Tânără din Hâncești, care a ademenit pentru trafic de droguri un adolescent – condamnată la 5 ani închisoare.
HN24 Online, 24 decembrie 2025 12:50
Urmare a unui dosar trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), o tânără de The post Tânără din Hâncești, care a ademenit pentru trafic de droguri un adolescent – condamnată la 5 ani închisoare. appeared first on Hîncești 24 Online.
• • •
Alte ştiri de HN24 Online
Acum 30 minute
12:50
Tânără din Hâncești, care a ademenit pentru trafic de droguri un adolescent – condamnată la 5 ani închisoare. # HN24 Online
Urmare a unui dosar trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), o tânără de The post Tânără din Hâncești, care a ademenit pentru trafic de droguri un adolescent – condamnată la 5 ani închisoare. appeared first on Hîncești 24 Online.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Procuratura raionului Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță despre pronunțarea, la 16 decembrie 2025, a sentinței de condamnare a unui bărbat The post Bărbat acuzat că și-a incendiat mama și a încercat să ucidă îngrijitoarea acesteia appeared first on Hîncești 24 Online.
17 decembrie 2025
16:10
Tânăr din R. Moldova, arestat pentru omor după ce a înjunghiat mortal un barman în Italia # HN24 Online
O crimă extrem de violentă, surprinsă integral de camerele de supraveghere, a avut loc în localitatea Sarezzo, din provincia italiană The post Tânăr din R. Moldova, arestat pentru omor după ce a înjunghiat mortal un barman în Italia appeared first on Hîncești 24 Online.
16 decembrie 2025
11:40
Angajat al MAI, suspectat de viol asupra unei tinere într-o localitate din raionul Căușeni # HN24 Online
Un angajat al unei subdiviziuni a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) este acuzat că ar fi violat o tânără. Cazul a The post Angajat al MAI, suspectat de viol asupra unei tinere într-o localitate din raionul Căușeni appeared first on Hîncești 24 Online.
11:30
Un tânăr a murit, după ce ar fi fost ucis în bătaie de trei indivizi. Cadavrul acestuia a fost găsit The post Bujor: Tânăr omorât în bătaie de trei indivizi appeared first on Hîncești 24 Online.
9 decembrie 2025
12:40
Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă. # HN24 Online
Procuratura informează că, printr-o sentință recentă, un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru The post Condamnat la 25 de ani de închisoare pentru că și-a abuzat sexual ani la rând fiica vitregă. appeared first on Hîncești 24 Online.
6 decembrie 2025
15:00
Tânăra, în vârstă de 26 de ani, soție de polițist, care a dispărut în noaptea de 3 decembrie, în jurul The post Tânăra soție de polițist, dispărută în Chișinău, găsită moartă, la Ialoveni appeared first on Hîncești 24 Online.
5 decembrie 2025
11:20
Guvernul pregătește schimbări în regimul coletelor comandate de pe platforme precum Temu, AliExpress și alte magazine online internaționale. Premierul Alexandru The post Guvernul ar putea impune taxe pentru produsele de pe Temu sau AliExpress appeared first on Hîncești 24 Online.
3 decembrie 2025
11:50
Ajutor acordat din greșeală: Peste 200 de părinți, somați să restituie banii pentru pregătirea școlară # HN24 Online
Peste 200 de părinți din Moldova au primit scrisori de la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) prin care li The post Ajutor acordat din greșeală: Peste 200 de părinți, somați să restituie banii pentru pregătirea școlară appeared first on Hîncești 24 Online.
11:30
Strășeni : Copil amenințat cu cuțitul, jefuit și abuzat sexual de un pușcăriaș, în timp ce se întorcea de la școală # HN24 Online
Clipe de coșmar pentru un copil, după ce a fost prins de un pușcăriaș, în timp ce se întorcea acasă The post Strășeni : Copil amenințat cu cuțitul, jefuit și abuzat sexual de un pușcăriaș, în timp ce se întorcea de la școală appeared first on Hîncești 24 Online.
09:50
Serviciul Fiscal de Stat informează că, la data de 26 decembrie curent survine termenul limită de achitare a impozitului pe The post 26 decembrie: termenul-limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2025 appeared first on Hîncești 24 Online.
1 decembrie 2025
19:00
Peste 780 000 de gospodării au depus cereri pentru acordarea compensațiilor la energie, însă s-ar putea ca nu toți să The post Ajutor la energie mai greu – reguli noi și filtrare mai strictă appeared first on Hîncești 24 Online.
13:40
Patru suspecți originari din Hîncești, reținuți după ce au încercat să transporte ilegal doi cetățeni nepalezi peste Prut pentru 9 000 de euro # HN24 Online
Ofițerii Direcției investigații criminale a INI, în comun cu cei ai IGPF, procurorii PCCOCS, și cu suportul Direcției investigații analitice The post Patru suspecți originari din Hîncești, reținuți după ce au încercat să transporte ilegal doi cetățeni nepalezi peste Prut pentru 9 000 de euro appeared first on Hîncești 24 Online.
25 noiembrie 2025
17:10
Guvernul reduce sprijinul la energie: plafonul maxim al compensațiilor scade de la 1400 lei la 1000 lei # HN24 Online
Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 se reduce de la 1400 la 1000 de lei, iar The post Guvernul reduce sprijinul la energie: plafonul maxim al compensațiilor scade de la 1400 lei la 1000 lei appeared first on Hîncești 24 Online.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.