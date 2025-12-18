REUTERS/ Polonia reia producția de mine antipersonal și își întărește granița estică
Ziarul de Garda, 18 decembrie 2025
Polonia a decis să înceapă producerea de mine antipersonal pentru prima dată de la Războiul Rece și intenționează să le desfășoare de-a lungul frontierei sale estice. Totodată, ar putea să le exporte în Ucraina, a declarat pentru Reuters ministrul adjunct al apărării din Polonia, Pawel Zalewski. Alăturându-se unei schimbări regionale mai ample, în cadrul căreia...
Narațiuni anti-UE și anti-NATO, promovate pe YouTube după alegeri. „Principalii vectori de propagare rămân canale afiliate fostelor posturi de televiziune” # Ziarul de Garda
Chiar și după ce au trecut alegerile parlamentare, mai multe canale de pe YouTube mențin un cadru narativ stabil, care contestă integrarea europeană, legitimitatea autorităților și orientarea geopolitică a R. Moldova, arată un nou raport de monitorizare a narațiunilor de dezinformare de pe platformă, publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Potrivit datelor obținute din...
LIVE TEXT/ Ucraina a semnat mai multe noi acorduri de apărare cu Germania, în valoare totală de 1,2 miliarde de euro. Război în Ucraina, ziua 1393 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:12 Kievul a semnat mai multe noi acorduri de apărare cu Berlinul, în valoare totală de 1,2 miliarde de euro a anunțat ministrul Apărării, Denis Șmîgal, pe 17 decembrie, la o zi după reuniunea în format Ramstein a Grupului de Contact pentru Apărare din Ucraina (UDCG), scrie Kyiv Independent. În baza noilor acorduri, Germania...
VIDEO/ 35 de ani de la înființarea Poliției. „Un simbol al suveranității noastre – o apără, dând dovadă de devotament, profesionalism și curaj în fața unor amenințări hibride fără precedent în istoria noastră” # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) marchează joi, 18 decembrie, 35 de ani de la înființare. „De-a lungul acestor ani, polițiștii și polițistele noastre au muncit zi de zi pentru a construi o instituție care protejează drepturile cetățenilor, garantează supremația legii și ordinea publică și care, prin acțiuni concrete, se bucură, de o încredere tot mai...
„Nu plecăm până nu găsim o soluție”. Summit decisiv la Bruxelles: UE caută 90 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei # Ziarul de Garda
Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene se reunesc joi, 18 decembrie, la Bruxelles pentru a lua o decizie care ar putea redefini arhitectura de securitate a continentului: cum să strângă cel puțin 90 de miliarde de euro pentru a acoperi nevoile financiare și militare ale Ucrainei pentru anii 2026 și 2027, transmite Euronews. Opțiunea...
Dosarul „Frauda bancară”. Plahotniuc, escortat în cătușe, față în față cu Filat, care asistă la proces # Ziarul de Garda
Vladimir Plahotniuc și Vlad Filat sunt din nou față în față. De această dată însă, în sala de judecată, acolo unde este examinat dosarul „Frauda bancară”: cu Plahotniuc în calitate de inculpat, escortat în cătușe de la Penitenciarul nr. 13, iar fostul premier Vlad Filat, condamnat în 2016 la 9 ani de închisoare pentru complicitate...
Vladimir Plahotniuc și Vlad Filat sunt din nou față în față. De această dată însă, în sala de judecată, acolo unde este examinat dosarul „Frauda bancară”: cu Plahotniuc în calitate de inculpat, escortat în cătușe de la Penitenciarul nr. 13, acolo unde este deținut din 25 septembrie, iar fostul premier Vlad Filat, condamnat în 2016...
Ministerul Justiției a format un grup de lucru permanent din care fac parte conducătorii instituțiilor de drept. Cojuhari: „Scopul nostru este ca instituțiile să funcționeze” # Ziarul de Garda
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, a anunțat miercuri, 17 decembrie, că încă acum două săptămâni a format un grup de lucru permanent, din care fac parte conducătorii instituțiilor de drept, cu scopul de a spori cooperarea instituțională. Potrivit lui, acest grup va lupta cu fenomenul corupției. „În ultimii ani, sistemul de justiție a trecut prin mai...
LIVE TEXT/ Ședința Parlamentului: Vor fi examinate proiecte care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene # Ziarul de Garda
Astăzi, 18 decembrie, are loc ședința plenară a Parlamentului. Legislativul urmează să examineze patru proiecte care vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Este vorba de proiectele de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni; delimitarea regimului de antrepozit și de producție...
