FOTO // Cadrele didactice, medicii-rezidenți și studenții USMF „Nicolae Testemițanu” au oferit asistență medicală gratuită refugiaților ucraineni
Moldpres, 4 ianuarie 2026 08:20
Cadrele didactice, medicii-rezidenți și studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au oferit asistență medicală gratuită refugiaților ucraineni și localnicilor din mai multe comunități gazdă din Republic...
Acum 30 minute
08:20
Acum 8 ore
00:40
Vicepremierul Mihai Popșoi, despre evenimentele din Venezuela: „Este esențial să fie asigurată o tranziție democratică ce va răspunde nevoilor și intereselor poporului” # Moldpres
Legitimitatea regimului condus de Nicolas Maduro a fost contestată de mult timp, atât pe plan intern, cât și internațional. În contextul ultimelor evenimente, este esențial „să fie asigurată o tranziție democratică ce va răspunde nevoilor și inte...
Acum 12 ore
21:30
VIDEO // Primele 42 de familii din mediul rural și-au renovat energetic locuințele, cu sprijinul UE # Moldpres
Primele 42 de familii din mediul rural și-au renovat energetic locuințele în anul 2025, cu sprijinul Uniunii Europene. Alte 80 de gospodării se află în etapa de contractare a lucrărilor, comunică MOLDPRES.Acțiunile sunt realizate în cadrul programului...
20:20
Aliații europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă la Kiev pentru a examina detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia. Reuniunea a avut loc înaintea unui summit al „Coaliției Voinței”, forma...
Acum 24 ore
19:30
VIDEO // Donald Trump: Vom conduce Venezuela până când va avea loc o tranziție corespunzătoare și sigură # Moldpres
Statele Unite ale Americii 'vor conduce Venezuela' până când va putea avea loc o 'tranziție corespunzătoare și sigură' în această țară. Declarația a fost făcută sâmbătă de președintele american Donald Trump, în cadrul un...
19:10
România va construi primii cinci kilometri din Autostrada Ungheni – Chișinău, o continuare a Autostrăzii Unirii # Moldpres
România va construi primii cinci kilometri din Autostrada Ungheni – Chișinău de pe teritoriul Republicii Moldova, care este o continuare peste Prut a Autostrăzii Unirii A8. Segmentul ce urmează a fi realizat de partea română cuprinde Podul peste Prut și ce...
18:00
Ursula von der Leyen: UE este alături de poporul din Venezuela și sprijină tranziția democratică # Moldpres
Uniunea Europeană este alături de poporul din Venezuela și susține o 'tranziție pașnică și democratică' în această țară, a declarat sâmbătă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează MOLDPRES, cu referire la AGERPRES și Reu...
17:40
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost duși pe o navă, după ce au fost capturați de forțele americane. Aceștia vor fi transportați la New York, unde au fost puși sub acuzare. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald T...
16:50
Lapoviță și ghețuș pe traseele din țară. Șoferii sunt îndemnați să adapteze viteza de circulație # Moldpres
Oamenii legii îndeamnă șoferii să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum. Atenționarea este făcută în contextul Codului galben de condiții complicate ale vremii, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General a...
16:00
Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii intră în licitație. Secretarul de stat Horațiu Cosma: „Autostrada nu mai este un proiect pe hârtie, ci o realitate istorică” # Moldpres
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) din România a lansat licitația pentru proiectarea și execuția Tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8. Astfel, Tronsonul Târgu Neamț – Iași – Ungheni, care include ultimii 15,5 kilometri ai autostrăz...
14:40
UE cheamă la moderație în criza dintre Venezuela și SUA, după o discuție între Kallas și Rubio # Moldpres
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a făcut apel la moderație, în urma atacului aerian al SUA din Caracas și după ce a vorbit cu secretarul de stat american, Marco Rubio, informează MOLDPRES, cu referire la AGERPRES și E...
13:50
Republica Moldova a crescut de 12 ori capacitatea de producere a energiei regenerabile în ultimii cinci ani # Moldpres
Republica Moldova a înregistrat, în ultimii cinci ani, o creștere de 12 ori a capacităților instalate de energie electrică din surse regenerabile - de la 77,37 MW în 2020, la aproape 1 000 MW în prezent, comunică MOLDPRES.Potrivit ministerului Ene...
