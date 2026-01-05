AND: Pe toate traseele naționale se circulă în condiții de iarnă
Moldpres, 5 ianuarie 2026 09:20
Pe toate drumurile naționale din Republica Moldova se circulă în condiții de iarnă, după ce, pe parcursul nopții, drumarii au intervenit pentru combaterea lunecușului, comunică MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), lucrări au fost des...
Acum 30 minute
09:20
09:10
În perioada 4–5 ianuarie 2026, punctele vamale ale Republicii Moldova au înregistrat un flux intens de persoane și mijloace de transport. Pe parcursul celor două zile, au fost consemnate mii de traversări atât pe sensul de intrare, cât și pe cel ...
Acum o oră
09:00
Indemnizația pentru tinerii medici va crește la 250.000 de lei din promoția 2027, anunță ministrul Sănătății # Moldpres
Statul va majora, începând cu promoția anului 2027, indemnizația acordată tinerilor medici care aleg să activeze în mediul rural, aceasta urmând să ajungă la 250.000 de lei, a anunțat ministrul Sănătății, Emil Ceban, într-un interviu pentr...
08:50
TOP 5 priorități ale Ministerului Apărării în 2026: securitate, cooperare internațională și protecția militarilor # Moldpres
Dezvoltarea capacităților de apărare, investițiile în Armata Națională, protecția socială a militarilor și combaterea dezinformării se numără printre principalele priorități ale Ministerului Apărării pentru anul 2026, anunță ministrul Anatolie Nosatî...
08:50
Ministerul Agriculturii lansează apelul III pentru finanțarea dezvoltării locale prin Programul LEADER # Moldpres
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea apelului III de depunere a cererilor pentru selectarea grupurilor de acțiune locală (GAL) și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală ce vor beneficia de finanțare din Fondul național de dezvoltare a agr...
Acum 2 ore
08:30
Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei în noaptea de duminică spre luni, vizând Kievul și regiunea înconjurătoare, au anunțat autoritățile ucrainene. Bombardamentele s-au soldat cu cel puțin doi morți și mai mulți răniți, în contextul &icir...
08:30
Leul continuă să se deprecieze ușor în raport cu principalele valute internaționale. Potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru data de 5 ianuarie 2026, euro și dolarul american au înregistrat creșteri de preț, comunică MOLDPRES....
08:20
Serviciul Fiscal de Stat anunță modificări la completarea Declarației privind TVA, aplicabile din 2026 # Moldpres
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează contribuabilii că, începând cu 1 ianuarie 2026, intră în vigoare modificări privind modul de completare a Declarației privind taxa pe valoarea adăugată (TVA). Noile prevederi vizează simplificarea procedurilor de...
08:10
Cele 40 de persoane, inclusiv 20 de minori, care au murit în incendiul din noaptea de Anul Nou dintr-un bar din Crans-Montana, în Elveția, au fost identificate, a anunțat duminică poliția din cantonul Valais, transmite MOLDPRES cu referire la Agerpres și AFP....
Acum 24 ore
18:40
Polițiștii atenționează șoferii că în mai multe regiuni ale țării se atestă ceață densă, fapt ce scade semnificativ vizibilitatea în trafic. De asemenea, din cauza temperaturilor scăzute, pe partea carosabilă se poate forma ghețuș, condiții în c...
18:30
Consiliul Europei avertizează asupra „standardelor duble”, după intervenția SUA în Venezuela # Moldpres
Intervenția SUA în Venezuela ridică „mari semne de întrebare cu privire la dreptul internațional”, a declarat duminică secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, avertizând asupra riscului unor „standarde duble”, informe...
18:00
VIDEO // Speakerul Igor Grosu prezintă cele mai importante realizări din 2025. Pachetul de 1,9 miliarde de euro și construcția Liniei Vulcănești – Chișinău, printre principalele acțiuni # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a prezentat astăzi 10 acțiuni realizate de guvernare în anul 2025. Printre cele mai importante se numără obținerea celui mai mare pachet financiar primit de Republica Moldova din partea Uniunii Europene, în sumă de 1,9 mi...
