Negociatorii Ucrainei revin la masa discuțiilor cu SUA la Miami. Kievul speră la progrese concrete pentru pace

ProTV.md, 21 decembrie 2025 21:10

Negociatorii Ucrainei revin la masa discuțiilor cu SUA la Miami. Kievul speră la progrese concrete pentru pace

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum o oră
21:20
Premieră mondială. O femeie în scaun cu rotile a zburat în spațiu 10 minute la bordul rachetei lui Jeff Bezos - VIDEO ProTV.md
Premieră mondială. O femeie în scaun cu rotile a zburat în spațiu 10 minute la bordul rachetei lui Jeff Bezos - VIDEO
21:10
S-au format ambuteiaje la vama Giurgiulești-Galați: Călătorii - îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei. Care sunt acestea - FOTO ProTV.md
S-au format ambuteiaje la vama Giurgiulești-Galați: Călătorii - îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei. Care sunt acestea - FOTO
21:10
Temperaturi de până la 8 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
Temperaturi de până la 8 grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
21:10
Negociatorii Ucrainei revin la masa discuțiilor cu SUA la Miami. Kievul speră la progrese concrete pentru pace ProTV.md
Negociatorii Ucrainei revin la masa discuțiilor cu SUA la Miami. Kievul speră la progrese concrete pentru pace
Acum 2 ore
20:20
Un bărbat a murit în timp ce se afla în vacanță în Muntenegru, după ce a căzut din telescaun. Soţia lui a fost rănită ProTV.md
Un bărbat a murit în timp ce se afla în vacanță în Muntenegru, după ce a căzut din telescaun. Soţia lui a fost rănită
20:10
Luminițe, pomi de Crăciun, ghirlande și diferite decorațiuni: Magia sărbătorilor de iarnă a cuprins capitala. Vezi cum arata străzile Chișinăului odată ce se lasă seara - VIDEO ProTV.md
Luminițe, pomi de Crăciun, ghirlande și diferite decorațiuni: Magia sărbătorilor de iarnă a cuprins capitala. Vezi cum arata străzile Chișinăului odată ce se lasă seara - VIDEO
20:10
Reuters: Serviciile secrete SUA spun că Putin nu a renunțat la Ucraina și vizează și teritorii din fostul imperiu sovietic ProTV.md
Reuters: Serviciile secrete SUA spun că Putin nu a renunțat la Ucraina și vizează și teritorii din fostul imperiu sovietic
Acum 4 ore
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 21.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 21.12.2025
19:50
Liverpool a legat două victorii consecutive în Premier League pentru prima dată din luna septembrie ProTV.md
Liverpool a legat două victorii consecutive în Premier League pentru prima dată din luna septembrie
19:40
S-au format ambuteiaje la vama Giurgiulești-Galați: Călătorii sunt îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei. Care sunt acestea - FOTO ProTV.md
S-au format ambuteiaje la vama Giurgiulești-Galați: Călătorii sunt îndemnați să opteze pentru alte puncte de trecere a frontierei. Care sunt acestea - FOTO
19:20
Furt în fieful lui Macron. Un majordom de la Palatul Elysee este acuzat că a sustras tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro ProTV.md
Furt în fieful lui Macron. Un majordom de la Palatul Elysee este acuzat că a sustras tacâmuri de argint în valoare de 40.000 de euro
19:20
Tăcere la Miami. Niciun progres nu a fost anunțat după discuțiile dintre negociatori americani și ruși privind un posibil acord de pace în Ucraina ProTV.md
Tăcere la Miami. Niciun progres nu a fost anunțat după discuțiile dintre negociatori americani și ruși privind un posibil acord de pace în Ucraina
19:00
Pensiunile din țară - pregătite pentru a ademeni turiștii în perioada sărbătorilor de iarnă: Managerii locațiilor spun că programul e încărcat, iar rezervări sunt multe în această perioadă - VIDEO ProTV.md
Pensiunile din țară - pregătite pentru a ademeni turiștii în perioada sărbătorilor de iarnă: Managerii locațiilor spun că programul e încărcat, iar rezervări sunt multe în această perioadă - VIDEO
18:50
Ucraina anunţă că luptă împotriva unei incursiuni rusești în regiunea Sumî ProTV.md
Ucraina anunţă că luptă împotriva unei incursiuni rusești în regiunea Sumî
18:40
Veteranul Thiago Silva revine în fotbalul european la 41 de ani. Fundașul brazilian va evolua la FC Porto, cu gândul de a prinde lotul Braziliei la Cupa Mondială - VIDEO ProTV.md
Veteranul Thiago Silva revine în fotbalul european la 41 de ani. Fundașul brazilian va evolua la FC Porto, cu gândul de a prinde lotul Braziliei la Cupa Mondială - VIDEO
18:20
Favoriții și-au confirmat statutul și s-au calificat în finala turneului ATP Next Gen, care adună opt cei mai buni tenismeni ai lumii de până la 20 ani. Learner Tien se bate pentru trofeu cu Alexander Blockx - VIDEO ProTV.md
