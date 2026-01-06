Circa 1300 de adresări la servicii medicale de urgență în capitală, în primele zile din an
Moldpres, 6 ianuarie 2026 16:30
Departamentul de Primiri Urgențe de la Institutul de Medicină Urgentă din capitală a înregistrat circa 1300 de adresări în perioada 1–6 ianuarie. Cei mai mulți pacienți au avut nevoie de ajutorul medicilor traumatologi, urmați de specialități chirurgic...
• • •
Comisia de evaluare a procurorilor (Completul B) a finalizat evaluarea a doi procurori din Procuratura Anticorupție: Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov. Completul nu a identificat probleme privind conformitatea acestora cu criteriile de integritate etică și financiară, tran...
Atenție, călători! Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt activitatea din cauza ceții # Moldpres
Postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza ceții dense, care afectează vizibilitatea și siguranța circulației pe râul Nistru. Anunțul a fost făcut, în după-amiaza zilei de astăzi, de Poliția de ...
Număr record de tineri specialiști angajați în 2025 în școli și grădinițe. Dan Perciun: „Vrem să facem și mai atractivă decizia de a veni în sistem” # Moldpres
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în 2025 în școli și grădinițe. Aceștia beneficiază de o indemnizație unică de până la 200.000 de lei și alte facilități. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat pentru ...
ODA va relansa apelurile de granturi pentru antreprenori după aprobarea bugetului instituției # Moldpres
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a anunțat astăzi ca relansarea apelurilor de granturi, acordate prin programele gestionate de instituție, este planificată după aprobarea bugetului pentru anul 2026, care ar urma să aibă loc la sfârșitul lunii...
Fugarul Veaceslav Platon insistă să fie audiat în dosarul „frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc # Moldpres
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care se ascunde la Londra de justiția din Republica Moldova, a expediat o cerere la Judecătoria Chișinău, prin care solicită să fie audiat în calitate de martor în dosarul în care este inculpat fostul lider al...
Meteorologii au emis astăzi Cod galben de ghețuș, polei și precipitații însemnate cantitativ. Acesta va fi valabil pe întreg teritoriul țării în intervalul 7 ianuarie, ora 01.00 – 9 ianuarie, ora 14.00, informează MOLDPRES.Astfel, potrivit Serv...
România ar putea găzdui hubul de securitate maritimă al UE. Comisia Europeană a răspuns la demersul vicepreședintelui PE, Victor Negrescu # Moldpres
Eurodeputatul român Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a anunțat că a primit un răspuns oficial din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind demersul său de creare în România a Hubului European de Securita...
Programul EcoVoucher // Economii de circa 20 de milioane de lei în anul 2025 pentru familiile care și-au procurat electrocasnice noi # Moldpres
Peste 25 de mii de familii au beneficiat, în anul 2025, de vouchere în valoare de până la șase mii de lei pentru a-și procura electrocasnice noi prin Programul guvernamental EcoVoucher. Economiile generate, anul trecut, urmare a funcționării tuturor echipam...
Un număr de 363 de cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potri...
Un bărbat din nordul țării a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru abuz sexual asupra fiicei concubinei sale # Moldpres
Un bărbat de 40 de ani din nordul Republicii Moldova a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru viol și acțiuni cu caracter sexual neconsimțite asupra fiicei concubinei sale, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, în perioada 2021–2023, bărba...
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a prezentat astăzi echipei Inspectoratului pentru Protecția Mediului pe Dorin Poverjuc, noul șef al instituției. În cadrul întrevederii, ministrul a subliniat prioritățile și așteptările pentru perioada următoare, transmi...
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță lansarea unui nou serviciu public în format online, care permite luarea în evidență în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD) a persoanelor ce doresc să desfășoare activitate de antreprenor independent, tr...
Rapoartele Comisiei Vetting pentru doi procurori, aprobate de Consiliul Superior al Procurorilor # Moldpres
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) s-a întrunit în prima ședință din acest an și a examina rapoartele Comisiei Vetting referitoare la procurorii Elena Cazacov și Ghennadi Epure. Ambii au promovat evaluarea externă, comunică MOLDPRES.Astfel, membri CSP...
În ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în mai multe cazuri pentru a debloca ambulanțe și alte autovehicule rămase blocate pe drumuri acoperite cu ghețuș și zăpadă. În total, echipele IGSU au realizat 45 de intervenții, comunică M...
Incendiu în Chișinău. 32 de persoane, inclusiv doi minori, au fost evacuate dintr-un bloc # Moldpres
Pompierii din capitală au evacuat 32 de persoane, inclusiv doi minori, noaptea trecută, după ce un incendiu a izbucnit într-un bloc locativ cu 16 etaje. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la 00:43, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru S...
Aleși ai poporului, membri ai Grupului de prietenie cu Ucraina, ar putea întreprinde o vizită la Kiev # Moldpres
Deputatul Parlamentului Republicii Moldova și noul președinte al Grupului de prietenie cu Ucraina, Alexander Trubka, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rahovei. În cadrul discuțiilor, alesul poporului și-a exprimat dispon...
