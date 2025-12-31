Generalul Valeri Gherasimov a anunțat care este strategia lui Putin în Ucraina pentru 2026. Ce părți ale țării vrea Rusia să atace
ProTV.md, 31 decembrie 2025 11:40
ProTV.md, 31 decembrie 2025 11:40

Generalul Valeri Gherasimov a anunțat care este strategia lui Putin în Ucraina pentru 2026. Ce părți ale țării vrea Rusia să atace
Acum 15 minute
12:00
Acum 15 minute

12:00

Cinci persoane, printre care doi copii au ajuns la spital cu intoxicații de la gaz natural, la Ștefan Vodă
Cinci persoane, printre care doi copii au ajuns la spital cu intoxicații de la gaz natural, la Ștefan Vodă
Acum o oră
11:40
Acum o oră

11:40

Generalul Valeri Gherasimov a anunțat care este strategia lui Putin în Ucraina pentru 2026. Ce părți ale țării vrea Rusia să atace
Generalul Valeri Gherasimov a anunțat care este strategia lui Putin în Ucraina pentru 2026. Ce părți ale țării vrea Rusia să atace
11:30
11:30

Atenție, șoferi! Se circulă cu dificultate în nordul țării. Drumurile sunt acoperite cu zăpadă, iar muncitorii au intervenit cu sute de tone de sare și material antiderapant - VIDEO
Atenție, șoferi! Se circulă cu dificultate în nordul țării. Drumurile sunt acoperite cu zăpadă, iar muncitorii au intervenit cu sute de tone de sare și material antiderapant - VIDEO
11:30
11:30

Kievul discută cu Trump despre prezența trupelor americane în Ucraina. Premierul Poloniei susține că liderul SUA a acceptat
Kievul discută cu Trump despre prezența trupelor americane în Ucraina. Premierul Poloniei susține că liderul SUA a acceptat
11:20
11:20

Fura portofele și telefoane în transportul public: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
Fura portofele și telefoane în transportul public: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
11:20
11:20

„Pacea se întrezărește la orizont". Premierul Poloniei susține că războiul din Ucraina s-ar putea încheia „destul de repede"
„Pacea se întrezărește la orizont”. Premierul Poloniei susține că războiul din Ucraina s-ar putea încheia „destul de repede”
Acum 2 ore
11:00
Acum 2 ore

11:00

Judecătorul Curții de Apel Centru, Ruxanda Pulbere, n-a trecut Comisia de vetting și nu mai poate exercita 5 ani funcții publice
Judecătorul Curții de Apel Centru, Ruxanda Pulbere, n-a trecut Comisia de vetting și nu mai poate exercita 5 ani funcții publice
11:00
11:00

Judecătorul Igor Chiroșca de la Curtea de Apel Centru a trecut Comisia de vetting
10:50
10:50

Cine sunt singurii lideri europeni felicitați de Putin de Anul Nou. La loc de cinste, alături de șefi de stat din Africa
Cine sunt singurii lideri europeni felicitați de Putin de Anul Nou. La loc de cinste, alături de șefi de stat din Africa
10:50
10:50

Letonia a terminat gardul de 280 de kilometri de la granița cu Rusia - VIDEO
10:40
10:40

Atenție, șoferi! Se circulă cu dificultate în nordul țării. Drumurile sunt acoperite cu zăpadă, iar muncitorii au intervenit cu aproape 200 de tone de sare tehnică și circa 10 tone de material antiderapant - VIDEO
Atenție, șoferi! Se circulă cu dificultate în nordul țării. Drumurile sunt acoperite cu zăpadă, iar muncitorii au intervenit cu aproape 200 de tone de sare tehnică și circa 10 tone de material antiderapant - VIDEO
10:30
10:30

IGSU recomandă: Nu folosiți produsele pirotehnice, deconectați ghirlandele noaptea și monitorizați copiii. De sărbători, peste 400 de salvatori vor fi la datorie
IGSU recomandă: Nu folosiți produsele pirotehnice, deconectați ghirlandele noaptea și monitorizați copiii. De sărbători, peste 400 de salvatori vor fi la datorie
Acum 4 ore
10:10
Acum 4 ore