13:00
Liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și scoși din țară # Moldpres
Liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și scoși din țară pe calea aerului, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump, transmite MOLDPRES cu referire la AGERPRES și Reuters.'Statele Unite ale Americii a...
12:40
Polei, lapoviță și ghețuș. Meteorologii au emis Cod galben de condiții complicate ale vremii # Moldpres
Meteorologii au emis Cod galben de condiții complicate ale vremii, valabil în perioada 4 ianuarie, ora 10.00 – 5 ianuarie, ora 14.00, pe întreg teritoriul țării, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în această p...
12:30
Aeroportul Chișinău anunță trafic intens în perioada sărbătorilor de iarnă. Călătorii, îndemnați să ajungă la aerogară cu trei ore înainte de zbor # Moldpres
Administrația Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău a îndemnat călătorii să ajungă la aerogară cu trei ore înainte de zborul planificat. Astfel, prezentarea din timp va permite parcurgerea fără grabă a tuturor etapelor î...
11:40
Misiunea Ambasadei Republicii Moldova în SUA va fi relocată temporar, după incendiul din decembrie # Moldpres
Misiunea Ambasadei Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii va fi relocată temporar. Măsura a fost necesară în urma incendiului din 15 decembrie 2025, care a afectat sediul ambasadei, informează MOLDPRES.Locația va fi modificată începând ...
11:00
Explozii puternice s-au produs sâmbătă noaptea în capitala Venezuelei, Caracas. Zona de sud a orașului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate, informează MOLDPRES, cu referire la AGERPRES, AFP și Reuters.Pe rețelele...
10:30
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău în această vară. Vicepremierul Mihai Popșoi: „Decizia este luată și cealaltă parte trebuie să se conformeze” # Moldpres
Centrul Cultural Rus urmează să-și încheie activitatea la Chișinău la finele lunii iunie – începutul lunii iulie 2026, atunci când expiră prevederile Acordului curent. Chișinăului a notificat oficial Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova desp...
09:40
09:20
Ministerul Apărării pregătește o reformă privind extinderea antrenamentelor voluntare. Anatolie Nosatîi: „În prezent, legislația ne limitează doar la convocarea rezerviștilor” # Moldpres
Ministerul Apărării pregătește o reformă legislativă privind extinderea antrenamentelor voluntare. Inițiativa urmează să sporească pregătirea națională pentru situații imprevizibile, comunică MOLDPRES.Într-un interviu acordat postului public de televiziun...
Ieri
08:30
CNAM a achitat în totalitate serviciile medicale oferite în luna noiembrie de prestatorii contractaţi # Moldpres
Compania Naţională de Asigurări în Medicină a efectuat achitarea integrală a serviciilor medicale acordate în luna noiembrie de prestatorii contractaţi, informează MOLDPRES.Astfel, au fost viraţi peste 559 de milioane de lei, ceea ce reprezintă restul de ...
08:00
În Postul de Trecere a Frontierei (PTF) Sculeni se înregistrează astăzi trafic sporit de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Autoritățile de control întreprind măsuri pent...
2 ianuarie 2026
21:50
Meteorologii prognozează pentru zilele de odihnă precipitații slabe, pe drumuri se va forma ghețuș. Cerul va fi predominant noros, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 3 ianuarie, ziua izolat se vor semnala precipitații slabe în ...
21:10
Circulația rutieră se desfășoară fără dificultăți majore. Drumarii continuă lucrările de combatere a lunecușului # Moldpres
Circulația rutieră pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă, fără dificultăți majore în trafic. În zona de nord a țării, drumarii au efectuat astăzi lucrări de combatere a lunecușului, informează MOLDPRES.Potrivit A...
20:30
VIDEO // BIE prezintă cele mai importante evenimente din anul 2025. Sprijinul de 1,9 miliarde de euro și Summit Moldova – UE, principalele acțiuni de susținere în parcursul spre UE # Moldpres
Biroul pentru Integrare Europeană (BIE) a prezentat cele mai importante evenimente din anul 2025 în parcursul european al Republicii Moldova. Primul eveniment menționat a avut loc pe 9 mai, la Chișinău, unde Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, și fostul pr...
