ProTV.md, 7 ianuarie 2026 17:10
• • •
Acum 30 minute
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 07.01.2026
SUA au confiscat petrolierul rusesc „Marinera”. Trupele americane au urcat la bord - VIDEO
Acum o oră
16:50
Maia Sandu i-a felicitat pe moldoveni cu ocazia Crăciunului pe stil vechi
Fostul ambasador SUA la NATO afirmă că Trump rămâne angajat în problema Ucrainei. „Războiul continuă pentru că Putin vrea asta” # ProTV.md
Fostul ambasador SUA la NATO afirmă că Trump rămâne angajat în problema Ucrainei. „Războiul continuă pentru că Putin vrea asta”
Acum 2 ore
16:30
Cea mai lungă pană de curent care a afectat Berlinul de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat # ProTV.md
Cea mai lungă pană de curent care a afectat Berlinul de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial s-a încheiat
Adolescentă de 16 ani, reținută de Serviciul de Securitate al Ucrainei după ce a montat un GPS pentru un atac rusesc asupra unei termocentrale # ProTV.md
Adolescentă de 16 ani, reținută de Serviciul de Securitate al Ucrainei după ce a montat un GPS pentru un atac rusesc asupra unei termocentrale
15:50
ANALIZĂ Capturarea lui Maduro de către SUA, o „sabie cu două tăișuri” pentru Rusia. Impactul operațiunii americane asupra deciziilor lui Putin # ProTV.md
ANALIZĂ Capturarea lui Maduro de către SUA, o „sabie cu două tăișuri” pentru Rusia. Impactul operațiunii americane asupra deciziilor lui Putin
Brigitte Bardot, condusă pe ultimul drum de francezi. „A fost cea mai frumoasă femeie din lume”, a spus Mireille Mathieu, care a cântat la înmormântare - VIDEO # ProTV.md
Brigitte Bardot, condusă pe ultimul drum de francezi. „A fost cea mai frumoasă femeie din lume”, a spus Mireille Mathieu, care a cântat la înmormântare - VIDEO
Acum 4 ore
15:30
Familiile victimelor din barul de la Crans-Montana pot cere despăgubiri uriașe: „Ne așteptăm la peste 100 de milioane” # ProTV.md
Familiile victimelor din barul de la Crans-Montana pot cere despăgubiri uriașe: „Ne așteptăm la peste 100 de milioane”
Imagini impresionate din singura țară ortodoxă din Africa. Zeci de milioane de oameni au sărbătorit Crăciunul - FOTO # ProTV.md
Imagini impresionate din singura țară ortodoxă din Africa. Zeci de milioane de oameni au sărbătorit Crăciunul - FOTO
Primele declarații ale noului șef de cabinet al lui Zelenski, fostul conducător al spionajului militar ucrainean # ProTV.md
Primele declarații ale noului șef de cabinet al lui Zelenski, fostul conducător al spionajului militar ucrainean
La un pas de tragedie. Depășire periculoasă pe o șosea din țară - surprinsă de o cameră de bord - VIDEO # ProTV.md
La un pas de tragedie. Depășire periculoasă pe o șosea din țară - surprinsă de o cameră de bord - VIDEO
Premierul Alexandru Munteanu a felicitat moldovenii cu Crăciunul pe stil vechi
În primul mandat al lui Trump, Rusia ar fi propus un „troc” cu SUA: Venezuela contra Ucraina, spune o fostă consilieră de la Casa Albă # ProTV.md
În primul mandat al lui Trump, Rusia ar fi propus un „troc” cu SUA: Venezuela contra Ucraina, spune o fostă consilieră de la Casa Albă
Detalii despre cazul moldoveanului găsit mort pe un câmp din Italia. Presa locală anunță concluziile medicului legist # ProTV.md
Detalii despre cazul moldoveanului găsit mort pe un câmp din Italia. Presa locală anunță concluziile medicului legist
Summitul de la Paris s-a lăsat cu un angajament fără precedent privind securitatea Ucrainei, însă problema teritoriilor ocupate rămâne nerezolvată - VIDEO # ProTV.md
Summitul de la Paris s-a lăsat cu un angajament fără precedent privind securitatea Ucrainei, însă problema teritoriilor ocupate rămâne nerezolvată - VIDEO
Ambuteiaje infernale pe traseul Chișinău-Orhei. Oamenii pleacă în sate de Crăciun pe stil vechi - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Ambuteiaje infernale pe traseul Chișinău-Orhei. Oamenii pleacă în sate de Crăciun pe stil vechi - FOTO/VIDEO