10:10

Maia Sandu: „Rusia sabotează discuțiile de pace cu afirmații false, în timp ce bombardează civili"
Maia Sandu: „Rusia sabotează discuțiile de pace cu afirmații false, în timp ce bombardează civili”
09:50
09:50

Atenție, cetățeni. ANSA vine cu recomandări pentru consumul de vinuri spumante
09:10
09:10

Ce spune Marcel Spătari, după ce a apărut în grupul Kenții: „N-a fost nicio beție"
08:50
08:50

Președintele Columbiei a spus că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină la Maracaibo, în Venezuela
Președintele Columbiei a spus că Statele Unite au bombardat o fabrică de cocaină la Maracaibo, în Venezuela
08:30
08:30

În ultima zi din an vom avea temperaturi de până la - 2 grade în capitală și ninsori slabe. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
În ultima zi din an vom avea temperaturi de până la - 2 grade în capitală și ninsori slabe. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
Acum 6 ore
08:10
Acum 6 ore

08:10

Incendiu la rafinăria Tuapse, atacată peste noapte de ucraineni cu drone - VIDEO
Acum 12 ore
23:40
Acum 12 ore

23:40

Liderul clasamentului Cupei Mondiale la sărituri cu schiurile, Domen Prevc, a debutat perfect la prestigiosul Turneu al celor 4 trambuline - VIDEO
Liderul clasamentului Cupei Mondiale la sărituri cu schiurile, Domen Prevc, a debutat perfect la prestigiosul Turneu al celor 4 trambuline - VIDEO
23:30
23:30

Africa de Sud și-a asigurat aseară calificarea în optimile turneului african - VIDEO
23:30
23:30

AS Roma se apropie la 3 puncte de lidera din Serie A, după o victorie în ultimul meci al anului - VIDEO
AS Roma se apropie la 3 puncte de lidera din Serie A, după o victorie în ultimul meci al anului - VIDEO
23:30
23:30

Maroc, show total: victorie 3-0 cu Zambia și o foarfece de senzație - VIDEO
23:20
23:20

Teatrul din Mariupol, redeschis după atacul aerian soldat cu sute de victime. Foștii actori ai teatrului au calificat spectacolul de inaugurare ca fiind „un dans pe oase" - VIDEO
Teatrul din Mariupol, redeschis după atacul aerian soldat cu sute de victime. Foștii actori ai teatrului au calificat spectacolul de inaugurare ca fiind „un dans pe oase” - VIDEO
23:20
23:20

Accident teribil în Nigeria: doi membri ai echipei lui Anthony Joshua și-au pierdut viața - VIDEO
Accident teribil în Nigeria: doi membri ai echipei lui Anthony Joshua și-au pierdut viața - VIDEO
23:20
23:20

Cupa Africii: dans, cântec și culoare pe stadion și în tribune - VIDEO
Acum 24 ore
23:10
Acum 24 ore

23:10

„Kenții de pe Whatsapp". Deputatul PAS, surprins cum discută într-un chat în timpul ședinței Parlamentului: „-Cine ce alcool are?" - VIDEO
„Kenții de pe Whatsapp”. Deputatul PAS, surprins cum discută într-un chat în timpul ședinței Parlamentului: „-Cine ce alcool are?” - VIDEO
23:10
23:10

Tensiuni internaționale după întâlnirea Trump–Zelenski în Florida: Moscova acuză Ucraina de atac cu 91 de drone, Zelenski respinge categoric acuzațiile - VIDEO
Tensiuni internaționale după întâlnirea Trump–Zelenski în Florida: Moscova acuză Ucraina de atac cu 91 de drone, Zelenski respinge categoric acuzațiile - VIDEO
23:00
23:00

Big Ben va răsuna din nou la miezul nopții de Revelion, marcând trecerea în noul an și aducând milioane de britanici și turiști în atmosfera tradițională a Londrei - VIDEO
Big Ben va răsuna din nou la miezul nopții de Revelion, marcând trecerea în noul an și aducând milioane de britanici și turiști în atmosfera tradițională a Londrei - VIDEO
23:00
23:00

