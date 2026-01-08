Atenție, călători! Traficul intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni și Criva a fost fluidizat - FOTO
ProTV.md, 8 ianuarie 2026 13:10
Atenție, călători! Traficul intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni și Criva a fost fluidizat - FOTO
Acum 30 minute
13:20
Motivul pentru care petrolierul rusesc a fost confiscat de americani: „Transporta drone de război"
Motivul pentru care petrolierul rusesc a fost confiscat de americani: „Transporta drone de război”
13:20
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 08.01.2026
13:10
Atenție, călători! Traficul intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni și Criva a fost fluidizat - FOTO
Atenție, călători! Traficul intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni și Criva a fost fluidizat - FOTO
13:10
Atenție, șoferi. Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza aglomerației și a vremii. Codul galben de polei, valabil până vineri. Recomandările poliției - VIDEO
Atenție, șoferi. Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza aglomerației și a vremii. Codul galben de polei, valabil până vineri. Recomandările poliției - VIDEO
Acum 2 ore
12:40
Deputații ruși cer scufundarea navelor militare americane și atacuri cu rachete în Europa: „Să distrugem logistica inamicului"
Deputații ruși cer scufundarea navelor militare americane și atacuri cu rachete în Europa: „Să distrugem logistica inamicului”
12:30
Incendiul devastator de la depozitul din capitală, lichidat de 90 de pompieri după 24 de ore de intervenție. IGSU vine cu detalii - FOTO
Incendiul devastator de la depozitul din capitală, lichidat de 90 de pompieri după 24 de ore de intervenție. IGSU vine cu detalii - FOTO
12:30
Un agent ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Reacție furioasă a primarului: „Plecați dracului din oraș". JD Vance spune că victima „și-a făcut-o cu mâna ei" - VIDEO
Un agent ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Reacție furioasă a primarului: „Plecați dracului din oraș”. JD Vance spune că victima „și-a făcut-o cu mâna ei” - VIDEO
12:20
Vom avea un tarif mai mic la gaze naturale. Cum comentează șeful interimar Energocom
12:10
Atenție, șoferi. Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza aglomerației și a vremii. Codul galben de polei, valabil până vineri. Recomandările poliției
Atenție, șoferi. Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza aglomerației și a vremii. Codul galben de polei, valabil până vineri. Recomandările poliției
12:10
Un moldovean și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.000 de euro, dar a fost dat de gol de cheia autoturismului
Un moldovean și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.000 de euro, dar a fost dat de gol de cheia autoturismului
12:00
Gata vacanța. Când se întorc elevii la școală: pentru unii, pauza va fi mai lungă
12:00
Atenție, șoferi. Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza aglomerației și a vremii. Codul galben de polei, valabil până mâine. Recomandările poliției
Atenție, șoferi. Se circulă cu dificultate pe drumurile naționale din cauza aglomerației și a vremii. Codul galben de polei, valabil până mâine. Recomandările poliției
12:00
Vânt puternic în aproape toată țara: cod galben emis de meteorologi. Care este intervalul vizat - FOTO
Vânt puternic în aproape toată țara: cod galben emis de meteorologi. Care este intervalul vizat - FOTO
Acum 4 ore
11:10
Un tânăr din Republica Moldova, găsit inconștient la o înălțime de 1600 metri în Masivul Ceahlău, România. Operațiunea de salvare a durat 4 ore - FOTO/ VIDEO
Un tânăr din Republica Moldova, găsit inconștient la o înălțime de 1600 metri în Masivul Ceahlău, România. Operațiunea de salvare a durat 4 ore - FOTO/ VIDEO
11:00
Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE. Șefa statului a avut discuții cu liderii europeni, dar și cu Volodimir Zelenski - GALERIE FOTO
Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE. Șefa statului a avut discuții cu liderii europeni, dar și cu Volodimir Zelenski - GALERIE FOTO
10:30
Proteste în Franța: Zeci de fermieri au intrat cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel - VIDEO
Proteste în Franța: Zeci de fermieri au intrat cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel - VIDEO
10:20
Analiză. Statele Unite au încercat să preia Groenlanda şi în trecut, dar fără succes
10:10