Un nou video dezvăluie luptele intense din Zaporojie: raiduri cu drone kamikaze, încăierări cu arme de calibru mic, soldați capturați - VIDEO # ProTV.md
Un nou video dezvăluie luptele intense din Zaporojie: raiduri cu drone kamikaze, încăierări cu arme de calibru mic, soldați capturați - VIDEO
Protestatarii iranieni au preluat controlul în două orașe și fac apel la Trump - VIDEO
Trump: „Melania urăște momentele în care dansez. Oamenilor chiar le place!”. Ce i-a răspuns prima doamnă a SUA # ProTV.md
Trump: „Melania urăște momentele în care dansez. Oamenilor chiar le place!”. Ce i-a răspuns prima doamnă a SUA
Detalii despre moldoveanul găsit mort pe un câmp din Italia. Tânărul ar fi fost împușcat dintr-o armă # ProTV.md
Detalii despre moldoveanul găsit mort pe un câmp din Italia. Tânărul ar fi fost împușcat dintr-o armă
Acum 6 ore
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 07.01.2026
13:00
Șocant. Un moldovean, plasat în arest preventiv în România, după ce și-ar fi ucis fratele. Bărbatul, prins băut și cu hainele pătate de sânge - VIDEO # ProTV.md
Șocant. Un moldovean, plasat în arest preventiv în România, după ce și-ar fi ucis fratele. Bărbatul, prins băut și cu hainele pătate de sânge - VIDEO
ANALIZĂ. Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România (Politico) # ProTV.md
ANALIZĂ. Cei patru pași prin care Trump ar putea prelua Groenlanda. Unul dintre ei a fost folosit de Putin în România (Politico)
Publicația The Spectator vine cu o nouă ipoteză: Capturarea lui Maduro nu este despre petrolul Venezuelei. E despre China # ProTV.md
Publicația The Spectator vine cu o nouă ipoteză: Capturarea lui Maduro nu este despre petrolul Venezuelei. E despre China
Reacția Institutului Nobel după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să împartă premiul cu Donald Trump # ProTV.md
Reacția Institutului Nobel după ce Maria Corina Machado a spus că vrea să împartă premiul cu Donald Trump
Borrell: ”Narcisistul compulsiv” Trump și Putin sunt la fel. ”Lumea e o junglă, singura regulă- legea celui mai puternic” # ProTV.md
Borrell: ”Narcisistul compulsiv” Trump și Putin sunt la fel. ”Lumea e o junglă, singura regulă- legea celui mai puternic”
Câte persoane au murit, de fapt, în raidul american care a dus la capturarea lui Maduro
Un moldovean, plasat în arest preventiv în România, după ce și-ar fi ucis fratele. Bărbatul, prins băut și cu hainele pătate de sânge # ProTV.md
Un moldovean, plasat în arest preventiv în România, după ce și-ar fi ucis fratele. Bărbatul, prins băut și cu hainele pătate de sânge
Zeci de state, inclusiv Franța, Marea Britanie, Statele Unite și aliați europeni, au semnat un document de angajament privind garanții de securitate și o posibilă forță multinațională post-conflict # ProTV.md
Zeci de state, inclusiv Franța, Marea Britanie, Statele Unite și aliați europeni, au semnat un document de angajament privind garanții de securitate și o posibilă forță multinațională post-conflict
Accident grav la Rîșcani: Un bărbat a avut de suferit, după ce microbuzul pe care îl conducea s-a ciocnit cu un camion - VIDEO # ProTV.md
Accident grav la Rîșcani: Un bărbat a avut de suferit, după ce microbuzul pe care îl conducea s-a ciocnit cu un camion - VIDEO
După 5 ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit localizarea incendiului la depozitul cu produse alimentare din capitală - FOTO/VIDEO # ProTV.md
După 5 ore de luptă cu flăcările, pompierii au reușit localizarea incendiului la depozitul cu produse alimentare din capitală - FOTO/VIDEO
Rusia a trimis un submarin să escorteze un petrolier ruginit și gol care fuge de navele americane prin Atlantic. Moscova a permis navei să facă ceva neobișnuit # ProTV.md