16:40
Aeroporturile din Grecia își suspendă zborurile din cauza unor probleme legate de frecvențele radio # Moldpres
Aeroporturile din Grecia au suspendat sosirile și plecările duminică, după ce au apărut probleme nespecificate care au afectat frecvențele radio, a anunțat televiziunea de stat greacă și autoritatea aviatică a țării, informează MOLDPRES, cu referire la AGERPRES și R...
15:30
Primarul de Cahul, Nicolae Dandiș, a citit 101 cărți într-un an: „Nu există prieten mai loial decât cărțile” # Moldpres
Primarul municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, promovează lectura și încurajează tinerii să citească prin propriul exemplu. Edilul a prezentat 101 cărți pe care a reușit să le citească în anul 2025 și a anunțat că în municipiu vor fi organizate un ș...
13:40
Camera Constituțională a Curții Supreme de Justiție din Venezuela a ordonat sâmbătă vicepreședintei Delcy Rodriguez să preia atribuțiile de președinte interimar în absența lui Nicolas Maduro, care a fost capturat de SUA într-o operațiune desfășurat...
12:50
Hidrologii atenționează despre menţinerea formaţiunilor de gheaţă și riscul prăbușirii în bazinele acvatice # Moldpres
Hidrologii anunță că pe majoritatea râurilor mici, pe unele lacuri, precum și pe anumite sectoare ale râurilor Prut și Nistru, formațiunile de gheață se vor menține. Avertizarea este făcută în contextul menținerii temperaturilor scăzute ale aerului,...
12:00
Elveția a decretat 9 ianuarie - zi de doliu, după incendiul din noaptea trecerii dintre ani într-un bar din stațiunea alpină Crans-Montana, care s-a soldat cu 40 de morți și 119 răniți, informează MOLDPRES, cu referire la AGERPRES și AFP.„În 9 ianu...
11:40
IGP intensifică patrulările pe traseele naționale, în direcția punctelor de trecere a frontierei # Moldpres
Inspectoratul General al Poliției (IGP) intensifică patrulările rutiere pe traseele naționale, în direcția punctelor de trecere a frontierei de stat. Măsura este aplicată în contextul fluxului sporit de transport înregistrat în perioada sărbătoril...
10:40
Președintele Venezuelei Nicolas Maduro a ajuns sâmbătă la New York, într-un elicopter care a aterizat pe un heliport de pe malul râului Hudson, lângă strada 31, în partea de vest a Manhattanului. Acesta a fost transportat anterior cu un avion mil...
09:40
FOTO // Intervenții pe parcursul nopții. Drumarii au efectuat lucrări de combatere a lunecușului în toate regiunile țării # Moldpres
Drumarii au efectuat, pe parcursul nopții, lucrări de combatere a lunecușului în nordul, centrul și sudul țării. În procesul tehnologic au fost implicați 42 de muncitori și 46 de utilaje speciale, comunică MOLDPRES.Potrivit Administrației Naționale a Dr...
Ieri
08:40
Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a recomandat sâmbătă companiilor aeriene să evite survolul deasupra Venezuelei, care a fost vizată anterior de atacuri aeriene americane, afirmând că posibila activare a sistemelor de apărare aeriană ...
08:20
FOTO // Cadrele didactice, medicii-rezidenți și studenții USMF „Nicolae Testemițanu” au oferit asistență medicală gratuită refugiaților ucraineni # Moldpres
Cadrele didactice, medicii-rezidenți și studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au oferit asistență medicală gratuită refugiaților ucraineni și localnicilor din mai multe comunități gazdă din Republic...
00:40
Vicepremierul Mihai Popșoi, despre evenimentele din Venezuela: „Este esențial să fie asigurată o tranziție democratică ce va răspunde nevoilor și intereselor poporului” # Moldpres
Legitimitatea regimului condus de Nicolas Maduro a fost contestată de mult timp, atât pe plan intern, cât și internațional. În contextul ultimelor evenimente, este esențial „să fie asigurată o tranziție democratică ce va răspunde nevoilor și inte...