China desfășoară exerciții militare de amploare în jurul Taiwanului, simulând capturarea insulei, în timp ce Donald Trump minimalizează tensiunile - VIDEO
China desfășoară exerciții militare de amploare în jurul Taiwanului, simulând capturarea insulei, în timp ce Donald Trump minimalizează tensiunile - VIDEO
22:50
22:50

Statele Unite lovesc teritoriul Venezuelei: port strategic al traficanților de droguri distrus de o dronă CIA. Momentul, surprins de camere - VIDEO
Statele Unite lovesc teritoriul Venezuelei: port strategic al traficanților de droguri distrus de o dronă CIA. Momentul, surprins de camere - VIDEO
22:40
22:40

Constantinov, ajutat de alte persoane să ajungă în stânga Nistrului cu o zi înainte să-și afle sentința de condamnare. Cernăuțeanu vine cu detalii - VIDEO
Constantinov, ajutat de alte persoane să ajungă în stânga Nistrului cu o zi înainte să-și afle sentința de condamnare. Cernăuțeanu vine cu detalii - VIDEO
22:40
22:40

Tensiuni majore în Iran: proteste masive în orașele importante din cauza prăbușirii monedei naționale, inflației galopante și costului ridicat al vieții - VIDEO
Tensiuni majore în Iran: proteste masive în orașele importante din cauza prăbușirii monedei naționale, inflației galopante și costului ridicat al vieții - VIDEO
22:30
22:30

Genți cu bani, trasee bine stabilite și proteste plătite: un alt curier al grupării Șor a fost trimis pe banca acuzaților
Genți cu bani, trasee bine stabilite și proteste plătite: un alt curier al grupării Șor a fost trimis pe banca acuzaților
22:30
22:30

Predicții spectaculoase pentru noul an: șamanii din Peru anunță boală pentru Donald Trump, sfârșitul regimului Maduro și încheierea războiului din Ucraina - VIDEO
Predicții spectaculoase pentru noul an: șamanii din Peru anunță boală pentru Donald Trump, sfârșitul regimului Maduro și încheierea războiului din Ucraina - VIDEO
22:30
22:30

Moment istoric la Times Square: America intră în 2026 cu o dublă coborâre a sferei și sărbătorește 250 de ani de independență - VIDEO
Moment istoric la Times Square: America intră în 2026 cu o dublă coborâre a sferei și sărbătorește 250 de ani de independență - VIDEO
22:20
22:20

Ninsoare, ghețuș și vânt puternic: drumarii patrulează mai multe sectoare din țară, iar șoferii sunt îndemnați să evite deplasările neesențiale - VIDEO
Ninsoare, ghețuș și vânt puternic: drumarii patrulează mai multe sectoare din țară, iar șoferii sunt îndemnați să evite deplasările neesențiale - VIDEO
22:10
22:10

Obosiți de politică, dar cu gândul la familie: deputații lasă legile deoparte și se pregătesc de sărbători. Unde și-au propus oficialii să petreacă noaptea dintre ani – VIDEO
Obosiți de politică, dar cu gândul la familie: deputații lasă legile deoparte și se pregătesc de sărbători. Unde și-au propus oficialii să petreacă noaptea dintre ani – VIDEO
22:10
22:10

După ani de dor, acasă de Revelion: moldovenii din diasporă revin la Chișinău pentru sărbători, iar aeroportul se umple de emoții și zâmbete - VIDEO
După ani de dor, acasă de Revelion: moldovenii din diasporă revin la Chișinău pentru sărbători, iar aeroportul se umple de emoții și zâmbete - VIDEO
21:50
21:50

Vetting extins și proceduri mai rapide de dare în căutare: solicitările Maiei Sandu pentru deblocarea justiției și prevenirea eschivării condamnaților - VIDEO
Vetting extins și proceduri mai rapide de dare în căutare: solicitările Maiei Sandu pentru deblocarea justiției și prevenirea eschivării condamnaților - VIDEO
21:40
21:40