19:30
MAE confirmă decesul unui tânăr moldovean în Italia. Autoritățile investighează ipoteza unei fapte cu caracter penal # Moldpres
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat astăzi decesul tânărului moldovean, în vârstă de 25 de ani, găsit decedat în apropiere de Veneția, Italia. Autoritățile italiene desfășoară cercetări și investighează ipoteza unei fapte cu caract...
18:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță că operatorul alimentar SRL Raiplai-Avicola a retras de pe piață un lot de ouă de găină cu marcajul 3 MD BR 004, informează MOLDPRES.Potrivit ANSA, în urma anchetei de serviciu și a analizelor de...
18:00
Moldelectrica a realizat primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare # Moldpres
Întreprinderea de Stat (ÎS) „Moldelectrica” a realizat primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare. Acțiunea a avut loc în urma finalizării procesului de calificare și a semnării cadrului contractual aferent, inf...
17:40
Un moldovean a murit în Italia după explozia unui artificiu. Tragedia a șocat comunitatea # Moldpres
Un bărbat originar din Republica Moldova a decedat în Italia, în ajunul Anului Nou 2026. Bărbatul a fost răpus de explozia unui artificiu artizanal, scrie presa italiană. Tragedia a avut loc pe 31 decembrie 2025, în localitatea Acilia,transmite MOLDPRES cu r...
17:20
FOTO // Peste 9 000 de locuitori din satul Dobrogea, orașul Sângera, beneficiază de un drum reabilitat. Vladimir Bolea: „Continuăm să investim în modernizarea drumurilor locale” # Moldpres
Peste 9 000 de locuitori din satul Dobrogea, orașul Sângera, beneficiază de un drum local modernizat. Sectorul de drum îmbunătățește accesul zilnic către locuințe, instituții publice și servicii locale, informează MOLDPRES.Viceprim-ministrul, ministrul ...
16:30
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „În anul 2026, R. Moldova va continua să beneficieze de sprijin la nivel european pentru a urma procesul de aderare la UE” # Moldpres
Republica Moldova va continua să beneficieze, în anul 2026, de sprijin la nivel european pentru a urma procesul de aderare la UE. Asigurările vin din partea eurodeputatului Siegfried Mureșan, la început de an, comunică MOLDPRES.Oficialul european a prezentat m...
15:50
ANRE constată o tendință de scădere la prețul carburanților la finalul anului trecut. Factorii care vor influența costurile în 2026 # Moldpres
Piața produselor petroliere din Republica Moldova a fost caracterizată, pe parcursul anului 2025, de o volatilitate moderată. Astfel, de la începutul anului trecut, s-a înregistrat o tendință generală de scădere a prețurilor, care au ajuns la niveluri minime l...
15:40
INTERVIU MOLDPRES // Vicepremierul Vladimir Bolea: „Îmi doresc o Moldovă în care un copil din orice sat să aibă aceleași șanse ca un copil din capitală” # Moldpres
Investițiile în infrastructură nu mai sunt doar despre drumuri, utilaje sau kilometri asfaltați, ci despre calitatea vieții oamenilor și șanse egale de dezvoltare pentru toate comunitățile. De la modernizarea drumurilor locale și reabilitarea curților urbane, p&ac...
15:40
Kirilo Budanov, numit la conducerea Administrației Prezidențiale a Ucrainei după demisia lui Andrii Iermak # Moldpres
Șeful Direcției Generale de Informații Militare a Ucrainei (HUR), Kirilo Budanov, a fost numit de președintele Volodimir Zelenski la conducerea Administrației Prezidențiale, după demisia lui Andrii Iermak, pe fondul unui amplu scandal de corupție care a zguduit conducerea...
15:20
Sportivii ruși nu vor putea reprezenta Rusia la JO 2026 nici dacă se încheie războiul cu Ucraina # Moldpres
Sportivii ruși care vor participa la Jocurile Olimpice 2026 Milano-Cortina nu vor putea să își reprezinte țara nici în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Ucraina, a spus președinta Comitetului Internațional Olimpic, Kirsty Coventry, în...