3 ianuarie 2026
21:30
VIDEO // Primele 42 de familii din mediul rural și-au renovat energetic locuințele, cu sprijinul UE # Moldpres
Primele 42 de familii din mediul rural și-au renovat energetic locuințele în anul 2025, cu sprijinul Uniunii Europene. Alte 80 de gospodării se află în etapa de contractare a lucrărilor, comunică MOLDPRES.Acțiunile sunt realizate în cadrul programului...
20:20
Aliații europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă la Kiev pentru a examina detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia. Reuniunea a avut loc înaintea unui summit al „Coaliției Voinței”, forma...
19:30
VIDEO // Donald Trump: Vom conduce Venezuela până când va avea loc o tranziție corespunzătoare și sigură # Moldpres
Statele Unite ale Americii 'vor conduce Venezuela' până când va putea avea loc o 'tranziție corespunzătoare și sigură' în această țară. Declarația a fost făcută sâmbătă de președintele american Donald Trump, în cadrul un...
19:10
România va construi primii cinci kilometri din Autostrada Ungheni – Chișinău, o continuare a Autostrăzii Unirii # Moldpres
România va construi primii cinci kilometri din Autostrada Ungheni – Chișinău de pe teritoriul Republicii Moldova, care este o continuare peste Prut a Autostrăzii Unirii A8. Segmentul ce urmează a fi realizat de partea română cuprinde Podul peste Prut și ce...
18:00
Ursula von der Leyen: UE este alături de poporul din Venezuela și sprijină tranziția democratică # Moldpres
Uniunea Europeană este alături de poporul din Venezuela și susține o 'tranziție pașnică și democratică' în această țară, a declarat sâmbătă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează MOLDPRES, cu referire la AGERPRES și Reu...
17:40
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost duși pe o navă, după ce au fost capturați de forțele americane. Aceștia vor fi transportați la New York, unde au fost puși sub acuzare. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald T...
16:50
Lapoviță și ghețuș pe traseele din țară. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza de circulație # Moldpres
Oamenii legii îndeamnă șoferii să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum. Atenționarea este făcută în contextul Codului galben de condiții complicate ale vremii, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General a...
16:00
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii intră în licitație. Secretarul de stat Horațiu Cosma: „Autostrada nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică” # Moldpres
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) din România a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8. Astfel, Tronsonul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, care include ultimii 15,5 kilometri ai autostrăz...
14:40
UE cheamă la moderație în criza dintre Venezuela și SUA, după o discuție între Kallas și Rubio # Moldpres
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a făcut apel la moderație, în urma atacului aerian al SUA din Caracas și după ce a vorbit cu secretarul de stat american, Marco Rubio, informează MOLDPRES, cu referire la AGERPRES și E...
13:50
Republica Moldova a crescut de 12 ori capacitatea de producere a energiei regenerabile în ultimii cinci ani # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat, în ultimii cinci ani, o creștere de 12 ori a capacităților instalate de energie electrică din surse regenerabile - de la 77,37 MW în 2020, la aproape 1 000 MW în prezent, comunică MOLDPRES.Potrivit ministerului Ene...
13:00
Liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și scoși din țară # Moldpres
Liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și scoși din țară pe calea aerului, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump, transmite MOLDPRES cu referire la AGERPRES și Reuters.'Statele Unite ale Americii a...
12:40
Polei, lapoviță și ghețuș. Meteorologii au emis Cod galben de condiții complicate ale vremii # Moldpres
Meteorologii au emis Cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil în perioada 4 ianuarie, ora 10.00 – 5 ianuarie, ora 14.00, pe întreg teritoriul țării, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în această p...
12:30
Aeroportul Chișinău anunță trafic intens în perioada sărbătorilor de iarnă. Călătorii, îndemnați să ajungă la aerogară cu trei ore înainte de zbor # Moldpres
Administrația Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a îndemnat călătorii să ajungă la aerogară cu trei ore înainte de zborul planificat. Astfel, prezentarea din timp va permite parcurgerea fără grabă a tuturor etapelor î...