VIDEO // Cum alegem corect untul, brânza și laptele. Recomandările ANSA pentru consumatori # Moldpres
Standardele de calitate pentru produsele alimentare de origine animală, inclusiv produsele lactate, sunt îmbunătățite constant în Republica Moldova, cu sprijinul Uniunii Europene, al UNIDO și prin activitatea continuă a Agenției Naționale pentru Siguranța Ali...
Funcționarii postului vamal Chișinău 4 (PVI Poșta) au verificat o declarație vamală pentru importul unei piese destinate aeronavelor civile, inițial declarată la valoarea de 1.285 de euro.În urma analizei preliminare, autoritățile au identificat un risc de subeval...
Delcy Rodriguez a fost învestită ca președinte interimar al Venezuelei, după ce a depus jurământul în fața Adunării Naționale, în timp ce Nicolas Maduro, capturat sâmbătă de SUA, pleda nevinovat de acuzațiile de narcoterorism în fața...
Ninsorile abundente au perturbat circulația transportului în mai multe țări europene: sute de zboruri anulate și școli închise # Moldpres
Zboruri întârziate sau anulate în marile aeroporturi europene, trenuri Eurostar oprite și camioane blocate pe autostrăzi – ninsorile abundente au provocat hаос în rețelele de transport din Franța, Marea Britanie și Olanda, transmite MOLDPRES ...
Patru bărbați din capitală, inclusiv un preot, vor ajunge pe banca acuzaților în dosarul mitei pentru locuri de înhumare în cimitirul „Sfântul Lazăr” # Moldpres
Patru bărbați, cu vârste între 40 și 70 de ani, din Chișinău vor ajunge pe banca acuzaților pentru corupere pasivă, escrocherie și trafic de influență, în dosarul mitei pentru locuri de înhumare în cimitirul „Sfântul Lază...
VIDEO // Circulația pe traseele naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Drumarii au intervenit pe tot parcursul nopții # Moldpres
Circulația rutieră pe drumurile naționale din Republica Moldova la această oră este asigurată în condiții de iarnă, în toate regiunile țării. Partea carosabilă este preponderent umedă, cu polei, iar pe alocuri se menține înzăpezită, transmite MOLD...
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie, începând cu ora 10:00, și se va desfășura în format online, a anunțat președintele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Dumitru Obadă, comunică MOLDPRES.„Legea prevede că...
Incendiul din Elveția // Poliţia a identificat toate cele 116 persoane rănite la Crans-Montana # Moldpres
Poliţia elveţiană a anunţat că a identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul devastator din barul din Crans-Montana, trei sferturi dintre acestea fiind încă internate în spital, transmite MOLDPRES cu referire la France24.La patru zile de l...
Peste 12.500 de femei din Republica Moldova au beneficiat, pe parcursul anului 2025, de servicii de depistare precoce a cancerului mamar, comunică MOLDPRES.Serviciile au fost acordate femeilor din municipiile Chișinău și Bălți, precum și din raioanele Ungheni, Nisporen...
Planul de pace pentru Ucraina va fi discutat marți la Paris la o reuniune a liderilor occidentali cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski # Moldpres
Oficiali din cele peste 30 de țări occidentale ale așa-numitei „Coaliții de Voință”, care sprijină Kievul în războiul cu Rusia, se întâlnesc marți, 6 ianuarie, la Paris cu președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski, continuâ...
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate 61.933 de traversări de persoane, comunică MOLDPRES.Potrivit datelor oficiale ale autorităților de frontieră, cel mai aglomerat punct de trecere a fost Aeropo...
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă față de principalele valute de referință, comunică MOLDPRES.Potrivit cursului oficial stabilit pentru astăzi de Banca Națională a Moldovei (BNM), moneda națională s-a apreciat ușor în raport cu euro, car...
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunţă că mâine, 6 ianuarie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cerul va fi predominant noros, iar condițiile meteorologice vor fi specifice sezonului rece, transmite MOLDPRES.Noaptea, pe arii extinse se vor semn...
VIDEO // Zboruri în siguranță și trafic normal pe Aeroportul Chișinău: echipele de iarnă sunt la datorie # Moldpres
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău funcționează în parametri normali, iar traficul aerian se desfășoară fără perturbări, în ciuda condițiilor meteorologice specifice sezonului rece, transmite MOLDPRES.Potrivit instituţiei, ...
VIDEO // Ninge pe traseele naționale: drumarii rămân la datorie și avertizează șoferii să fie prudenţi # Moldpres
Precipitațiile sub formă de ninsoare continuă să afecteze mai multe regiuni ale Republicii Moldova, iar echipele de întreținere de iarnă ale S.A. „Drumuri” rămân mobilizate pentru a asigura siguranța traficului pe drumurile naționale, transmite MO...
