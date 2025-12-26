Condiții periculoase pe drumuri din cauza ninsorii și poleiului. Poliția emite mai multe recomandări pentru siguranța participanților la trafic
ProTV.md, 26 decembrie 2025 18:00
Condiții periculoase pe drumuri din cauza ninsorii și poleiului. Poliția emite mai multe recomandări pentru siguranța participanților la trafic
Acum 30 minute
18:00
Condiții periculoase pe drumuri din cauza ninsorii și poleiului. Poliția emite mai multe recomandări pentru siguranța participanților la trafic
Acum o oră
17:40
Confuzie la graniță: Autoritățile din Ucraina detectează o dronă zburând pe teritoriul Moldovei, însă ancheta moldoveană stabilește că era vorba de un balon cu aer cald
17:30
Curtea de Apel confirmă vinovăția unui fost judecător implicat în dosarul "Laundromat" și menține sentința de condamnare
Acum 2 ore
17:20
Acțiune de amploare în Chișinău: autoritățile au spart o rețea internațională de trafic de droguri care activa în Polonia, Ucraina și Moldova.Ce au găsit în urma descinderilor - VIDEO
17:00
IGSU lansează recomandări pentru siguranța copiilor în vacanța de iarnă: măsuri de prevenire a incendiilor, accidentelor și riscurilor în apropierea bălților înghețate
16:50
Momente de groză pentru o mamă din stânga Nistrului: tavanul locuinței s-a prăbușit peste fetița sa de trei ani. Copilul a fost transportată la spital
16:40
Incendiu la Sîngera: Un depozit cu lemne a luat foc. Imagini, surprinse de martori - VIDEO
16:40
Un gest frumos de sărbători din partea Alternativa Clinic: echipa medicală aduce zâmbete familiei Eladii din Glodeni, în cadrul campaniei „Dăruiești și Câștigi” - VIDEO
16:30
Un bărbat, învinuit de falsificarea actelor - reținut și plasat în arest. Ce spun polițiștii
16:30
CSM a aprobat raportul de evaluare a judecătorului Constantin Damaschin
Acum 4 ore
16:20
ASP anunță modificarea rutelor de examen auto în mai multe localități din Moldova: noile trasee vizează reducerea riscurilor și creșterea siguranței pe drumurile publice
16:10
Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, de negăsit: poliția suspectează că acesta ar fi fugit ilegal prin regiunea transnistreană
15:50
Putin i-a trimis lui Trump un semnal despre cel mai nou plan de pace pentru Ucraina
15:50
CSM aproba raportul Comisiei Vetting privind evaluarea judecătorului Sergiu Stratan, candidatul la Curtea Supremă de Justiție
15:40
Contrapropunerile lui Putin la planul de pace anunțat de Zelenski înainte de Crăciun au fost dezvăluite de un ziar din Rusia
15:30
Doi bărbați din Florești - reținuți pentru șantaj, după ce au estorcat 100 de mii de lei de la o persoană. Cu ce pedeapsă s-ar putea alege - VIDEO
15:20
Doi bărbați din Florești - reținuți pentru șantaj, după ce au estorcau 100 de mii de lei de la o persoană. Cu ce pedeapsă s-ar putea alege - VIDEO
14:40
De la Neymar la Cristiano Ronaldo și Erling Haaland, starurile fotbalului în imagini de Crăciun. Cum au petrecut vedetele
Acum 6 ore
14:10
Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare. Acesta a lipsit de la ședință, motiv pentru care a fost anunțat în căutare - VIDEO
14:00
Sergei Udalțov a fost condamnat la șase ani de închisoare. Criticul lui Putin își va ispăși pedeapsa într-o colonie penală
13:50
Poliția l-a anunțat în căutare pe Dmitri Constantinov, după ce a fost condamnat la 12 ani de detenție: Urmează să fie localizat și reținut
