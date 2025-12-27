Bulgaria va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro, dar problemele rămân
Mold-Street, 27 decembrie 2025 18:10
Pe 1 ianuarie 2026, Bulgaria va deveni al 21-lea stat membru al zonei euro. Aderarea la acest „club monetar” este o etapă importantă pentr...
Alte ştiri de Mold-Street
Acum o oră
18:10
Acum 4 ore
15:30
Constrângerile financiare forțează Guvernul să impună un nou moratoriu la angajarea de personal în sectorul bugetar # Mold-Street
Este deja o practică de câțiva ani, iar anterior, astfel de măsuri au fost adoptate anul trecut și de Guvernul Recean, de Guvernul Gavriliț...
Acum 8 ore
12:00
Potrivit BNM, primele brute subscrise și despăgubirile achitate pe parcursul primelor 3 trimestre ale anului 2025 s-au majorat față de perioada simila...
Acum 24 ore
20:40
Autorităţile au decis să realoce în alte scopuri circa 210 milioane de lei destinaţi construcţiei drumului de ocolire a oraşului Cimişlia # Mold-Street
Astfel 10,35 milioane de euro (circa 205 milioane lei) au fost alocaţi pentru reabilitarea şi supervizarea drumului R34 Hâncesti — Leova &...
Ieri
13:30
Metalele anului 2025: Platina şi argintul s-au scumpit cu peste 150% de la începutul anului # Mold-Street
Potrivit Reuters aurul, argintul și platina au atins maxime record vineri, pe măsură ce impulsul speculativ și lichiditatea redusă de la sfârșit...
11:00
Băncile din Republica Moldova au trecut testul de stres în cazul falimentului unor debitori # Mold-Street
Potrivit Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) rezultatele testării arată că, în baza scenariilor simulate, nicio bancă nu va înregistra indic...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
„Economia SUA se menține bine în ciuda tulburărilor comerciale și migraționale din 2025. Sfidează numeroase predicții privind o înce...
14:10
Pentru a scoate din criză Calea Ferată din Moldova sunt necesare investiţii de 8 miliarde de lei # Mold-Street
Potrivit lui Bolea, CFM a ajuns în situaţie critică pentru că "de 12 ani este în paragină totală", adică de prin anii 2012-2013,...
13:30
Unul din conducătorii UTA Găgăuzia nu a declarat două afaceri din Germania şi una din SUA # Mold-Street
Potrivit unei achete RISE Moldova, Victor Petrov este activ în politică din anul 2021, când a fost ales deputat al Adunării Populare...
11:10
Astfel ANRE susţine că prevederile normelor în vigoare nu conțin cerințe cu privire la asigurarea securității electrice în cazul realizări...
24 decembrie 2025
18:10
Astfel se comunică că la opt ani de la lansare, MITP a devenit cea mai mare comunitate tech din Republica Moldova. În prezent, parcul găzdu...
15:00
După șocul provocat de războiul din Ucraina și liberalizarea temporară a comerțului cu produse agricole ucrainene, dezbaterea privind licențierea impo...
13:30
Astfel euro s-a tranzacționat aproape de nivelul de 1,18 dolari într-o săptămână scurtată de sărbători, rămânând aproape de ce...
07:50
Despre o eventuală concesionare se poate vorbi doar în cazul aeroportului din Leadoveni (Bălţi), care nu mai este funcţional, iar pista nu mai p...
23 decembrie 2025
20:30
„Mai întâi te ignoră, apoi râd de tine, apoi se luptă cu tine, apoi câștigi.” Acest citat este adesea atribuit lui...
19:50
Potrivit ASP litigiul a avut la bază refuzul Agenției de a continua o schemă contractuală considerată păguboasă și cu suspiciuni de corupție, moștenit...
13:10
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga a declarat că importurile se vor face în regim comercial obișnuit, dar vor fi...
11:30
Secretarul de stat al Ministerului Energiei, Carolina Novac, a declarat la ședința Guvernului, că decizia este necesară pentru asigurarea continuități...
08:30
Patru oferte la cea mai mare licitație din ultimii ani desfășurată de Aeroportul Internațional Chișinău # Mold-Street
Licitaţia a fost anunaţtă la finele lunii octombrie 2025 şi prevede reconstruirea clădirii Terminalului Aeroportului Internațional „Eugen Doga&r...
22 decembrie 2025
23:00
Prin această decizie datată 8 decembrie, Tribunalul corecțional din Paris a emis un mandat de arestare pe numele lui Vlad Filat, care nu s-a prezentat...
13:00
Aceasta după ce practic a eşuat licitaţia privind selectarea unei companii ce urma să efectueze lucrările. În cadrul unei conferinţe de presă, M...
12:10
Pe parcursul anului, FGDSB și-a extins cooperarea internațională și a implementat inițiative strategice menite să asigure o protecție sporită a econom...
09:50
Prima sesiune de tranzacționare din 18 decembrie 2025 a fost marcată de realizarea unei tranzacții comerciale între compania Energocom și u...
06:20
Votată de aşa-zisul soviet suprem de la Tiraspol și promulgată imediat de liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski, decizia presupune reducerea...
21 decembrie 2025
18:50
Deși sondajul BNS nu oferă informații și despre cifra de afaceri, datele relevă că anul trecut în topul întreprinderilor după cifra de afa...
09:20
Rusia a inclus Republica Moldova în lista țărilor cu care face schimb automat de informații financiare # Mold-Street
Astfel în listă au fost adăugate ţări precum Kenya, Republica Moldova, Mongolia, Papua Noua Guinee, Senegal, Saint Martin, Thailanda, Trini...