UPDATE. Atenție, călători! Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni, Leușeni și Criva pe sensul de ieșire din țară - FOTO
UPDATE. Atenție, călători! Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni, Leușeni și Criva pe sensul de ieșire din țară - FOTO
10:00
Copiii din Gaza se întorc la școală după doi ani de război, în săli de clasă improvizate, unde se predau doar patru materii
Copiii din Gaza se întorc la școală după doi ani de război, în săli de clasă improvizate, unde se predau doar patru materii
10:00
Donald Trump face planuri pentru a prelua industria petrolieră a Venezuelei și a calculat la ce preț va ajunge astfel țițeiul
Donald Trump face planuri pentru a prelua industria petrolieră a Venezuelei și a calculat la ce preț va ajunge astfel țițeiul
Acum 6 ore
09:40
„Amenințare majoră": Ucraina investighează o școală „clandestină" pro-rusă care folosește manuale din era sovietică
„Amenințare majoră”: Ucraina investighează o școală „clandestină” pro-rusă care folosește manuale din era sovietică
09:30
Peste 490 de tone de sare tehnică - utilizate pe drumurile naționale. Drumarii continuă intervențiile în nordul și centrul țării
Peste 490 de tone de sare tehnică - utilizate pe drumurile naționale. Drumarii continuă intervențiile în nordul și centrul țării
09:30
Ninsorile provoacă haos în traficul aerian din Europa. Aeroportul din Amsterdam a anulat cel puţin 800 de zboruri
Ninsorile provoacă haos în traficul aerian din Europa. Aeroportul din Amsterdam a anulat cel puţin 800 de zboruri
09:10
Cer noros cu ploi și lapoviță, în capitală. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
Cer noros cu ploi și lapoviță, în capitală. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
09:00
Atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina: Dronele rusești au provocat pene de curent în Dnipropetrovsk și Zaporijie
Atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina: Dronele rusești au provocat pene de curent în Dnipropetrovsk și Zaporijie
09:00
Autoritățile venezuelene au raportat 100 de morți în urma atacului american
08:40
Atenție, călători! Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni pe sensul de ieșire din țară - FOTO
Atenție, călători! Trafic intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni și Leușeni pe sensul de ieșire din țară - FOTO
08:40
Volodimir Zelenski vrea ca SUA să-l captureze și pe Ramzan Kadîrov. Replica liderului cecen
Volodimir Zelenski vrea ca SUA să-l captureze și pe Ramzan Kadîrov. Replica liderului cecen
08:40
Trump ordonă retragerea SUA din zeci de organizaţii internaţionale, inclusiv agenții ONU
08:30
Rusia a atacat două porturi ucrainene la Marea Neagră: un om a murit, iar alți opt au fost răniți
Rusia a atacat două porturi ucrainene la Marea Neagră: un om a murit, iar alți opt au fost răniți
Acum 24 ore
22:50
Crăciunul pe stil vechi în Moldova: Familia Trifan din Susleni păstrează tradițiile de sărbători cu masă plină și colindători: „Este o sărbătoare de suflet, care se petrece în familie"
Crăciunul pe stil vechi în Moldova: Familia Trifan din Susleni păstrează tradițiile de sărbători cu masă plină și colindători: „Este o sărbătoare de suflet, care se petrece în familie”
22:30
Echipa Statelor Unite se califică în semifinalele United Cup: Campionii en-titre fac pași importanți pentru a-și apăra trofeul în Australia - VIDEO
Echipa Statelor Unite se califică în semifinalele United Cup: Campionii en-titre fac pași importanți pentru a-și apăra trofeul în Australia - VIDEO
22:20
Juventus, AS Roma și Como se află într-o luptă strânsă pentru ultimul loc ce duce în Liga Campionilor - VIDEO
Juventus, AS Roma și Como se află într-o luptă strânsă pentru ultimul loc ce duce în Liga Campionilor - VIDEO
22:10
Premii record la Australian Open 2026: Chiar și jucătorii eliminați în primul tur încasează sume uriașe, confirmând valoarea celui mai mare Grand Slam al anului - VIDEO
Premii record la Australian Open 2026: Chiar și jucătorii eliminați în primul tur încasează sume uriașe, confirmând valoarea celui mai mare Grand Slam al anului - VIDEO
22:10
Cupa Africii pe Națiuni 2026: Algeria și Costa de Fildeș completează tabloul sferturilor de finală, alături de celelalte 6 echipe calificate - VIDEO
Cupa Africii pe Națiuni 2026: Algeria și Costa de Fildeș completează tabloul sferturilor de finală, alături de celelalte 6 echipe calificate - VIDEO
21:50
Tragedie în Ierusalim: Protestul evreilor ultraortodocși se transformă într-un incident fatal după ce un adolescent a fost strivit de un autobuz - VIDEO