Numărătoarea inversă începe în forță: restaurantele și locațiile din Chișinău pregătesc petreceri de Revelion cu DJ internaționali, artiști locali, meniuri speciale și decor de poveste - VIDEO
Numărătoarea inversă începe în forță: restaurantele și locațiile din Chișinău pregătesc petreceri de Revelion cu DJ internaționali, artiști locali, meniuri speciale și decor de poveste - VIDEO
21:40
21:40

Noaptea dintre ani, sărbătorită cu muzică și distracție la Pro TV: Protevelion 2026 promite un show memorabil cu artiști consacrați și momente pline de energie - VIDEO
Noaptea dintre ani, sărbătorită cu muzică și distracție la Pro TV: Protevelion 2026 promite un show memorabil cu artiști consacrați și momente pline de energie - VIDEO
21:20
21:20

Mai puțin timp în trafic și la aragaz: serviciile de catering devin soluția preferată pentru masa de sărbătoare, cu bucate tradiționale și reinterpretări gourmet - VIDEO
Mai puțin timp în trafic și la aragaz: serviciile de catering devin soluția preferată pentru masa de sărbătoare, cu bucate tradiționale și reinterpretări gourmet - VIDEO
21:10
21:10

Piața Centrală, în febra cumpărăturilor de Revelion: moldovenii fac cozi pentru carne, lactate, legume și dulciuri pentru masa de sărbătoare. Cât au cheltuit pentru a procura toate cele necesare – VIDEO
Piața Centrală, în febra cumpărăturilor de Revelion: moldovenii fac cozi pentru carne, lactate, legume și dulciuri pentru masa de sărbătoare. Cât au cheltuit pentru a procura toate cele necesare – VIDEO
20:50
20:50

Piața Marii Adunări Naționale se transformă într-o scenă de sărbătoare de Revelion: artiști îndrăgiți, foc de artificii și Moș Crăciun - VIDEO
Piața Marii Adunări Naționale se transformă într-o scenă de sărbătoare de Revelion: artiști îndrăgiți, foc de artificii și Moș Crăciun - VIDEO
20:10
20:10

Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 30.12.2025
19:50
19:50

Constantinov, ajutat de alte persoane să ajungă în stânga Nistrului cu o zi înainte să-și afle sentința de condamnare. Cernăuțeanu vine cu detalii
Constantinov, ajutat de alte persoane să ajungă în stânga Nistrului cu o zi înainte să-și afle sentința de condamnare. Cernăuțeanu vine cu detalii
19:40
19:40

Noi detalii despre garanțiile de securitate discutate de Trump și Zelenski la Mar-A-Lago. Liderul de la Kiev anunță o nouă reuniune a „Coaliţiei de Voinţă"
Noi detalii despre garanțiile de securitate discutate de Trump și Zelenski la Mar-A-Lago. Liderul de la Kiev anunță o nouă reuniune a „Coaliţiei de Voinţă”
19:00
19:00

„Nu sunt genul de om care să stea mâlc chitic și să aștepte ca furtuna să treacă". Reacția lui Potîrniche despre discuțiile din chat-ul „Kenții" din timpul ședinței Parlamentului - VIDEO
„Nu sunt genul de om care să stea mâlc chitic și să aștepte ca furtuna să treacă”. Reacția lui Potîrniche despre discuțiile din chat-ul „Kenții” din timpul ședinței Parlamentului - VIDEO
18:50
18:50

Moneda iraniană s-a prăbușit, în Teheran și alte orașe mari au izbucnit proteste spontane. Au ieșit în stradă și cei care au jucat un rol crucial în Revoluția Islamică - VIDEO
Moneda iraniană s-a prăbușit, în Teheran și alte orașe mari au izbucnit proteste spontane. Au ieșit în stradă și cei care au jucat un rol crucial în Revoluția Islamică - VIDEO
18:20
18:20

România va construi, practic, primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii a fost scos la licitație
România va construi, practic, primii kilometri de autostradă din Republica Moldova. Ultimul tronson al Autostrăzii Unirii a fost scos la licitație