Procurorul Anticorupție, Anatolie Ciuleacu a promovat evaluarea externă. CSP a acceptat raportul Comisiei de evaluare a procurorilor # Ziarul de Garda
Procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Anatolie Ciuleacu a promovat evaluarea externă. Astăzi, 18 decembrie, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a acceptat raportul pozitiv al Comisiei de evaluare a procurorilor. În noiembrie 2025, Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă în privința procurorului Anatolie Ciuleacu. Potrivit Comsiei, completul A de evaluare a...
Senatul a transmis miercuri, 17 decembrie, un semnal clar la adresa autorității președintelui Donald Trump, adoptând o legislație care ar putea obliga Pentagonul să predea înregistrări video ale loviturilor împotriva unor presupuşi traficanți de droguri și să limiteze capacitatea administrației de a restrânge prezența trupelor americane în străinătate. Noua legislație ar oferi mai mult suport...
VIDEO/ Există mobilizare militară în regiunea transnistreană? Lilian Carp, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La „Detectorul de falsuri” discutăm cu deputatul Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, despre situația actuală din regiunea transnistreană și riscurile de securitate pentru R. Moldova. În cadrul discuției, Carp explică realitățile militare din zonă, demontează narațiunile pro-ruse care circulă pe rețelele sociale, vorbește despre monitorizarea activităților ilegale ale...
EXCLUSIV/ „Digitalizarea serviciilor și asigurarea faptului că întregul proces este vizibil și transparent este cel mai bun mod de a combate corupția”. Interviu ZdG cu ambasadorul Danemarcei în R. Moldova # Ziarul de Garda
„Uneori, spun în glumă, dar vorbesc și foarte serios, că politicienii danezi se tem mai mult de presă decât de poliție. Asta înseamnă că este foarte greu de imaginat ca un politician danez să supraviețuiască unui scandal de corupție sau chiar unei simple suspiciuni de corupție ori de utilizare greșită a fondurilor”, afirmă Søren Jensen,...
Un cetățean moldovean dat în căutare pentru presupuse activități frauduloase, a fost readus din SUA la Chișinău # Ziarul de Garda
Un cetățean moldovean dat în căutare pentru presupuse activități frauduloase, a fost readus din SUA la Chișinău în urma unei acțiuni comune a autorităților americane și moldovenești. Persoana urmează să fie trasă la răspundere de către justiția moldovenească, informează Ambasada SUA în R. Moldova.Potrivit Ambasadei Statelor Unite, operațiunea a avut loc în această săptămână și...
LIVE TEXT/ Șapte persoane sunt rănite în urma unui atac cu drone rusești în regiunea Odesa. Război în Ucraina, ziua 1393 # Ziarul de Garda
8:18 În regiunea Odesa, șapte persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești, a raportat șeful Administrației Regionale de Stat Odesa, Oleh Kiper. „În prezent, au fost raportate șapte persoane rănite. Șase au primit asistență medicală la fața locului, în timp ce o persoană a fost spitalizată în stare moderată”, a scris...
LIVE TEXT/ UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1392 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Uniunea Europeană pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care urmează să fie adoptat până la 24 februarie 2026 — a patra aniversare a invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina. Informațiile au fost comunicate pentru Suspilne de către un înalt diplomat al UE. Potrivit acestuia, Comisia Europeană lucrează deja...
Primele represalii împotriva judecătoarei Raluca Moroșanu: a fost revocată de colegi într-un dosar după ieșirea publică împotriva președintei Curții de Apel București # Ziarul de Garda
Judecătoarea Raluca Moroșanu, unul dintre puținii magistrați care au vorbit public despre neregulile grave din interiorul Curții de Apel București, a fost îndepărtată miercuri, 17 decembrie, dintr-un dosar printr-o decizie luată de două colege judecătoare apropiate de conducerea instanțe, notează Recorder. Totul a pornit de la o cerere de recuzare depusă marți de un avocat...