13:30
Alertă la vama Palanca. Pistoale de semnalizare și muniție, depistate în perna de călătorie a unui pasager de pe ruta Odesa-Chișinău
13:30
Directorul-adjunct al Agenției Rezerve Materiale, prins de ANI cu avere declarată nedeclarată
13:30
Emmanuel Macron, eclipsat de Donald Trump. Președintele SUA a fost cea mai mediatizată personalitate în Franța în 2025
13:20
Directorul-adjunct al Agenției Rezerve Materiale, prins de ANI cu avere declarată necorespunzător
13:00
Pentru prima dată, un tren încărcat cu 3 mii de tone a efectuat o cursă pe ruta Basarabeasca - Cahul
13:00
Contrabandă cu 19 kg de droguri în valoare de 20 milioane de lei: Două refugiate din Ucraina – plasate în arest la Chișinău. Ce pedeapsă ar putea primi - VIDEO
12:50
Zece evenimente care au marcat anul 2025: Revenirea lui Trump la putere, armistiții fragile și crize climatice
12:40
Rușii au lovit cu drone trei nave aflate sub pavilion străin, în atacurile din timpul nopții asupra porturilor de la Marea Neagră, afirmă Kievul
12:30
Centrul Comercial Unic locul perfect pentru pregătirile de Crăciun: Gamă variată de haine, încălțăminte și accesorii potrivite pentru orice stil - VIDEO
12:30
Bantik.md - secretul cadoului perfect, la un click distanță! Iată care sunt cele mai populare selecții de cadouri din acest an - VIDEO
12:30
Pentru prima dată, un tren încărcat cu 3 mii de tone a efectuat o cursă pe ruta Basarabeasca – Iargara – Prut 2 - Cahul
Acum 8 ore
12:20
Ultima oră. Dmitri Konstantinov, condamnat la 12 ani de închisoare. Acesta a lipsit de la ședință, motiv pentru care a fost anunțat în căutare - VIDEO
12:10
Putin lasă să se înţeleagă că Rusia este „deschisă” pentru un acord de pace cu Ucraina. Cu o condiție
12:00
Ultima oră. Dmitri Konstantinov, condamnat la 12 ani de închisoare. Acesta a lipsit de la ședință, motiv pentru care a fost anunțat în căutare
12:00
De sărbători, vor fi curse suplimentare cu trenul pe ruta Chișinău-Iași
12:00
„Moldova-Concert” a lansat platforma de bilete cultural.md
11:50
De la furt de spumant la condus în stare de ebrietate și declarații false: Un tânăr - condamnat la închisoare pentru mai multe infracțiuni
11:50
14 persoane străine din 31 care au fost reținute, au avut leziuni corporale. Ce spune Avocatul Poporului
11:50
De sărbători, vor fi curse suplimentare de tren Chișinău-Iași
11:30
Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump. Kievul mizează pe un progres privind acordul de pace înainte de Anul Nou
11:30
Ultima oră. Dmitri Konstantinov a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Acesta a lipsit de la ședință
11:20
Cod galben de vânt, emis de meteorologi. Până când va fi valabil
11:10
A încercat să dea foc Procuraturii din Vulcănești: Un bărbat - condamnat la închisoare pentru huliganism. Cu ce pedeapsă s-a ales
Acum 12 ore
10:10
Fostul președinte al Legistlativului din Autonomia Găgăuză își află vineri sentința
10:00
Fostul președinte al Legistlativului din Autonomia Găgăuză își va afla sentința
09:30
Ce este pregătită Rusia să dea în scris în fața statelor NATO. „Document cu forță juridică obligatorie”
08:40
Va ninge în centrul și nordul țării, iar în capitală vom avea - 1 grad. Cum va fi vremea în weekend
08:30
Kremlinul i-a dat replica lui Zelenski după discursul în care a spus „Fie ca el să piară”
08:20
SUA au lansat „un atac puternic și mortal” împotriva Statului Islamic în Nigeria, anunță Trump. „Urmează și altele”