Tragedie în Ierusalim: Protestul evreilor ultraortodocși se transformă într-un incident fatal după ce un adolescent a fost strivit de un autobuz - VIDEO
21:40
Noutate șoc de la Dakar. Sauditul Yazeed Al Rajhi, deținătorul titlului, a abandonat cursa - VIDEO
Noutate șoc de la Dakar. Sauditul Yazeed Al Rajhi, deținătorul titlului, a abandonat cursa - VIDEO
21:30
Președintele Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene
Președintele Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene
21:20
Vremea severă de iarnă face ravagii în Europa: Cinci morți în Franța și un deces în Sarajevo. Transportul aerian, feroviar și rutier paralizat de ninsori și polei - VIDEO
Vremea severă de iarnă face ravagii în Europa: Cinci morți în Franța și un deces în Sarajevo. Transportul aerian, feroviar și rutier paralizat de ninsori și polei - VIDEO
21:00
Slujbe religioase, tradiții vechi și reuniuni de familie: Crăciunul pe stil vechi, sărbătorit de milioane de credincioși ortodocși din Rusia, Serbia, Georgia și alte țări - VIDEO
Slujbe religioase, tradiții vechi și reuniuni de familie: Crăciunul pe stil vechi, sărbătorit de milioane de credincioși ortodocși din Rusia, Serbia, Georgia și alte țări - VIDEO
20:50
Moldova avansează pe calea integrării europene: Aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro și Roamingul UE, etape cheie în procesul de aderare. Ursula von der Leyen laudă progresul Chișinăului
Moldova avansează pe calea integrării europene: Aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro și Roamingul UE, etape cheie în procesul de aderare. Ursula von der Leyen laudă progresul Chișinăului
20:40
Zelenski, după întâlnirea cu președintele Maia Sandu: „Drumul comun al Ucrainei și Moldovei către Uniunea Europeană trebuie să fie coordonat" - VIDEO
Zelenski, după întâlnirea cu președintele Maia Sandu: „Drumul comun al Ucrainei și Moldovei către Uniunea Europeană trebuie să fie coordonat” - VIDEO
20:20
Zelenski: „Drumul comun al Ucrainei și Moldovei către Uniunea Europeană trebuie să fie coordonat" - VIDEO
Zelenski: „Drumul comun al Ucrainei și Moldovei către Uniunea Europeană trebuie să fie coordonat” - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 07.01.2026
19:50
În ajunul Crăciunului pe stil vechi, scuarul Catedralei din Chișinău devine un loc plin de tradiție și emoție: Colindele vechi răsună în inima capitalei, adunând sute de oameni și artiști renumiți - VIDEO
În ajunul Crăciunului pe stil vechi, scuarul Catedralei din Chișinău devine un loc plin de tradiție și emoție: Colindele vechi răsună în inima capitalei, adunând sute de oameni și artiști renumiți - VIDEO
19:40
Tradiții și rugăciuni de Crăciun: Catedrala Mitropolitană din Chișinău a devenit neîncăpătoare de sute de credincioși veniți de dimineață la slujbă: „Este o tradiție luată de la părinți și bunei" - VIDEO
Tradiții și rugăciuni de Crăciun: Catedrala Mitropolitană din Chișinău a devenit neîncăpătoare de sute de credincioși veniți de dimineață la slujbă: „Este o tradiție luată de la părinți și bunei” - VIDEO
19:30
Tradiții și rugăciuni de Crăciun: Catedrala Mitropolitană din Chișinău a devenit neîncăpătoare de sute de credincioși veniți de dimineață la slujbă - VIDEO
Tradiții și rugăciuni de Crăciun: Catedrala Mitropolitană din Chișinău a devenit neîncăpătoare de sute de credincioși veniți de dimineață la slujbă - VIDEO
19:20
În timp ce Ucraina se află sub atac, Putin celebrează Crăciunul: Liderul rus participă la slujba de noapte și își laudă soldații trimiși pe front - VIDEO
În timp ce Ucraina se află sub atac, Putin celebrează Crăciunul: Liderul rus participă la slujba de noapte și își laudă soldații trimiși pe front - VIDEO
19:20
Îmbrăcați în straie naționale, colindătorii merg din casă în casă, vestind Nașterea lui Isus Hristos și păstrând cu sfințenie tradițiile populare care marchează sărbătoarea - VIDEO
Îmbrăcați în straie naționale, colindătorii merg din casă în casă, vestind Nașterea lui Isus Hristos și păstrând cu sfințenie tradițiile populare care marchează sărbătoarea - VIDEO
19:10
Anul 2026 aduce un spectacol astronomic uimitor: Eclipsa totală de Soare, ploi de meteori, super-luni și planete vizibile cu ochiul liber vor încânta pasionații de astronomie - VIDEO
Anul 2026 aduce un spectacol astronomic uimitor: Eclipsa totală de Soare, ploi de meteori, super-luni și planete vizibile cu ochiul liber vor încânta pasionații de astronomie - VIDEO