Citiți joi în ZdG: Problema parcărilor, rezolvată prin promisiuni și Fostă „viceministră” în „guvernul” de la Tiraspol, cu teză de doctor habilitat susținută la Chișinău, după ce a promovat „statalitatea” și „identitatea” transnistreană # Ziarul de Garda
În ultima ediție tipărită a Ziarului de Gardă din acest an, ZdG vă propune o analiză a problemei parcărilor, aflată printre promisiunile edilului capitalei, Ion Ceban, încă din 2019, când era candidat la funcția de primar din partea PSRM. Tabloul capitalei de la finalul anului 2025 arată trotuare ocupate, străzi blocate, curți sufocate de mașini...
Eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia în UE, aprobată de Parlamentul European. Eurodeputat: „Este un eveniment istoric” # Ziarul de Garda
Parlamentul European a aprobat miercuri, 17 decembrie, un regulament ce va permite eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia. O rezoluție în acest sens, elaborată de eurodeputații Ville Niinisto (grupul Verzilor), raportor al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), și Inese Vaidere (grupul PPE), raportoare a Comisiei pentru comerț internațional (INTA), a fost...
Parlamentul Georgiei a interzis cetățenilor țării să voteze la alegeri din străinătate # Ziarul de Garda
Parlamentul Georgiei a aprobat amendamentele la codul electoral, conform cărora doar cetățenii aflați în țară vor putea vota la alegerile naționale. Acest lucru a fost comunicat de agenția Interfax, potrivit Novaia Gazeta Europe. Unul dintre autorii amendamentelor, președintele comisiei parlamentare pentru probleme juridice și membru al fracțiunii partidului de guvernământ „Visul georgian”, Archil Gurduladze, a...
Eurodeputații susțin un „Schengen militar” pentru a face față unei potențiale agresiuni ruse # Ziarul de Garda
Membrii Parlamentului European, reuniți în sesiune plenară, s-au pronunțat miercuri în favoarea unui „spațiu Schengen militar”, prin eliminarea frontierelor interne pentru deplasările de trupe și echipament militar în Uniunea Europeană și prin modernizarea rețelelor feroviare și rutiere, a tunelurilor și podurilor, transmite Agerpres. O rezoluție în această privință, elaborată pe baza rapoartelor elaborate de Petras...
Putin numește europenii „porci” și amenință din nou că va cuceri teritorii „prin mijloace militare” dacă negocierile eșuează # Ziarul de Garda
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a numit europenii „porci” și a declarat că Rusia preferă o soluționare diplomatică a războiului, însă a avertizat că, dacă Ucraina și partenerii săi refuză ceea ce el a numit un „dialog substanțial”, Moscova este pregătită să continue cucerirea de teritorii prin mijloace militare, scrie The Guardian. Într-o întâlnire...
Guvernul a aprobat: salariul minim și mediu urmează să crească din 1 ianuarie 2026 # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu acest an și cu 114,6% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat miercuri, 17 decembrie, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări...
Alertă meteo: cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării. Care este perioada vizată # Ziarul de Garda
Întreg teritoriul R. Moldova este vizat de cod galben de ceață pentru zilele 17 și 18 decembrie, conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Potrivit Serviciului, începând cu 17 decembrie, ora 17:00 și până pe 18 decembrie, ora 11:00, pe întreg teritoriul țării este prevăzut cod galben de ceață. „Pe arii extinse...
Cadrele didactice vor beneficia de majorarea salariilor începând cu septembrie 2026. Despre acest lucru a informat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, pe 17 decembrie, în contextul acțiunilor de protest și cerințelor formulate anterior de către Federația Sindicală a Educației. „Nu că nu va fi majorare în acest an, doar că ea va începe un pic mai...
Martorii lui Plahotniuc. Andrian Candu, audiat în instanță. Acuzații la adresa lui Filat și justificări pentru acțiunile lui Plahotniuc # Ziarul de Garda
Cu acuzații de „aranjamente” cu oligarhului Ilan Șor la adresa fostului premier Vlad Filat și justificări pentru acțiunile inculpatului Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, fostul președinte al Parlamentului, tot el, unul dintre finii lui Plahotniuc, a depus depoziții în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Miercuri, 17 decembrie 2025. Vladimir Plahotniuc a compărut din nou în fața instanței...
LIVE TEXT/ Circa 33 de mii de locuințe din regiunea Odesa rămân fără electricitate după atacul Rusiei din 13 decembrie. Război în Ucraina, ziua 1392 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:45 A fost restabilită alimentarea cu energie electrică pentru aproape 584 de mii de consumatori din regiunea Odesa, în urma atacului masiv al Rusiei, din 13 decembrie, scrie Ukrinform. „Numai în ultimele 24 de ore, am reușit să realimentăm cu energie electrică peste 250 de mii de gospodării suplimentare”, se arată în comunicatul DTEK...