07:10
Anul trecut întreprinderile de stat au generat pierderi nete de circa 5,3 milioane de lei. Prăbușirea întreprinderilor statului: de la pro...
20 decembrie 2025
18:10
"Mai degrabă, încercăm să identificăm țara care s-a îmbunătățit cel mai mult, fie din punct de vedere economic, politic sau în...
13:20
Moldova ia un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumurilor # Mold-Street
Creditul se adăugă la cele 150 de milioane de euro împrumutate în 2024, pentru a finanța reabilitarea drumurilor cheie din Republica Moldo...
12:20
Ministerul Economiei constată o contribuție importantă a investițiilor la evoluția economică în 2025 # Mold-Street
În trimestrul III, formarea brută de capital fix a înregistrat o creștere de aproape 18%, având o contribuție de 3,7 puncte procentu...
19 decembrie 2025
15:30
Preţul la care se va face cumpărarea cotei din firma moldovenească de către Electrica SA va fi stabilit în urma unui raport de evaluare, se prec...
12:30
FMI vede în continuare riscuri semnificative de spălare a banilor și finanțarea terorismului prin băncile din Moldova # Mold-Street
În evaluarea sa, FMI evidențiază faptul că, în ultimul deceniu, BNM a implementat reforme structurale profunde care au dus la o supraveghe...
11:10
Potrivit Ministerului Energiei, această licitație marchează o premieră pentru Republica Moldova "prin includerea componentei de stocare, cu scopu...
09:20
Controlul va fi efectuat în perioada 16 decembrie 2025-13 iunie 2026, iar în cadrul lui CNPF va examina "respectarea de către bănci a...
07:00
Circa 69% din cifra de afaceri a întreprinderilor din Moldova revine companiilor din Chişinău # Mold-Street
Comparativ cu anul 2023, cifra de afaceri este în creştere cu 6,1% (circa 33,8 miliarde lei), dar şi numărul întreprinderilor incluse &ici...
18 decembrie 2025
21:50
Proiecte de circa 310 milioane euro, finanțate de Agenția Franceză de Dezvoltare în Moldova în trei ani # Mold-Street
Potrivit lui Maxime Lebovics primele contacte cu autoritățile din Republica Moldova au avut loc în 2021, iar activitatea în...
18:50
Documentul prevede că moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro și mici, fidejusorii și membrii gospodăriilor ț...
17:50
O companie din Ucraina a finalizat înainte de termen drumul de ocolire a orașului Vulcănești # Mold-Street
Prezent la eveniment Viceprim-ministrului, Vladimir Bolea a declarat că pentru locuitorii orașului aceasta înseamnă "mai multă siguranță și...
10:10
FMI a majorat prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei în 2025, dar perspectivele rămân incerte # Mold-Street
Astfel echipa Fondului Monetar Internaţional susţine că după mai mulți ani de activitate economică anemică, influențată de efectele războiului d...
08:00
Tarifele mari la energie au adus profituri de sute de milioane întreprinderilor statului # Mold-Street
Lider la profit între întreprinderile statului a fost SA Energocom (100% capital de stat, companie responsabilă cu furnizarea centralizată...
17 decembrie 2025
19:30
Plafonarea salariilor şefilor de la CNPF, ANRE și ANRCETI va aduce economii de 2 milioane lei # Mold-Street
Inițiativa legislativă aparține unui grup de deputați din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” și are drept sco...
18:30
Câștigătoarele celei de-a treia ediții She’s Next din Moldova au primit 12 000 de euro pentru dezvoltarea afacerii # Mold-Street
Cea de-a treia ediție a inițiativei globale She’s Next Empowered by Visa s-a încheiat în Republica Moldova, fiind organizată cu spri...
15:20
Moldova colectează mai puține venituri fiscale decât alte state 3 similare, constată Fondul Monetar # Mold-Street
Potrivit declarației făcute de echipa FMI, "existența unui cadru bugetar credibil și transparent, ceea ce presupune planificarea riguroasă a buge...
12:10
Lukoil a fost inclus de Guvernul Moldovei în lista entităților aflate sub regimul sancțiunilor # Mold-Street
Potrivit unei decizii a Consiliului interinstituțional de supervizare (CIS) condus de premierul Alexandru Munteanu, măsura a fost luată in conformitat...
11:50
Conform studiului anual MasterIndex 2025 realizat de Mastercard, fiecare al doilea locuitor al țării a plătit deja pentru cumpărături cu smartphone-ul...
09:20
Şefa unuia dintre cei mai mari creditori ai Moldovei vine din nou în vizită la Chişinău # Mold-Street
Potrivit instituţiei financiare în timpul vizitei sale de joi și vineri, președinta BERD se va întâlni cu președinta Maia Sandu, pri...
06:30
Această măsură a fost identificată ca fiind necesară pentru facilitarea liberalizării pieței în Studiul pieței gazelor naturale realizat de ANRE...
16 decembrie 2025
19:10
În Consiliul de administrație al Bursei este fostul premier Dorin Recean, acum Emisar special al Președintelui pentru dezvoltare și reziliență ș...
16:40
Moldindconbank lansează o promoție de sezon cu premii generoase și condiții speciale la credite # Mold-Street
În perioada 15 decembrie 2025 – 15 februarie 2026, toți cei care accesează un credit de nevoi personale, un credit online sau un credit Ac...
14:30
Fiecare țară merge înainte cu dinții strânși, sperând că viitorul nu va cere un tribut și mai mare, arată o sinteză Courrier Interna...