14:50
Președinta Maia Sandu, mesaj de condoleanțe familiilor victimelor incendiului de la Crans-Montana: „Republica Moldova este solidară cu Elveția” # Moldpres
Președinta Maia Sandu a transmis astăzi un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor tragicului incendiu de la stațiunea de schi Crans-Montana din Elveția, comunică MOLDPRES.„Sunt cu gândul la toți cei afectați de tragicul incendiu de la Crans-Montana. ...
14:30
14:00
VIDEO // Cum poți intra în posesia tichetelor de vacanță, disponibile din 1 ianuarie 2026. Victoria Belous: „Este un instrument menit să sprijine dezvoltarea turismului în zonele rurale și oferă beneficii salariaților și angajatorilor” # Moldpres
Salariații pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de tichete de vacanță pentru acoperirea cheltuielilor turistice în structurile rurale de cazare din Republica Moldova. Valoarea acestora va putea fi dedusă fiscal de către angajatori, în limita a ...
12:00
La începutul anului 2026, numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (RSA) al Republicii Moldova a ajuns la 3 299 794, comunică MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), din totalul cetățenilor însc...
11:50
Bugete, reforme și armonizare cu UE: Parlamentul a încheiat luna decembrie cu 39 de acte adoptate # Moldpres
În decembrie 2025, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 39 de acte normative, dintre care 34 de legi și cinci hotărâri, vizând bugete pentru anul 2026, reforme economice și armonizarea legislației cu standardele Uniunii Europene, comunică MOLDPRES.A...
10:40
Un tânăr din Călărași a fost condamnat la un an de închisoare după ce a incendiat o mașină a poliției # Moldpres
Un tânăr de 19 ani din Călărași a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, după ce a incendiat intenționat un automobil de serviciu al poliției. Instanța a decis ca jumătate din pedeapsă să fie executată în penitenciar, restul fiind susp...
10:30
O femeie din Vadul lui Vodă, imobilizată la pat, a fost salvata de pompieri după ce un incendiu i-a cuprins locuința # Moldpres
O femeie din Vadul lui Vodă, imobilizată la pat, a fost salvata de pompieri după ce un incendiu i-a cuprins locuința chiar în prima zi a anului. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:15, comunică MOLDPRES.Potrivit IGSU, incendiul s-a declanșat &ici...
10:30
La această oră, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la postul vamal de frontieră Criva, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Fluxul majorat se menține și la vamele Leușeni și Sculeni, unde autoritățile de control intervin ...
10:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) anunță că, pe parcursul lunii ianuarie 2026, va desfășura acțiuni intensificate de control fiscal, în scopul prevenirii și combaterii neutilizării echipamentelor de casă și de control la decontările în numerar, precum și a al...
09:40
Negocierile pentru pace în Ucraina se reiau în weekend, cu accent pe „detaliile practice” ale unui armistițiu # Moldpres
Negocierile privind pacea în Ucraina se reiau în acest weekend, în contextul în care oficiali americani, europeni și ucraineni își intensifică eforturile diplomatice pentru a trece de la declarații generale la „detaliile practice” ale...
09:10
Volodimir Zelenski subliniază că aderarea Ucrainei la UE face parte din garanțiile de securitate # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că aderarea țării sale la Uniunea Europeană (UE) face parte din garanțiile de securitate la care aspiră Kievul în cadrul eforturilor internaționale de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei, transmi...
09:00
Traficul rutier pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Pe parcursul nopții și în primele ore ale zilei, echipele de intervenție au acționat în special în zonele de Nord și Centru ale țării, unde au monitorizat perma...
08:50
Trafic intens de călători și mijloace de transport se înregistrează, în prezent, la punctele vamale Leușeni și Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, au fost întreprinse măsuri pentru fluidi...
08:40
Leul se întărește față de moneda euro, dar pierde teren în fața dolarului în acest weekend # Moldpres
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă față de principalele valute de referință, potrivit cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru acest weekend. Moneda națională s-a apreciat ușor în raport cu euro, însă s-a depreciat ...