FMI estimează că PIB-ul R. Moldova va crește cu 2,3% în 2026. „Sunt necesare reforme fiscale mai ample” # Ziarul de Garda
„După mai mulți ani de activitate economică modestă, ca urmare a efectelor indirecte ale războiului Rusiei în Ucraina și a șocurilor energetice repetate, creșterea economică își revine treptat”, a declarat Alina Iancu, conducătoarea echipei Fondului Monetar Internațional (FMI) la încheierea misiunii de consultări în R. Moldova, desfășurată în perioada 4-17 decembrie, unde a făcut mai...
Conflictul din familia lui Vasile Bolea: CA câștigă într-un litigiu cu „Jurnal TV” privind încălcarea normelor referitoare la protecția minorilor # Ziarul de Garda
Judecătoria Chișinău a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de „Jurnal TV” împotriva Consiliului Audiovizualului (CA), privind solicitarea de anulare parțială a unei decizii a autorității de reglementare din mai 2025, anunță miercuri, 17 decembrie, CA. Atunci, potrivit CA, postul TV a primit o avertizare publică, pentru încălcarea art. 15 din Codul...
Persoanele fizice vor putea procura bunuri confiscate de stat. Guvernul a aprobat un nou regulament cu privire la modul de administrare și comercializare a bunurilor confiscate # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat miercuri, 17 decembrie, un nou regulament pentru eficientizarea administrării și valorificării bunurilor confiscate. Documentul include o serie de modificări și elemente de noutate menite să eficientizeze procesul de valorificare a bunurilor aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat (SFS), comunică instituția. Noul regulament stabilește modalitățile clare de evaluare și comercializare a bunurilor, prin vânzare...
„Economia Moldovei nu poate susține pe termen lung niveluri salariale de 1,8 milioane lei/an pentru un număr restrâns de persoane”. Detalii despre plafonarea salariilor conducerii ANRE, CNPF și ANRCETI # Ziarul de Garda
Salariile medii ale conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) ar putea fi plafonate. Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe va propune Parlamentului spre examinare un proiect de lege care prevede acest lucru, se arată...
Un bărbat a fost condamnat la închisoare, pentru că a încercat să sustragă arma unui polițist și l-a lovit cu pumnul în față # Ziarul de Garda
Un bărbat de 32 de ani a fost condamnat 1 an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis pentru violență săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere, adică a unui ofițer de poliței, anunț miercuri, 17 decembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit materialelor cauzei, în noaptea de 1 mai 2025, ofițerul de...
„În anii precedenți, aveam foarte mari probleme cu facturile. Astăzi, această problemă a dispărut totalmente”. Centrul Cultural Multifuncțional din satul Sipoteni a devenit independent energetic # Ziarul de Garda
Centrul Cultural Multifuncțional din satul Sipoteni, raionul Călărași, a reușit să devină independent energetic și să reducă semnificativ cheltuielile pentru încălzire și energie electrică, pentru a oferi condiții optime pentru cei peste 200 de copii care frecventează zilnic instituția, se arată în comunicatul de presă emis de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED). Primăria satului...
Guvernul Ungariei va oferi 40 de burse pentru tinerii din R. Moldova pentru anii 2026-2028 # Ziarul de Garda
Tinerii din R. Moldova vor putea participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferite de Ungaria prin intermediul Fundației Publice Tempus, scrie MEC. Oportunitatea este prevăzută în Memorandum de înțelegere între Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei privind cooperarea în cadrul programului „Stipendium Hungaricum” pentru anii 2026-2028....
Crizele energetice din regiunea transnistreană ar putea să se repete. Chiveri: „Nu este o problemă politică, este una tehnică”. # Ziarul de Garda
Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că actuala criză economică și energetică din stânga Nistrului este rezultatul unui model nesustenabil, bazat pe utilizarea resurselor energetice gratuite de către autoritățile de la Tiraspol. Declarația sa vine după ce luni, 15 decembrie, liderul de la Tiraspol, Vladimir Krasnoselski, a luat decizia de a introduce stare de...