Rusia a trimis un submarin să escorteze un petrolier ruginit și gol care fuge de navele americane prin Atlantic. Moscova a permis navei să facă ceva neobișnuit
Acum 8 ore
Danemarca şi Groenlanda solicită o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, după declarațiile lui Donald Trump # ProTV.md
Danemarca şi Groenlanda solicită o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, după declarațiile lui Donald Trump
Franţa pregăteşte, alături de aliaţi, un plan de răspuns dacă SUA încearcă să preia Groenlanda # ProTV.md
Franţa pregăteşte, alături de aliaţi, un plan de răspuns dacă SUA încearcă să preia Groenlanda
De Crăciunul pe stil vechi, 16 blocuri locative din capitală au rămas fără căldură. Despre ce adrese este vorba # ProTV.md
De Crăciunul pe stil vechi, 16 blocuri locative din capitală au rămas fără căldură. Despre ce adrese este vorba
Cer noros cu ninsoare și lapoviță. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
Maia Sandu i-a felicitat pe moldoveni cu Crăciunul pe stil vechi
Ceață densă, ghețuș și polei pe drumurile naționale. Drumarii patrulează non-stop în toată țara # ProTV.md
Ceață densă, ghețuș și polei pe drumurile naționale. Drumarii patrulează non-stop în toată țara
Cât de serioasă e amenințarea SUA cu folosirea forței militare pentru anexarea Groenlandei. Mesajul lui Marco Rubio în spatele ușilor închise # ProTV.md
Cât de serioasă e amenințarea SUA cu folosirea forței militare pentru anexarea Groenlandei. Mesajul lui Marco Rubio în spatele ușilor închise
SUA vor vinde zeci de milioane de barili de petrol al Venezuelei și vor folosi banii cum vor # ProTV.md
SUA vor vinde zeci de milioane de barili de petrol al Venezuelei și vor folosi banii cum vor
Cum a apărut Vladimir Putin la slujba de Crăciun pe rit vechi. Ce le-a spus soldaților și cum a numit războiul - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Cum a apărut Vladimir Putin la slujba de Crăciun pe rit vechi. Ce le-a spus soldaților și cum a numit războiul - FOTO/VIDEO
Acum 12 ore
Incendiu uriaș la un depozit cu produse alimentare din capitală. O suprafață de 15 mii de metri pătrați, cuprinsă de flăcări - VIDEO # ProTV.md
Incendiu uriaș la un depozit cu produse alimentare din capitală. O suprafață de 15 mii de metri pătrați, cuprinsă de flăcări - VIDEO
Al nouălea copil în familie, născut în ambulanță: O mamă din Sîngerei a adus pe lume un băiețel în drum spre spital # ProTV.md
Al nouălea copil în familie, născut în ambulanță: O mamă din Sîngerei a adus pe lume un băiețel în drum spre spital
Incendiu uriaș la un depozit cu produse alimentare, în capitală. O suprafață de 15 mii de metri pătrați, cuprinsă de flăcări - FOTO # ProTV.md
Incendiu uriaș la un depozit cu produse alimentare, în capitală. O suprafață de 15 mii de metri pătrați, cuprinsă de flăcări - FOTO
Maia Sandu participă la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene # ProTV.md
Maia Sandu participă la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene
Moldovenii sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi
Donald Trump anunță planul SUA de a vinde până la 50 de milioane de barili de petrol din Venezuela. „Banii vor fi controlați de mine” # ProTV.md
Donald Trump anunță planul SUA de a vinde până la 50 de milioane de barili de petrol din Venezuela. „Banii vor fi controlați de mine”
Acum 24 ore
Moldova se pregătește de Crăciunul pe stil vechi: Cumpărături, tradiții și reuniri de familie la masa de sărbătoare - VIDEO # ProTV.md
Moldova se pregătește de Crăciunul pe stil vechi: Cumpărături, tradiții și reuniri de familie la masa de sărbătoare - VIDEO
A fost o seară magică și pentru un alt fotbalist moldovean. Victor Stînă, a marcat și el primul său gol în noul an - VIDEO # ProTV.md
A fost o seară magică și pentru un alt fotbalist moldovean. Victor Stînă, a marcat și el primul său gol în noul an - VIDEO