Favoriții și-au confirmat statutul și s-au calificat în finala turneului ATP Next Gen, care adună opt cei mai buni tenismeni ai lumii de până la 20 ani. Learner Tien se bate pentru trofeu cu Alexander Blockx - VIDEO
Acum 6 ore
18:00
Armata rusă a răpit azi-noapte 50 de săteni din Hrabovske și i-a dus peste graniță, afirmă ucrainenii - VIDEO ProTV.md
Armata rusă a răpit azi-noapte 50 de săteni din Hrabovske și i-a dus peste graniță, afirmă ucrainenii - VIDEO
18:00
Erling Haaland este de pe altă planetă. Norvegianul a ajuns la 19 reușite în actuala ediție de Premier League, fiind lider în clasamentul golgheterilor - VIDEO ProTV.md
Erling Haaland este de pe altă planetă. Norvegianul a ajuns la 19 reușite în actuala ediție de Premier League, fiind lider în clasamentul golgheterilor - VIDEO
18:00
Și Kylian Mbappe este pe urmele lui Cristiano Ronaldo. Francezul a egalat recordul lusitanului de goluri marcate într-un an calendaristic de un jucător al clubului Real Madrid - VIDEO ProTV.md
Și Kylian Mbappe este pe urmele lui Cristiano Ronaldo. Francezul a egalat recordul lusitanului de goluri marcate într-un an calendaristic de un jucător al clubului Real Madrid - VIDEO
17:40
Spiritul sărbătorilor de iarnă deja poate fi simțit: La biserica „Sfântul Dumitru” din capitală au răsunat colinde: „E o cultură care nu trebuie să dispară" - VIDEO ProTV.md
Spiritul sărbătorilor de iarnă deja poate fi simțit: La biserica „Sfântul Dumitru” din capitală au răsunat colinde: „E o cultură care nu trebuie să dispară" - VIDEO
17:30
Preşedinţia franceză consideră „binevenit” faptul că Putin este dispus să discute cu Macron în privinţa Ucrainei ProTV.md
Preşedinţia franceză consideră „binevenit” faptul că Putin este dispus să discute cu Macron în privinţa Ucrainei
17:20
Spiritul Crăciunului se manifestă în moduri tot mai diverse și mai excentrice, în Europa. Cum arată târgurile de Crăciun în acest an - VIDEO ProTV.md
Spiritul Crăciunului se manifestă în moduri tot mai diverse și mai excentrice, în Europa. Cum arată târgurile de Crăciun în acest an - VIDEO
16:30
Ce spun autoritățile despre problema ambuteiajelor, la doi ani după ce PRO TV a lansat campania „Capitala ambuteiajelor”, unde am relatat despre cauzele și consecințele traficului intens - VIDEO ProTV.md
Ce spun autoritățile despre problema ambuteiajelor, la doi ani după ce PRO TV a lansat campania „Capitala ambuteiajelor”, unde am relatat despre cauzele și consecințele traficului intens - VIDEO
16:20
Minimalism și stil personalizat: Care sunt tendințele unui decor perfect de Crăciun în acest an - VIDEO ProTV.md
Minimalism și stil personalizat: Care sunt tendințele unui decor perfect de Crăciun în acest an - VIDEO
16:10
Ambuteiajele din capitală - problema despre care se vorbește, dar nu se acționează și devine cronică, în special în preajma sărbătorilor: „E gravă situația" - VIDEO ProTV.md
Ambuteiajele din capitală - problema despre care se vorbește, dar nu se acționează și devine cronică, în special în preajma sărbătorilor: „E gravă situația" - VIDEO
Acum 8 ore
16:00
Ambuteiajele din capitală- problema despre care se știe de mult timp, se vorbește, dar nu se acționează și devine cronică, în special în preajma sărbătorilor: „E gravă situația" - VIDEO ProTV.md
Ambuteiajele din capitală- problema despre care se știe de mult timp, se vorbește, dar nu se acționează și devine cronică, în special în preajma sărbătorilor: „E gravă situația" - VIDEO
15:50
Forfotă mare în atelierele meșterilor populari înainte de Crăciun: Se confecționează căprițele, se toarnă din bronz clopoțeii și se cos măștile tradiționale - VIDEO ProTV.md
Forfotă mare în atelierele meșterilor populari înainte de Crăciun: Se confecționează căprițele, se toarnă din bronz clopoțeii și se cos măștile tradiționale - VIDEO
15:30
Circulația pe ruta Odesa-Reni, reluată după ce a fost sistată din cauza atacurilor Rusiei asupra Ucrainei ProTV.md
Circulația pe ruta Odesa-Reni, reluată după ce a fost sistată din cauza atacurilor Rusiei asupra Ucrainei
14:30
Rusia a recrutat peste 200 de cetățeni indieni ca să lupte pe frontul din Ucraina. Cel puțin 26 au murit ProTV.md
Rusia a recrutat peste 200 de cetățeni indieni ca să lupte pe frontul din Ucraina. Cel puțin 26 au murit
14:20
O dronă care are agățată o paraşută, găsită într-o pădure din Argeş, România. Autoritățile române investighează proveniența aparatului ProTV.md
O dronă care are agățată o paraşută, găsită într-o pădure din Argeş, România. Autoritățile române investighează proveniența aparatului
Acum 12 ore
14:00
Produse lactate bio autohtone nu există pe piața din Republica Moldova. Explicațiile directorului ANSA ProTV.md
