în ultimele 48 de ore: consum de droguri și încălcări ale ordinii publice în Nisporeni și Chișinău
10:00
Tentativă de transportare ilicită a unor substanțe, dejucată la Aeroportul Internațional Chișinău