Lucrările de modernizare la Liceul „Ion Creangă” din Fălești încep în martie 2026: investiții de peste 1,2 milioane de dolari în educație # Moldpres
Lucrările de modernizare la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Fălești vor începe în martie 2026, instituția urmând să fie transformată într-o școală model, cu sprijinul Guvernului Poloniei, al Uniunii Europene și al PNUD Moldova, &ici...
Schimbul levelor bulgărești în euro a început în toate oficiile poștale din Bulgaria, iar Poșta Bulgară funcționează bine, a declarat luni jurnaliștilor viceprim-ministrul în exercițiu și ministrul transporturilor și comunicațiilor, Grozdan Kar...
655 diplome de model neutru au fost apostilate de către autoritățile competente ale Republicii Moldova pe parcursul ultimilor 8 ani # Moldpres
Pe parcursul a aproape 8 ani (28 martie 2018-31 decembrie 2025), în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și a celor agreate prin Decizia protocolare „Cu privire la aplicarea apostilei pe actele de studii din regiunea transnistreană” din 25 noiembrie 2017, a...
Peste 160 de arbori, tăiați ilegal la Criuleni cu prejudiciu estimat la 200 mii de lei. Reacţia Ministerului Mediului # Moldpres
Inspectorii de mediu au descoperit 161 de arbori, tăiați fără acte permisive, în cadrul unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, parte a Întreprinderii Silvice Chișinău. Controlul a fost dispus de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, ca urmare a...
Fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) au înregistrat, în anul 2025, venituri de circa 17 miliarde și 494 de milioane de lei. Suma acumulată este cu aproximativ 1,5 miliarde de lei mai mare comparativ cu anul 2024, comunică MOLDPRES....
O schimbare în conducerea instituțiilor de mediu din Republica Moldova marchează începutul acestui an. Astăzi, Dorin Poverjuc încheie mandatul său în funcția de director al Agenției de Mediu, preluând, prin decizia Guvernului, conducerea Inspec...
Atenție la gheață pe Prut și Nistru, alte bazine acvatice din ţară: risc pentru populație și navigație # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) atenționează asupra formării și menținerii gheții pe râurile Prut și Nistru, precum și pe lacurile mici și unele sectoare ale altor râuri din ţară, ca urmare a temperaturilor scăzute persistente, în special p...
Cod Galben de ceață în Republica Moldova: Vizibilitate redusă, recomandări pentru șoferi și pietoni # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică Cod Galben pentru ceață, valabilă în intervalul 06 ianuarie, ora 01:00 – 07 ianuarie, ora 16:00, transmite MOLDPRES.Conform prognozei, pe arii extinse se va forma ceață densă,...
Ministerul Agriculturii lansează apelul III pentru finanțarea strategiilor de dezvoltare locală prin Programul LEADER # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță lansarea apelului III de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală (GAL) și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală, care vor beneficia de finanțare din Fondul național de dezvol...
Energocom a procurat în decembrie 2025 energie electrică la un preț mediu de 132,57 euro/MWh # Moldpres
S.A. „Energocom” a asigurat, în luna decembrie 2025, stabilitatea energetică a Republicii Moldova, prin achiziționarea unui volum suficient de energie electrică pentru acoperirea necesarului de consum al țării. Potrivit întreprinderii, în decemb...
Autorităţile explică cum se colectează corect brazii de Crăciun după sărbători: „Nu îi depozitați în containerele pentru deșeuri menajere” # Moldpres
Locuitorii capitalei sunt atenţionaţi că brazii utilizați în perioada sărbătorilor de iarnă nu trebuie aruncați în containerele pentru deșeuri menajere, ci predați separat, pentru o colectare corectă și ecologică, transmite MOLDPRES.Potrivit autorită...
Record de studenți în universitățile din Moldova. Peste 23.000 de tineri au ales să își facă studiile în țară în 2025 # Moldpres
În anul 2025, universitățile din Republica Moldova au atras un număr record de studenți de peste 23.000, dintre care 1.113 provin din străinătate. Comparativ cu anul precedent, admiterea la programele de licență a crescut cu 11%, iar la cele de masterat cu 13%, comu...
VIDEO // Cota zero la impozitul pe profit reinvestit va fi menținută și în 2026. Victoria Belous: „Este o măsură-cheie pentru stimularea economiei” # Moldpres
Parlamentul și Guvernul Republicii Moldova au decis menținerea cotei zero la impozitul pe profitul nedistribuit și pentru anul 2026, ca parte a noilor măsuri fiscale destinate susținerii mediului de afaceri și stimulării creșterii economice. Deputata Victoria Belous a sub...
Un tânăr din capitală a fost condamnat la un an și opt luni de închisoare pentru escrocherie # Moldpres
Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la un an și opt luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, după ce a fost recunoscut vinovat de comiterea unei escrocherii prin intermediul aplicației WhatsApp, comunică MOLDPRES....