LIVE TEXT/ The New York Times: Planul de pace al SUA include desfășurarea de trupe europene în Ucraina, după instaurarea păcii. Război în Ucraina, ziua 1392 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:35 Diplomații americani și europeni care s-au întâlnit cu liderii ucraineni la Berlin în ultimele zile au aprobat două documente care prezintă garanții de securitate, a relatat The New York Times, citând oficiali familiarizați cu detaliile planului de pace. Aceste garanții includ desfășurarea unui contingent european în Ucraina, cooperarea sporită în domeniul serviciilor de...
SUA ar putea impune sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei dacă Putin respinge acordul de pace # Ziarul de Garda
SUA planifică noi sancțiuni asupra sectorului energetic al Rusiei pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei dacă președintele Vladimir Putin respinge un acord de pace cu Ucraina, au relatat surse familiarizate cu situația pentru Bloomberg, citat de Kyiv Independent. Printre opțiunile luate în considerare se numără vizarea navelor din „flota din umbră” a Rusiei, petroliere folosite...
Guvernul va aloca 385,7 milioane de lei pentru extinderea creșelor în anii 2026-2027, pentru a fi create până la 5000 de locuri de creșă # Ziarul de Garda
Guvernul anunță că va aloca 385,7 milioane de lei pentru extinderea creșelor în anii 2026-2027, pentru a fi create până la 5000 de locuri de creșă. Autoritățile vor finanța extinderea grupelor existente și crearea unor grupe noi, inclusiv construcția anexelor, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern. Lansarea noului apel de concurs în...
ANSA: 495 de kilograme de biscuiți de import au fost interzise spre comercializare # Ziarul de Garda
Un lot de 495 de kilograme de biscuți de importa fost reținut și interzis de a fi comercializat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în urma depistării unei concentrații de acizi grași trans, „substanțe nocive pentru sănătatea umană”, se arată într-un comunicat, Astfel, urmare a controalelor oficiale, a fost depistat un conținut de acizi grași trans (trans...
„Nereguli în gestionarea resurselor financiare”. Audit cu rezerve asupra rapoartelor Ministerului Muncii și Protecției Sociale # Ziarul de Garda
Curtea de Conturi a emis o opinie cu rezerve, invocând dificultăți în verificarea corectitudinii calculării compensațiilor acordate populației în perioada ianuarie-martie 2024, după ce Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice a examinat raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale, încheiate la 31 decembrie 2024, se arată într-un comunicat...
LIVE TEXT/ Armata rusă a lansat bombe aeriene asupra orașului Zaporijia. Un bloc de locuit a fost avariat. Război în Ucraina, ziua 1392 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:23 Armata rusă a lansat bombe aeriene asupra orașului Zaporijia. În rezultat, un bloc de locuit a fost avariat, raportează Ivan Fedorov, șeful Comandamentului Operațiunilor Militare Speciale din Zaporijia. Potrivit acestuia, 26 de persoane au fost rănite în urma bombardamentului rusesc, inclusiv un copil. La fel, în urma atacului trupelor ruse, a fost avariată...
Procurorul Anticorupție, Victor Cazacu va fi audiat repetat. După prima audiere, membrii Comisiei de evaluare n-au ajuns la o decizie unanimă # Ziarul de Garda
Procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Victor Cazacu va fi audiat repetat de către Comisia de evaluare a procurorilor. Prima audiere, cu participarea acestuia, a avut loc la 7 noiembrie 2025. Deoarece membrii Completului B nu au întrunit unanimitatea necesară pentru aprobarea raportului de evaluare, după examinarea materialelor, Comisia a decis organizarea unei audieri repetate, „în...
VIDEO/ Maib lansează campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi” # Ziarul de Garda
În spiritul sărbătorilor de iarnă, maib anunță campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi”, un proiect de care își propune să unească generațiile și să readucă în atenția publicului relațiile calde și autentice, simple și pline de emoție. Campania urmărește să creeze o punte între generații și să reconecteze tinerii cu moștenirea...
Dosarul „Laundromat”: Încă doi foști judecători recunoscuți vinovați de Curtea de Apel # Ziarul de Garda
Doi foști judecători au fost recunoscuți vinovați în dosarul „Laundromat”, anunță miercuri, 17 decembrie, Procuratura Anticorupție (PA). În cazul primului judecător, Mihail Moraru, a fost admis de către Colegiul penal al Curții de Apel Centru apelul acuzatorului de stat și a recunoscut vinovat în dosar, care fusese achitat prin sentința din 30 aprilie 2024. În...