Produse lactate bio autohtone nu există pe piața din Republica Moldova. Explicațiile directorului ANSA
13:30
Sperietură pentru pasagerii unui zbor Air France: „Dintr-o dată, avionul a căzut”. Explicațiile date de un expert: „Nu este o situație normală, dar se mai întâmplă” ProTV.md
Sperietură pentru pasagerii unui zbor Air France: „Dintr-o dată, avionul a căzut”. Explicațiile date de un expert: „Nu este o situație normală, dar se mai întâmplă”
13:20
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana-Silvia Țoiu, vine într-o vizită de lucru în Republica Moldova ProTV.md
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana-Silvia Țoiu, vine într-o vizită de lucru în Republica Moldova
12:20
Armata rusă a răpit azi-noapte 50 de săteni din Hrabovske și i-a dus peste graniță, afirmă ucrainenii ProTV.md
Armata rusă a răpit azi-noapte 50 de săteni din Hrabovske și i-a dus peste graniță, afirmă ucrainenii
12:10
O bunică și nepoatele sale - transportate la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, la Ialoveni. IGSU anunță cauza preliminară ProTV.md
O bunică și nepoatele sale - transportate la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, la Ialoveni. IGSU anunță cauza preliminară
11:50
Cursa feroviară Odesa-Chișinău, reluată după o pauză de trei ani: 60% din bilete - vândute în primele ore - VIDEO ProTV.md
Cursa feroviară Odesa-Chișinău, reluată după o pauză de trei ani: 60% din bilete - vândute în primele ore - VIDEO
11:30
Prognoză șocantă: Vladimir Putin are „în plan să declanșeze Al Treilea Război Mondial într-un an” ProTV.md
Prognoză șocantă: Vladimir Putin are „în plan să declanșeze Al Treilea Război Mondial într-un an”
11:20
Semnal de la Kremlin privind negocierile de pace: „Aceste propuneri sigur nu îmbunătățesc documentul” ProTV.md
Semnal de la Kremlin privind negocierile de pace: „Aceste propuneri sigur nu îmbunătățesc documentul”
11:10
Cursa feroviară Odesa-Chișinău, reluată după o pauză de trei ani - VIDEO ProTV.md
Cursa feroviară Odesa-Chișinău, reluată după o pauză de trei ani - VIDEO
10:50
Una dintre cele mai digitalizate țări din lume renunță să mai livreze scrisori, după 400 de ani ProTV.md
Una dintre cele mai digitalizate țări din lume renunță să mai livreze scrisori, după 400 de ani
10:50
Volodimir Zelenski vrea să-l înlocuiască pe Dmitro Karpenko, şeful Comandamentului Aerian Sudic. Care sunt motivele ProTV.md
Volodimir Zelenski vrea să-l înlocuiască pe Dmitro Karpenko, şeful Comandamentului Aerian Sudic. Care sunt motivele
09:30
Putin anunță că este pregătit să discute cu un președinte european, în contexul negocierilor internaționale de pace ProTV.md
Putin anunță că este pregătit să discute cu un președinte european, în contexul negocierilor internaționale de pace
09:20
Negocieri SUA–Rusia în Florida privind Ucraina: Kirill Dmitriev spune că discuțiile au fost constructive ProTV.md
Negocieri SUA–Rusia în Florida privind Ucraina: Kirill Dmitriev spune că discuțiile au fost constructive
09:10
Statele Unite au interceptat un petrolier în apropierea Venezuelei. „Vă vom găsi și vă vom opri” ProTV.md
Statele Unite au interceptat un petrolier în apropierea Venezuelei. „Vă vom găsi și vă vom opri”
Acum 24 ore
08:50
Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China ProTV.md
Iranul se aliază cu Venezuela împotriva Statelor Unite. Președintele Maduro este deja susținut de Rusia și China
08:30
Zeci de oameni au fost împușcați pe stradă, lângă Johannesburg, de bărbați necunoscuți. Cel puțin 10 morți ProTV.md
Zeci de oameni au fost împușcați pe stradă, lângă Johannesburg, de bărbați necunoscuți. Cel puțin 10 morți
08:30
San Francisco, afectat de o pană de curent masivă. Primar: „Rămâneți în case” ProTV.md
San Francisco, afectat de o pană de curent masivă. Primar: „Rămâneți în case”
08:20
Solstiţiul de iarnă 2025. Iarna astronomică începe duminică, la ora 17:03 ProTV.md
Solstiţiul de iarnă 2025. Iarna astronomică începe duminică, la ora 17:03
08:10
Vreme rece și posomorâtă. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Vreme rece și posomorâtă. Câte grade se vor înregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
20 decembrie 2025
22:30
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale: O parte din fluxurile de transport de mărfuri - redirecționate temporar prin Moldova ProTV.md
Atacurile Rusiei asupra Ucrainei au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale: O parte din fluxurile de transport de mărfuri - redirecționate temporar prin Moldova
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.