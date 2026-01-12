Asigurarea de viață aduce facilități fiscale din 2026: cum poți beneficia de reducerea impozitului pe venit

Unika.md, 12 ianuarie 2026 13:00

Asigurarea de viață aduce facilități fiscale din 2026: cum poți beneficia de reducerea impozitului pe venit

Acum 5 minute
13:10
Caz de pestă porcină africană confirmat la Zagarancea, raionul Ungheni. Carantină instituită în mai multe localități
13:10
Sectorul IT din Moldova – creștere explozivă: peste 25% din exporturile de servicii, motor strategic pentru economie
13:10
Plahotniuc și Iaralov, citați ca martori ai acuzării în dosarul „Kuliok” al lui Igor Dodon. Procesul se reia de la zero la Curtea Supremă de Justiție
Acum 15 minute
13:00
O femeie de 62 de ani a fost găsită fără viață într-un automobil, în sectorul Buiucani
13:00
ANRE anunță noi scumpiri la carburanți
13:00
Exporturile ucrainene de porumb, la cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani
13:00
Asigurarea de viață aduce facilități fiscale din 2026: cum poți beneficia de reducerea impozitului pe venit
Acum 30 minute
12:50
Represiune sângeroasă în Iran: tânăra Rubina Aminian, ucisă la proteste. Spitalele sunt pline de morți și răniți
12:50
8.000 de cărți donate în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”. Mii de copii și adulți vor primi acces la lectură
Acum o oră
12:40
Republica Moldova, la Nivelul 2 de risc în avertismentele de călătorie ale SUA. Precauții sporite pentru turiști și recomandări pentru vizitarea Transnistriei
12:40
Fostul ministru polonez Zbigniew Ziobro, acuzat de deturnare de fonduri, a primit azil politic în Ungaria
Acum 2 ore
12:00
Vladislav Cojuhari: Moldova – cel mai mare progres dintre statele candidate la UE, inclusiv în justiție. Reformele devin vizibile, iar sistemul se apropie de standardele europene
12:00
ANI verifică posibila incompatibilitate a deputatului Vasile Costiuc. Ce funcții ar fi deținut simultan liderul „Democrația Acasă”
11:50
Igor Grosu, a mers în satul de baștină să inaugureze un drum nou. Investiție de 18 milioane de lei
11:50
Moldovean cercetat penal în România după ce a fost prins la volan fără permis, la Albița
11:50
Vandalism într-un pasaj subteran din Chișinău: autorul, identificat de camerele de supraveghere, urmează să fie sancționat
11:40
Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Suceava după un infarct
11:40
Băcioi: Un tânăr a fost înjunghiat de mai multe ori de iubita sa
11:40
Un important om de afaceri rus a dispărut misterios în Cipru. Operațiuni de căutare în desfășurare
11:40
Kremlinul caută un nou lider pentru Cecenia, pe fondul problemelor grave de sănătate ale lui Ramzan Kadîrov
11:40
Creștere alarmantă a bolilor infecțioase în Chișinău la început de 2026. 65% dintre cazuri, la copii
11:30
Producătorii de fructe din Moldova au epuizat cotele de export fără taxe către UE. Ce urmează pentru sectorul horticol?
11:30
Peste 3.370 de abateri rutiere, depistate în weekend. 26 de șoferi, înlăturați de la volan pentru consum de alcool sau droguri
11:30
Proprietarii de automobile electrice vor plăti taxă de drum începând cu 2026. Cum se calculează noul impozit
11:30
Precizările autorităților: Ouăle și carnea contaminate cu metronidazol nu au ajuns în școlile și grădinițele din Chișinău
11:30
Moldova, în topul producătorilor europeni de fructe: merele și prunele, piloni ai economiei agricole
11:20
Inflația anuală în Republica Moldova a scăzut la 6,8% în decembrie 2025. Energia electrică, principalul motor al scumpirilor
11:20
Extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân: Primăria Chișinău lansează licitația internațională pentru un proiect major de infrastructură
11:20
Noile tarife pentru servicii medicale și spitalicești în Republica Moldova: ce trebuie să știe pacienții de la 1 ianuarie 2026
11:20
18 ani și 6 luni de închisoare pentru omor cu deosebită cruzime și răpirea unui automobil, în raionul Telenești
11:20
Numărul gospodăriilor care primesc compensații la energie a crescut. Peste 618.000 de familii beneficiare în decembrie
Acum 4 ore
11:10
Renovarea curților de bloc din Chișinău, întârziată de lipsa firmelor de construcții. Proiectul „Curtea europeană” va fi implementat etapizat
11:10
Ghețuș și risc de accidentare în curțile de bloc din Chișinău. Locatarii cer intervenții mai eficiente
11:10
IMM-urile din Moldova pot accesa finanțare avantajoasă prin programul „FACEM Impact”. Credite de până la 5 milioane lei, dobândă fixă și sprijin pentru modernizare
11:10
Republica Moldova, pe locul patru mondial la consumul de alcool. Specialiștii avertizează asupra riscurilor pentru sănătate
11:10
Târgul de Crăciun din Chișinău, prelungit până pe 25 ianuarie. Tombolă cu premii pentru participanți
11:00
„A fost un moment grav”. Trenul în care se afla secretarul britanic al Apărării a fost bombardat de ruși
11:00
Trafic intens la frontierele Republicii Moldova: peste 68.000 de traversări în 24 de ore. Recomandări pentru evitarea aglomerației
11:00
Serviciul Vamal: peste 395 milioane de lei încasați la buget într-o săptămână. Creștere a fluxului la posturile Leușeni și Sculeni
11:00
ARBI a aplicat sechestre pe bunuri de peste 7 milioane de lei în dosare de corupție și infracțiuni economice
10:40
Incident armat la o școală din Kiev: un elev a atacat cu cuțitul o profesoară și un coleg
10:40
Chișinău: Unde și cum îi poți preda corect brazii după sărbători
10:30
Screening colorectal gratuit extins în 2026: buget majorat și rezultate promițătoare pentru depistarea cancerului
10:30
Datele a 17,5 milioane de utilizatori Instagram, furate și vândute pe dark web. Experții avertizează asupra riscurilor de securitate
10:20
După două săptămâni de vacanță, elevii au revenit la școală. Când va fi recuperată ziua de 9 ianuarie
10:20
Donald Trump se autoproclamă „președinte interimar al Venezuelei” după capturarea lui Nicolas Maduro
10:20
Trump, sub presiune să intervină în Iran: între așteptările opoziției și riscul de a întări regimul de la Teheran
10:10
Frecțiile cu alcool sau oțet și alte leacuri băbești pot pune în pericol viața copiilor mici. Medicii avertizează: consultați specialistul!
10:10
Maia Sandu, declarația de avere pentru 2025: despăgubiri morale, salariu și venituri din deplasări oficiale
10:10
Accident grav la Budești: șoferul unei mașini de asistență medicală, transportat la spital după ce a pierdut controlul volanului