11:40
Misiunea Ambasadei Republicii Moldova în SUA va fi relocată temporar, după incendiul din decembrie # Moldpres
Misiunea Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii va fi relocată temporar. Măsura a fost necesară în urma incendiului din 15 decembrie 2025, care a afectat sediul ambasadei, informează MOLDPRES.Locația va fi modificată începând ...
11:00
Explozii puternice s-au produs sâmbătă noaptea în capitala Venezuelei, Caracas. Zona de sud a orașului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate, informează MOLDPRES, cu referire la AGERPRES, AFP și Reuters.Pe rețelele...
10:30
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău în această vară. Vicepremierul Mihai Popșoi: „Decizia este luată și cealaltă parte trebuie să se conformeze” # Moldpres
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău la finele lunii iunie – începutul lunii iulie 2026, atunci când expiră prevederile Acordului curent. Chișinăului a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova desp...
09:40
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Ministerul Apărării pregătește o reformă privind extinderea antrenamentelor voluntare. Anatolie Nosatîi: „În prezent, legislația ne limitează doar la convocarea rezerviștilor” # Moldpres
Ministerul Apărării pregătește o reformă legislativă privind extinderea antrenamentelor voluntare. Inițiativa urmează să sporească pregătirea națională pentru situații imprevizibile, comunică MOLDPRES.Într-un interviu acordat postului public de televiziun...
08:30
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna noiembrie de prestatorii contractaţi # Moldpres
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în luna noiembrie de prestatorii contractaţi, informează MOLDPRES.Astfel, au fost viraţi peste 559 de milioane de lei, ceea ce reprezintă restul de ...
08:00
În Postul de Trecere a Frontierei (PTF) Sculeni se înregistrează astăzi trafic sporit de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Autoritățile de control întreprind măsuri pent...
2 ianuarie 2026
21:50
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații slabe, pe drumuri se va forma ghețuș. Cerul va fi predominant noros, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 3 ianuarie, ziua izolat se vor semnala precipitații slabe în ...
21:10
Circulația rutieră se desfășoară fără dificultăți majore. Drumarii continuă lucrările de combatere a lunecușului # Moldpres
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, fără dificultăți majore în trafic. În zona de nord a țării, drumarii au efectuat astăzi lucrări de combatere a lunecușului, informează MOLDPRES.Potrivit A...
20:30
VIDEO // BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro și Summit Moldova – UE, principalele acțiuni de susținere în parcursul spre UE # Moldpres
Biroul pentru Integrare Europeană (BIE) a prezentat cele mai importante evenimente din anul 2025 în parcursul european al Republicii Moldova. Primul eveniment menționat a avut loc pe 9 mai, la Chișinău, unde Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, și fostul pr...
19:30
MAE confirmă decesul unui tânăr moldovean în Italia. Autoritățile investighează ipoteza unei fapte cu caracter penal # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat astăzi decesul tânărului moldovean, în vârstă de 25 de ani, găsit decedat în apropiere de Veneția, Italia. Autoritățile italiene desfășoară cercetări și investighează ipoteza unei fapte cu caract...
18:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că operatorul alimentar SRL Raiplai-Avicola a retras de pe piață un lot de ouă de găină cu marcajul 3 MD BR 004, informează MOLDPRES.Potrivit ANSA, în urma anchetei de serviciu și a analizelor de...
18:00
Moldelectrica a realizat primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare # Moldpres
Întreprinderea de Stat (ÎS) „Moldelectrica” a realizat primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare. Acțiunea a avut loc în urma finalizării procesului de calificare și a semnării cadrului contractual aferent, inf...
17:40
Un moldovean a murit în Italia după explozia unui artificiu. Tragedia a șocat comunitatea # Moldpres
Un bărbat originar din Republica Moldova a decedat în Italia, în ajunul Anului Nou 2026. Bărbatul a fost răpus de explozia unui artificiu artizanal, scrie presa italiană. Tragedia a avut loc pe 31 decembrie 2025, în localitatea Acilia,transmite MOLDPRES cu r...
